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Но количество пользователей компания не раскрывает.
В 2019 году российские пользователи соцсети для создания и обмена короткими видеоклипами TikTok в среднем смотрели по 16,25 млрд видеороликов в месяц. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.
Каждый месяц пользователи из России публиковали в сервисе в среднем по 20,83 млн видеороликов. Среднее количество репостов в месяц достигает 23 млн, лайков — 1,62 млрд.
Самым популярным роликом в российском сегменте TikTok в 2019 году стало видео «Самый красивый бросок». На второй строчке — «Операция по спасению апельсина», на третьей — «Потайная радуга».
Кроме того, TikTok выбрал самых популярных авторов в нескольких категориях:
По собственным данным на май 2019 года, российская аудитория соцсети достигала 8 млн человек в месяц. Они просматривали 10 млрд роликов в месяц. Глобальная аудитория TikTok достигает 800 млн активных пользователей ежемесячно.
Ну чтож, самый популярный ролик дает некоторое представление о характере контента и интересах аудитории. Ждем самую популярную статью в яндекс.дзынь по итогам года.
А фотку в инстаграмм? Имхо в тиктоке интеллекта больше...
Денис, надеюсь, у Вас просто он не установлен))
У меня и инстаграмм не установлен ))))
Я вообще уже пенсия, так как ЖЖ еще почитываю...
А вы забыли в какое время мы живем? Польза содержимого не важно, главное лайки и просмотры. Чем больше дебилистики, тем больше лайков и просмотров.... Ни одного полезного ролика, просто стоять перед камерой и ломаться... И мы называемся Homo Sapiens... У некоторых животных разум на более высоком уровне, чем у некоторых тиктокеров-homo sapiens- ов...
«Анимация» — @ennie_yoyki (2 млн подписчиков).
сук, думал что-нибудь дельное, а оказалось просто танцующие стоковые мультяшные животные
Стоковые? Ты ебанулся? Полностью ручная анимация
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