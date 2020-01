История организации, её создателя Рика Фальквинге и пиратского движения в Европе.

До 2005 года в Швеции не было закона, запрещающего скачивать фильмы, музыку и другие материалы, защищённые авторским правом. Это привело к развитию пиратства — около 10% населения страны обменивались такими данными. Швеция осталась единственной страной в Евросоюзе, где это не было наказуемо.

В 2001 году три шведские организации, которые занимались созданием фильмов и игр, сформировали группу Anti-Piracy Bureau. Они лоббировали законы об авторском праве. В 2005 году Anti-Piracy Bureau сообщила в полицию о 200 случаях нелегального скачивания музыки, игр и фильмов и разослала 400 тысяч предупредительных писем подозреваемым нарушителям авторских прав.

Позже группа стала частью The Rights Alliance, которая до сих пор продолжает бороться за соблюдение авторского права в Швеции.

В 2005 году вступил в силу закон, который запрещает скачивать фильмы и музыку из интернета. Большинство политиков поддержали эту инициативу.

15 марта 2006 вышла «Директива о хранении данных» (директива 2006/24/EC): согласно ей, телекоммуникационные компании обязаны хранить все личные данные, телефонные разговоры и переписки в интернете от шести месяцев до года. Правоохранительные органы могут запросить эти данные для расследований.

Капитан Рик Фальквинге

Первым, кто публично выступил за свободу интернета в Швеции, стал Рик Фальквинге, ИТ-предприниматель. Рик Фальквинге родился 21 января 1972 года в Гётебурге. В школьные годы он состоял в молодёжных политических группах, которые создала «Умеренная коалиционная партия Швеции» — партия, поддерживающая свободный рынок, гражданские права и экономический либерализм.

Фальквинге увлекался компьютерными науками и инженерией. Он часто посещал copyparties — встречи, куда можно приносить домашние компьютеры, делиться программным обеспечением и другими данными. Такие мероприятия были популярны в Европе в 1970-х годах и были частью актуальной киберкультуры.

В 16 лет Рик Фальквинге открыл свою первую компанию, которая занималась программным обеспечением. Однако он оставил предпринимательство в пользу карьеры в компаниях, занимающихся информационными технологиями.

Фальквинге работал в Sendit — компании, которая разрабатывала программное обеспечение для мобильных телефонов. Когда Microsoft выкупила её, перешёл туда. Он оставил позицию в Microsoft, когда решил организовать собственную политическую партию.

Первый сайт «Пиратской партии»

Рик Фальквинге проанализировал поведение молодых людей в Швеции и коротко сформулировал их позицию: “Leave the net alone” («Оставьте интернет в покое»). Он решил, что сможет изменить ситуацию, только став политиком.

Для него это был рискованный ход: на тот момент Фальквинге был успешным предпринимателем, а политическая деятельность требовала много времени и вложений. Тем не менее 1 января 2006 года он опубликовал в сети первый сайт «Пиратской партии» Швеции.

В повестке партии было три пункта:

Пересмотр закона об авторском праве.

«Пиратская партия» выступает за свободное использование интеллектуальной собственности в некоммерческих целях. По мнению Рика Фальквинге, обмен файлами и знаниями необходим для развития цивилизации.

Монополией на эксплуатацию продуктов культуры владеют не авторы контента, а компании-правообладатели. Таким образом, закон об авторском праве не защищает ни авторов, ни потребителей. «Пиратская» партия предлагает сократить период действия авторского права до пяти лет.

Аннулирование системы патентования.

В первую очередь «Пиратская партия» предлагает ликвидировать фармацевтические патенты, которые тормозят медицинские исследования. Она считает систему патентования по меньшей мере устаревшей и даже вредоносной.

Рик Фальквинге предлагает отменить патентование, а большую часть финансирования фармацевтических компаний вкладывать в исследования. Исследования помогут компаниям создавать новые лекарства и сократят внутренние расходы. Тогда цены на лекарства упадут до 30%.

Защита личных данных.

