Стартап проиграл.

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«Рокетбанк» спорил с Олегом Тиньковым ещё с 2013 года, когда был запущен сервис — основатель «Тинькофф» активно шутил и критиковал проект, а основатели стартапа отвечали ему ответными остротами и играми. В 2015 году Тиньков был уверен, что «Рокетбанк» закроется в течение нескольких месяцев — компания продержалась дольше, до 2020 года.

«Рокетбанк» был основан в 2013 году Олегом Козыревым, Алексеем Колесниковым, Виктором Лысенко и Михаилом Провизионом. В 2017 году «Рокетбанк» был продан QIWI за 700 млн рублей, а в феврале 2019 года основатели окончательно покинули «Рокетбанк».

«Я такой как все»

В 2013 году сооснователь «Рокетбанка» Алексей Колесников опубликовал на своей странице Facebook фотографию Олега Тинькова вместе с диалогом между предпринимателями:

Иду сегодня в офис, а тут на переходе останавливается голубой Ролс-Ройс и выходит Oleg Tinkov. Подошёл к нему и говорю: Я: Олег, хорошая у вас карта чёрная. Он: Спасибо. Я: А про Рокетбанк слышали? Что думаете? Он: Ну приложение у них красивое, а банка своего нет. Это не бизнес. Щас много таких будет. Зеленый загорелся и мы пошли каждый к себе. Я делать небизнес, а Олег, возможно, сразу на IPO :)



Второй соснователь «Рокетбанка» Олег Козырев призвал в тред Олега Тинькова, где три предпринимателя пообщались между собой:

В ответ на предложение оплатить Rolls-Royce картой «Рокетбанка» Тиньков заявил, что банк «разорится на милях»:

«Если станет туго — приходите»

В ноябре 2013 года представители обоих банков пришли в тред к пользователю Twitter, который выбирал себе новую банковскую карту:

В разговоре «Рокетбанк» напомнил о падении акций «Тинькофф»: после публикаций о запрете на дистанционную продажу кредитных карт стоимость ценных бумаг банка снизилась на 47%. Позже запрет опровергли, объяснив технической ошибкой в документе.

Представители «Тинькофф» не ввязались в дискуссию и ушли «работать на благо клиентов»:

Напоследок «Рокетбанк» предложил SMM-щикам «Тинькофф» перейти на работу в стартап:

«Ну что, выпустили свою 6001-ю карту или еще ждете клиента?»

В марте 2015 года случился один из крупнейших скандалов между Тиньковым и «Рокетбанком» между Тиньковым и гендиректором «Рокетбанка» Виктор Лысенко — предприниматели обсудили банковские рейтинги, число клиентов, зарплату Тинькова и новый сервис для переводов MoneyTalk.

Например, Тиньков призвал Лысенко убрать слово «банк» из названия, так как «Рокетбанк» не получал банковскую лицензию ЦБ, интересовался, выпустили ли «6001-ю карту» или всё ещё «ждут клиента» и шутил про то, что не дождётся появления «Рокетбанка» в рейтинге прогнозов агентства Moody.

Oleg Tinkov @olegtinkov @rocket_bank у меня столько монет нет в кармане, чтобы купить .. М уже уберите слово БАНК из названия, не вводите людей в заблуждение

В ответ на провокацию «Рокетбанка» о дне зарплаты Олег Тиньков признался, что не собирается его праздновать — ведь «пули и жизнь» он уже видел.

Также по словам основателя «Тинькофф», каждый его твит даёт «Рокетбанку» несколько клиентов:

В конце беседы Тиньков заявил, что «Рокетбанк» не проживёт и года и пообещал забрать лучших сотрудников банка к себе.

В дискуссии с пользователями vc.ru Тиньков сказал, что таким образом развлекается во время совета директоров, так как «не любит бюрократические мероприятия», а в разговоре с «Секретом Фирмы» заявил, что перепалками помогал «Рокетбанку» привлечь новых клиентов.

Я люблю стартаперов. Помогаю молодым ребятам, когда нечем заняться. Сижу, делать нечего, давай потроллю. Может, клиентов у «Рокетбанка» прибавится, продлю им агонию на месяц. Дай бог, кто-нибудь купит. Олег Тиньков основатель «Тинькофф»

По мотивам перепалок «Рокетбанк» выпустил игру «РокетаБанк», в которой предлагал пользователю уворачиваться от карт «Тинькофф Банка» и восстанавливать здоровье при помощи смузи.

