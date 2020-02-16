Из-за засорения дренажных систем и наводнений Бангладеш отказалась от пластиковых пакетов, а королевство Бутан благодаря запретам стало единственной страной с отрицательным углеродным следом.

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Борьба с пластиком

Бангладеш

Распространение пластиковых пакетов во второй половине 20 века привело к сильным затоплениям в Бангладеш. Климат страны считается одним из самых влажных в мире, ежегодно там выпадает до пяти метров осадков.

В 1990 году в столице и крупнейшем городе государства Дакка ежедневно жители выбрасывали 9,3 млн пластиковых пакетов, и только 10-15% попадали в мусорные баки. И уже в 1998 году причиной очередного сильного наводнения стало засорение дренажной системы пластиковыми пакетами.

Жители двух третей страны на протяжении двух месяцев были вынуждены передвигаться по колено в воде. Было затоплено около 300 тысяч домов, 9700 км дорог и 2700 км набережных, многие дороги были повреждены или разрушены. Около 30 млн местных жителей тогда остались без жилья и порядка тысячи человек погибли.

Засорение дренажной системы пластиковыми пакетами The Daily Ittefaq

К тому же засорение стоков пакетами способствует образованию стоячей воды, в которой размножаются москиты. А сами пакеты, заполненные дождевой водой, становятся благоприятной средой для них. Таким образом, в Бангладеш появлялось всё больше распространителей лихорадки денге и малярии.

В 2002 году Бангладеш ввёл полный запрет на производство и продажу пластиковых пакетов в Дакке, а затем и на территории всего государства. Нарушителям грозило до шести лет лишения свободы и штраф до $12 тысяч.

Министры страны неоднократно говорили, что пакеты отравляют реки Бангладеш, препятствуют удобрению почв, ухудшают экологическую ситуацию региона. Однако, как пишет Reuters, запрет не был эффективным. Уже через год после его введения граждане страны перестали его соблюдать. Пластиковые пакеты по-прежнему были доступны в Бангладеш.

​Жители города Дакка идут по мосту через реку Буриганга, забитую пластиком и другими отходами. Июнь 2018 года A.M. Ahad / AP Photo

Компания Waste Concern, занимающаяся утилизацией отходов, провела исследование вместе с Департаментом по охране окружающей среды Бангладеш (Department of Environment) и выяснила, что потребление пластика на душу населения в Дакке в 2005 году составляло 5,56 кг, а в 2017 году увеличилось почти в три раза и составило 17,24 кг на душу населения.

Исследование Environment and Social Development Organization, проведённое в 2019 году, показало, что ежегодно в Бангладеш выбрасывается 87 тысяч тонн одноразовой пластиковой продукции, в её числе находятся и целлофановые пакеты. Ежегодно в Дакке образуется 10 тысяч тонн отходов ламинированного пластика.

В начале января 2020 года Верховный суд страны распорядился, чтобы правительство запретило использование пластиковых пакетов в прибрежной зоне: в кафе, ресторанах и отелях в течение года нельзя будет предлагать посетителям коктейльные трубочки из пластика, целлофановые пакеты, ватные палочки, контейнеры и упаковки из этого материала, а также одноразовые пластиковые приборы и посуду.

Правительство обязали следить за рынком и закрывать заводы, производящие полиэтилен. В январе 2021 года правительство Бангладеш должно будет предоставить суду отчёт о ходе выполнения предписаний.

Руанда

Для стран Африки так же, как и для азиатских стран актуальна проблема с пластиком. Большая часть пластиковых отходов в мире – 90% попадает в мировой океан через 10 рек. Восемь из них расположены в Азии, две – в Африке.

Еще 15 лет назад в Руанде можно было увидеть разбросанные полиэтиленовые пакеты, пластиковые отходы плавали в водоемах. Столица Руанды Кигали буквально тонула в пластике, пишет Deutsche Welle.

