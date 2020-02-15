Практически всё, что известно о туризме сегодня, — воплощение идей Томаса Кука, основателя старейшего туристического агентства, которое закрылось в 2019 году.

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Туризм и трезвость

Томас Кук родился в 1808 году в английской фермерской семье. Его родной отец Джон Кук умер, а мать Элизабет вышла замуж за Джеймса Смитхарда, когда Томасу было три года. Отчим отправил мальчика в школу при монастыре с намерением сделать его пастором. Томас учился в монастыре 10 лет — до тех пор, пока не умер отчим. После этого ему пришлось помогать семье: Кук устроился помощником огородника и столяра.

В 17 лет Томас принял крещение, стал членом баптистской церкви и начал проповедовать её идеологию. Писал статьи в местный баптистский журнал, ходил по окружным деревням и городам, проповедуя и распространяя литературу, преподавал в воскресной школе, где познакомился с Мэриан Мэйсон — будущей женой. Она тоже была преподавателем.

Томас Кук — основатель организованного туризма

В 1827 году Томас Кук стал баптистским священником, вступил в региональное Общество трезвости и стал участником движения против пьянства: организовывал антиалкогольные мероприятия, писал тематические брошюры и статьи. В 1839 году Кук начал выпускать «Ежемесячный вестник трезвости», а через год — журнал для детей, пропагандирующий идеологию воздержания от алкоголя.

Позже Томас Кук также стал бороться и с курением. В 1841 году он с женой и сыном переехал в Лестер и создал новое издательство, тематикой которого стал здоровый образ жизни.

Его супруга Мэриан открыла в Лестере гостиницу. Жильцам запрещали употреблять алкоголь и курить, а для развлечения предлагали соки и журнал «Противник курения» с советами заменить вредные привычки на увлекательные путешествия в обществе сторонников здорового образа жизни.

Поезд для трезвенников

Летом 1841 года Томас Кук договорился с главой Midland Railway Company об аренде поезда для путешествия по новой ветке железной дороги, по которой участники Общества трезвости могли добраться из Лестера в Лафборо на съезд ассоциации трезвенников южных графств центральной Англии. Это и был первый организованный туристический маршрут.

570 пассажиров, 9 вагонов, 12 миль туда и обратно. Поездка стоила 1 шиллинг — около 250 рублей с расчётом по сегодняшнему курсу. Ехать приходилось стоя, как было тогда принято для путешествия третьим классом. Но уже для первого «тура» Кук продумал досуг и питание.

Во время поездки пассажиров сопровождал духовой оркестр. На вокзале Лафборо по предварительному инструктажу участники объединились с прибывшими из других городов, провели демонстрацию против пьянства и продолжили шествие до городского парка, где для них были организованы концерт, игры и перекус — печенье и имбирное безалкогольное пиво. В Лестер «первые туристы» вернулись вечером этого же дня.

В течение нескольких следующих лет такие поездки организовывались регулярно. Управление железной дороги Midland Railway Company согласилось сделать предложенный Томасом Куком маршрут постоянным. При условии, что обязанности по рекламе и распространению билетов он берёт на себя.

«Железные дороги — для миллионов»

Параллельно Томас Кук стал организовывать частные экскурсии с доступными ценами: 1 шиллинг для взрослых и 6 пенсов для детей. Провёл поездку из Лестера в Дерби для трёх тысяч воспитанников воскресных школ. Первое время основатель сопровождал туристов во всех путешествиях лично.

Томас Кук придумал первый лозунг своим турам — «Железные дороги — для миллионов!», расклеивал его на заборы и витрины магазинов. За рекламу и регулярную поставку пассажиров руководство железных дорог предоставляло организатору оптовую скидку на билеты.

Идея Томаса Кука состояла в том, чтобы договориться с поставщиками транспортных услуг, а позднее — отелями, сформировать более дешёвые цены и дать возможность большему количеству людей путешествовать.

Железнодорожная компания округа Мидленд делила с Куком часть оплаты за проезд пассажиров. Однако организация путешествий изначально была для него частью его благотворительных инициатив. Он продолжал зарабатывать на жизнь печатанием журналов и другими случайными подработками.

