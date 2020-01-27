Активы фонда погибшего спортсмена оцениваются в $2 млрд — он инвестировал в Dell, Alibaba, Epic Games и ещё два десятка других компаний.

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26 января под Лос-Анджелесом погиб баскетболист Коби Брайант — один из самых известных спортсменов современности, двухкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион НБА. Он занимает четвёртое место в списке самых результативных игроков в истории НБА, на его счету несколько мировых рекордов.

Брайант завершил спортивную карьеру в 2016 году и занялся другими проектами. Баскетболист основал венчурный фонд, медиакомпанию и тренировочный центр, стал наставником молодых спортсменов и получил «Оскар» за короткометражный мультфильм о спорте.

Он — один из немногих успешных спортсменов, который стал не менее успешным предпринимателем, считают журналисты зарубежных изданий. По словам Брайанта, он занялся инвестициями, потому что мечтал оставить после себя нечто большее, чем спортивные победы.

«Если вы серьёзно относитесь к бизнесу — докажите это»

В 2016 году миллиардер Крис Сакка рассказал в подкасте о давнем желании Брайанта стать предпринимателем и инвестором. По его словам, в 2010-х годах Брайант хотел встретиться с ним, чтобы обсудить, как устроены стартапы и бизнес-проекты.

Во время встречи Сакка отнёсся к желанию баскетболиста скептически. Он подумал, что Брайант, как и многие профессиональные спортсмены, отнесётся к бизнесу несерьёзно, не погрузится в изучение предпринимательского дела, и решил подшутить.

Я сказал ему: «Если вы серьёзно относитесь к бизнесу — докажите это. Я отправлю вам книги, которые вы должны прочитать, массу выступлений на TED и другие видео, которые обязаны посмотреть. И если сделаете домашнюю работу, я поговорю с вами об инвестициях». Мне было смешно — я не думал, что он собирается это сделать. Крис Сакка

Брайант не отказался от домашнего задания. В течение следующих нескольких месяцев телефон Сакки не умолкал по ночам: Брайант связывался с ним, чтобы обсудить статьи, подкасты и лекции TED, разобраться в презентациях демо-дня Y Combinator и так далее.

«Его одержимость изучением материалов была круглосуточной, он мог заниматься в три часа ночи на беговой дорожке и звонить мне», — признавался Сакка.

Его упорство очаровало предпринимателя. Позже он заявил, что у Брайанта был уникальный тип личности, который он видел только у нескольких лучших предпринимателей.

Спортсмен обращался за советами и анализом ошибок к другим предпринимателям, например гендиректору Apple Тиму Куку, бывшему гендиректору Nike Марку Паркеру и Опре Уинфри.

Dell, Epic Games и другие инвестиции на $2 млрд

Брайант был инвестором ещё до ухода из НБА. С 2013 года совместно с основателем регистратора доменных имён Web.com Джеффом Стибелем инвестировал в 15 различных компаний.

Официально партнёры открыли инвестиционный фонд Bryant Stibel объёмом $100 млн уже после ухода Брайанта из спорта — в августе 2016 года. По словам Стибеля, они сохраняли анонимность, чтобы их проекты говорили сами за себя.

Во время открытия фонда Брайант сравнивал инвестиции с тренировками команд НБА — ему нравилось помогать молодым спортсменам добиваться успеха, похожее чувство он ощущал при поддержке предпринимателей.

Если бы меня спросили 10 лет назад, что для меня главное в жизни — я бы сказал, что хочу выигрывать. Но сейчас самое важное для меня — помогать окружающим становиться успешными. Коби Брайант

Больше внимания Брайант и Стибель уделяли технологиям, СМИ, данным и потенциальным «единорогам». Среди инвестиций фонда: создатели трекеров Tile, Epic Games — разработчик Unreal, Fortnite и цифровой площадки EGS, спортивное СМИ The Players Tribune, производитель детских вещей The Honest Company Джессики Альбы и другие проекты.