По мнению «Пиратской партии», чрезмерный контроль государства над гражданами не продвигает Европу к созданию свободного, открытого общества. Частная жизнь и переписка должны быть неприкосновенны.

Изначальной целью сайта был сбор 2000 подписей для официальной регистрации партии и участия в выборах. Уже через сутки после открытия сайт насчитывал 3 млн просмотров.

Рик Фальквинге не ожидал такого результата. Он рассказывал об этом на TEDx Talks: «Я понял, что получил шанс изменить мир к лучшему. У меня был выбор: испугаться всего происходящего и остаться в серой массе или оставить свою высокооплачиваемую работу в ИТ и создать “Пиратскую партию”».

Ему удалось не только собрать достаточное количество подписей, но набрать активистов и сформировать команду в 300 человек. Это были молодые прогрессивные люди до 30 лет, которые активно использовали интернет, — изначальная целевая аудитория Рика.

Почему «пиратская»

Изначально «пиратство» было сленговым обозначением. В интервью Lenta.ru в 2013 году Рик рассказал, что голливудские магнаты подчёркивали нелегальность деятельности партии, называя их «пиратами». Рик понял, что их всё равно будут так называть — поэтому решил сделать это имя официальным.

Рик объяснял выбор так: «Любому, кто увидит это название, станет сразу ясен наш политический курс. А также то, что он будет голосовать за нас на выборах».

Выборы 2006 года и появление новых пиратских партий

«Пиратская партия» Швеции решила участвовать в выборах в парламент в сентябре 2006 года. Но она столкнулась с препятствием: парламент Швеции не принимал электронные подписи. Собирать бумажные подписи помогали волонтёры. Тогда Рик понял, что избиратели готовы его поддержать.

Чтобы получить место в парламенте Швеции, партия должна набрать на выборах не менее 4% голосов. Несмотря на оптимистичный настрой, «Пиратской партии» в 2006 году это не удалось — она набрала 0,63%.

Рик Фальквинге выступает на мероприятии TEDxObserver

Однако это событие нельзя назвать полным провалом. По словам Рика на TedxObserver, «Пиратскую партию» Швеции перестали воспринимать как «шуточную».

Многие крупные партии пересмотрели взгляды на авторское право — среди них «Социал-демократическая партия», «Умеренная коалиционная партия» и «Зелёная партия». Министр юстиции Томас Бодстрём также заявил, что готов обсуждать пересмотр закона об авторском праве, принятого в 2005 году.

Кроме того, пиратские партии начали возникать в других странах — среди них Германия, США и Россия.

Рик Фальквинге с командой начали готовиться к следующим выборам.

При чём тут The Pirate Bay

The Pirate Bay — один из крупнейших BitTorrent-трекеров. Активисты создали его в 2003 году на основе The Piracy Bureau — независимой организации, которая публично выступала против закона об авторском праве. Несмотря на похожее название и идеологию, «Пиратская партия» Швеции не имела отношения к созданию The Pirate Bay.

31 мая 2006 года полиция устроила рейд на The Pirate Bay: задержала трёх сотрудников, закрыла сайты The Pirate Bay и The Piracy Bureau. 3 июня The Piracy Bureau организовала митинги против действий полиции в Стокгольме и Гётебурге.

По данным The Piracy Bureau, в Стокгольме на улицы вышли 600 человек, в Гётебурге — 300. Они требовали разблокировки серверов The Pirate Bay и остановки расследования в отношении сайта. «Пиратская партия» поддерживала The Pirate Bay. Митинги привлекли к ней внимание, и после них состав партии увеличился втрое: с 2000 до 6000.

После рейда The Pirate Bay переехала на резервные серверы и продолжила работу. 31 января 2008 года американские киностудии совместно с государством Швеции подали иск против четырёх основателей The Pirate Bay за нелегальное распространение контента (в 2006 году киностудии также поддержали полицейский рейд на The Pirate Bay).

Слушания закончились 3 марта 2009 года, и 17 апреля обвиняемых приговорили к году заключения и выписали штраф в $3,6 млн.

