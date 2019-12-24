20 декабря в Twitter заявили, что исправили уязвимость, которая позволяла находить личные данные пользователей.

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Специалист по безопасности Ибрахим Балич (Ibrahim Balic) обнаружил уязвимость в приложении Twitter для Android, с помощью которой смог сопоставить 17 млн телефонных номеров с аккаунтами пользователей. Об этом пишет TechCrunch.

«Если вы загружаете свой номер телефона, то вы можете узнать данные пользователя», — сказал Балич изданию. Он сгенерировал более двух миллиардов номеров и загрузил их в приложение.

За два месяца Балич смог получить данные пользователей из Израиля, Турции, Ирана, Греции, Армении, Франции и Германии. Однако 20 декабря Twitter пресекла его попытки.

Как отмечает TechCrunch, в этот день компания сообщила об исправлении уязвимости в приложении Twitter для Android, которая позволяла злоумышленникам получить закрытую информацию об учётной записи или отправлять сообщения от имени пользователя.

Сам Балич не стал сообщать Twitter об уязвимости, но отправил предупреждение по многим телефонным номерам в WhatsApp. В Twitter на момент публикации материала не ответили на запрос издания.