В 1840-х годах рабочие и члены низших слоёв среднего класса Англии получили право на ежегодный отпуск. У людей появилось свободное время, и Кук предложил использовать его для туризма.

Рекламные афиши туров агентства Томаса Кука

В 1845 году Томас Кук организовал тур из Лестера в Ливерпуль и обратно, который он предварительно преодолел и изучил самостоятельно. Впервые для этой поездки основатель смягчил принцип трезвости, исключил проповеди, и путешествие позиционировалось как исключительно развлекательное.

Вагоны третьего класса со стоячими местами не использовались, приоритетом стали комфорт и безопасность. Кроме того, у пассажиров появилась возможность узнать подробную информацию о маршруте, остановках и главных достопримечательностях тура из путеводителей, который Кук составлял сам. Поездка стоила 15 шиллингов для пассажиров первого класса и 10 шиллингов — для второго.

Первая поездка не смогла вместить всех желающих. Билеты забронировали около 1200 человек. Тур пришлось повторить уже через две недели.

Именно экскурсии в Ливерпуль стали приносить прибыль и дали толчок развитию бизнеса.

О том, из каких источников Томас Кук формировал капитал для первых туров, существуют только предположения. Вероятно, предприниматель гарантировал транспортной компании определённое количество пассажиров на экскурсионный маршрут, в случае успешной реализации — получал процент, а неудачной — оставался должником.

Постепенно Томас Кук расширил географию путешествий маршрутами в Шотландию, Ирландию, Северный Уэльс, остров Мэн. В Шотландии он разработал специальный тематический тур для поклонников творчества Вальтера Скотта и Роберта Бёрнса. А затем открыл ещё одно популярное направление туризма — договорился с крупными землевладельцами Англии, чтобы они открыли свои замки и парки для экскурсий.

В 1851 году Томас Кук организовывал недорогие туры для рабочих и детей на лондонскую торгово-промышленную выставку в Гайд-парке. Путёвка включала трансфер до Лондона и обратно, питание и ночлег. Дети ездили на экскурсию группами в сопровождении учителей на станции, в Лондоне их ожидал транспорт. Так Кук открыл выставку более чем для 165 тысяч человек.

Путешествие за границу

В 1855 году подобная выставка проходила в Париже. Тогда Томас Кук организовал первый континентальный тур. Две группы туристов отправлялись из восточного английского порта Харвич в Антверпен, затем в Брюссель, Кёльн, Гейдельберг, Страсбург, конечный пункт путешествия — Париж.

Тур включал билеты на поезд и пароход туда и обратно и полный пансион. Также Кук предлагал туристам обмен валют и гостиничные купоны, гарантирующие бронь номеров по фиксированной цене. А путеводитель теперь включал не только маршрут поездки и обзор достопримечательностей, но и практические советы, разъясняющие нормы этикета в стране визита.

В 1865 году Кук купил помещение на Флит-Стрит в Лондоне под создание магазина туристических товаров. В нём продавались железнодорожные билеты, билеты на экскурсии, чемоданы, путеводители и телескопы.

В то же время предприниматель стал агентом для иностранных и внутренних путешествий, открыл туристическое отделение в Америке. Его возглавил сын предпринимателя — Джон, который долгое время был помощником по коммерческим вопросам. Агентство стало называться Thomas Cook & Son. В числе известных клиентов этого агентства были Марк Твен, Редьярд Киплинг, Оскар Уайльд и Уинстон Черчилль.

С 1868 года фирма начала предлагать туристам первые прототипы дорожных чеков, страхующих от краж во время переезда, — «циркулярные банковские билеты», которые можно было использовать для оплаты проживания и питания в отеле вместо денег.

Первый офис агентства Томаса Кука в Лондоне

В 1869 году Томас с сыном организовали паломнический маршрут в Святую Землю. Туристы пересекали пустыню на лошадях в сопровождении охраны, а продовольствия несли мулы и ослы. Позже подобный маршрут был создан по просьбе генерала-губернатора Индии, графа Дафферина — паломническое путешествие для индийцев в Мекку.

