Соцсети
Таня Боброва

Сбой у «ВКонтакте»: пользователи пожаловались, что не могут зайти на сайт Статьи редакции

У мобильного приложения тоже неполадки.

  • Днём 22 ноября 2023 года пользователи «ВКонтакте» пожаловались, что сайт vk.com перестал открываться. В приложении на iOS не загружается лента и другие разделы — происходит бесконечная загрузка, убедилась редакция vc.ru.
  • «Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме», — сообщили vc.ru в пресс-службе.
Сообщение об ошибке при попытке зайти на сайт / Скриншот vc.ru

#новости #вконтакте

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40 комментариев
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 Maria Skvortsova

Если бы не эта "новость", то я бы и не вспомнила, что такой сайт существует

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Андрей

Держите в курсе!

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Maria Skvortsova

Обязательно. Сейчас пойду кофе выпью

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MageraMD

Настолько похуй, что не удержалась от комментария?

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Maria Skvortsova

я рада, что тебе не похуй на мой комментарий и он тебя задел

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Maria Skvortsova

У меня сегодня был сбой в ChatGPT. Куда мне жаловаться?

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4 shizzle ma nizzle

в спортлото

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Maria Skvortsova

спасибо

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Beloyar Aistov

Спасибо, вы сделали мой день!

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Profile name

Было бы прикольно устроить онлайн-флешмоб, как какие нибудь госуслуги упадут, отправить пару тысяч жалоб с негодованием в суппорт спортлото. Пусть фиксят:)

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Score of Doom

У вас ростелеком? Вчера очень много людей жаловались на сбои, плюс я сам тоже заметил

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Maria Skvortsova

Нет, у меня AT&T.
У нас нет в стране ростелекома

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Roman

Это легко поправить!

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Николай Романов

Страдать должны все? 😂

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Вадим Д.

Вот потому и сбои 👆🏻

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Артем Якимов

Нет VK
Нет проблем

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Hashxmachine

15 евро получил уже?)

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Дмитрий Зима

а где это по 15 евро за коммент платят?

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BayunCat

На ботофермах цукерберга)

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Roman

Имелось ввиду евро центов

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BayunCat

15 евро и внж

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Maria Skvortsova

я бы тоже не отказалась от 15 евро за коммент. Подскажи, кто, где и как платит за это

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Oleg Korzhanov

Забыли продлить домен?)

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Андрей

У вас ноль понимания работы IT-инфраструктуры, конечно :)

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Oleg Korzhanov

Не, у меня -∞ 😆

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Oleg Korzhanov

Как и у нового руководства ВК?

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Андрей

Давно не было сбоя, который прям сразу ошибку показывал. Да ещё и уже 25 минут с лишним.

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Вадим Д.

Кто бы это заметил (-:

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Piu-piu

Зачем вы им пользуетесь? Единственное зачем туда заходил за последние лет 5 было сообщество дома в Питере, но и оно по большей части в телегу переехало

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noname
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Фоксик

Что могло пойти не так. Тем более он 3 дня глючил

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Sergey

Да, вк лагает жутко

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Сергей Яковлев

то же самое

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Виктор Викторович

Ценим лишь когда потеряли..

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Денис

Какой то стиль все накосячил

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Никита

Спасибо DDoSерам

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Николай Романов

Никогда такого не было и вот опять)

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ELIFAS LEVi

радоваться нужно

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Denis Kite

Вот зачем нужен ВК))

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Валентина Макарова

У меня вк работает ок

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37 комментариев
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