В 2008 году в стране был принят запрет на использование пластиковой упаковки. В нем есть множество уточнений: например, таможенники снимают пластиковую оболочку с импортных товаров, если это не вредит содержимому. В противном случае магазины обязаны удалить упаковку перед передачей товара клиенту.

Завернутую в целлофан пищу можно увидеть только в гостиницах, при этом её нельзя выносить из них. Чипсы и другие товары, упакованные в пластик, разрешены только если производитель представил правительству Руанды подробный бизнес-план по сбору и переработке упаковки товара.

На границе Руанды таможенники периодически ловят контрабандистов, которые прячут пластиковые пакеты в нижнем белье или обматывают ими свое тело. «Они [пакеты] так же плохи, как наркотики», — уверял NYT один из пограничников Эгиде Мберабагабо.

В Руанде запрещено импортировать, производить, использовать или продавать полиэтиленовые пакеты и пластиковую упаковку. Нарушение закона наказывается принуждением к публичному извинению, штрафом и даже тюремным заключением.

Контрабандисты могут получить до шести месяцев лишения свободы, а руководители компаний, производящих пластиковые пакеты нелегально, могут сесть в тюрьму на срок до года. За упаковку хлеба в целлофан магазин могут оштрафовать и закрыть. Исключение составляют только отрасли медицины и фармацевтики, там использование пластика разрешено.

Десятилетие запрета на пластик в Руанде. DW News

Кения

В Кении, где действует аналогичный запрет, штраф за производство, продажу и использование пластиковых пакетов достигает $40 тысяч, а срок лишения свободы увеличен до четырех лет. Этот закон считается самым суровым среди всех стран, запретивших использование пластиковых пакетов.

Как отметил Дэвид Онгаре из Национального органа по управлению окружающей средой (National Environment Management Authority), в Кении сократилось число пластиковых пакетов, выброшенных в водоёмы или разносимых на улицах ветром. Кроме того, ранее мясники обнаруживали пластик в теле трёх из 10 забитых для употребления в пищу животных, сейчас этот показатель сократился до одного из 10.

Отказаться от пластиковых пакетов жителям Кении было сложно, поскольку здесь, в отличие от других стран, практикуется «летающий туалет»: из-за отсутствия канализации в трущобах столицы страны Найроби местные жители испражняются в пакеты, которые после использования выбрасывают в окно.

В Кибере — самой большой трущобе Кении целлофановые пакеты можно увидеть повсюду: на крышах, стенах, ими забиты дренажные системы Tony Karumba /AFP/ Getty Images

После запрета на пластиковые пакеты жителям пришлось отменить этот способ и посещать платный туалет, который стоит 5 кенийских шиллингов (около 3 рублей) с человека, или 100 шиллингов (около 61 рубля) за пропуск для всей семьи на месяц.

Недовольны запретом остались владельцы малого бизнеса, которые страдают от низкой платежеспособности населения — покупатели отказываются платить за бумажные пакеты, потому что они, в отличие от пластиковых, быстро промокают.

Эколог Томас Фишер из немецкого фонда экологии и защиты прав потребителей Deutsche Umwelthilfe отмечает: чтобы бумажный пакет был таким же прочным как полиэтиленовый, нужно затратить на его производство в два раза больше исходного материала: воды, энергии и определенных химических веществ.

В той или иной мере запрет отразился на деятельности 80% компаний, в результате этого без работы остались около 100 тысяч человек.

Израиль

В 2017 году Израиль принял закон о пластиковых пакетах, после которого за год их использование сократилось на 80%. Согласно закону точки продаж не могут бесплатно распространять пластиковые пакеты, магазины стали брать с покупателей за приобретение пакета 10 агор — меньше рубля. Это позволило сэкономить чуть больше семи тысяч тонн пластика, что эквивалентно весу 400 автобусов, отмечает Haaretz.

Крупные ритейлеры по итогам 2017 года сообщили изданию, что люди стали чаще ходить в магазины с пластиковыми пакетами многоразового пользования и текстильными сумками. За 2017 год ритейлеры продали 378 млн целлофановых пакетов — для сравнения, за 2016 год было продано 1,8 млрд.

