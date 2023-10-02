Илон Маск протестировал стриминговую платформу X — трансляция игры длилась около часа Статьи редакции
Сам Маск написал в соцсетях о тестах: «Оно работает».
- Вечером 1 октября 2023 года Илон Маск провёл трансляцию своей игры в Diablo IV, чтобы протестировать систему игрового стриминга в X (ранее Twitter). Об этом пишет Bloomberg.
- Трансляция велась со специально созданного аккаунта cyb3rgam3r420 и длилась 52 минуты, из которых около 12 минут ушло на настройки. На максимуме стрим одновременно смотрели 1300 пользователей, пишет агентство. На момент написания заметки у видео 152 тысячи зрителей.
- По словам Маска, которые приводит издание, стриминг игр теперь доступен в X, но его сложно настроить. Зрителям, которые захотят комментировать стримы, понадобится подписка.
- Bloomberg считает, что с запуском сервиса Маск рассчитывает занять часть рынка, на котором сейчас доминирует Twitch. Последний пользователи критикуют. Например, в июне 2023 года сервис запретил авторам контента напрямую встраивать рекламу в стримы и ограничил размер логотипов на экране. После массовой критики компания отменила ужесточённые правила.
- Тогда на твит одного из пользователей о том, что Twitch «выпрашивает», чтобы Twitter ему помешал, Маск написал «хорошо, мы сделаем».
- С 1 октября сервис запустил расширенную партнёрскую программу, по которой стримеры будут получать 70% дохода от подписок в течение 12 месяцев на сумму до $100 тысяч. Некоторые малоизвестные авторы программу раскритиковали, указав, что Twitch совсем не поддерживает новичков, которые не могут набрать 350 платных подписок для участия в программе.
350 показов
1.5K открытий
Человек живёт своей лучшей жизнью
Илон мочи их!)
Может это попытка сделать очередной супер-апп?
Где же теперь этот интернет герой?
Стример, которого мы заслужили
Если будет за донат в 100р дичь какую то творить, то можно даже посмотреть
Не гей...
Но 100₽ есть 100₽...
С удивлением пробормотал Илон.
Странно, обычно такое в России
Вы потеряли:
Такими темпами скоро из Х получиться WeChat.
Кроме теста стриминга, Илон протестировал огненную мощь пердаков всего лишь одним старым мемом.
Маск огонь
FB скопировал Twitter
Twitter скопировал Twitch
Twitch скопирует.....
Про Маска сегодня только так)
Если Маск выкатит для нетвиттера стриминговую суб-платформу, на которой не надо будет судорожно кричать АСУ АСУ АСУ на каждый чих, есть шанс взлететь. Да, ни у кого из конкурентов ещё не вышло, но таки шанс в данном конкретном случае очень неплохой.