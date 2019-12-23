Администраторы могут создать до 20 чатов, в каждый из которых могут вступить до 2000 человек.

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«ВКонтакте» добавила в сообщества «Беседы» — они помогут администраторам групп отвечать на вопросы клиентов, обсуждать с поклонниками новые работы, организовывать встречи и договариваться о стратегии в командных играх. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Администраторы могут создать до 20 чатов, лимит в каждом из которых — 2000 человек. На главной странице сообщества видно, сколько чатов создано и сколько людей в них сейчас общаются. Когда пользователь присоединится к беседе, он увидит последние 300 сообщений.

«Беседы» во «ВКонтакте»

«Беседы» могут создавать сообщества с не более чем 100 тысячами пользователей. Функция сохранится, даже если после добавления раздела подписчиков станет больше. Пока «ВКонтакте» не планирует добавлять функцию в крупные сообщества, но если будет спрос, рассмотрит такую возможность, пояснили в соцсети.