Муниципалитеты Тель-Авива и Иерусалима занимаются изъятием одноразовых приборов из государственных детских садов и школ. В качестве альтернативы они устанавливают водосберегающие посудомоечные машины в школах и раздают детям многоразовые наборы для обедов, которые можно забирать домой.

Тель-Авив также планирует потребовать от подрядчиков общественного питания, чтобы они доставляли в школы контейнеры из нержавеющей стали.

Филиалы магазина IKEA в Израиле перестали использовать пластиковую посуду. Компания прекратила в 2020 году использовать в своих магазинах и закусочных пластиковые соломинки, тарелки, чашки, пластиковые пакеты и мешки для мусора, сообщает The Globe.

Коктейльные трубочки из пластика заменят на аналогичные из бумаги и нержавеющей стали. IKEA начнёт продавать новую линейку мебели из переработанного пластика. В продажу также поступят ковры и фасады для кухни из переработанных пластиковых бутылок.

В октябре 2019 года сеть кофеен Landwer в Израиле стала первой компанией, которая отказалась от пластиковых соломинок.

Израиль — второй по величине в мире потребитель одноразовых продуктов из пластика на душу населения, 90% мусора на пляжах Израиля составляют предметы из этого материала.

По данным Всемирного фонда дикой природы за 2019 год, Тель-Авив занимает третье место среди городов Средиземноморских стран по количеству пластика на побережье. Больше загрязнений только у турецкой Киликии и испанской Барселоны.

Карта наиболее загрязненных пластиком точек на Средиземноморском побережье, по данным на июнь 2019 года Всемирный фонд дикой природы

Австралия

В ноябре 2019 года в австралийском штате Виктория вступил в силу запрет на тонкие пластиковые пакеты — не более 35 микрон толщиной, в том числе и на биоразлагаемые. Согласно правительственным опросам, 96% жителей штата поддержали этот запрет.

Жители штата использовали 1 млрд пластиковых пакетов каждый год и 10 млн из них оказались в окружающей среде. Если магазины будут продавать запрещенные пакеты или вводить клиентов в заблуждение, им грозит штраф до $50 тысяч.

Биоразлагаемые пакеты также наносят вред планете, поясняет Greenpeace. Нет доказательств, что оксоразлагаемый пластик полностью и безопасно разлагается в короткие сроки в открытой среде, на свалках или в море, рассказали в организации.

Планы на будущее: Европа, США и другие

США

В 2019 году 1400 представителей из разных стран встретились на дискуссии программы ООН по окружающей среде и обсудили проблему с пластиком.180 стран, за исключением США, согласились сократить количество пластика.

The Guardian пишет, что крупные нефтехимические компании США вкладывают миллиарды долларов в развитие своей отрасли, используя расширенное производство сланцевого газа.

Крупные игроки этой индустрии ExxonMobil, Chevron Corporation и их нефтехимические подразделения планируют увеличить в ближайшее десятилетие производство пластика на 40%, поэтому США саботируют идеи о сокращении количества пластмассы, пишет Fast Company.

Журналисты издания выяснили, что более 1 млн тонн пластика для вторичной переработки отправляется из США в бедные страны, которые не справляются с собственными отходами. При этом в США есть города, в которых не используются полиэтиленовые пакеты.

С 2012 года в Лос-Анджелесе вводился поэтапный запрет на пластиковые пакеты. В январе 2014 года он окончательно вступил в силу для магазинов площадью более 10 тысяч квадратных футов (около 929 м²) или с годовым объемом продаж более $2 млн. А с июля того же года распространился на маленькие магазины.

С 2019 года ограничения распространились на пластиковые соломинки, теперь они не предоставляются по умолчанию каждому посетителю и доступны в этом городе только по запросу клиента заведения.

Евросоюз

Весной 2019 года Европарламент принял закон, по которому на территории ЕС с 2021 года запретят производство и продажу пластиковой посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков, палочек для воздушных шаров и ватных палочек.