После приговора рейтинги «Пиратской партии» взлетели. Она стала третьей по величине партией Швеции (после «Социал-демократической» и «Умеренной коалиционной») и насчитывала уже более 41 тысячи членов.

Джессика Байер в книге “Expect Us: Online Communities and Political Mobilization” объясняет, почему нападения на The Pirate Bay вызвали политический резонанс. Сайт собрал сообщество людей, которые поддерживали свободный файлообмен. Он позволял пользователям скачивать музыку, фильмы и игры анонимно, регулировал качество контента и предоставлял пользователям пространство для общения.

Это сообщество было политизированным: сам факт нелегального скачивания контента вовлекает человека в политическую борьбу. Во время полицейского рейда в 2006 году и судебного разбирательства в 2009-м люди поддерживали The Pirate Bay — в том числе через «Пиратскую партию», которая напрямую ассоциировалась с деятельностью The Pirate Bay.

Ung Pirat и выборы 2009 года

После поражения на выборах в 2006 году Рик Фальквинге решил создать молодёжную политическую группу Ung Pirat («Молодые пираты»). В неё входили студенты и ученики старших классов, которые поддерживали пиратское движение. Вслед за «Пиратской партией» Ung Pirat стала третьей по величине молодёжной политической группой в Швеции.

Чтобы набрать 4% голосов на выборах, «Пиратской партии» необходимы были голоса примерно 100 тысяч избирателей. В 2006 году их было всего 35 тысяч. Заручиться поддержкой юных избирателей было удачной идеей: партия провела пробные выборы в шведских школах и набрала 4%, как рассказывает Рик Фальквинге в книге “Swarmwise”.

На выборах 7 июня 2009 года «Пиратская партия» Швеции получила 7,1% голосов — и два кресла в Европарламенте.

По мнению Фальквинге, история пиратского движения в Швеции поменяла общественное сознание: «Люди начали понимать, что пришло время заступиться за себя, что их вклад может что-то изменить».

На конференции Pirate Party International в марте 2011 он рассказал, как партии удалось набрать политический вес и заставить популярные партии пересмотреть их убеждения: «Вы можете лишить их работы. Это привлекает внимание. Достаточно просто угрозы забрать их голоса на выборах. Как только из-за вас сокращается количество голосов за них, они начинают осознавать, что пропустили что-то. И тогда они начинают погружаться в тему».

Критика движения

Оппоненты партии смотрят на её успех иначе — например, юрист Anti-Piracy Bureau Хенрик Понтен считает, что «правые радикалы неважно выступили на этих выборах, поэтому “сердитая молодежь” вместо них проголосовала за “пиратов”».

Понтен утверждал, что получает угрозы от «пиратов» и их сторонников. В мае 2009 (после суда над основателями The Pirate Bay) Хенрик Понтен стал жертвой шутки: активисты, поддерживающие пиратское движение, подделали запрос и изменили его имя на Pirate Ponten.

«Пираты» рисуют себя жертвами, но на самом деле они — преступники, которые угрожают киноиндустрии. К сожалению, многие политики ничего не знают об интернете и легко поддаются влиянию лоббируемых групп. Хенрик Понтен юрист Anti-Piracy Bureau

Согласно исследованию 2007 года, экономика США теряла до $12 млрд из-за пиратов, а работы лишились около 71 тысячи людей. Британская киноиндустрия ежегодно теряла 500 млн фунтов стерлингов благодаря нелегальному скачиванию фильмов, а потери музыкальной индустрии достигали 180 млн фунтов стерлингов.

Звукозаписывающие компании действительно теряют выручку. Я отвечаю: «Прекрасно, половина работы сделана!». Эти компании занимались дистрибуцией, а сейчас любой подросток может сделать это бесплатно. Закон рыночной экономики: твоя компания исчезнет, если перестанет быть конкурентоспособной. Потери звукозаписывающих компаний — естественный исход. Статистика показывает, что люди тратят на музыку столько же денег — или даже больше. Но звукозаписывающие компании, которые раньше получали большую часть выручки, лишились этой доли. Теперь она идёт в культурную сферу — и напрямую исполнителям. Кристиан Энгстрём депутат Европарламента от «Пиратской партии» Швеции

Что дальше

В 2010 году «Пиратская партия» Швеции стала хостером The Pirate Bay. Позже она стала хостить новые серверы Wiki Leaks. Эти решения партия считала частью политической миссии — «освободить интернет».

