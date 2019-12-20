База находилась в открытом доступе 15 дней, говорят в Comparitech.

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В декабре 2019 года неизвестные разместили в открытом доступе базу с номерами телефонов, именами и другими данными 267 млн пользователей Facebook. Об этом сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

Как сообщили в компании, 4 декабря база была впервые проиндексирована, 12 декабря она стала доступна для скачивания на одном из хакерских форумов. Спустя два дня базу обнаружил эксперт в области безопасности Боб Дьяченко. Он уведомил об утечке интернет-провайдера, управляющего IP-адресом сервера. С 19 декабря база недоступна, добавили в Comparitech.

По данным компании, большинство пострадавших — пользователи из США. Информация, содержащаяся в базе, может использоваться для рассылки спама или массовых фишинговых рассылок, отметили исследователи.

Как злоумышленникам удалось получить номера телефонов и идентификаторы, пока неясно. Представитель Facebook сообщил AFP, что компания изучает ситуацию. Вероятно, хакеры смогли получить сведения до изменений в сфере политики безопасности, которые соцсеть ввела в последние несколько лет, добавили в Facebook.