Здравоохранительные ведомства неоднократно говорили о риске повредить ушную раковину ватными палочками, а экологи били тревогу из-за того, что эти предметы гигиены попадали в очистные сооружения, в организмы птиц и рыб.

Мусор на европейских пляжах, по данным Еврокомиссии за 2016 год​ DW

В странах ЕС также планируют создать стимулы, которые увеличат процент возвратов пластиковых бутылок до 90% к 2025 году. Какие именно, не уточняется. Кроме того, компании, производящие пластиковые обертки, табачные изделия с фильтрами и другие предметы с пластиком, будут обязаны платить за их уборку.

Индия и Китай

Не менее амбициозно была настроена и Индия, которая планировала запретить использование пластика в стране к 2022 году. Однако в конце 2019 года правительство отложило старт новой программы. Вместо запрета на использование пластиковой продукции власти решили запустить кампанию, которая проинформирует граждан о вреде одноразового пластика.

Запрет был приостановлен, поскольку чиновники посчитали эту меру слишком разрушительной для промышленности страны. Индия продолжает сталкиваться с замедлением роста экономики и потерей рабочих мест.

Чиновник из министерства по делам окружающей среды Шандра Кишоре Мишра сказал Reuters, что правительство попросил штаты Индии обеспечить соблюдение уже существующих правил, которые касаются хранения, производства и использования некоторых одноразовых пластиковых предметов: полиэтиленовых пакетов и пенопласта.

В Индии, где используется около 14 млн тонн пластика ежегодно, не хватает организованной системы управления пластиковыми отходами, это приводит к масштабному распространению мусора.

В ближайшие пять лет Китай, крупнейший производитель пластмассы в мире, планирует ввести ограничения на пластиковую продукцию. К концу 2020 года в торговых центрах, супермаркетах, аптеках и книжных магазинах крупных городов будет запрещена продажа одноразовых пакетов, также будет запрещено производство пластиковых контейнеров и соломинок для коктейлей.

К 2022 году это ограничение должно дойти до мелких городов, деревень и сел. К 2025 году ритейлеры смогут продавать овощи и фрукты только в биоразлагаемых пакетах, а заведения общественного питания будут обязаны сократить использование пластиковой посуды на 30%, рассчитывают китайские власти

Битва с промышленниками

Сальвадор

Горная промышленность в Сальвадоре долгое время не имела ограничений, это привело к загрязнению рек, отравлению местных жителей и уничтожению сельскохозяйственных угодий. В 2016 году в сельской местности и деревнях по всему Сальвадору более 600 тысяч людей не имели доступа к питьевой воде, и ещё сотни тысяч человек имели ограниченный доступ.

Всего кризис дефицита воды затронул четверть населения страны. Главные реки Сальвадора не могут быть очищены обычными методами: фильтрацией или хлорированием.

Эксперты National Geographic объясняют, что причиной этого стали неочищенные сточные воды канализаций, отходы промышленности и сельского хозяйства, которые стекают в реки. Многие жители собирают дождевую воду или покупают воду у частных компаний. Даже после кипячения вода не всегда была пригодной для питья.

В 2004 году Сальвадор подписал соглашение, которое позволило транснациональным корпорациям Holcim, Monsanto и Pacific Rim активно добывать природные ресурсы и экспортировать их. Это привело к протестам местных жителей, лозунгом которых стала фраза «Вода дороже золота».

Financial Times отмечает, что доброжелательная политика Сальвадора в отношении к промышленным компаниям была способом привлечь в страну инвестиции после окончания Гражданской войны в 1992 году.

​Надпись на билборде в Тонакатепеке Сальвадора «Нет приватизации воды» National Geographic

Католическая церковь, которая имеет значительное влияние в Сальвадоре, стала выступать за запрет добычи полезных ископаемых, они подготовили петицию, позже к ним присоединились чиновники, учёные и лоббисты.

Экологические активисты и местные жители боролись с промышленниками за то, чтобы источники питьевой воды не подвергались загрязнениям от добычи полезных ископаемых.

