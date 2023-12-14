Соцсеть Threads* стала доступна пользователям в Европе Статьи редакции
До этого им блокировали доступ — даже с включённым VPN.
- Об этом в соцсети написал Марк Цукерберг. Threads* — аналог Twitter от Meta* — запустилась 6 июля 2023 года, но на старте она была недоступна в Европе.
- У пользователей из Европы будут два варианта на выбор: завести профиль или просматривать публикации без него, отмечает The Verge. Чтобы взаимодействовать с контентом, придётся создать учётную запись: при регистрации имя, подписки и другие данные импортируются из Instagram*.
- Задержка запуска связана с требованиями закона о цифровых рынках, принятого в ЕС в 2022 году и вступившего в силу в 2023-м, пишет издание. Meta* вместе с другими ИТ-компаниями попадает под понятие «привратников» — фирм, которые должны строго соблюдать закон.
- Хотя глава Instagram* Адам Моссери не указывал на него напрямую, он отмечал, что запуск отложили, чтобы убедиться, что соцсеть «соответствует требованиям некоторых законов».
- Проблема, скорее всего, была связана с регистрацией через Instagram*, пишет The Verge: по закону, компании не могут отдавать предпочтение собственным сервисам. Но связь двух соцсетей уже стала меньше, например, с ноября пользователи Threads* могут удалять аккаунты, не удаляя привязанный профиль в Instagram*.
*Meta, владеющая Instagram и Threads, признана экстремистской и запрещена в России.
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Это ещё что... Европа закупила за 9 месяцев рекордный объём газа у Газпрома, большиий, чем закупала за целые 12 месяцев прошлых лет... А Газпром его поставил, заполнив их хранилища...
Не может быть ? Там же все замёрзли ещё в прошлую зиму ?
Это еще что... - так вообще к любой новости можно писать скрепные посты.
Легко опровергаемая ложь, на кого это рассчитано? Детальнейшая разбивка источников газа в ЕС по дням и неделям есть на https://www.bruegel.org/dataset/european-natural-gas-imports
чебурнет чай, ещё не ввели, Вы думаете люди гуглить разучились?
А по какой цене? Выше или ниже потолка?
Доставляли по серверному потоку али в воздушных шариках?
выглядит как фейк. или опять какая-то манипуляция и 23 год сравнивают с 22м, а не довоенным
Очень рад за них, только зачем она им - не понятно
Я вообще удивлен, что этот живой труп в новостную повестку попал. Следующий жду через пару тройку лет новость про закрытие
Им то не нужна. Но как этих европейцев ещё контролировать?
И кому нужна эта соц сеть вообще? Разрешили и разрешили.
Соевым снежинкам, чтобы и там оставлять пахучий след своего очень важного мнения
Пытаются как-то конкуренцию создать в мире соцсетей.
Вот это день! Там из каждого утюга кто-то про достижения вещает, здесь европейцам разрешили никому не нужную соцсеть.
Не лишай возможности це европе поцеловать руку господина.
Ок.
Пытаются так охваты поднять?
Ну, по идею они в любом случае должны поднять, попытка это или просто развитие сети, не знаю
Ахахах да пошли они уже сейчас то ))
Извините, я не могу оставлять комментарии оценивающие финансовую сторону темы.
упс, нейросеть ботяры поломалась
Комментарий удален модератором
Потоки полились в Европу, получается
Кто вообще Threads пользуется..
Цукерберг не знает куда ткнуть эти дрова, скоро в Китай пойдет. Все чтобы инвесторам можно было показывать активность..