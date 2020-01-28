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История организации, её создателя Рика Фальквинге и пиратского движения в Европе.
До 2005 года в Швеции не было закона, запрещающего скачивать фильмы, музыку и другие материалы, защищённые авторским правом. Это привело к развитию пиратства — около 10% населения страны обменивались такими данными. Швеция осталась единственной страной в Евросоюзе, где это не было наказуемо.
В 2001 году три шведские организации, которые занимались созданием фильмов и игр, сформировали группу Anti-Piracy Bureau. Они лоббировали законы об авторском праве. В 2005 году Anti-Piracy Bureau сообщила в полицию о 200 случаях нелегального скачивания музыки, игр и фильмов и разослала 400 тысяч предупредительных писем подозреваемым нарушителям авторских прав.
Позже группа стала частью The Rights Alliance, которая до сих пор продолжает бороться за соблюдение авторского права в Швеции.
В 2005 году вступил в силу закон, который запрещает скачивать фильмы и музыку из интернета. Большинство политиков поддержали эту инициативу.
15 марта 2006 вышла «Директива о хранении данных» (директива 2006/24/EC): согласно ей, телекоммуникационные компании обязаны хранить все личные данные, телефонные разговоры и переписки в интернете от шести месяцев до года. Правоохранительные органы могут запросить эти данные для расследований.
Первым, кто публично выступил за свободу интернета в Швеции, стал Рик Фальквинге, ИТ-предприниматель. Рик Фальквинге родился 21 января 1972 года в Гётебурге. В школьные годы он состоял в молодёжных политических группах, которые создала «Умеренная коалиционная партия Швеции» — партия, поддерживающая свободный рынок, гражданские права и экономический либерализм.
Фальквинге увлекался компьютерными науками и инженерией. Он часто посещал copyparties — встречи, куда можно приносить домашние компьютеры, делиться программным обеспечением и другими данными. Такие мероприятия были популярны в Европе в 1970-х годах и были частью актуальной киберкультуры.
В 16 лет Рик Фальквинге открыл свою первую компанию, которая занималась программным обеспечением. Однако он оставил предпринимательство в пользу карьеры в компаниях, занимающихся информационными технологиями.
Фальквинге работал в Sendit — компании, которая разрабатывала программное обеспечение для мобильных телефонов. Когда Microsoft выкупила её, перешёл туда. Он оставил позицию в Microsoft, когда решил организовать собственную политическую партию.
Рик Фальквинге проанализировал поведение молодых людей в Швеции и коротко сформулировал их позицию: “Leave the net alone” («Оставьте интернет в покое»). Он решил, что сможет изменить ситуацию, только став политиком.
Для него это был рискованный ход: на тот момент Фальквинге был успешным предпринимателем, а политическая деятельность требовала много времени и вложений. Тем не менее 1 января 2006 года он опубликовал в сети первый сайт «Пиратской партии» Швеции.
В повестке партии было три пункта:
Пересмотр закона об авторском праве.
«Пиратская партия» выступает за свободное использование интеллектуальной собственности в некоммерческих целях. По мнению Рика Фальквинге, обмен файлами и знаниями необходим для развития цивилизации.
Монополией на эксплуатацию продуктов культуры владеют не авторы контента, а компании-правообладатели. Таким образом, закон об авторском праве не защищает ни авторов, ни потребителей. «Пиратская» партия предлагает сократить период действия авторского права до пяти лет.
Аннулирование системы патентования.
В первую очередь «Пиратская партия» предлагает ликвидировать фармацевтические патенты, которые тормозят медицинские исследования. Она считает систему патентования по меньшей мере устаревшей и даже вредоносной.
Рик Фальквинге предлагает отменить патентование, а большую часть финансирования фармацевтических компаний вкладывать в исследования. Исследования помогут компаниям создавать новые лекарства и сократят внутренние расходы. Тогда цены на лекарства упадут до 30%.