Как пишет Guardian, деятельность промышленных компаний привела к эрозии почв и разрушению лесов в стране. Международная организация Oxfam сообщала, что более 90% поверхностных вод Сальвадора загрязнены токсичными химическими веществами, тяжелыми металлами и отходами.

Цианид и железо были найдены в реке Сан-Себастьян в Сальвадоре Courtesy of Stopmining

Экологическая ситуация усугублялась с тех пор, как консервативная партия Arena, продвигающая интересы бизнеса, предоставила множество разрешений на добычу полезных ископаемых, пишет Guardian.

В 2017 году республика Эль-Сальвадор стала первой страной, запретившей добычу металла. Министр окружающей среды Лина Пол назвала принятие этого закона в 2017 году «историческим днем» для Сальвадора и всего мира, который должен привести к восстановлению экологии в стране. Однако после запрета Сальвадор столкнулся с другой существующей проблемой — нехваткой средств.

Канадско-австралийская компания OceanaGold, занимающаяся добычей золота, подала в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes; ICSID) иск к Сальвадору на $250 млн, однако он был отклонен.

Утверждение золотодобытчика о том, что ему несправедливо отказали в добыче золота на руднике в Кабаньясе было признано безосновательным. ICSID приказал компании выплатить Сальвадору $8 млн в качестве компенсации судебных расходов.

В 2016 году ООН призвала Сальвадор включить право человека на воду в конституцию страны. Однако пока у власти находится политическая партия Arena, преследующая интересы делового круга, ждать резких экологических улучшений не приходится, отмечает National Geographic.

В других странах Центральной Америки действуют частичные запреты, например, запрет на использование цианидов при добыче полезных ископаемых или запрет на открытые разработки.

Бутан

Позитивные примеры улучшения экологической ситуации все же есть. Королевство Бутан благодаря запретам стало единственной страной в мире с отрицательным углеродным следом — оно производит больше кислорода, чем потребляет.

В конституции страны прописано: минимум 60% всей территории страны должно быть покрыто лесами. Королевство свело к минимуму количество транспорта, использующего в качестве топлива нефтепродукты, а для производства электроэнергии в Бутане используются речные ресурсы. Бутан ежегодно выбрасывает порядка 2,2 млн тонн углерода, но его леса поглощают в три раза больше.

Как отмечает Forbes, в 2017 году валовое национальное счастье (ВНС) было признано более важным для населения Бутана, чем ВВП. В 1972 году этот термин был введен королем как неофициальная государственная идеология Бутана.

В 2020 году премьер-министр Бутана Лотай Церинг в интервью изданию The Hindu отметил, что Бутан может быть не очень развитым в экономическом плане, но он должен выбирать приоритетом экологию. «Мы гордимся этим. Люди могут критиковать нас за это, но мы придерживаемся нашей политики для следующего поколения», — сказал он.

В 1972 году четвертый король Бутана Джигме Сингье Вангчук принял правила, по которым каждое домохозяйство должно было получать разрешение на добычу дров.

Он запретил экспорт древесины и стал поощрять лесное хозяйство. 30% лесов объявили охраняемой территорией и связали коридором, по которому могли передвигаться между лесами животные. Отказавшись от экспорта древесины, Джигме Сингье Вангчук сделал ставку на гидроэлектроэнергию. Это наибольшая часть экспорта Бутана — около 70%.

В Бутане все туристы, кроме индусов, должны платить $250 в день, это позволяет королевству значительно сокращать турпоток и обезопасить леса.

При этом в 2020 году ограничения продолжили развиваться, правительство Бутана решило запретить бесплатный въезд для туристов из Индии, Бангладеш и Мальдивских островов и установило для них ежедневную плату за пребывание. Например, каждый турист из Индии должен заплатить 1200 рупий в день — около $16.