На выборах в парламент Швеции в 2010 году «Пиратская партия» потерпела неудачу, набрав всего 0,7% голосов. Рик Фальквинге утверждал, что у партии в этот раз «лучшая предвыборная кампания за все годы», но удача была не на её стороне.

В январе 2011 Рик объявил об отставке: он сказал, что после пяти лет управления на руководящей должности начал стагнировать, а это плохо сказывается на развитии партии. Он объявил себя специальным представителем «Пиратской партии» Швеции и решил путешествовать, продвигая пиратские идеи в других странах. На должность руководителя заступила Анна Троберг, в прошлом вице-президент. С 2016 года партией руководит Магнус Андерссон.

Пробиться в Парламент и набрать политический вес всегда было только частью плана. «Пиратская партия» Швеции подала пример остальным: теперь пришло время других пиратских партий мира набирать популярность.

Что и произошло: в 2010 году было создано движение Pirate Party International, в котором были 26 стран-участниц. «Пиратская партия» Исландии, созданная в 2012 году, получила три места в Европарламенте в 2013 году, десять — в 2016-м. «Пиратская партия» Чехии стала третьей по величине партией страны и получила 22 места в Европарламенте в 2017 году.

Победы пиратского движения Европы

В 2012 году Европейские пиратские партии подписали Пражскую декларацию, согласно которой они будут участвовать в выборах в Европарламент в 2014 году с общей программой. Хотя «Европейская пиратская партия» не получила мест в Парламенте, Рик Фальквинге посчитал результаты в целом оптимистичными.

Пиратские партии повлияли на политический курс Европы. В 2011 году США, Австралия, Канада, Корея, Новая Зеландия, Марокко и Сингапур подписали Международное соглашение по борьбе с контрафактной продукцией ACTA. Соглашение было нацелено на строгое соблюдение авторского права в интернете. Согласно ACTA, интернет-провайдеры должны разглашать информацию о пользователе, которого подозревают в нарушении авторских прав, а нарушение авторских прав должно уголовно преследоваться.

В 2012 году соглашение подписали также все страны Евросоюза, кроме Кипра, Эстонии, Словакии, Германии и Голландии. Но оно не получило одобрение Европейского парламента и не было принято в ЕС.

«Пиратская партия» Великобритании голосовала против ACTA и поддерживала публичные демонстрации против него. Кроме того, люди по всему миру были против принятия соглашения: Европейский парламент получил петицию, подписанную 2,8 млн человек.

Директива о хранении данных, принятая в 2006 году, была отменена в 2014 году, потому что её содержание нарушает права человека.

Пираты исторически боролись за сетевую нейтральность — принцип, согласно которому интернет-провайдеры должны предоставлять доступ ко всем ресурсам на равных условиях. То есть провайдер не может самостоятельно ограничить или заблокировать пользователю доступ на какой-либо сайт. Крупные компании, среди которых Amazon, Google и Netflix, поддерживают “Battle for the Net”, которая актуальна до сих пор.

«Пиратская партия» России

В России пиратская партия возникла через девять месяцев после того, как в сети появился сайт «Пиратской партии» Швеции. Однако основатели партии долгое время не могли официально зарегистрировать её из-за слова «пиратский» в названии. Несмотря на то, что деятельность «Пиратской партии» не имеет отношения к морскому разбою, ей отказывали. Тогда «Пиратская партия» России зарегистрировалась как общественная организация.

​«Пиратская партия» России на пикете «За свободный интернет» pirate-party.ru

«Пиратская партия» России придерживается того же плана, что и шведская: свободный некоммерческий обмен информацией, реформа системы патентования, неприкосновенность частной жизни.