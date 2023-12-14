Соцсети
Евгения Евсеева

Соцсеть Threads* стала доступна пользователям в Европе Статьи редакции

До этого им блокировали доступ — даже с включённым VPN.

  • Об этом в соцсети написал Марк Цукерберг. Threads* — аналог Twitter от Meta* — запустилась 6 июля 2023 года, но на старте она была недоступна в Европе.
  • У пользователей из Европы будут два варианта на выбор: завести профиль или просматривать публикации без него, отмечает The Verge. Чтобы взаимодействовать с контентом, придётся создать учётную запись: при регистрации имя, подписки и другие данные импортируются из Instagram*.
Варианты использования соцсети. Скриншот The Verge 
  • Задержка запуска связана с требованиями закона о цифровых рынках, принятого в ЕС в 2022 году и вступившего в силу в 2023-м, пишет издание. Meta* вместе с другими ИТ-компаниями попадает под понятие «привратников» — фирм, которые должны строго соблюдать закон.
  • Хотя глава Instagram* Адам Моссери не указывал на него напрямую, он отмечал, что запуск отложили, чтобы убедиться, что соцсеть «соответствует требованиям некоторых законов».
  • Проблема, скорее всего, была связана с регистрацией через Instagram*, пишет The Verge: по закону, компании не могут отдавать предпочтение собственным сервисам. Но связь двух соцсетей уже стала меньше, например, с ноября пользователи Threads* могут удалять аккаунты, не удаляя привязанный профиль в Instagram*.

*Meta, владеющая Instagram и Threads, признана экстремистской и запрещена в России.

#новости

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58 комментариев
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 Алекс Д.

Это ещё что... Европа закупила за 9 месяцев рекордный объём газа у Газпрома, большиий, чем закупала за целые 12 месяцев прошлых лет... А Газпром его поставил, заполнив их хранилища...

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melkiyPadonok

Не может быть ? Там же все замёрзли ещё в прошлую зиму ?

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3 комментария
Wittgenstein

Это еще что... - так вообще к любой новости можно писать скрепные посты.

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15 комментариев
Aleksandr Novikov

Легко опровергаемая ложь, на кого это рассчитано? Детальнейшая разбивка источников газа в ЕС по дням и неделям есть на https://www.bruegel.org/dataset/european-natural-gas-imports
чебурнет чай, ещё не ввели, Вы думаете люди гуглить разучились?

European natural gas imports
This dataset aggregates daily data on European natural gas import flows and storage levels.
www.bruegel.org
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1 комментарий
Alex Lowen

А по какой цене? Выше или ниже потолка?

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3 комментария
Malkiel Falcone

Доставляли по серверному потоку али в воздушных шариках?

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Марат

выглядит как фейк. или опять какая-то манипуляция и 23 год сравнивают с 22м, а не довоенным

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Тимур Светлов

Очень рад за них, только зачем она им - не понятно

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Kiss

Я вообще удивлен, что этот живой труп в новостную повестку попал. Следующий жду через пару тройку лет новость про закрытие

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5 комментариев
Байд Джонов

Им то не нужна. Но как этих европейцев ещё контролировать?

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Аникин

И кому нужна эта соц сеть вообще? Разрешили и разрешили.

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Жони Деп

Соевым снежинкам, чтобы и там оставлять пахучий след своего очень важного мнения

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Rus Lan

Пытаются как-то конкуренцию создать в мире соцсетей.

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1 комментарий
Вадим Д.

Вот это день! Там из каждого утюга кто-то про достижения вещает, здесь европейцам разрешили никому не нужную соцсеть.

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Байд Джонов

Не лишай возможности це европе поцеловать руку господина.

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4 комментария
Michael Petroff
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Алексей Иванов

Ок.

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Григорий Ефремов

Пытаются так охваты поднять?

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Rus Lan

Ну, по идею они в любом случае должны поднять, попытка это или просто развитие сети, не знаю

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Manga TV

Ахахах да пошли они уже сейчас то ))

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Александра Журавлева

Извините, я не могу оставлять комментарии оценивающие финансовую сторону темы.

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Бифуркатор

упс, нейросеть ботяры поломалась

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Комментарий удален модератором

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Rus Lan

Потоки полились в Европу, получается

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Константин Павлюченко

Кто вообще Threads пользуется..

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Олег Бринц

Цукерберг не знает куда ткнуть эти дрова, скоро в Китай пойдет. Все чтобы инвесторам можно было показывать активность..

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Michael Petroff
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55 комментариев
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