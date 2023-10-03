Соцсети
Таня Боброва

Meta* задумалась о подписке на отключение рекламы в Facebook* и Instagram* для пользователей в Европе — WSJ Статьи редакции

Она будет стоить от €10 в месяц, узнала газета.

  • Meta* рассматривает введение платной опции в Facebook* и Instagram*, которая позволит отключать рекламу для пользователей в ЕС, написала в начале сентября 2023 года The New York Times со ссылкой на три источника. Деталей издание не приводило.
  • Теперь The Wall Street Journal узнала, что компания хочет ввести для европейских пользователей ежемесячную подписку за отключение рекламы. По данным газеты, в сентябре Meta* обсуждала своё предложение с регуляторами.
  • Компания называет его SNA (subscription no ads; подписка без рекламы) и рассчитывает запустить «в ближайшие месяцы», пишет издание. По словам знакомых с планами компании источников, пользователи смогут выбрать: бесплатный доступ к Facebook* и Instagram* с персонализированной рекламой или платная версия сервисов без рекламы.
  • Meta* рассказала регуляторам, что будет брать с пользователей примерно €10 в месяц за доступ к аккаунту в соцсетях на десктопе и около €6 в месяц за каждый дополнительный связанный аккаунт, говорят источники. Для мобильных устройств цена составит €13 в месяц, поскольку будет включать комиссию App Store и Google Play.
  • В Meta* заявили, что «верят в бесплатные услуги, поддерживаемые персонализированной рекламой», но «изучают варианты, которые будут соответствовать меняющимся требованиям». Еврокомиссия и регулятор Ирландии не дали комментариев.
  • WSJ связывает решение Meta* с планами европейских регуляторов запретить сервисам настраивать персонализированную рекламу без предварительного согласия от пользователей.
  • Это не первая попытка компании ввести дополнительные платные услуги для пользователей. В феврале 2023 года Meta* добавила услугу платной верификации аккаунтов в Facebook* и Instagram* за $11,99 в месяц, а для тех, кто оплачивает её на iOS, — за $14,99 в месяц.

*Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #meta #facebook #instagram

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31 комментарий
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 Вадим Д.

ВК не планирует ещё запилить? Да и регу за деньги пора вводить.
Да чего там, по стопам Маска в Х пора уже шагать.

И дополнительно законодательно обязать россиян там регаться и подписываться на группы тв-каналов и прочего «необходимого».

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S.Capusta
ВК не планирует ещё запилить?

* и Яндекс

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Вадим Д.

А за допплату можно и стену в вк вернуть 😉

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Дмитрий

У Яндекса плюс без рекламы. Остальное не имеет смысла отключать.

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Иван Серик

Госуслуги себя изжили, даёшь ВК.

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Дмитрий

Наш человек😊

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Дмитрий

Хорошая идея. Планируем👽

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Вадя Кулаков

У вк считай уже есть. То же самое с вк музыкой

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Дмитрий

С музыкой там совсем другая история. Музыку все так монетизируют.

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Revenant

Интересно, а как на такое нововведение отреагируют рекламодатели? Это же попытка усидеть на 2 стульях.

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Элизабет

У меня есть предположение, что категория людей, готовых купить такую подписку не особо являются теми клиентами, которые ведутся на эту рекламу. Ну и в инсте без прямой рекламы до фига способов продвижения.

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Revenant

Так речь же не про "ведутся", а про охват. Я так понимаю, подписка снижает изначальный объем пользователей, которым она транслируется.

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Дмитрий

Там такой общий объем, что потеря нескольких процентов никак не скажется на результате.

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Revenant

"Сотня фунтов – это сотня фунтов."

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Дмитрий

Ну, это ж лотерея, никто не дает гарантий, что показ именно этой рекламы именно этим пользователям принесет прибыль.

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Дмитрий

А маркетинг напишет, что такие люди, которые заплатили за подписку, не являются активными потребителями.

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Griby Lenina

Заплатят 1000€ за неотключаемую рекламу.

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Вадя Кулаков

А чего плохого то. Они же не договариваются на охват определенного числа людей. Реклама всё так же будет крутиться у большинства акков

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Pavel Terekhin

дожили

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Дмитрий

Хочу подписку на все подписки🙈

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Вишняковский

Это вам с таким предложением в тг надо. Там будут рады

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Дмитрий

Прогрессивные😁

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Элизабет

Все как в сериале Черное зеркало. Но это ожидаемо. В ТГ уже подписка работает по этим правилам.

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Дмитрий

Мне очень понравилась серия про социальные рейтинги в 3м сезоне. Очень странные мысли после нее. Есть над чем подумать.

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Слегка Придурковатый

Все поделки Звероящера должны исчезнуть. Закат Нибиру неизбежен.

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Zloy Sniper

Прям как хакеры вымогатели - мы заблокировали ваш сайт (компьютер), заплатите в крипте и мы его разблокируем.

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Невероятный Блондин

€10 в месяц за доступ на десктопе
€6 в месяц за дополнительный связанный аккаунт
И €13 в месяц за мобильную версию, поскольку оплату своей комиссии разработчика за инфраструктуру App Store и Google Play они перекладывают на плечи самих пользователей.

Отбитые в край конечно ))

Кто в здравом уме не предпочтет подписку адблока за $5 в месяц + блокировку in-app tracking на всех устройствах разом?

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Дмитрий

Если продукт нравится, ты им активно пользуешься и хочешь поблагодарить разработчиков. Плюс это не такие уж и большие деньги для активных пользователей.

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Невероятный Блондин

Отблагодарить разработчиков, которые перекладывают свои комиссионные расходы, оформленные договором между ними и площадками предоставляющими инфраструктуру и клиентский трафик на плечи этих же своих пользователей?!

Это каким куколдом надо быть?

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Вишняковский

А у кого-то сейчас в инсте есть реклама? Ни разу не видел

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Вадим Прохоров

О, конечно, подписка на отключение рекламы - это то, что мне нужно!

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28 комментариев
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