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больше миллиона раз
Администраторы могут создать до 20 чатов, в каждый из которых могут вступить до 2000 человек.
«ВКонтакте» добавила в сообщества «Беседы» — они помогут администраторам групп отвечать на вопросы клиентов, обсуждать с поклонниками новые работы, организовывать встречи и договариваться о стратегии в командных играх. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Администраторы могут создать до 20 чатов, лимит в каждом из которых — 2000 человек. На главной странице сообщества видно, сколько чатов создано и сколько людей в них сейчас общаются. Когда пользователь присоединится к беседе, он увидит последние 300 сообщений.
«Беседы» могут создавать сообщества с не более чем 100 тысячами пользователей. Функция сохранится, даже если после добавления раздела подписчиков станет больше. Пока «ВКонтакте» не планирует добавлять функцию в крупные сообщества, но если будет спрос, рассмотрит такую возможность, пояснили в соцсети.
До этого администраторы сообществ создавали обычные чаты для общения с подписчиками и делились на них ссылкой, отметил менеджер продукта «Сообщества» соцсети Максим Павлов. Теперь это можно делать внутри сообщества.
Извините за оффтоп, но у всех верстку колбасит и стили со шрифтами? Или верстальщик после корпарата вышел на работу?
Это такое промо если вы про дичь с комментами.
У меня ничего кроме отвращения не вызывает, узнавать про то что предлагает ПСБ после этого активно не хочется.
По факту, посмотрим что из этого выйдет и как это можно будет использовать...
нужно ли это? ответить каждому из 2000 участников в чате... через личку мне кажется проще, а то будет вроде родительского чата, это ж адище)))
Некоторым сообществам это реально необходимо – вот такие вот чаты. В основном, это образовательные сообщества.
не спорю, просто пытаюсь со стороны отвечающего судить, насколько ему будет удобно всем отвечать.
Так-то неплохое новшество для тех, кто создаёт образовательные сообщества. Им ведь и вправду периодически приходится создавать специальные чаты и приглашать туда участников по ссылке. Теперь, вероятно, будет проще.
Как это же применить для остальных сфер, пока не представляю.
Лучше бы для Сбера такой сделали. Сбер узнал бы о себе много нового, хотя...)
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