Защита личных данных.
По мнению «Пиратской партии», чрезмерный контроль государства над гражданами не продвигает Европу к созданию свободного, открытого общества. Частная жизнь и переписка должны быть неприкосновенны.
Изначальной целью сайта был сбор 2000 подписей для официальной регистрации партии и участия в выборах. Уже через сутки после открытия сайт насчитывал 3 млн просмотров.
Рик Фальквинге не ожидал такого результата. Он рассказывал об этом на TEDx Talks: «Я понял, что получил шанс изменить мир к лучшему. У меня был выбор: испугаться всего происходящего и остаться в серой массе или оставить свою высокооплачиваемую работу в ИТ и создать “Пиратскую партию”».
Ему удалось не только собрать достаточное количество подписей, но набрать активистов и сформировать команду в 300 человек. Это были молодые прогрессивные люди до 30 лет, которые активно использовали интернет, — изначальная целевая аудитория Рика.
Изначально «пиратство» было сленговым обозначением. В интервью Lenta.ru в 2013 году Рик рассказал, что голливудские магнаты подчёркивали нелегальность деятельности партии, называя их «пиратами». Рик понял, что их всё равно будут так называть — поэтому решил сделать это имя официальным.
Рик объяснял выбор так: «Любому, кто увидит это название, станет сразу ясен наш политический курс. А также то, что он будет голосовать за нас на выборах».
«Пиратская партия» Швеции решила участвовать в выборах в парламент в сентябре 2006 года. Но она столкнулась с препятствием: парламент Швеции не принимал электронные подписи. Собирать бумажные подписи помогали волонтёры. Тогда Рик понял, что избиратели готовы его поддержать.
Чтобы получить место в парламенте Швеции, партия должна набрать на выборах не менее 4% голосов. Несмотря на оптимистичный настрой, «Пиратской партии» в 2006 году это не удалось — она набрала 0,63%.
Однако это событие нельзя назвать полным провалом. По словам Рика на TedxObserver, «Пиратскую партию» Швеции перестали воспринимать как «шуточную».
Многие крупные партии пересмотрели взгляды на авторское право — среди них «Социал-демократическая партия», «Умеренная коалиционная партия» и «Зелёная партия». Министр юстиции Томас Бодстрём также заявил, что готов обсуждать пересмотр закона об авторском праве, принятого в 2005 году.
Рик Фальквинге с командой начали готовиться к следующим выборам.
The Pirate Bay — один из крупнейших BitTorrent-трекеров. Активисты создали его в 2003 году на основе The Piracy Bureau — независимой организации, которая публично выступала против закона об авторском праве. Несмотря на похожее название и идеологию, «Пиратская партия» Швеции не имела отношения к созданию The Pirate Bay.
31 мая 2006 года полиция устроила рейд на The Pirate Bay: задержала трёх сотрудников, закрыла сайты The Pirate Bay и The Piracy Bureau. 3 июня The Piracy Bureau организовала митинги против действий полиции в Стокгольме и Гётебурге.
По данным The Piracy Bureau, в Стокгольме на улицы вышли 600 человек, в Гётебурге — 300. Они требовали разблокировки серверов The Pirate Bay и остановки расследования в отношении сайта.
«Пиратская партия» поддерживала The Pirate Bay. Митинги привлекли к ней внимание, и после них состав партии увеличился втрое: с 2000 до 6000.
После рейда The Pirate Bay переехала на резервные серверы и продолжила работу. 31 января 2008 года американские киностудии совместно с государством Швеции подали иск против четырёх основателей The Pirate Bay за нелегальное распространение контента (в 2006 году киностудии также поддержали полицейский рейд на The Pirate Bay).
Слушания закончились 3 марта 2009 года, и 17 апреля обвиняемых приговорили к году заключения и выписали штраф в $3,6 млн.
