Instagram* расширил фильтр «Близкие друзья» на публикации и Reels Статьи редакции
До этого он был доступен только для «Историй» .
- Пользователи могут ограничивать аудиторию своих публикаций и Reels, пишет TechCrunch. Список «близких друзей» останется одинаковым для всех типов контента.
- Чтобы выложить пост или Reels для избранного числа подписчиков, нужно перед публикаций открыть меню «Аудитория» и выбрать в нём список «близких друзей».
- В ленте такой контент будет помечен зелёной звёздочкой по аналогии с «Историями». Лайки и комментарии под публикациями и Reels также будут видны всем пользователям из списка.
- Instagram* представил фильтр «Близкие друзья» осенью 2018 года.
*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Неужели инстаграм выкатил что-то нормальное
Круто же 👍🏽🥰
Я кстати не знал этого совершенно.
А выбор только из 2 категорий, everyone и close friends?
Вроде как да, для историй по крайней мере можно либо на всеобщее, либо только для близких
Может теперь пользоваться начну.
Хотя кого я обманываю, не начну )))
офигенно, этого очень не хватало
о , вот это я понимаю классная функция
Нормальная идея, можно лишнее от родственников убирать)
Какое-то очень сложное ведение инсты получается
Проще уж сразу одну страницу цивизизованную для всех, а со всяких трешаком из личной жизни - как закрытую, для определенного числа людей) До сих пор такие знакомые есть у которых вторая страница называется "приват" или типа того))
предлагаю ввести на публикации и рилсы кроме близких друзей ещё и близкие родственники и питомцы близких родственников.