Карта 1873 года с изображением маршрута тура Томаса Кука в Святую Землю

Такие туры имели особую популярность. В штаб-квартире Thomas Cook & Son в Лондоне открыли специальное паломническое отделение, которое пользовалось спросом на протяжении всей истории существования агентства.

Первые организованные кругосветные путешествия — тоже дело рук Thomas Cook & Son. В 1872 году Томас Кук лично провёл первый кругосветный тур. Маршрут длиной 29 тысяч миль продолжался 222 дня.

Туристы отправлялись из Лондона, пересекали на пароходе Атлантику, добирались на поезде из Нью-Йорка в Сан-Франциско, снова плыли до Японии, Китая, через Сингапур, Индийский океан, Красное море до Каира — и возвращались в Лондон. Обогнуть земной шар стоило около 300 фунтов стерлингов, примерно $35 тысяч на современные деньги.

Марк Твен — один из первых участников кругосветного тура Томаса Кука, свои впечатления он описал в книге «Простаки за границей»

У Куков были разные представления о том, как следует управлять компанией. Джон стремился развивать туриндустрию, вкладывая деньги в отели и круизные лайнеры, отец же придерживался идеологии о создании доступных путешествий для бедных. Несколько лет отец с сыном, не смотря на разногласия, вели бизнес совместно.

Но с 1878 года Томас Кук в возрасте 70 лет отошёл от дел, и агентством стал управлять Джон. А компания продолжала успешно развиваться. К 1885 году она открыла 120 офисов в Великобритании и за рубежом, в 1890 году продала 3,25 млн поездок.

В 1854 году в Германии открылось бюро путешествий Ризеля, ещё через 10 лет Карл Штанген — «немецкий Кук» — создал турфирму Reiseburo Stangen. В США первые агентства Brownell Tours, Ask Mr. Foster открываются в 1880-х годах.

Активному росту туриндустрии способствовало и развитие авиации в начале 20 века. Но первыми путешествия с перелётами предложила тоже Thomas Cook & Son.

Первая реклама полётов на самолётах появилась на Пасху в 1919 году в издании The Times. В течение нескольких следующих месяцев Томас Кук предлагал деловые и развлекательные полёты на переоборудованных военных самолётах.

Семейное и национальное наследие

Томас Кук умер в 1892 году. К тому моменту состояние основателя оценивалось в £2497. Сын продолжил семейное дело. В 1896 году Thomas Cook & Son стала официальным пассажирским агентом первых современных Олимпийских игр, проходивших в Афинах.

Джон Кук, сын Томаса Кука, 1834–1899 годы

Через три года после этого масштабного события умер и Джон Кук, оставив после себя имущество стоимостью более £663 тысяч. Фирма перешла во владение к следующим продолжателям династии — Фрэнку и Эрнесту — внукам Томаса Кука.

В преддверии Второй мировой войны семья потеряла контроль над турфирмой. В 1928 году последние наследники Томаса Кука продали агентство оператору «Восточного экспресса», бельгийской компании Compagnie Internationale des Wagons-Lits.

Во время войны после захвата Франции турфирма была национализирована нацистской Германией. А в 1948 году британское правительство взяло Thomas Cook & Son под свой контроль, и компания стала частью Британской транспортной холдинговой компании.

Гостиничные сети, самолёты, валюта, убытки

В 1950-е годы агентство продвигало иностранные туры. Концепция бюджетного отдыха, которую развивал основатель, не поддерживалась, и компания теряла часть клиентов. Открывались новые агентства для путешествий, росла конкуренция в сфере организованного туризма. Однако Thomas Cook & Son оставалась успешной, а в 1965 году прибыль компании впервые превысила 1 млн фунтов стерлингов.

В 1972 году консорциум британского Midland Bank, Trust House Forte и ассоциации автомобилистов выкупил у британских властей Thomas Cook & Son. Агентство переименовали в Thomas Cook.

