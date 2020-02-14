Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Истории
Maxim Spiridonov
138

Дмитрий Потапенко — о «стартапах-грантоежках» и уголовных делах на предпринимателей

С бизнесменом и управляющим партнёром Management Development Group беседует Максим Спиридонов — генеральный директор образовательного холдинга «Нетология-групп».

3 комментария
В закладки

О Management Development Group

Я, если быть точным, управляющий партнёр фонда стратегического управления Management Development Group.

Мы выкупаем компании и входим в их операционное управление. Приходим нудные, берём таблички в Excel и смотрим, где дырки. В дальнейшем решаем: либо эта компания остаётся у нас в управлении, либо мы её разбиваем на части, что-то продаём, а что-то присоединяем к тем проектам, которые у нас есть.

О непубличности в бизнесе

До 2016 года не существовало даже страницы в «Википедии» с заголовком «Дмитрий Потапенко». Как так получилось, что управляющего сетью «Пятёрочка», которая тогда выходила на IPO, даже не было в «Википедии»?

Эта страница появилась благодаря мне, когда я избирался в Госдуму. Я создал страницу в энциклопедии, заплатил, чтобы там написали что-то, за что меня должны критиковать. Было бы глупо писать лишь то, за что тебя должны хвалить. Ты должен подкинуть что-то, за что тебя будут ненавидеть.

О принципе «бизнесу нельзя научиться»

Учится ребёнок, на мой взгляд, до трёх или пяти лет. После он калька своего окружения, своих родителей. Какое ваше окружение, родители, какие они вам задали паттерны поведения, этого уже практически не изменить.

Родители могут не заниматься бизнесом, но сама атмосфера в семье либо позволяет энергии реализовываться, либо нет. Если ты донельзя забит родителями, шанс на то, что ты когда-то раскроешься и у тебя появятся коммуникативные навыки, практически отрицательный.

О «стартапах-грантоежках»

Слово «стартап» я считаю неприменимым. Я вижу, что стартаперы-грантоежки носятся, как блохи по собаке, и перебегают из одной программы в другую.

И у них всегда гениальная идея — это обязательно перевернуть Facebook. То есть минимум, на кого они открывают рот, — это Facebook.

Сейчас 2020 год, я каждый раз говорю: «Давайте, условно говоря, проанализируем 7 лет, с 2010 по 2017 год». Где хоть кто-нибудь из мотавшихся по питч-сессиям, лифт-лукам и всему остальному? Где они хоть в каком-то публичном пространстве?

О негативной повестке и уголовных делах

Мы живём в кислотной среде, в кислотной среде живут бактерии. Это ни плохо, ни хорошо, это реальность. Я как уполномоченный по защите микробизнеса и самозанятых могу радостно сказать: «Эгегей, нас налоговая трахнет! Это отлично! Нас всех посадят, 274 тысячи уголовных дел в прошлом году!» Но это несколько шизофренично.

Эти 274 тысячи уголовных дел против предпринимателей за прошлый год — просто число. Это я, что ли, сделал, какие ко мне претензии? Я, извините, вам градусник показываю: хотите — смотрите, хотите — идите нахрен.

О поправках в Конституцию

Вопрос не в том, какие поправки вносятся в Конституцию, а каким образом они принимаются. Вопрос корреспондентки BBC к господину Володину и его последующая невнятная речь характеризуют одну простую истину, которую вы упустили.

Дело в том, что в Конституции основной закон в принципе можно менять по десять раз на дню. Утром президент вносит поправки, к обеду Госдума их утверждает сразу в трёх чтениях, Совет Федерации это всё штампует, президент подписывает документы ровно в обед.

После обеда он решает, что поправок маловато, вносит другие, и к вечеру Конституция разворачивается в другую сторону. Проблема не в том, что внесено: чтобы внести поправки в основной закон, не нужно ничего, участие народа никого не волнует, теперь можно делать «опрос».

Подробнее о Дмитрии, новом правительстве, уголовных делах на предпринимателей и бизнесе в России — в полной версии интервью.

#максимспиридонов #потапенко

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
Истории
Подписан
Отписаться
Успеть за 90 дней: Visa, JavaScript, Amazon Prime и другие проекты, созданные в рекордные сроки
Подборка от главы Stripe Патрика Коллисона.
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Maxim Spiridonov", "author_type": "self", "tags": ["\u043f\u043e\u0442\u0430\u043f\u0435\u043d\u043a\u043e","\u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0441\u043f\u0438\u0440\u0438\u0434\u043e\u043d\u043e\u0432"], "comments": 3, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "story", "id": 107053, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Fri, 14 Feb 2020 12:04:08 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Сократить расходы на ИТ?
Открытый вебинар 20 февраля: уменьшаем расходы на базы данных в два раза
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 107053, "author_id": 79772, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/107053\/get","add":"\/comments\/107053\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/107053"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199131, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Валентин Жетонофф

0

Потапенко возможно и очень умный и т.д. но поехал кукухой, к сожалению. 

Ответить

Олег Ивахнов

0

С бизнесменом и управляющим партнёром Management Development Group

Всегда было интересно чем эта компания занимается помимо присутствия на визитке Дмитрия Потапенко.
Правильно я понимаю, что ничем?

Ответить

Андрей Иванов

0

уже и на vc

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

eBay
Подписан
Отписаться
У россиян не только страна большая: eBay впервые раскрывает статистику по товарам для взрослых
14 февраля у большинства ассоциируется с валентинками и цветами, однако стоит вспомнить и про интимную составляющую отн…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Охотник за адресами: как бывший маркетолог из Ulmart построил собственный бизнес
31-летний Даниил Кожемякин последние 11 лет работает в найме в интернет-маркетинге и при этом развивает собственное дел…
0
Райффайзенбанк
Подписан
Отписаться
О личной и командной ответственности. Запись Scrum Community Meetup
На первом в 2020 году открытом митапе скрам-сообщества в Райффайзенбанке речь шла о личной и командной ответственности,…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Филипп Горбунов
за день
Главное чтобы без инсты Россия не осталась. А то все салоны красоты позакрываются)
Facebook вслед за Twitter получила 4 млн рублей штрафа за отказ локализовать данные российских пользователей
Pavel Ivanov
за неделю
Очень грамотный PR от SkyEng :) эмоциональный отклик у статьи будет высоким – это уже сейчас понятно. Теперь можно кидать в меня минусы: типа, парень молодец, статья вдохновляет, PR-команда SkyEng ни при чём – и всё…
Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу с работой в ИТ
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Евгений Волк

«Вжух!», и стол накрыт — сервис…

Борис Васильев

Как плавание помогло мне в…

Alex Kuz

«Вжух!», и стол накрыт — сервис…

Станислав Антохи

Сервис Headspace привлёк $93…

Георгий Донадин

Коля Серга об обучении…

Василий Вьюниченко

«Нечто из Star Wars»: Airbus…

inroll.ru

«В России не так много способов…

Андрей Иванов

Дмитрий Потапенко — о…

Олег Ивахнов

Дмитрий Потапенко — о…

Alex Petrov

Что делать, если пришло письмо…

Валентин Жетонофф

Дмитрий Потапенко — о…

Андрей Ивченко

«Яндекс.Диск» показывает…

Saucedo Puetz

Власти США обвинили Huawei в…

Alexandr Simonov

Логотип для 14 февраля

Олег Ивахнов

Логотип для 14 февраля

Денис Демидов

Организация производства…

Артур

Власти США обвинили Huawei в…

Денис Демидов

Организация производства…

Михаил Горлов

Что не так с российской…

Денис Демидов

Организация производства…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }