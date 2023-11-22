Сбой у «ВКонтакте»: пользователи пожаловались, что не могут зайти на сайт Статьи редакции
У мобильного приложения тоже неполадки.
- Днём 22 ноября 2023 года пользователи «ВКонтакте» пожаловались, что сайт vk.com перестал открываться. В приложении на iOS не загружается лента и другие разделы — происходит бесконечная загрузка, убедилась редакция vc.ru.
- «Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме», — сообщили vc.ru в пресс-службе.
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Если бы не эта "новость", то я бы и не вспомнила, что такой сайт существует
Держите в курсе!
Обязательно. Сейчас пойду кофе выпью
Настолько похуй, что не удержалась от комментария?
я рада, что тебе не похуй на мой комментарий и он тебя задел
У меня сегодня был сбой в ChatGPT. Куда мне жаловаться?
в спортлото
спасибо
Спасибо, вы сделали мой день!
Было бы прикольно устроить онлайн-флешмоб, как какие нибудь госуслуги упадут, отправить пару тысяч жалоб с негодованием в суппорт спортлото. Пусть фиксят:)
У вас ростелеком? Вчера очень много людей жаловались на сбои, плюс я сам тоже заметил
Нет, у меня AT&T.
У нас нет в стране ростелекома
Это легко поправить!
Страдать должны все? 😂
Вот потому и сбои 👆🏻
Нет VK
Нет проблем
15 евро получил уже?)
а где это по 15 евро за коммент платят?
На ботофермах цукерберга)
Имелось ввиду евро центов
15 евро и внж
я бы тоже не отказалась от 15 евро за коммент. Подскажи, кто, где и как платит за это
Забыли продлить домен?)
У вас ноль понимания работы IT-инфраструктуры, конечно :)
Не, у меня -∞ 😆
Как и у нового руководства ВК?
Давно не было сбоя, который прям сразу ошибку показывал. Да ещё и уже 25 минут с лишним.
Кто бы это заметил (-:
Зачем вы им пользуетесь? Единственное зачем туда заходил за последние лет 5 было сообщество дома в Питере, но и оно по большей части в телегу переехало
Что могло пойти не так. Тем более он 3 дня глючил
Да, вк лагает жутко
то же самое
Ценим лишь когда потеряли..
Какой то стиль все накосячил
Спасибо DDoSерам
Никогда такого не было и вот опять)
радоваться нужно
Вот зачем нужен ВК))
У меня вк работает ок