Предложение о продаже и вторая игра

В сентябре 2015 года Олег Тиньков объявил о намерении купить «Рокетбанк» за $1 млн, заявив, что инвесторы компании распродают свои доли.

В ответ сооснователь «Рокетбанка» Олег Козырев сообщил РБК, что компания считает такую сумму несерьёзной. Другой сооснователь, Алексей Колесников, заметил, что обсуждение сделки может начаться, если Тиньков предложит «в 20-25 раз больше».

На следующий день «Рокетбанк» выпустил вторую игру — «Не нужно быть гением аналитики тут», посвященную предсказаниям Тинькова относительно стартапа.

На странице была опубликована история его высказываний, тест по мотивам перепалок и мини-игра с банкиром в главной роли.

Игра отсылает к увлечению Тинькова велоспортом и пельменям «Дарья», которые он выпускал

В комментариях авторы спецпроекта предлагали читателям угадать следующий прогноз Тинькова.

«Я предупреждал, что смузи, это не банк»

В январе 2016 года у «Интеркоммерц» — банка-партнера «Рокетбанка» — возникли проблемы с возвратом депозитов и проведением операций по счетам, в результате чего перестали работать все выпущенные карты, в том числе под брендом «Рокетбанка».

«Рокетбанк» сначала призвал срочно выводить средства из банка, чтобы спасти вклады, но затем извинился и попросил не паниковать. Олег Тиньков воспользовался случаем и снова уколол сервис в Twitter:

Oleg Tinkov @olegtinkov Тролить, хамить и оскорблять, они умели. А думать и работать-нет. Я предупреждал, что смузи, это не банк. Очень жаль попавших клиентов 😞.RIP

В феврале 2016 года сооснователь «Рокетбанка» Олег Козырев рассказал, что «Тинькофф банк» выступает в роли запасной системы для перевода средств между пользователями «Рокетбанка», а также с их счетов на карты клиентов сторонних банков и наоборот.

Весной 2016 года «Рокетбанк» был продан банку «Открытие», сумма сделки оценивалась в 300 млн рублей.

«Не воруйте у компании и акционеров»

В январе 2017 года Олег Тиньков разослал сотрудникам компании письмо, в котором напомнил, что для еды в компании предусмотрен только один час в промежутке между 12:00 и 16:00, а также потребовал реже ходить на перекуры и кофе-брейки. По его словам, такие перерывы «воруют время» у него самого и акционеров банка.

В ответ «Рокетбанк» попросили сотрудников компании не ходить на перекуры поодиночке и делать перерывы, если это необходимо для улучшения продуктивности, использовав в письме формулировку «не воруйте [что-то] у компании и акционеров», которую использовал Тиньков.

Во время перекуров вы не только отдыхаете, но и обмениваетесь ценными идеями, лучшие из которых часто превращаются в новые фичи «Рокетбанка». Поэтому мы со всей серьёзностью призываем не курить по одиночке. Не воруйте ценное время компании и акционеров, проводя время в курилке в одиночестве. <...> На этой неделе мы заказали новую хорошую кофе-машину и теперь вы сможете заказать кофе к рабочему месту через приложение, которое скоро появится. Не покупайте кофе в кофейнях — не относите маржу чужим акционерам и не тратьте время на походы. <...> Согласно современным исследованиям, долгие часы работы без перерыва убивают эффективность. Если чувствуете, что засиделись — встаньте и сделайте перерыв. Не воруйте у акционеров эффективность! основатели «Рокетбанка»

«Жаль их клиентов»

5 августа 2017 года в работе «Рокетбанк» произошёл сбой — клиенты не могли расплатиться картой и зайти в личный кабинет. Олег Тиньков тут же написал несколько твитов, посвященных проблемам «Рокета»:

«Открытие» назвало причиной сбоя повреждение оптоволоконного кабеля, который обеспечивает датацентр в Москве, а техподдержка «Рокетбанка» опубликовала фотографии ямы и оборванного кабеля.

10 августа возникли похожие проблемы у «Тинькофф банка», о чем вспомнили пользователи.