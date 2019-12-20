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Соцсети
Татьяна Боброва
1742

Британская исследовательская компания нашла данные 267 млн пользователей Facebook в открытом доступе Материал редакции

База находилась в открытом доступе 15 дней, говорят в Comparitech.

7 комментариев
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В декабре 2019 года неизвестные разместили в открытом доступе базу с номерами телефонов, именами и другими данными 267 млн пользователей Facebook. Об этом сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

Как сообщили в компании, 4 декабря база была впервые проиндексирована, 12 декабря она стала доступна для скачивания на одном из хакерских форумов. Спустя два дня базу обнаружил эксперт в области безопасности Боб Дьяченко. Он уведомил об утечке интернет-провайдера, управляющего IP-адресом сервера. С 19 декабря база недоступна, добавили в Comparitech.

По данным компании, большинство пострадавших — пользователи из США. Информация, содержащаяся в базе, может использоваться для рассылки спама или массовых фишинговых рассылок, отметили исследователи.

Как злоумышленникам удалось получить номера телефонов и идентификаторы, пока неясно. Представитель Facebook сообщил AFP, что компания изучает ситуацию. Вероятно, хакеры смогли получить сведения до изменений в сфере политики безопасности, которые соцсеть ввела в последние несколько лет, добавили в Facebook.

В июле 2019 года власти США оштрафовали Facebook на $5 млрд из-за проблем с хранением данных пользователей. Тогда же регулятор предписал компании ужесточить правила защиты личных данных. В 2018 году соцсеть сообщила об утечке данных 87 млн пользователей, источником утечки стала британская компания Cambridge Analytica.

#новость #facebook #утечкиданных

Соцсети
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Facebook перестанет предлагать друзей по номерам телефона, которые пользователи указывали для защиты аккаунта
Но пользователям придётся отвязать и снова привязать номер для двухфакторной аутентификации.
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7 комментариев
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Bilguun Billy

0

Уже не смешно даже.
Со вчерашнего дня стали звонить с забугорного неизвестного номера.
Работаю с иностранными компаниями, поэтому не подумав взял первые два звонка, сразу вешают.

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Alexander Pavlyut

Bilguun
6

 уголовку

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Эмилия Теплова

1

Могли бы загрузить на рутрекер и ссылочку дать. Ох уж эти исследователи.

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Alexander Zhikh

0

Вот это неожиданность!

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Saucedo Puetz

0

А что кто-то в фейсбук и номер телефона выкладывает?

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Павел Андрейчук

Saucedo
0

Не помню уже как там на Фейсбуке, но в ВК, например, акк привязан к мобиле.

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Shyngys Eskender

0
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