Малые меры: борьба с кремами и распродажами

Республика Палау в 2019 году решила бороться с солнцезащитными кремами на пляжах, так как они наносят вред коралловым рифам, окружающим страну. Аналогичные законы приняли Гавайи, Ки-Уэст и Флорида. У туристов, которые пользуются солнцезащитными кремами на пляже, могут конфисковать их. При импорте такого крема на территорию страны туристу может грозить штраф в размере $1000.

Вред коралловым рифам наносят активные ингредиенты кремов оксибензон и октиноксат. В 2015 году исследование эксперта по воздействию солнцезащитных кремов на морскую флору и фауну Крейга Даунса показало, что органическое соединение бензофенон-3 оказывает разрушительный эффект на кораллы даже при небольшой концентрации.

При этом далеко не все считают это существенной проблемой. Генеральный директор Косметической ассоциации Великобритании Эмма Мередит (UK’s Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association; CTPA) была разочарована этим запретом. По её мнению, нет достаточных научных доказательств разрушительного эффекта компонентов кремов.

«Косметические ингредиенты и их безопасность постоянно контролируются Европейской комиссией и государствами-членами ЕС», — отмечает Мередит.

Бренды Caudalie, Banana Boat и Badger, тем не менее, добавили на упаковки своих товаров отметку о том, что в их продукции нет компонентов, разрушающих коралловые рифы. Французская компания Avène заявила, что никогда не использовала оксибензон, а в 2010 году решила исключить из кремов октиноксат, пишет The Guardian.

Косметическим брендам приходится отказываться от химических веществ в пользу минеральных, однако это не всегда хорошо для потребителей. Минеральные частицы оставляют на коже блестящий меловой оттенок и заметны на коже.

К тому же производители косметики беспокоятся, что этот запрет дискредитирует все солнцезащитные кремы. «Это может иметь серьезные последствия для здоровья, если потребители решат избегать использования любого солнцезащитного крема, потому что доверие к ним уменьшилось», — добавляет Мередит.

Профессор Йорг Виденманн, руководитель Лаборатории коралловых рифов в Университете Саутгемптона, говорит, что ещё необходимо доказать, что альтернативы оксибензону и октиноксату оказывают менее разрушительное воздействие на кораллы, чем минеральные компоненты, и что альтернативные компоненты одинаково хорошо защищают человека от ультрафиолетовых лучей. По его словам, оксибензон действительно влияет на коралловые рифы, но это далеко не самая большая угроза для них.

«Уменьшение численности коралловых рифов в результате обесцвечивания кораллов — прямое следствие температурных аномалий, вызванных изменением климата. Солнцезащитные соединения могут способствовать фоновой нагрузке на кораллы, но также влияют и другие факторы, такие как загрязнение питательными веществами и чрезмерный вылов рыбы, которые оказывают гораздо большее влияние. Иногда у людей наблюдается склонность к панике и есть опасность того, что люди придут к неправильным выводам и отвлекутся от реальных трудностей», — говорит он.

Виденманн добавляет, что на Гавайях, где действительно многие плавают поблизости с кораллами, есть смысл соблюдать запрет. «Но если бы я был в Великобритании, в моем саду? Я не думаю, что я буду слишком волноваться».

Предметом для паники не так давно стала «чёрная пятница» — традиционная распродажа, которую устраивают многие компании. Депутат Национального собрания Франции и бывший министр экологии Дельфин Бато в 2019 году заявила, что «чёрная пятница» наносит вред планете и способствует чрезмерному потреблению, поэтому акция должна быть запрещена.

Запрет могут добавить в закон «Об отходах». Депутаты, выступающие за защиту окружающей среды, предложили считать рекламу распродажи «агрессивной коммерческой практикой».

Наказание за нее может достигать в будущем двух лет лишения свободы, а штраф будет равняться €300 тысячам. Колумнист Le Figaro Оливье Бабо отмечает, что за этой инициативой стоит «старая добрая ненависть к рынку, которая так сильно повлияла на Францию». «Если запретить “чёрную пятницу”, нужно ли запретить День матери и День Святого Валентина, предлоги для буйства скоропортящихся цветов, как пел Жак Брель?» — рассуждает он.