В 1970-х годах многие турфирмы прогорели из-за рецессии в экономике, а Thomas Cook укрепила репутацию, поддерживая сервис на высоком уровне и запустив систему гарантий и возврата средств туристам.

В 1997 году компания первой среди британских конкурентов запустила онлайн-сервис по продаже туров в интернете. А ещё через три года Thomas Cook продала финансовое подразделение, которое занималось выдачей дорожных чеков, иностранной валюты и другими финансовыми операциями, за 440 млн фунтов стерлингов американской компании Travelex.

В середине 2000-х годов Thomas Cook и немецкая группа компаний TUI, её главный европейский конкурент, вели активную гонку поглощений, скупали других туроператоров, тратя миллиарды, и в итоге остались на европейском рынке вдвоём.

В 2007 году агентство приобрело вид, в котором просуществовало до самого закрытия. Thomas Cook AG (название, полученное в результате слияния с германской компанией Condor & Neckermann в конце 1990-х годов) объединилось с британской туристической компанией My Travel Group. Так образовалась компания Thomas Cook Group. По условиям сделки Thomas Cook владела 52% капитала объединённой компании, остальное принадлежало My Travel Group.

Thomas Cook Group владела известными гостиничными сетями Casa Cook, Sunwing, Sentido, Sunprime, авиакомпаниями Condor и Thomas Cook Airlines, в распоряжении которых было около 100 самолётов. Компания работала с 16 странами, основными направлениями считались Германия, Великобритания и страны Скандинавии.

Группа компаний предполагала, что слияние ускорит консолидацию в высококонкурентной туриндустрии, позволит сэкономить средства для создания нового праздничного пакета и стать европейским гигантом. Но ожидания не оправдались. В среднем компания обслуживала около 22 млн человек в год и имела оборот 10 млрд фунтов. Однако прибыль уменьшалась с каждым годом из-за роста цен на топливо, обслуживание отелей и другие расходы, а также борьбы с интернет-конкурентами.

«Офисные» компании, предоставляющие комплексные туры, такие как Thomas Cook Group, проигрывали компаниям и сервисам, позволяющим мобильно бронировать отели и перелёты в онлайне самостоятельно, а именно Ryanair, easyJet и Airbnb, писала The Guardian.

К 2011 году долг Thomas Cook Group составлял 1,1 млрд фунтов стерлингов. В течение года компания подешевела на 90% — к ноябрю она стоила всего 89 млн фунтов при выручке около 10 млрд фунтов.

Весной 2015 года китайский международный конгломерат Fosun купил 5% акций Thomas Cook Group за 92 млн фунтов стерлингов (или $140 млн). Fosun владеет акциями фармацевтических, страховых, инвестиционных, промышленных и других компаний, например — 25% акций канадского Cirque du Soleil, 80% акций американской кинокомпании Studio 8, 50% акций австрийского производителя одежды Wolford, 70% акций французского туристического оператора Club Med SAS.

При поддержке Fosun команда Thomas Cook Group обновила концепцию, придумала лозунг «Клиент в нашем сердце» и стратегию, основанную на трёх обещаниях клиенту: качество, сервис, надёжность.

​Таймлайн Thomas Cook Group

Фирма пережила недолгий период подъёма. По итогам 2018 года выручка компании составила около $12,5 млрд, однако чистая прибыль и стоимость акций компании продолжали падать.

По мнению NYT, помимо возросшей конкуренции с онлайн-сервисами на проблемы Thomas Cook Group также повлиял выход Великобритании из Евросоюза и падение курса фунта стерлингов. В 2016 году в Великобритании спрос на туры упал на 10–15%. Причиной того, что многие британцы отложили поездки за границу, могли стать референдум о «брексите», а также попытка военного переворота в Турции, пишет Forbes.

К 2019 году Thomas Cook Group имела общий долг около 2 млрд фунтов стерлингов. По мнению NYT, часть долга накопилась из-за старых несвоевременных инвестиций. Убытки несли компании, связанные с туриндустрией, по всему миру. К этому времени уже закрылись британская бюджетная авиакомпания Monarch, авиаперевозчики Air Berlin и Alitalia и другие.

