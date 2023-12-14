Соцсети
Маша Цепелева

Instagram* добавил замену фона с помощью ИИ в «Историях» Статьи редакции

Пока функция доступна только пользователям в США.

  • Instagram* представил генеративный инструмент для замены и создания нового фона в «Историях», пишет TechCrunch со ссылкой на руководителя Meta* по генеративному искусственному интеллекту Ахмада Аль-Дале.
  • Если нажать на значок редактора фона на изображении, появятся подсказки. Например, «На красной дорожке», «Удирающий от динозавров» и «В окружении щенков». Можно написать свой варинт и сервис его сгенерирует.
  • После публикации «Истории» в ней появится кнопка «Попробовать» для подписчиком пользователя, чтобы они тоже могли протестировать инструмент.
  • В декабре Meta* также запустила генератор изображений с помощью искусственного интеллекта Imagine with Meta.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России

#новости

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9 комментариев
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 tbIkworez

А зачем? Типа фон-стенка больше не актуально?

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pixelday

Чтобы не заморачиваться в некоторых ситуациях

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Сто к одному

блин, круто. Даже соц. сети внедряют ИИ

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Петр Громов

понятное дело что соц сети будут ии внедрять, век технологий все развивается

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Руслан Кузин

Да начнется безграничная фантазия людей в моих сторис

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Вадим Д.

Чудеса, конечно... А нафига? Чтобы было?

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Илья Дёмин

Мне кажется, что это уже поворот не туда. Смысл соц. сетей как раз в том, чтобы выкладывать ну настоящие фото. Скоро добавят функцию "сгенерировать фото в любом уголке мира". В чём тогда смысл и интерес соц. сетей, смотреть на искусственные фото? Тогда настоящих фото совсем не останется. Ведь зачем публиковать обычное фото, если можно будет сгенерировать фото где-нибудь на вершине извергающегося вулкана? И кому станет лучше? Начнётся гонка "сгенерируй оригинальное фото лёжа на диване". ну а потом вообще ИИ будет вас омолаживать, улучшать фигуру и т.д. Всё к этому и скатится. Утопия какая-та, не находите?

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Kayleigh Marie

Пока функция доступна только пользователям в США.
Самое главное что в России никогда не появиться

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Лёня Воронин

В окружении щенков интересный фон, попробовал бы..

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6 комментариев
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