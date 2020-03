Начало в дизайне

Как-то Антон Гладкобородов сказал, что Рома Мазуренко делает издание Look At Me и мне точно нужно этим заниматься (Гладкобородов — основатель проекта «Теории и практики» и сервиса Coub, а Мазуренко занимался летней программой университета «Стрелка» и основал издательскую платформу Stampsy — vc.ru).