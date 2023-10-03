Meta* задумалась о подписке на отключение рекламы в Facebook* и Instagram* для пользователей в Европе — WSJ Статьи редакции
Она будет стоить от €10 в месяц, узнала газета.
- Meta* рассматривает введение платной опции в Facebook* и Instagram*, которая позволит отключать рекламу для пользователей в ЕС, написала в начале сентября 2023 года The New York Times со ссылкой на три источника. Деталей издание не приводило.
- Теперь The Wall Street Journal узнала, что компания хочет ввести для европейских пользователей ежемесячную подписку за отключение рекламы. По данным газеты, в сентябре Meta* обсуждала своё предложение с регуляторами.
- Компания называет его SNA (subscription no ads; подписка без рекламы) и рассчитывает запустить «в ближайшие месяцы», пишет издание. По словам знакомых с планами компании источников, пользователи смогут выбрать: бесплатный доступ к Facebook* и Instagram* с персонализированной рекламой или платная версия сервисов без рекламы.
- Meta* рассказала регуляторам, что будет брать с пользователей примерно €10 в месяц за доступ к аккаунту в соцсетях на десктопе и около €6 в месяц за каждый дополнительный связанный аккаунт, говорят источники. Для мобильных устройств цена составит €13 в месяц, поскольку будет включать комиссию App Store и Google Play.
- В Meta* заявили, что «верят в бесплатные услуги, поддерживаемые персонализированной рекламой», но «изучают варианты, которые будут соответствовать меняющимся требованиям». Еврокомиссия и регулятор Ирландии не дали комментариев.
- WSJ связывает решение Meta* с планами европейских регуляторов запретить сервисам настраивать персонализированную рекламу без предварительного согласия от пользователей.
- Это не первая попытка компании ввести дополнительные платные услуги для пользователей. В феврале 2023 года Meta* добавила услугу платной верификации аккаунтов в Facebook* и Instagram* за $11,99 в месяц, а для тех, кто оплачивает её на iOS, — за $14,99 в месяц.
*Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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ВК не планирует ещё запилить? Да и регу за деньги пора вводить.
Да чего там, по стопам Маска в Х пора уже шагать.
И дополнительно законодательно обязать россиян там регаться и подписываться на группы тв-каналов и прочего «необходимого».
* и Яндекс
А за допплату можно и стену в вк вернуть 😉
У Яндекса плюс без рекламы. Остальное не имеет смысла отключать.
Госуслуги себя изжили, даёшь ВК.
Наш человек😊
Хорошая идея. Планируем👽
У вк считай уже есть. То же самое с вк музыкой
С музыкой там совсем другая история. Музыку все так монетизируют.
Интересно, а как на такое нововведение отреагируют рекламодатели? Это же попытка усидеть на 2 стульях.
У меня есть предположение, что категория людей, готовых купить такую подписку не особо являются теми клиентами, которые ведутся на эту рекламу. Ну и в инсте без прямой рекламы до фига способов продвижения.
Так речь же не про "ведутся", а про охват. Я так понимаю, подписка снижает изначальный объем пользователей, которым она транслируется.
Там такой общий объем, что потеря нескольких процентов никак не скажется на результате.
"Сотня фунтов – это сотня фунтов."
Ну, это ж лотерея, никто не дает гарантий, что показ именно этой рекламы именно этим пользователям принесет прибыль.
А маркетинг напишет, что такие люди, которые заплатили за подписку, не являются активными потребителями.
Заплатят 1000€ за неотключаемую рекламу.
А чего плохого то. Они же не договариваются на охват определенного числа людей. Реклама всё так же будет крутиться у большинства акков
дожили
Хочу подписку на все подписки🙈
Это вам с таким предложением в тг надо. Там будут рады
Прогрессивные😁
Все как в сериале Черное зеркало. Но это ожидаемо. В ТГ уже подписка работает по этим правилам.
Мне очень понравилась серия про социальные рейтинги в 3м сезоне. Очень странные мысли после нее. Есть над чем подумать.
Все поделки Звероящера должны исчезнуть. Закат Нибиру неизбежен.
Прям как хакеры вымогатели - мы заблокировали ваш сайт (компьютер), заплатите в крипте и мы его разблокируем.
€10 в месяц за доступ на десктопе
€6 в месяц за дополнительный связанный аккаунт
И €13 в месяц за мобильную версию, поскольку оплату своей комиссии разработчика за инфраструктуру App Store и Google Play они перекладывают на плечи самих пользователей.
Отбитые в край конечно ))
Кто в здравом уме не предпочтет подписку адблока за $5 в месяц + блокировку in-app tracking на всех устройствах разом?
Если продукт нравится, ты им активно пользуешься и хочешь поблагодарить разработчиков. Плюс это не такие уж и большие деньги для активных пользователей.
Отблагодарить разработчиков, которые перекладывают свои комиссионные расходы, оформленные договором между ними и площадками предоставляющими инфраструктуру и клиентский трафик на плечи этих же своих пользователей?!
Это каким куколдом надо быть?
А у кого-то сейчас в инсте есть реклама? Ни разу не видел
О, конечно, подписка на отключение рекламы - это то, что мне нужно!