Летом 2019 года Thomas Cook Group согласовала рефинансирование долга перед банками и своим крупнейшим акционером, китайской фирмой Fosun Tourism, на сумму 900 млн фунтов стерлингов (около $1,1 млрд). Однако банки потребовали от компании привлечь ещё 200 млн фунтов (около $260 млн) резервного финансирования, после чего переговоры провалились.

23 сентября 2019 года старейшее туристическое агентство Томаса Кука прекратило существование. Thomas Cook Group объявили банкротом. Около 600 тысяч туристов, 150 тысяч из них — граждане Великобритании, остались за границей. Около 20 тысяч человек — сотрудники и партнёры компании — лишились работы.

В последние несколько дней мы прилагаем все усилия, чтобы решить остающиеся вопросы по соглашению, чтобы обеспечить будущее Thomas Cook для своих сотрудников, клиентов и поставщиков. Я глубоко сожалею о том, что мы не добились успеха. Я хотел бы извиниться перед нашими миллионами клиентов, а также тысячами сотрудников, поставщиков и партнёров, которые поддерживают нас на протяжении многих лет. Это печальный день для компании, которая стала инициатором комплексных каникул и сделала возможным путешествия для миллионов людей по всему миру. Питер Фанкхаузер исполнительный директор Thomas Cook

Итог для клиентов и конкурентов

Осенью 2019 года правительство Великобритании организовало крупнейшую в истории страны в мирное время репатриацию и вывезло из-за границы более 150 тысяч туристов Thomas Cook Group.

Возврата средств за забронированные и защищённые системой Atol туры ожидали около 300 тысяч клиентов. Управление гражданской авиацией (CAA) запустило возврат 7 октября 2019 года, и в первые сутки получило 67 тысяч заявок. По данным на 31 января 2020 года, часть из них все ещё не удовлетворена, в CAA утверждают, что им удалось обработать 95% заявок.

От краха старейшего турагентства пострадали и многочисленные компании сферы услуг. Под угрозой оказался осенний сезон на Канарских островах, где доля британских туристов составляла в среднем 20–25%. Некоторым отелям пришлось прекратить работу на первые месяцы после банкротства старейшего агентства. Однако уже зимний сезон благодаря активности конкурентов Thomas Cook Group прошёл успешнее.

Конкуренты Thomas Cook Group начали 2020 год оптимистично. Например, авиакомпания EasyJet заявила о росте выручки на 8,8% и акций на 4% и связала этот скачок в том числе с крахом исторического турагентства. Туристическая и страховая компания Saga Plc, несмотря на расходы около $5,6 млн, которые пришлись на банкротство Thomas Cook Group, отметила, что уже в январе 2020 года находится на пути к достижению своего годового прогноза прибыли.

Немецкая туристическая фирма TUI Group добавила 580 тысяч мест на маршруты зимнего сезона и 2 млн — на лето 2020 года.

Британская лоукост-авиакомпания EasyJet приобрела слоты (утверждённое в аэропорту время прилёта и вылета самолёта) Thomas Cook Group в Гатвике и Бристоле и добавила 70 тысяч мест на полёты в Турцию и Тунис. Бюджетная британская авиакомпания Jet2 купила слоты в Манчестере, Бирмингеме и Станстеде.

Российский конкурент компании, туроператор «Библио-глобус», расторг сделку по продаже доли Thomas Cook Group, о которой было объявлено в марте 2019 года. Компании предполагали, что сумма сделки могла достигнуть 9,5 млрд рублей.

Еще один российский туроператор «Интурист», который принадлежал Thomas Cook Group, продолжил работать в обычном режиме после банкротства владельца, так как был операционно независимым и работал через собственные каналы сбыта. В ноябре 2019 года начались переговоры о покупке туроператора турецкой компанией Anex Tour.

Возрождение бренда

В ноябре 2019 Fosun Tourism, акционер старейшего туроператора, купил бренд Thomas Cook: торговые знаки, доменные имена, лицензии и отели Casa Cook и Cook's Club за 11 млн фунтов стерлингов (около $14,2 млн).