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Соцсети
Евгений Делюкин
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Snapchat запустит персонализированные анимационные шоу Bitmoji TV с аватарами пользователей в главных ролях Материал редакции

Сервис появится в феврале 2020 года.

2 комментария
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Snapchat анонсировала серию анимационных шоу Bitmoji TV, в которых главными героями станут Bitmoji — настраиваемые аватары пользователей соцсети. Сериалы будут доступны в разделе Discovery.

Аватары пользователя и его друзей будут участвовать в различных приключениях: управлять космическим кораблём Star Treky, становиться секретными агентами, влюбляться в роботов и сражаться с зомби.

Зачем Snapchat развивает Bitmoji

Тогда как многие функции Snapchat были скопированы Facebook и Instagram, основной ценностью соцсети остаются Bitmoji, так как их либо нет у конкурентов, либо слабо развиты, отмечает TechCrunch.

Чтобы конкурировать с Facebook и Instagram в 2016 году Snap за $64,2 млн купила стартап BitStrips — приложение для создания аватаров пользователя и комиксов с их участием.

К апрелю 2019 года отдельное приложение Bitmoji скачали 330 млн раз, а Snapchat интегрировала создание аватаров в основное приложение и расширила расширять возможности их использования.

  • В 2017 году Bitmoji стали трёхмерными, появился экспорт персонажей на фото в дополненной реальности и стикеры.
  • В 2018 году Snap запустила платформу для разработчиков Snap Kit и Bitmoji Kit для использования Bitmoji внутри Snapchat и других приложений, например, в формате циферблатов Fitbit.

  • В апреле 2019 года Snap выпустила покадровые короткие анимированные комиксы с участием аватаров Bitmoji Stories, а также запустила игровую платформу с чатом и монетизацией.

  • Также компания продаёт чашки, футболки и другие товары с принтами Bitmoji, а в ноябре 2019 года выпустила одежду под брендом Bitmoji.

Bitmoji стали для Snapchat возможностью удержания аудитории и её монетизации, которую оценили на рынке. Стоимость акций компании за 2019 год увеличились в три раза — с $5,79 в начале 2019 года до $16,09 к 29 декабря 2019 года.

Bitmoji TV — уникальный для рынка способ привлечь подростков в соцсеть и улучшить раздел Discovery, но успех шоу будет зависеть от качества сценария, считает TechCrunch.

Если персонаж будет постоянно попадать в забавные и «достойные мемов» ситуации», аудитория будет продолжать смотреть эпизоды и делиться ими, но слишком детские или скучные шоу погубят сервис, отмечает издание.

#новость #snapchat

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