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Но пользователям придётся отвязать и снова привязать номер для двухфакторной аутентификации.
Facebook прекратит использовать номера телефонов, которые пользователи указывают при двухфакторной аутентификации, чтобы показывать им людей, которых они могут знать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя соцсети.
Новые правила уже действуют в Эквадоре, Эфиопии, Пакистане, Ливии и Камбодже. Во всём остальном мире изменения вступят в силу в начале 2020 года. При этом существующих пользователей изменения не затронут — им нужно будет удалить и повторно привязать номер для двухфакторной аутентификации, чтобы соцсеть не использовала для функции поиска возможных друзей.
Нововведение является частью комплекса изменений политики конфиденциальности в рамках соглашения с Федеральной торговой комиссией (FTC), которая в июле 2019 года оштрафовала Facebook на $5 млрд из-за нарушений правил хранения данных пользователей.
Комиссия также обязала компанию пересмотреть подход к защите пользовательских данных и прекратить их использовать в коммерческих целях.
Осенью 2018 года Facebook уличили в том, что соцсеть использует для таргетинга рекламы номера телефонов, которые пользователи указывают для двухфакторной аутентификации. Представитель Facebook сообщил Reuters, что соцсеть отказалась от такой практики в июне 2019 года.
Хорошая попытка fb, но уведомления приложения будут и дальше заблокированы.
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