7 из 8
Ваш внутренний налоговый офицер добрее, чем у 75% читателей vc.ru
У банка ПСБ есть бесплатная онлайн-бухгалтерия, она подойдёт индивидуальным предпринимателям без сотрудников. И вот почему это хорошо:
- Налоги и взносы считаются и оплачиваются прямо со смартфона
- Не нужно идти в банк за электронной подписью
- Эквайринг автоматически учитывается при подсчёте налогов
- Можно оплатить налоги за операции по всем счетам, во всех банках
А ещё сервис вовремя напомнит о важных налоговых событиях.