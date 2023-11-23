Соцсети
Маша Цепелева

Instagram* разрешил скачивать Reels в приложении Статьи редакции

У видео с лицензионной музыкой не будет звука.

  • В июне 2023 года компания разрешила загрузку Reels пользователям из США, теперь функция доступна всем, пишет TechCrunch.
  • Кнопка для скачивания появилась в нижнем меню, которое открывается после нажатия «Поделиться» под видео, пишет издание, но редакторы vc.ru пока не смогли воспользоваться функцией.
  • Пользователи могут отключить возможность загрузки своих Reels. Для этого надо зайти в «Настройки» — «Конфиденциальность» — Reels.
Фото Instagram*
  • У скачанных Reels будет водяной знак Instagram* с именем учётной записи автора. Похожая система работает у TikTok.
  • Если скачать видео, в котором используется лицензионная музыка, в загруженном ролик не будет звука. То есть аудио будет только в Reels с оригинальными звуковыми дорожками.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

#новости

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32 комментария
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 Вадим Скворцов

А скачивать статьи на VC до сих пор не получается...

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Vladimir Ivanov

Я тоже всё время пытаюсь. Жму кнопку скачать, но ничего не происходит

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Сеошник Сеошников

Но можно скачивать комментарии)

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Вадим Д.

Вот это технологии О_о А нахрена их скачивать-то? Такая жуткая потребность была?

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Ale K

Чтобы потом в телеге переслать или в строим добавить

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Вадим Д.

😱 Ужас какой... А что за «строим»?

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Кирилл Таран

Стори же

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Илья Попов

Строим социализм, постепенно разрушаем и переходим в феодализм.

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Ovechkin

Строим будущее

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Илья Попов

Тем более, что признан экстремистом и запрещён в России. Supprimer!

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Тимоха

О, теперь не придется делать запись экрана, чтобы отправить кому-то в тг

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Боря Бро

Лайфхак для тех, кому реально нужно скачивать посты или рилсы в инсте - в телеге есть отличный бот @SaveAsBot ))

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Александр Корнеев

Ну так проще будет, намного. Мне жизнь облегчается, приходилось записывать экран, а щас оп, и скачено и с друзьями покекано

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Боря Бро

Проблема в том, что в большинстве рилсов присутствует лицензионное аудио, а без него будет теряться смысл видео

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Александр Корнеев

Тут я логическую цепочку не сложил, да, согласен

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Alex

в телеге можно кинуть ссылку в избранное, поставив перед ссылкой dd, оно будет тогда открываться в телеге как видео и можно будет его просто сохранить. Так удобней

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Александр Корнеев

Классно было бы, если еще, как в тик-токе, показывали, сколько раз контент был скачен. И это бы влияло на показы в ленте рекомендаций

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Вася Пражкин

Ролик с водяным знаком экстремистской сети Instagram* в твоем телефоне - легкая палка для товарища майора.

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Александр Корнеев

Просто в фотошопе будем сноску фигачить ахах

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Михаил Барабаш

А Дуров никак стену вернуть не может(

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буква Ю
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Степан Беленький

Хорошая попытка подкоса под тикток получается

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Александр Корнеев

Да все сейчас в мир соц сетей косят друг на друга

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Степан Беленький

Ну
Наверное, да. Так и есть

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Капитан Эчпочмак

Не отстают от Тиктока получается

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Тимур Маркин

Давно есть сайты и боты, через которые можно все скачивать

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Бомж

Дай рептилоиду деньги называется купит и испортит всё что можно

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Дмитрий

Ну разрешил и разрешил

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Довольный

Спасибо, что нельзя посмотреть кто к кому на страницы заходит в инсте

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Сеошник Сеошников

А это хорошо или плохо? Какая цель у этого? Вы хотите видеть кто заходил к кому-то? Или вы хотите видеть кто заходил к вам? А они должны видеть что вы видели что они заходили и смотрели вас?

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Алексей

в чем смысл если есть тик ток, смотреть баяны перепощенные? поколение пикабу

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Тея Кузнецова

Круто, теперь я могу повторно использовать свои любимые!

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