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Ваш внутренний налоговый офицер добрее, чем у 75% читателей vc.ru

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У банка ПСБ есть бесплатная онлайн-бухгалтерия, она подойдёт индивидуальным предпринимателям без сотрудников. И вот почему это хорошо:

Налоги и взносы считаются и оплачиваются прямо со смартфона

Не нужно идти в банк за электронной подписью

Эквайринг автоматически учитывается при подсчёте налогов

Можно оплатить налоги за операции по всем счетам, во всех банках

А ещё сервис вовремя напомнит о важных налоговых событиях.