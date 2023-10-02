Соцсети
Таня Боброва

Илон Маск протестировал стриминговую платформу X — трансляция игры длилась около часа Статьи редакции

Сам Маск написал в соцсетях о тестах: «Оно работает».

  • Вечером 1 октября 2023 года Илон Маск провёл трансляцию своей игры в Diablo IV, чтобы протестировать систему игрового стриминга в X (ранее Twitter). Об этом пишет Bloomberg.
Отрывок из трансляции
  • Трансляция велась со специально созданного аккаунта cyb3rgam3r420 и длилась 52 минуты, из которых около 12 минут ушло на настройки. На максимуме стрим одновременно смотрели 1300 пользователей, пишет агентство. На момент написания заметки у видео 152 тысячи зрителей.
  • По словам Маска, которые приводит издание, стриминг игр теперь доступен в X, но его сложно настроить. Зрителям, которые захотят комментировать стримы, понадобится подписка.
  • Bloomberg считает, что с запуском сервиса Маск рассчитывает занять часть рынка, на котором сейчас доминирует Twitch. Последний пользователи критикуют. Например, в июне 2023 года сервис запретил авторам контента напрямую встраивать рекламу в стримы и ограничил размер логотипов на экране. После массовой критики компания отменила ужесточённые правила.
  • Тогда на твит одного из пользователей о том, что Twitch «выпрашивает», чтобы Twitter ему помешал, Маск написал «хорошо, мы сделаем».
  • С 1 октября сервис запустил расширенную партнёрскую программу, по которой стримеры будут получать 70% дохода от подписок в течение 12 месяцев на сумму до $100 тысяч. Некоторые малоизвестные авторы программу раскритиковали, указав, что Twitch совсем не поддерживает новичков, которые не могут набрать 350 платных подписок для участия в программе.

#новость #x #twitter

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 Вишняковский
«хорошо, мы сделаем»

Человек живёт своей лучшей жизнью

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Крутой Физрук
Тогда на твит одного из пользователей о том, что Twitch «выпрашивает», чтобы Twitter ему помешал, Маск написал «хорошо, мы сделаем»
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Igor Zegers

Илон мочи их!)

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Zloy Sniper

Может это попытка сделать очередной супер-апп?

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Дон Дракон
Тогда на твит одного из пользователей

Где же теперь этот интернет герой?

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Вадя Кулаков

Стример, которого мы заслужили

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Центр принятия решений

Если будет за донат в 100р дичь какую то творить, то можно даже посмотреть

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Амбассадор Черноголовки

Не гей...
Но 100₽ есть 100₽...

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Вадим Д.
Оно работает

С удивлением пробормотал Илон.

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Владимир Владимирович
около 12 минут ушло на настройки

Странно, обычно такое в России

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Андрей

Вы потеряли:

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Владимир Зыков

Такими темпами скоро из Х получиться WeChat.

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noname

Кроме теста стриминга, Илон протестировал огненную мощь пердаков всего лишь одним старым мемом.

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Владимир Владимирович

Маск огонь

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Тоже хочу

FB скопировал Twitter
Twitter скопировал Twitch
Twitch скопирует.....

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Дмитрий

Про Маска сегодня только так)

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Руссиано Цикорини

Если Маск выкатит для нетвиттера стриминговую суб-платформу, на которой не надо будет судорожно кричать АСУ АСУ АСУ на каждый чих, есть шанс взлететь. Да, ни у кого из конкурентов ещё не вышло, но таки шанс в данном конкретном случае очень неплохой.

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