Но количество пользователей компания не раскрывает.

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В 2019 году российские пользователи соцсети для создания и обмена короткими видеоклипами TikTok в среднем смотрели по 16,25 млрд видеороликов в месяц. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Каждый месяц пользователи из России публиковали в сервисе в среднем по 20,83 млн видеороликов. Среднее количество репостов в месяц достигает 23 млн, лайков — 1,62 млрд.

Самым популярным роликом в российском сегменте TikTok в 2019 году стало видео «Самый красивый бросок». На второй строчке — «Операция по спасению апельсина», на третьей — «Потайная радуга».

Кроме того, TikTok выбрал самых популярных авторов в нескольких категориях:

«Искусство» — @salavat.fidai (3 млн подписчиков).

«Юмор» — @twins.verz (2,3 млн подписчиков).

«Анимация» — @ennie_yoyki (2 млн подписчиков).

«Фитнес» — @belitskaydi (1,5 млн подписчиков).

«Макияж» — @izoteria (922 тысячи подписчиков).

«Животные» — @xaskitusa (890 тысяч подписчиков).

«Еда» — @theweatherwasawful (632 тысячи подписчиков).