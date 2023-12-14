Instagram* добавил замену фона с помощью ИИ в «Историях» Статьи редакции
Пока функция доступна только пользователям в США.
- Instagram* представил генеративный инструмент для замены и создания нового фона в «Историях», пишет TechCrunch со ссылкой на руководителя Meta* по генеративному искусственному интеллекту Ахмада Аль-Дале.
- Если нажать на значок редактора фона на изображении, появятся подсказки. Например, «На красной дорожке», «Удирающий от динозавров» и «В окружении щенков». Можно написать свой варинт и сервис его сгенерирует.
- После публикации «Истории» в ней появится кнопка «Попробовать» для подписчиком пользователя, чтобы они тоже могли протестировать инструмент.
- В декабре Meta* также запустила генератор изображений с помощью искусственного интеллекта Imagine with Meta.
*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России
35 показов
213 открытий
А зачем? Типа фон-стенка больше не актуально?
Чтобы не заморачиваться в некоторых ситуациях
блин, круто. Даже соц. сети внедряют ИИ
понятное дело что соц сети будут ии внедрять, век технологий все развивается
Да начнется безграничная фантазия людей в моих сторис
Чудеса, конечно... А нафига? Чтобы было?
Мне кажется, что это уже поворот не туда. Смысл соц. сетей как раз в том, чтобы выкладывать ну настоящие фото. Скоро добавят функцию "сгенерировать фото в любом уголке мира". В чём тогда смысл и интерес соц. сетей, смотреть на искусственные фото? Тогда настоящих фото совсем не останется. Ведь зачем публиковать обычное фото, если можно будет сгенерировать фото где-нибудь на вершине извергающегося вулкана? И кому станет лучше? Начнётся гонка "сгенерируй оригинальное фото лёжа на диване". ну а потом вообще ИИ будет вас омолаживать, улучшать фигуру и т.д. Всё к этому и скатится. Утопия какая-та, не находите?
Пока функция доступна только пользователям в США.
Самое главное что в России никогда не появиться
В окружении щенков интересный фон, попробовал бы..