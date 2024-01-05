Вспоминаем главные события, происходившие с соцсетью и вокруг неё в 2023-м.

Фото The New York Times

Илон Маск владеет Twitter больше года: 27 ноября 2022-го он закрыл сделку по покупке соцсети и сразу уволил бывших руководителей, а в течение нескольких следующих недель сократил около 5000 из 7500 сотрудников.

За первые несколько месяцев под руководством миллиардера соцсеть запустила платную верификацию профилей, начала удалять неактивные аккаунты и запретила продвигать конкурирующие сервисы.

Некоторые решения Маска вызвали недовольство части пользователей и акционеров, а также спровоцировали отток рекламодателей. К декабрю 2022-го компания лишилась около 500 коммерческих клиентов, а её выручка сократилась на 40%.

В конце года предприниматель решил найти нового генерального директора, а сам занять должность технического директора и сосредоточиться на развитии продукта.

Отключение сторонних клиентов, увеличение лимита твитов и новый гендиректор

Одним из первых решений Маска в 2023 году стал запрет на работу сторонних клиентов Twitter и ограничение бесплатного доступа к API платформы. В середине января пользователи и разработчики начали жаловаться на недоступность популярных аналогов, работающий на основе сервиса — Tweetbot, Twitterrific, Talon и других.

Компания подтвердила введение запрета, а уже 2 февраля сообщила, что ограничит бесплатный доступ к своему API. Стоимость базового тарифа для использования платформы составила $100 в месяц.

В том же месяце Twitter отключил двухфакторную аутентификацию по SMS и начал тестировать увеличение лимита символов для публикаций платных пользователей. Они получили возможность создавать твиты длинной до 4000 знаков вместо стандартных 280. Позднее лимит увеличили до 10 тысяч символов на твит, а также добавили форматирование текста.

Пример форматирования текста

Внедрение новых функций и изменения в платформе происходили на фоне технических сбоев: 9 февраля пользователи пожаловались на проблему с отправкой постов и подписками, 14 февраля раздел «Для вас» начал состоять из твитов Илона Маска, а 1 марта перестала обновляться лента новостей.

К концу месяца оценка компании упала в два раза с момента покупки — Илон Маск оценивал Twitter уже в $20 млрд, выяснило The Information. По информации издания, именно такую сумму предприниматель привёл в письме сотрудникам. Источники связывали это с резким снижением выручки из-за оттока рекламодателей.

Восстановление отношений с рекламными партнёрами и улучшение финансовых показателей компании Маск решил поручить новому гендиректору, которого начал искать ещё в конце 2022 года. Им стала Линда Яккарино — бывшая глава международного департамента рекламы и партнёрств медиакомпании NBCUniversal. Участники рынка и СМИ рассказывали, что она годами работала в «высших эшелонах» рекламного рынка и прославилась «крепкой хваткой», «прагматичностью» и умением добиваться своего в переговорах.

В апреле 2023-го до своего назначения Яккарино брала интервью у Илона Маска. В разговоре она подчеркнула: рекламодателям важно чувствовать, что они «могут повлиять на соцсеть» — чтобы превратить Twitter в «место, куда они готовы инвестировать». По её словам, влияние заключается в «разработке продукта, модерации контента и безопасности рекламы».

Линда Яккарино, фото американского Forbes

Сам Маск на посту технического директора решил сосредоточиться на дизайне продукта и новых технологиях, пока Яккарино будет заниматься бизнес-операциями.

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Конкуренция с Meta* и другими сервисами

В марте 2023-го о намерении разработать собственную соцсеть для обмена текстовыми сообщениями рассказала Meta*. Уже в мае компания анонсировала Threads* — аналог Twitter с авторизацией через Instagram*. А 6 июля приложение заработало на iOS и Android. За первые пять дней в соцсети зарегистрировалось 100 млн человек. Но затем сервис стал терять ежедневно активных пользователей — по оценкам аналитиов Sensor Tower, их количество сократилось на 70% спустя две недели после запуска.

За день до запуска Threads* пользователи Twitter пожаловались на сбой — у многих начало появляться сообщение, о «превышении лимита сообщений». Маск объяснил это введением новых «временных» лимитов на просмотры постов в Twitter — для «борьбы с манипуляциями» и парсингом данных. Платным пользователям разрешили просматривать в сутки 6000 твитов, обычным — 600, а только что зарегистрировавшимся — 300. Спустя несколько часов лимиты увеличили до 10 тысяч, 1000 и 500 твитов соотвественно.

Интерфейс Threads*, фото The Verge

Вскоре Twitter пригрозил Meta* судом. Компания обвинила создателей Threads* в «систематическом, осознанном и незаконном использовании коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности». Иск так и не был подан, зато уже 11 июля из результатов поиска Twitter пропали прямые ссылки на Threads*.

