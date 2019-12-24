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Соцсети
Лиана Липанова
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Bloomberg: китайская ByteDance думает о продаже контроля над TikTok более чем за $10 млрд из-за претензий властей США Материал редакции

ByteDance рассматривает и возможность обращения к юристам для защиты от американских регуляторов.

3 комментария
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Китайская компания ByteDance задумалась о продаже контрольного пакета в соцсети для создания коротких видеороликов TikTok. Стоимость доли может значительно превысить $10 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к обсуждению.

Причиной стали претензии властей США, рассказали собеседники издания. TikTok не раз обвинялась в сборе и передачи данных об американских пользователях китайским спецслужбам. Американские власти заявляли, что приложение представляет собой угрозу национальной безопасности и призывали к проведению расследования, пишет издание.

В результате в ноябре 2019 года Комитет по иностранным инвестициям в США начал расследование сделки ByteDance по покупке сервиса Musical.ly, который затем стал называться TikTok.

По словам одного из источников, наиболее вероятный сценарий — это продажа мажоритарной доли инвесторам, в числе которых SoftBank Group, Sequoia Capital и Susquehanna International Group. Также ByteDance рассматривает возможность обращения к юристам для защиты от ограничений американских регуляторов. Пока владельцы TikTok только обсуждают варианты, окончательного решения ещё не принято, говорят источники.

Представитель компании заявил, что никаких обсуждений о частичной или полной продаже TikTok не проводилось и назвал это «безосновательными слухами».

#новость #tiktok #bytedance

Соцсети
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3 комментария
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Даниил Гилемзянов

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Может ли это повлиять на развитие самого TikTok?

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Maxim Ryzhkov

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Дзен Янг!

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МэйлРу купит.

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