Соцсети
Евгения Евсеева

«ВКонтакте» сделала вход без пароля основным Статьи редакции

Возможность зайти по паролю сохранится — но будет предлагаться как альтернативный вариант.

  • Авторизация во «ВКонтакте» через VK ID теперь предусматривает в первую очередь беспарольный вход — он станет основным.
  • Пользователи смогут сами выбрать предпочтительный способ входа: код из SMS или звонок-сброс, QR-код, push-уведомление или приложение для генерации кодов, а также идентификация по лицу или отпечатку пальцев в OnePass.
  • Чтобы добавить новый вариант авторизации, нужно подтвердить актуальный номер телефона или привязать к аккаунту смартфон или другое устройство в личном кабинете VK ID.
  • Возможность зайти по паролю сохранится — но станет дополнительным способом входа. Чтобы выбрать этот вариант, нужно нажать на кнопку «Подтвердить другим способом».
  • Также можно настроить способы авторизации для каждого отдельного случая. Например, пользователям без доступа к сотовой связи, но с Wi-Fi-соединением «ВКонтакте» советует выбрать push-уведомление или резервный код доступа к аккаунту.
  • Если подключена двухфакторная аутентификация, сначала придётся ввести проверочный код с устройства и потом — пароль.
  • Apple, Microsoft и Google собирались внедрить единый стандарт авторизации без паролей до конца 2023 года. Apple внедрила passkey в обновлении iOS 16, Google добавила возможность подключить в учётной записи авторизацию без пароля в мае 2023-го. В октябре эта функция стала опцией по умолчанию.

#новость #вконтакте

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31 комментарий
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 Tarki

Да и правильно, зачем этот пароль когда и так все всё знают.

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Александр Пустовалов

Один пароль от всех сайтов)

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Дуайт Шрут

Я пароль меняю при каждом входе в вк (раз в полгода), запомнить не могу.

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чувак

Даже боюсь представить какая там важная переписка скрывается от хакеров

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Дуайт Шрут

Пара советов по выращиванию свеклы

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Вадим Д.

Модная на этой неделе фишка, смотрю.

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Иван Серик
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Лариса

Словили волну хайпа

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Невкусно и грустно

Хочу сказать спасибо мудакам из ВК. Когда они начали требовать подтверждать свой актуальный телефон при входе, это стало последней каплей, чтобы покинуть данную помойку.

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Alex Ba

Держи в курсе

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Матвей Горняков

ВК - лучшая соцсеть

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Байд Джонов

https://2chu.ru

Двачу
2CHU общайся
2chu.ru
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Станислав

Хорошо еще отпечаток пальцев не требуют при входе.

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Rus Lipkey

Вы не внимательно читали

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Станислав

Да отстал я от жизни... отстал.

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Дымова

Не подавайте им идей!

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Максим

Это слишком просто. Лучше сетчатку глаза

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Юрий Гурт

вроде альтернатив много, но как-то непривычно что пароль это уже не основной способ входа в соц сеть

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Alex Shevchenko

А чо, просто через фронтальную камеру тврщ майор не пропускает?..)

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Serge Schukin

Вам так хочется сдать свою биометрию? Сходите в сбер 🤷‍♂️

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Alex Shevchenko

Да у нас ужо давно в егов.кз, в банкингах это сделано)) по другому услугами не воспользоваться)

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Serge Schukin

Ясно. Но "товарищ майор" - это в России, да? 🤣

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Alex Shevchenko

Очень популярный персонаж в последнее время..)

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Alex Ba

Нет, потому что его нет🤔

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Alex Shevchenko

А куда делся?..🤔

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Дмитрий

Конец эпохи пассворд-менеджеров?

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Forden

Нет, просто теперь они будут хранить не пароль, а ключ для генерации временного пароля

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Матвей Горняков

Это до тех пор, пока разработчик парольного менеджера не решит удалить русские аккаунты вместе с ключами.

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Den Kurakhin

тем временем ВК

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Юрий Вольнов

Важно,чтобы все было безопасно , а какой формат входа в аккаунт не имеет значения

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Ти Мур

Такая тема уже давно вроде сделана, не? Мне уже как месяц предлагает по пушу зайти

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28 комментариев
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