В конце октября глава Meta* Марк Цукерберг рассказал, что аудитория Threads достигла почти 100 млн активных пользователей в месяц. При этом, как отмечал TechCrunch, месячная активная аудитория — не лучший показатель для соцсети: даже если пользователь один раз зайдёт на сайт или в приложение, он будет считаться «активным».

Проблемы вокруг Twitter открыли возможности и для других конкурентов, пишет The Verge. Прирост пользователей продемонстрировали децентрализованная соцсеть Mastodon, созданный Джеком Дорси Bluesky, а также новостное приложение с искусственным интеллектом Artifact от сооснователя Instagram* Кевина Систрома.

Больше не Twitter

Главным событием для компании в 2023 году стала смена названия и фирменного стиля. Юридическое название Twitter на X Corp Маск сменил ещё в марте 2023 года, а 23 июля заявил, что соцсеть откажется от птички в логотипе и заменит её буквой «X».

Уже на следующий день домен x.com начал перенаправлять на Twitter, а официальный аккаунт соцсети сменил фото профиля. Вскоре название приложения сменилось на X в AppStore и Google Play.

В августе компания запустила аукцион по продаже вещей из офиса Twitter. В списке лотов оказались сотни предметов: офисная мебель, элементы декора техника, а также товары, связанные с историей соцсети.

Проекция логотипа X на здание штаб-квартиры компании в Нью-Йорке

В июле Маск также объявил о запуске ИИ-компании xAI. По его словам, цель создания новой нейросети — «понять истинную природу вселенной». В xAI работают выходцы из DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla. Миллиардер сообщил, что стартап будет использовать публикации в Twitter для обучения ИИ и сотрудничать с Tesla для работы над автопилотом.

Через четыре месяца xAI представила языковую модель Grok — для ответов на «острые» вопросы «с юмором».

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В декабре платные пользователи X начали получать доступ к нейросети. Тогда же стартап уведомил SEC о планах привлечь $1 млрд и сообщил, что $135 млн из них уже вложили четыре неназванных инвестора.

Скандал в конце года

В ноябре X столкнулась с новой волной оттока рекламодателей. Сначала IBM, а затем и Disney, Lionsgate и Paramount приостановили продвижение в соцсети.

Компании приняли решение на фоне расследования Media Matters for America. Некоммерческая организация выпустила статью, в которой заявила, что реклама Apple, IBM, Xfinity (Comcast), Bravo (NBCUniversal) и Oracle в X размещается рядом с постами, которые «расхваливают Адольфа Гитлера и его нацистскую партию».

Гендиректор X Линда Яккарино заявила, что соцсеть выступает против антисемитизма и дискриминации. А Илон Маск пообещал подать в суд на Media Matters и «всех, кто участвовал в мошеннической атаке на компанию».

Чтобы защитить нового гендиректора от репутационных проблем, руководители рекламных отделов и брендинговых агентств, а также «приятели» в отрасли призвали Яккарино уйти в отставку, но та отказалась, сообщали СМИ. Она «продолжает верить в миссию компании и её сотрудников», говорили источники.

Финансовые показатели за 2023 год компания не раскрывала, поскольку после приобретения Маском перестала быть публичной. По итогам 2022-го, она получила $4,4 млрд, 90% из которых пришлось на рекламу. А в сентябре 2023-го миллиардер заявлял, что доходы от рекламы в США снизились на 60%.

Ещё одной проблемой соцсети стало снижение числа ежедневно активных пользователей. По данным Sensor Tower, к сентябрю 2023 года их количество сократилось на 16% по сравнению с ноябрём 2022-го, до 183 млн человек. Количество ежедневных загрузок приложения X, по оценке Apptopia, за год снизилось на 13%.

Планы

Ещё до покупки Twitter Маск рассказывал, что хочет создать экосистему Х, или «приложение, в котором есть всё».

На одном из корпоративных собраний он поделился с сотрудниками планами на 2024 год. Например, заявил, что X станет «полнофункциональной платформой для знакомств» и «цифровым банком». По данным Insider, компания планирует ввести платную годовую подписку для «новорегов» из Новой Зеландии и Филиппин в размере $1. Выручка от неё вряд ли улучшит экономическое положение компании, но предоставит ей больше финансовых данных о плательщиках, «которые потом можно использовать при разработке платёжных функций».

Маск также заявил, что видеофункции соцсети «так же хороши, как у YouTube», так что ещё одна идея на будущее — интегрировать их в Smart TV.

*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской организацией и запрещена в России.