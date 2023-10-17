«ВКонтакте» сделала вход без пароля основным Статьи редакции
Возможность зайти по паролю сохранится — но будет предлагаться как альтернативный вариант.
- Авторизация во «ВКонтакте» через VK ID теперь предусматривает в первую очередь беспарольный вход — он станет основным.
- Пользователи смогут сами выбрать предпочтительный способ входа: код из SMS или звонок-сброс, QR-код, push-уведомление или приложение для генерации кодов, а также идентификация по лицу или отпечатку пальцев в OnePass.
- Чтобы добавить новый вариант авторизации, нужно подтвердить актуальный номер телефона или привязать к аккаунту смартфон или другое устройство в личном кабинете VK ID.
- Возможность зайти по паролю сохранится — но станет дополнительным способом входа. Чтобы выбрать этот вариант, нужно нажать на кнопку «Подтвердить другим способом».
- Также можно настроить способы авторизации для каждого отдельного случая. Например, пользователям без доступа к сотовой связи, но с Wi-Fi-соединением «ВКонтакте» советует выбрать push-уведомление или резервный код доступа к аккаунту.
- Если подключена двухфакторная аутентификация, сначала придётся ввести проверочный код с устройства и потом — пароль.
- Apple, Microsoft и Google собирались внедрить единый стандарт авторизации без паролей до конца 2023 года. Apple внедрила passkey в обновлении iOS 16, Google добавила возможность подключить в учётной записи авторизацию без пароля в мае 2023-го. В октябре эта функция стала опцией по умолчанию.
1K показов
1.8K открытий
Да и правильно, зачем этот пароль когда и так все всё знают.
Один пароль от всех сайтов)
Я пароль меняю при каждом входе в вк (раз в полгода), запомнить не могу.
Даже боюсь представить какая там важная переписка скрывается от хакеров
Пара советов по выращиванию свеклы
Модная на этой неделе фишка, смотрю.
Словили волну хайпа
Хочу сказать спасибо мудакам из ВК. Когда они начали требовать подтверждать свой актуальный телефон при входе, это стало последней каплей, чтобы покинуть данную помойку.
Держи в курсе
ВК - лучшая соцсеть
https://2chu.ru
Хорошо еще отпечаток пальцев не требуют при входе.
Вы не внимательно читали
Да отстал я от жизни... отстал.
Не подавайте им идей!
Это слишком просто. Лучше сетчатку глаза
вроде альтернатив много, но как-то непривычно что пароль это уже не основной способ входа в соц сеть
А чо, просто через фронтальную камеру тврщ майор не пропускает?..)
Вам так хочется сдать свою биометрию? Сходите в сбер 🤷♂️
Да у нас ужо давно в егов.кз, в банкингах это сделано)) по другому услугами не воспользоваться)
Ясно. Но "товарищ майор" - это в России, да? 🤣
Очень популярный персонаж в последнее время..)
Нет, потому что его нет🤔
А куда делся?..🤔
Конец эпохи пассворд-менеджеров?
Нет, просто теперь они будут хранить не пароль, а ключ для генерации временного пароля
Это до тех пор, пока разработчик парольного менеджера не решит удалить русские аккаунты вместе с ключами.
тем временем ВК
Важно,чтобы все было безопасно , а какой формат входа в аккаунт не имеет значения
Такая тема уже давно вроде сделана, не? Мне уже как месяц предлагает по пушу зайти