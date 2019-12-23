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Татьяна Боброва
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«ВКонтакте» запустила групповые чаты для сообществ, в которых меньше 100 тысяч подписчиков Материал редакции

Администраторы могут создать до 20 чатов, в каждый из которых могут вступить до 2000 человек.

8 комментариев
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«ВКонтакте» добавила в сообщества «Беседы» — они помогут администраторам групп отвечать на вопросы клиентов, обсуждать с поклонниками новые работы, организовывать встречи и договариваться о стратегии в командных играх. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Администраторы могут создать до 20 чатов, лимит в каждом из которых — 2000 человек. На главной странице сообщества видно, сколько чатов создано и сколько людей в них сейчас общаются. Когда пользователь присоединится к беседе, он увидит последние 300 сообщений.

«Беседы» во «ВКонтакте»

«Беседы» могут создавать сообщества с не более чем 100 тысячами пользователей. Функция сохранится, даже если после добавления раздела подписчиков станет больше. Пока «ВКонтакте» не планирует добавлять функцию в крупные сообщества, но если будет спрос, рассмотрит такую возможность, пояснили в соцсети.

До этого администраторы сообществ создавали обычные чаты для общения с подписчиками и делились на них ссылкой, отметил менеджер продукта «Сообщества» соцсети Максим Павлов. Теперь это можно делать внутри сообщества.

#новость #вконтакте

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TikTok запустил раздел с образовательными роликами внутри приложения
Контент для него могут создавать сами пользователи.
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8 комментариев
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Никита Викторов

0

Извините за оффтоп, но у всех верстку колбасит и стили со шрифтами? Или верстальщик после корпарата вышел на работу?

Ответить
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ЯжПрограммист

Никита
1

Это такое промо если вы про дичь с комментами.
У меня ничего кроме отвращения не вызывает, узнавать про то что предлагает ПСБ после этого активно не хочется.

Ответить
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Никита Семёнов

0

По факту, посмотрим что из этого выйдет и как это можно будет использовать...

Ответить
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Светлана Кострова

0

нужно ли это? ответить каждому из 2000 участников в чате... через личку мне кажется проще, а то будет вроде родительского чата, это ж адище)))

Ответить
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Олег Бених

Светлана
0

Некоторым сообществам это реально необходимо – вот такие вот чаты. В основном, это образовательные сообщества.

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Светлана Кострова

Олег
0

не спорю, просто пытаюсь со стороны отвечающего судить, насколько ему будет удобно всем отвечать.

Ответить
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Олег Бених

0

Так-то неплохое новшество для тех, кто создаёт образовательные сообщества. Им ведь и вправду периодически приходится создавать специальные чаты и приглашать туда участников по ссылке. Теперь, вероятно, будет проще.

Как это же применить для остальных сфер, пока не представляю.

Ответить
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Дмитрий Лукиенко

0

Лучше бы для Сбера такой сделали. Сбер узнал бы о себе много нового, хотя...)

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