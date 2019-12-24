Соцсеть помогает проекту продвижением среди пользователей и даёт серверы для работы с данными.

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Созданный бывшими разработчиками Vinci социальный сервис CheckYou запустил карту, на которой пользователи могут в реальном времени видеть, где находятся чем занимаются их друзья из «ВКонтакте», которые тоже пользуются приложением. Об этом vc.ru рассказали разработчики сервиса.

CheckYou развивается при поддержке «ВКонтакте»: соцсеть предоставляет серверы, помогает с рекламой и технической экспертизой, рассказал сооснователь CheckYou Дмитрий Трачук. К примеру, пользователь может в один клик пригласить друзей из «ВКонтакте», а в ближайшее время в соцсети начнут автоматически публиковаться чекины из CheckYou.

Представитель «ВКонтакте» подтвердил vc.ru, что соцсеть поддерживает команду CheckYou. На вопрос, какой интерес проект представляет для «ВКонтакте», он не ответил по существу.

Когда речь идёт о близких людях, хочется стирать любые дистанции. Создатели проекта объединили социальные механики с картами — и теперь пользователи «ВКонтакте» могут в совершенно новом формате рассказывать друзьям, где они находятся и чем занимаются. Мы любим яркие и смелые эксперименты, поэтому рады поддержать команду CheckYou. пресс-служба «ВКонтакте»



Как это работает

Приложение CheckYou доступно на Android и iOS. Для регистрации пользователь должен указать номер телефона или привязать профиль «ВКонтакте». При регистрации через соцсеть приложение запрашивает доступ к информации на странице, списку друзей, «историям», сообщениями и номеру телефона.

В CheckYou пользователи могут публиковать «истории», комментировать публикации других людей и общаться в чатах, а также отмечаться (чекиниться) в местах на карте по аналогии с Foursquare. Для чекина нужно выбрать место и снять фото или короткое видео — оно автоматически опубликуется в «историях».

Если в CheckYou зарегистрируются друзья пользователя из «ВКонтакте», он сможет смотреть расстояние до них и следить за их перемещениями на карте, в том числе за скоростью движения и уровнем заряда на смартфоне. Статус заряда батареи передаёт смартфон, а скорость сервис отслеживает по изменению геолокации и перемещением устройства между квадратами, объяснил Трачук.

Редактор vc.ru не нашёл среди своих друзей во «ВКонтакте» пользователей CheckYou. По словам создателей, сервис ориентируется на аудиторию в возрасте 17-22 лет. Сейчас месячная аудитория приложения составляет меньше 10 тысяч пользователей, Трачук объясняет это тем, что команда не занималась активным привлечением и переделывала приложение с июля 2019 года.

Разработчики CheckYou запустили приложение в мае 2018 года и тогда же рассказали о планах запустить раздел, в котором пользователи смогут видеть, где находятся их друзья. По словам сооснователя CheckYou, с тех пор разработчики тестировали разные функции и отбрасывали ненужные, а также искали способ сделать так, чтобы геолокация тратила как можно меньше энергии аккумулятора в смартфоне пользователя.

За три года затраты на проект составили около $500 тысяч, рассказал Трачук. По его словам, это деньги от продажи Vinci компании «ВКонтакте» в октябре 2016 года. Сумму сделки Трачук не раскрыл, но сказал, что из тех денег потратили «почти всё».