Всего фонд инвестировал в 28 компаний, три из которых — Dell, Alibaba и National Vision — стали публичными, а все текущие активы Bryant Stibel в сентябре 2019 года оценивались более чем в $2 млрд.

Также Брайант открыл компанию Kobe, которая занималась развитием брендов, влияющих на спортивную индустрию. Первой сделкой Kobe стала покупка в 2014 году примерно 10% производителя спортивного напитка BodyArmor за $6 млн — на тот момент бренд зарабатывал около $10 млн в год.

В августе 2018 года Coca-Cola объявила о покупке миноритарной доли в BodyArmor, по оценке ESPN, стоимость доли Брайанта увеличилась более чем в 30 раз — до $200 млн.

Получение «Оскара», преподавание и другая деятельность вне площадки

В начале 2013 года Брайант основал продюсерскую медиакомпанию Kobe Studios, позже переименованную в Granity Studios. Она занимается подкастами, книгами, ТВ-передачами и фильмами, посвящёнными вдохновляющим историям о спорте.

В части проектов Брайант был исполнительным продюсером или автором. Например, в 2019 году спортсмен выпустил роман для взрослых, основанный на его рассказе про девушку-теннисистку, которая отправляется в волшебное путешествие. Также Брайант записал подкаст для детей-спортсменов “The Punies”, в котором даёт уроки о жизни.

Спорт — замечательная метафора жизни. Мне нравится, как мы объединяемся со спортсменом с помощью историй. Великая история затрагивает эмоциональную составляющую. Коби Брайант

Самой известной работой компании стал анимационный короткометражный мультфильм «Дорогой баскетбол», сценарий к которому написал сам Брайант.

Мультфильм основан на одноименном стихотворении Брайанта, написанное чтобы объявить о завершении спортивной карьеры. Музыку для проекта написал Джон Уильямс.

В 2018 года мультфильм получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». «Как баскетболисты мы должны заткнуться и дриблить (вести мяч), но я рад, что мы можем делать гораздо больше, чем это», — сказал Брайант во время награждения.

LA Times

Ещё одним успехом Брайанта стала карьера наставника: он тренировал других звёзд НБА и молодые команды, а также анализировал игроков, команды и баскетбольные тренды на канале ESPN+.

В 2018 году он стал сооснователем стартапа по производству средств по уходу за кожей для спортсменов Art of Sport, а также соучредителем Mamba Sports Academy. Это тренировочный центр для молодых спортсменов, в который Брайант приглашал звёзд НБА и WNBA, чтобы вдохновить новое поколение баскетболистов.

На базе Mamba Sports Academy проводились турниры по футболу, джиу-джитсу, волейболу и конференции, посвящённые спорту.

Брайант регулярно появлялся в академии, чтобы тренировать баскетбольную команду своей 13-летней дочери Джанны. Во время падения вертолёта 26 января она была с отцом — они летели в Mamba Sports Academy.

«Наследие — в инвестициях, а не баскетболе»

Баскетболист после ухода на пенсию постоянно искал новые цели и новые победы, пишет USA Today. Брайанту нравилось заниматься бизнесом, однако он признавался, что спорт и предпринимательство ощущаются по-разному из-за его нетерпеливости. Он одинаково отдавался и спорту, и бизнесу, но на баскетбольной площадке ему не приходилось долго ждать результатов.

Стремление к победам всё ещё сильное, но теперь всё по-другому. Результаты в спорте яснее: если вы сыграли в понедельник вечером, сразу понятно, выиграли ли вы чемпионат. В бизнесе важно иметь терпение. У вас должны быть силы, чтобы не сойти с длинной дистанции, а также нужно понимать, где находится финиш. Понимать, что всё постоянно движется. Коби Брайант

Но сложность и ожидание не пугали спортсмена — всю свою энергию он вложил в формирование своего наследия через инвестиции, писало CNBC. В 2016 году в разговоре с изданием Брайант заявил, что хочет, чтобы его наследием был не баскетбол, а инвестиции — из-за их значимости для мира.