После приговора рейтинги «Пиратской партии» взлетели. Она стала третьей по величине партией Швеции (после «Социал-демократической» и «Умеренной коалиционной») и насчитывала уже более 41 тысячи членов.
Джессика Байер в книге “Expect Us: Online Communities and Political Mobilization” объясняет, почему нападения на The Pirate Bay вызвали политический резонанс. Сайт собрал сообщество людей, которые поддерживали свободный файлообмен. Он позволял пользователям скачивать музыку, фильмы и игры анонимно, регулировал качество контента и предоставлял пользователям пространство для общения.
Это сообщество было политизированным: сам факт нелегального скачивания контента вовлекает человека в политическую борьбу. Во время полицейского рейда в 2006 году и судебного разбирательства в 2009-м люди поддерживали The Pirate Bay — в том числе через «Пиратскую партию», которая напрямую ассоциировалась с деятельностью The Pirate Bay.
После поражения на выборах в 2006 году Рик Фальквинге решил создать молодёжную политическую группу Ung Pirat («Молодые пираты»). В неё входили студенты и ученики старших классов, которые поддерживали пиратское движение. Вслед за «Пиратской партией» Ung Pirat стала третьей по величине молодёжной политической группой в Швеции.
Чтобы набрать 4% голосов на выборах, «Пиратской партии» необходимы были голоса примерно 100 тысяч избирателей. В 2006 году их было всего 35 тысяч. Заручиться поддержкой юных избирателей было удачной идеей: партия провела пробные выборы в шведских школах и набрала 4%, как рассказывает Рик Фальквинге в книге “Swarmwise”.
На выборах 7 июня 2009 года «Пиратская партия» Швеции получила 7,1% голосов — и два кресла в Европарламенте.
По мнению Фальквинге, история пиратского движения в Швеции поменяла общественное сознание: «Люди начали понимать, что пришло время заступиться за себя, что их вклад может что-то изменить».
На конференции Pirate Party International в марте 2011 он рассказал, как партии удалось набрать политический вес и заставить популярные партии пересмотреть их убеждения: «Вы можете лишить их работы. Это привлекает внимание. Достаточно просто угрозы забрать их голоса на выборах. Как только из-за вас сокращается количество голосов за них, они начинают осознавать, что пропустили что-то. И тогда они начинают погружаться в тему».
Оппоненты партии смотрят на её успех иначе — например, юрист Anti-Piracy Bureau Хенрик Понтен считает, что «правые радикалы неважно выступили на этих выборах, поэтому “сердитая молодежь” вместо них проголосовала за “пиратов”».
Понтен утверждал, что получает угрозы от «пиратов» и их сторонников. В мае 2009 (после суда над основателями The Pirate Bay) Хенрик Понтен стал жертвой шутки: активисты, поддерживающие пиратское движение, подделали запрос и изменили его имя на Pirate Ponten.
Согласно исследованию 2007 года, экономика США теряла до $12 млрд из-за пиратов, а работы лишились около 71 тысячи людей. Британская киноиндустрия ежегодно теряла 500 млн фунтов стерлингов благодаря нелегальному скачиванию фильмов, а потери музыкальной индустрии достигали 180 млн фунтов стерлингов.
В 2010 году «Пиратская партия» Швеции стала хостером The Pirate Bay. Позже она стала хостить новые серверы Wiki Leaks. Эти решения партия считала частью политической миссии — «освободить интернет».
На выборах в парламент Швеции в 2010 году «Пиратская партия» потерпела неудачу, набрав всего 0,7% голосов. Рик Фальквинге утверждал, что у партии в этот раз «лучшая предвыборная кампания за все годы», но удача была не на её стороне.
В январе 2011 Рик объявил об отставке: он сказал, что после пяти лет управления на руководящей должности начал стагнировать, а это плохо сказывается на развитии партии. Он объявил себя специальным представителем «Пиратской партии» Швеции и решил путешествовать, продвигая пиратские идеи в других странах. На должность руководителя заступила Анна Троберг, в прошлом вице-президент. С 2016 года партией руководит Магнус Андерссон.
