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Соцсети
Лиана Липанова
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TikTok раскрыл данные по просмотрам видеороликов и самым популярным блогерам в России в 2019 году Материал редакции

Но количество пользователей компания не раскрывает.

9 комментариев
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В 2019 году российские пользователи соцсети для создания и обмена короткими видеоклипами TikTok в среднем смотрели по 16,25 млрд видеороликов в месяц. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Каждый месяц пользователи из России публиковали в сервисе в среднем по 20,83 млн видеороликов. Среднее количество репостов в месяц достигает 23 млн, лайков — 1,62 млрд.

Самым популярным роликом в российском сегменте TikTok в 2019 году стало видео «Самый красивый бросок». На второй строчке — «Операция по спасению апельсина», на третьей — «Потайная радуга».

Кроме того, TikTok выбрал самых популярных авторов в нескольких категориях:

  • «Искусство» — @salavat.fidai (3 млн подписчиков).
  • «Юмор» — @twins.verz (2,3 млн подписчиков).
  • «Анимация» — @ennie_yoyki (2 млн подписчиков).
  • «Фитнес» — @belitskaydi (1,5 млн подписчиков).
  • «Макияж» — @izoteria (922 тысячи подписчиков).
  • «Животные» — @xaskitusa (890 тысяч подписчиков).
  • «Еда» — @theweatherwasawful (632 тысячи подписчиков).

По собственным данным на май 2019 года, российская аудитория соцсети достигала 8 млн человек в месяц. Они просматривали 10 млрд роликов в месяц. Глобальная аудитория TikTok достигает 800 млн активных пользователей ежемесячно.

#новость #tiktok

Соцсети
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9 комментариев
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Andrew Simon

15

Ну чтож, самый популярный ролик дает некоторое представление о характере контента и интересах аудитории. Ждем самую популярную статью в яндекс.дзынь по итогам года. 

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Денис Демидов

Andrew
0

А фотку в инстаграмм? Имхо в тиктоке интеллекта больше...

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Сергей Калашников

Денис
1

Денис, надеюсь, у Вас просто он не установлен))

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Денис Демидов

Сергей
1

У меня и инстаграмм не установлен ))))
Я вообще уже пенсия, так как ЖЖ еще почитываю...

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Andrey Lc

Денис
0

Инстаграм просто "рай" по сравнению с этой поделкой. Помню как они заебали рекламой на ютубе, купил премиум из-за этого))

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Karen Stepanyan

Andrew
1

А вы забыли в какое время мы живем? Польза содержимого не важно, главное лайки и просмотры. Чем больше дебилистики, тем больше лайков и просмотров.... Ни одного полезного ролика, просто стоять перед камерой и ломаться... И мы называемся Homo Sapiens... У некоторых животных разум на более высоком уровне, чем у некоторых тиктокеров-homo sapiens- ов...

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Дмитрий Кедов

0

«Анимация» — @ennie_yoyki (2 млн подписчиков).

сук, думал что-нибудь дельное, а оказалось просто танцующие стоковые мультяшные животные

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Marat Nigametzianov

Дмитрий
0

Стоковые? Ты ебанулся? Полностью ручная анимация

https://youtu.be/MuyJtxzyU3o

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Ilia Yarets

0

Сомнительно это всё...

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