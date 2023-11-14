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Артур Томилко

Instagram* расширил фильтр «Близкие друзья» на публикации и Reels Статьи редакции

До этого он был доступен только для «Историй» .

  • Пользователи могут ограничивать аудиторию своих публикаций и Reels, пишет TechCrunch. Список «близких друзей» останется одинаковым для всех типов контента.
  • Чтобы выложить пост или Reels для избранного числа подписчиков, нужно перед публикаций открыть меню «Аудитория» и выбрать в нём список «близких друзей».
  • В ленте такой контент будет помечен зелёной звёздочкой по аналогии с «Историями». Лайки и комментарии под публикациями и Reels также будут видны всем пользователям из списка.
  • Instagram* представил фильтр «Близкие друзья» осенью 2018 года.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #instagram

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12 комментариев
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 Dmitry

Неужели инстаграм выкатил что-то нормальное

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Nevskaya Anastasia

Круто же 👍🏽🥰

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Невероятный Блондин
Пользователи могут ограничивать аудиторию своих публикаций

Я кстати не знал этого совершенно.
А выбор только из 2 категорий, everyone и close friends?

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у нас отмена

Вроде как да, для историй по крайней мере можно либо на всеобщее, либо только для близких

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Невероятный Блондин

Может теперь пользоваться начну.
Хотя кого я обманываю, не начну )))

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Edward Dette

офигенно, этого очень не хватало

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Оксана Степанова

о , вот это я понимаю классная функция

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Елена Фролова

Нормальная идея, можно лишнее от родственников убирать)

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Василий Соболь

Какое-то очень сложное ведение инсты получается

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у нас отмена

Проще уж сразу одну страницу цивизизованную для всех, а со всяких трешаком из личной жизни - как закрытую, для определенного числа людей) До сих пор такие знакомые есть у которых вторая страница называется "приват" или типа того))

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Иван Кучеренко

предлагаю ввести на публикации и рилсы кроме близких друзей ещё и близкие родственники и питомцы близких родственников.

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Piu-piu
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