Instagram* разрешил скачивать Reels в приложении Статьи редакции
У видео с лицензионной музыкой не будет звука.
- В июне 2023 года компания разрешила загрузку Reels пользователям из США, теперь функция доступна всем, пишет TechCrunch.
- Кнопка для скачивания появилась в нижнем меню, которое открывается после нажатия «Поделиться» под видео, пишет издание, но редакторы vc.ru пока не смогли воспользоваться функцией.
- Пользователи могут отключить возможность загрузки своих Reels. Для этого надо зайти в «Настройки» — «Конфиденциальность» — Reels.
- У скачанных Reels будет водяной знак Instagram* с именем учётной записи автора. Похожая система работает у TikTok.
- Если скачать видео, в котором используется лицензионная музыка, в загруженном ролик не будет звука. То есть аудио будет только в Reels с оригинальными звуковыми дорожками.
*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
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А скачивать статьи на VC до сих пор не получается...
Я тоже всё время пытаюсь. Жму кнопку скачать, но ничего не происходит
Но можно скачивать комментарии)
Вот это технологии О_о А нахрена их скачивать-то? Такая жуткая потребность была?
Чтобы потом в телеге переслать или в строим добавить
😱 Ужас какой... А что за «строим»?
Стори же
Строим социализм, постепенно разрушаем и переходим в феодализм.
Строим будущее
Тем более, что признан экстремистом и запрещён в России. Supprimer!
О, теперь не придется делать запись экрана, чтобы отправить кому-то в тг
Лайфхак для тех, кому реально нужно скачивать посты или рилсы в инсте - в телеге есть отличный бот @SaveAsBot ))
Ну так проще будет, намного. Мне жизнь облегчается, приходилось записывать экран, а щас оп, и скачено и с друзьями покекано
Проблема в том, что в большинстве рилсов присутствует лицензионное аудио, а без него будет теряться смысл видео
Тут я логическую цепочку не сложил, да, согласен
в телеге можно кинуть ссылку в избранное, поставив перед ссылкой dd, оно будет тогда открываться в телеге как видео и можно будет его просто сохранить. Так удобней
Классно было бы, если еще, как в тик-токе, показывали, сколько раз контент был скачен. И это бы влияло на показы в ленте рекомендаций
Ролик с водяным знаком экстремистской сети Instagram* в твоем телефоне - легкая палка для товарища майора.
Просто в фотошопе будем сноску фигачить ахах
А Дуров никак стену вернуть не может(
Хорошая попытка подкоса под тикток получается
Да все сейчас в мир соц сетей косят друг на друга
Ну
Наверное, да. Так и есть
Не отстают от Тиктока получается
Давно есть сайты и боты, через которые можно все скачивать
Дай рептилоиду деньги называется купит и испортит всё что можно
Ну разрешил и разрешил
Спасибо, что нельзя посмотреть кто к кому на страницы заходит в инсте
А это хорошо или плохо? Какая цель у этого? Вы хотите видеть кто заходил к кому-то? Или вы хотите видеть кто заходил к вам? А они должны видеть что вы видели что они заходили и смотрели вас?
в чем смысл если есть тик ток, смотреть баяны перепощенные? поколение пикабу
Круто, теперь я могу повторно использовать свои любимые!