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Истории
Евгений Делюкин
90

Успеть за 90 дней: Visa, JavaScript, Amazon Prime и другие проекты, созданные в рекордные сроки Материал редакции

Подборка от главы Stripe Патрика Коллисона.

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Банковская карта BankAmericard

Бывший глава Visa Ди Хок получил 90 дней на запуск с нуля банковской карты BankAmericard, которая впоследствии стала Visa. За этот период он зарегистрировал более 100 тысяч клиентов.

Истребитель P-80 Shooting Star

В июле 1943 года Келли Джонсон и его команда за 143 дня спроектировали и отправили в производство первый реактивный истребитель США P-80 Shooting Star.

Верфь Marinship

Компания WA Bechtel начала проект судостроительной верфи Marinship 2 марта 1942 года сразу после получения телеграммы от Морской комиссии США. 3 марта было определено место расположения верфи в Саусалито, а 9 марта компания отправила предложение о строительстве верфи в Вашингтон. Через 10 минут после презентации руководство Морской комиссии США одобрило строительство верфи.

Строительство началось 28 марта — его отложили на две недели, чтобы дать возможность переехать 42 семьям, чьи дома предполагалось снести. Первый корабль был спущен на воду 15 сентября 1942 года — через 197 дней после получения телеграммы.

«Федералист»

75 статей сборника в поддержку необходимости принятия Конституции США были написаны за 151 день, ещё десять публикаций были закончены в более поздние сроки.

Над «Федералистом» работали три человека — Александр Гамильтон (51 статья), Джеймс Мэдисон (29 статей) и Джон Джей (5 статей). В среднем, Гамильтон публиковал статью каждые 3-4 дня, при этом работая полный день адвокатом.

Самолёт Spirit of St. Louis

Одноместный самолёт для беспосадочного перелёта из Нью-Йорка в Париж за 60 дней спроектировали и построили Дональд Холл и Чарльз Линдберг в 1927 году.

Чарльз Линдберг ​USA Today

Чтобы определить объём топлива для самолёта, Линдберг и Холл поехали в Публичную библиотеку Сан-Диего и с помощью нити и глобуса измерили расстояние от Нью-Йорка до Парижа.

По оценке инженеров, расстояние составило 5793,6 километров, на преодоление которых потребовалось бы 1515 литров топлива.

Эйфелева башня

Башня в центре Парижа была построена в 1889 году за 2 года и 2 месяца — 793 дня. Оно стало самым высоким зданием в мире и удерживало первенство более 40 лет. С учётом инфляции в 2019 году строительство Эйфелевой башни стоило бы около $40 млн.

Трежер-Айленд («Остров сокровищ»)

В 1935 году в Сан-Франциско в честь завершения строительства мостов «Золотые ворота» и «Залив» было принято решение создать искусственный остров, который стал бы местом проведения международной выставки «Золотые ворота» (Golden Gate).

Строительство началось в 1935 году и было завершено к марту 1937 года. В результате был насыпан остров площадью два квадратных километра в центре залива Сан-Франциско. Его назвали «Островом сокровищ» в честь одноименной книги.

«Аполлон-8»

9 августа 1968 года NASA решило отправить к Луне пилотируемый корабль «Аполлон-8». Он был запущен за 134 дня — 21 декабря 1968 года.

Аляскинская трасса

В 1942 году за 234 дня было построено 2735 километров военной дороги, соединяющей Аляску с восточной частью Британской Колумбии в Канаде. С учетом инфляции, метр шоссе в 2019 году стоил бы $793.

Для сравнения, с 2001 года в Сан-Франциско строится новая автобусная полоса. В 2017 году её открытие отложили до 2021 года, а продолжительность работы над проектом составит около 7300 дней. Стоимость проекта — $310 млн, около $100 тысяч за метр дороги.

«Диснейленд»

Проект «самого счастливого места на Земле» Уолта Диснея построен за 366 дней.

«Эмпайр-стейт-билдинг»

103-этажный небоскрёб в Нью-Йорке построили за 410 дней.

