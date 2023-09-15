Соцсеть X предложила платным пользователям подтверждать аккаунты с помощью удостоверения личности Статьи редакции
Они получат дополнительное примечание при нажатии на галочку верификации, а также «приоритетный доступ» к службе поддержки.
- Сервис запустил проверку учётных записей на основе государственных удостоверений личности. Она позволит подтвердить, что аккаунт принадлежит реальному человеку, а также «защитить платформу от спама и вредоносных профилей».
- Пока проверка доступна только подписчикам X Premium. Чтобы пройти процедуру, нужно прислать селфи с документом. По данным TechCrunch, для проверки информации соцсеть сотрудничает с израильской компанией Au10tix, которая может хранить данные пользователей до 30 дней.
- У подтверждённых профилей будет «приоритетный доступ» к службе поддержки X, а также дополнительная пометка о проверке при нажатии на галочку верификации.
- В будущем те, кто пройдёт процедуру, смогут быстрее получать галочку при оформлении подписки, а также регулярно менять идентификатор профиля, имя и фотографию без потери верификации.
- Проверка по паспорту доступна во «многих странах», но в каких именно — не уточняется. Известно только, что государства ЕС и Великобритания в список не входят. Вероятно, это связано со строгими законами о защите данных в регионе, полагает TechCrunch.
102 показа
506 открытий
(-:защитить платформу от спама и вредоносных профилей
А-ха-ха 😂
В дайрект))
маск уже лег под цру, ему терять нечего)
Не смеши, а наши как будто не легли под наши службы)))). Кто не захотел лечь тот уже давно не тут. А Маск в России уже давно бы каратал не хилый срок и забрали бы у него весь бы бизнес под ноль -если бы пукал на своего президента. А там всё не по чем. Вот и разница . А в Китае его бы тупо расстреляли бы. А в штатах он сидит и вальяжно рассуждает о чем хочет.
А через Госуслуги можно?
разведкой (-:
Биг бразер из вотчинг ю!😎
УЙ
Да это другое!
Пацаны, а в твиттерах до сих пор наяривают на то, какой Маск талантливый бизнесмен и Джими Нейтрон?