Пробиться в Парламент и набрать политический вес всегда было только частью плана. «Пиратская партия» Швеции подала пример остальным: теперь пришло время других пиратских партий мира набирать популярность.
Что и произошло: в 2010 году было создано движение Pirate Party International, в котором были 26 стран-участниц. «Пиратская партия» Исландии, созданная в 2012 году, получила три места в Европарламенте в 2013 году, десять — в 2016-м. «Пиратская партия» Чехии стала третьей по величине партией страны и получила 22 места в Европарламенте в 2017 году.
В 2012 году Европейские пиратские партии подписали Пражскую декларацию, согласно которой они будут участвовать в выборах в Европарламент в 2014 году с общей программой. Хотя «Европейская пиратская партия» не получила мест в Парламенте, Рик Фальквинге посчитал результаты в целом оптимистичными.
Пиратские партии повлияли на политический курс Европы. В 2011 году США, Австралия, Канада, Корея, Новая Зеландия, Марокко и Сингапур подписали Международное соглашение по борьбе с контрафактной продукцией ACTA. Соглашение было нацелено на строгое соблюдение авторского права в интернете. Согласно ACTA, интернет-провайдеры должны разглашать информацию о пользователе, которого подозревают в нарушении авторских прав, а нарушение авторских прав должно уголовно преследоваться.
В 2012 году соглашение подписали также все страны Евросоюза, кроме Кипра, Эстонии, Словакии, Германии и Голландии. Но оно не получило одобрение Европейского парламента и не было принято в ЕС.
«Пиратская партия» Великобритании голосовала против ACTA и поддерживала публичные демонстрации против него. Кроме того, люди по всему миру были против принятия соглашения: Европейский парламент получил петицию, подписанную 2,8 млн человек.
Директива о хранении данных, принятая в 2006 году, была отменена в 2014 году, потому что её содержание нарушает права человека.
Пираты исторически боролись за сетевую нейтральность — принцип, согласно которому интернет-провайдеры должны предоставлять доступ ко всем ресурсам на равных условиях. То есть провайдер не может самостоятельно ограничить или заблокировать пользователю доступ на какой-либо сайт. Крупные компании, среди которых Amazon, Google и Netflix, поддерживают “Battle for the Net”, которая актуальна до сих пор.
В России пиратская партия возникла через девять месяцев после того, как в сети появился сайт «Пиратской партии» Швеции. Однако основатели партии долгое время не могли официально зарегистрировать её из-за слова «пиратский» в названии. Несмотря на то, что деятельность «Пиратской партии» не имеет отношения к морскому разбою, ей отказывали. Тогда «Пиратская партия» России зарегистрировалась как общественная организация.
«Пиратская партия» России придерживается того же плана, что и шведская: свободный некоммерческий обмен информацией, реформа системы патентования, неприкосновенность частной жизни.
Также партия выступает за практику сбора подписей в электронном виде — чтобы избежать манипуляций с голосами избирателей. 10 марта 2019 года партия участвовала в митинге против изоляции рунета. В основном сейчас деятельность партии сконцентрировала на митингах и сборе подписей для петиций.
как ни крути, но пиратам нормально жить точно давать нельзя. Если дать им полную свободу, то они могут сделать те же онлайн кинотеатры со всеми фильмами и сериалами бесплатно, прикрутят умную колонку к этому или что-то подобное для удобного просмотра с телевизора и хуй я когда заплачу авторам.
Сажать за пиратство и прочее нельзя, но они должны быть как грязные рынки, чтоб туда шли только те, кто не хочет или не имеет возможности ходить в нормальный магазин.
Злоупотребление авторскими правами - есть истинное зло.
Патенты туда-же.
Не завидую стримерам и всем, кто работает с этим дном.
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