Берлинский воздушный мост

24 июня 1948 года СССР начал блокаду Берлина, а 26 июня США, Великобритания и Франция начали поставки по воздуху грузов жителям города. За 463 дня страны провели 277 тысяч рейсов на 300 самолётах — в среднем они приземлялись каждые две минуты.

Для ускорения поставок за 92 дня был построен аэропорт Берлин-Тегель: в июле 1948 года началось планирование, а 5 августа — строительство. Первый самолёт сел в Берлин-Тегеле 5 ноября 1948 года. Официальное открытие аэропорта состоялось 5 декабря 1948 года.

Пентагон

Строительство крупнейшего в мире офисного здания возглавил Брехон Сомервелл. Решение о запуске проекта было принято вечером в четверг, а к воскресенью были готовые первые чертежи.

Строительство началось через два месяца, 11 сентября 1941 года, и завершилось спустя 491 день — 15 января 1943 года.

Боинг 747

Авиастроительная компания запустила проект 747 в марте 1966 года. Первые Boeing 747 были выпущены через 930 дней — 30 сентября 1968 года.

Метро Нью-Йорка

Первый контракт был заключен 21 февраля 1900 года, а 27 октября 1904 года открылись первые 28 станций.

Time

В апреле 2000 года было принято решение о строительстве Линии Второй авеню: стадия строительства началась в 2007 году, а первая очередь линии из трех станций открылась 1 января 2017 года.

Сеть электропоездов TGV во Франции

Правительство Франции одобрило строительство сети скоростных электропоездов между Парижем и Лионом 30 апреля 1976 года. Проект включал в себя не только создание первой высокоскоростной железнодорожной линии в Европе, но и разработку новых электровозов. Запуск состоялся через 1975 дней — 26 сентября 1981 года.

Для сравнения, 24 сентября 1996 года было создано Калифорнийское управление скоростных железных дорог, а завершение первой фазы строительства высокоскоростной железной дороги из Сан-Франциско в Анахайм планируется к 2033 году (через 13 тысяч дней).

Атомная подводная лодка USS Nautilus

Проект первой атомной подводной лодки «Наутилус» был запущен в июле 1951 года. Она была введена в эксплуатацию 30 сентября 1953 года, спустя 1173 дня.

JavaScript

Создатель языка программирования Брендан Эйх разработал первый прототип JavaScript за 10 дней, в мае 1995 года. Бета-версия JavaScript появилась уже в сентябре 1995 года.

Unix

Кен Томпсон написал первую версию операционной системы за три недели.

Компьютер Xerox Alto

Работа над первым в мире компьютером с графическим пользовательским интерфейсом и «рабочим столом» началась в ноябре 1972 года из-за пари с исполнительным директором Xerox. Он поставил ящик вина на то, что за три месяца нельзя создать «футуристический компьютер» в ответ на заявление дизайнера компании Чака Текера.

Alto был представлен 1 марта 1973 года — для его создания потребовалось разработать операционную систему, написать приложения и подобрать подходящее оборудование.

iPod

Разработчик Тони Фаделл предложил Apple создать плеер в начале января 2001 года, спустя две недели он прошёл собеседование, а в конце января стал консультантом по разработке. В конце марта идею Фарелла одобрил Стив Джобс, в апреле был найден китайский производитель, в мае Фарелл нанял в команду первого сотрудника.

https://www.youtube.com/watch?v=cUDo2Ugw1n8

Apple анонсировала iPod в октябре 2001 года, а в ноябре плеер поступил в продажу. От идеи до продажи устройства прошло около 270 дней.

Amazon Prime

Компания разработала проект быстрой доставки товаров в декабре 2004 года и запустила сервис 2 февраля 2005 года — шесть недель спустя.

Git

Линус Торвальдс начал работу над системой управления версиями проектов Git 3 апреля 2005 года, разработка велась меньше недели. 7 апреля 2005 года запустилась первая версия Git, а 16 апреля на Git был переведен Linux.

Кофейни Luckin Coffee

Nikkei

Сеть кофеен основана в октябре 2017 года, а первые магазины открылись 1 января 2018 года. К 3 сентября 2018 года компания открыла в Китае 1000 кофеен — за 245 дней после запуска.

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