Россия, СНГ и другие страны

В октябре 2019 года «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор рассказали, что ведомство готовит предложения о поправках в закон «Об отходах производства». Речь идёт о постепенном сокращении производства одноразового пластика для магазинов.

Тогда в Минприроды заявили, что «концептуально поддерживают» эту идею. И уточнили, что за запрет разной продукции на территории страны отвечает Минпромторг.

В ноябре 2019 года Greenpeace в России отправила в Минприроды план по решению проблемы пластикового загрязнения и запустила петицию за запрет одноразового пластика.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в 2019 году отмечал, что запретить весь одноразовый пластик сразу невозможно, ведомство предпочло «эволюционный путь развития».

«Когда мы говорим — закрыть производство того или иного нефтегазохимического производства, мы все должны понимать, что за этим всем стоят люди, рабочие места, субъекты России», — добавил он.

Окурки и сигаретные фильтры, найденные на Куршской косе во время экспедиции Greenpeace​ Слава Замыслов. Greenpeace

По данным Greenpeace, только один российский регион объявил об отказе от пластика. В сентябре 2018 года Комитет по культуре Ленобласти заявил, что не будет использовать одноразовый пластик на своих мероприятиях.

С апреля 2019 года в Грузии запретили производство, импорт, продажу и бесплатную выдачу пластиковых одноразовых пакетов. Под запрет не попали только биоразлагаемые и биодеградирующие пакеты.

За первое нарушение можно получить штраф в размере 500 лари (около 11 тысяч рублей), за последующие — 1000 лари (22 тысячи рублей). Это один из этапов программы по отказу Грузии от пластиковых пакетов: ранее в октябре 2018 года страна отказалась от продажи и бесплатной выдачи в магазинах полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон.

Власти Узбекистана с 2019 года запретили продажу и бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки. В стране также запрещено производить пакеты толщиной менее 40 микрон, запрет не распространяется только на экспортируемую продукцию. Ввозить пакеты на территорию Узбекистана нельзя.

В Молдове, где на одного жителя приходится около 140 пластиковых пакетов в год, запретили использование одноразовых пакетов в розничной торговле. Первыми с прилавков исчезли «толстостенные» пакеты, то есть толщиной более 50 микрон.

С 2020 года запрет распространился также на пакеты толщиной от 15 микрон. Как отмечает «Интерфакс», они считаются самыми вредными, так как весят всего лишь 7-8 граммов, и их сбор и переработка из-за этого затруднительны. В 2021 году из оборота должны изъять все целлофановые пакеты, кроме пластика, который используется для упаковки товаров в заводских условиях.

Данные за 2018 год Strelka Mag

Обсуждение аналогичных ограничений идёт в Киргизии. Депутаты-экоактивисты планируют инициировать законопроект о запрете пластика. Они надеются, что в стране удастся запретить ввоз, производство, продажу и использование пакетов и тары из пластика.

О подобном запрете в будущем думают власти Казахстана, об этом рассказал министр экологии республики Магзум Мирзагалиев. По данным на 2019 год, в магазинах республики ежедневно раздается бесплатно около 15 млн пакетов.

При этом большинство пакетов выбрасывается спустя 20 минут использования. По словам Мирзагалиева, если пакеты начнут продавать по 5-10 тенге — примерно за 1–2 рубля — то их количество уменьшится на 50-70%. А запрет на использование пакетов из пластика республика планирует ввести с 2025 года, сообщил он.

За ограничение на использование пластиковых пакетов в конце 2019 года проголосовали депутаты Украины. Если законопроект утвердят, с 2022 года в супермаркетах, на рынках и в ресторанах могут запретить продавать и раздавать бесплатно пакеты толщиной от 15 до 50 микрон. Штраф за это может составить от 1700 гривен — около 4,5 тысяч рублей.

В ноябре 2019 года Совет министров Белоруссии одобрил закон о запрете использования пластиковой посуды в общепите. Вступить в силу нововведение должно в 2021 году.