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Стартап проиграл.
«Рокетбанк» спорил с Олегом Тиньковым ещё с 2013 года, когда был запущен сервис — основатель «Тинькофф» активно шутил и критиковал проект, а основатели стартапа отвечали ему ответными остротами и играми. В 2015 году Тиньков был уверен, что «Рокетбанк» закроется в течение нескольких месяцев — компания продержалась дольше, до 2020 года.
В 2013 году сооснователь «Рокетбанка» Алексей Колесников опубликовал на своей странице Facebook фотографию Олега Тинькова вместе с диалогом между предпринимателями:
Второй соснователь «Рокетбанка» Олег Козырев призвал в тред Олега Тинькова, где три предпринимателя пообщались между собой:
В ответ на предложение оплатить Rolls-Royce картой «Рокетбанка» Тиньков заявил, что банк «разорится на милях»:
В ноябре 2013 года представители обоих банков пришли в тред к пользователю Twitter, который выбирал себе новую банковскую карту:
В разговоре «Рокетбанк» напомнил о падении акций «Тинькофф»: после публикаций о запрете на дистанционную продажу кредитных карт стоимость ценных бумаг банка снизилась на 47%. Позже запрет опровергли, объяснив технической ошибкой в документе.
Представители «Тинькофф» не ввязались в дискуссию и ушли «работать на благо клиентов»:
Напоследок «Рокетбанк» предложил SMM-щикам «Тинькофф» перейти на работу в стартап:
В марте 2015 года случился один из крупнейших скандалов между Тиньковым и «Рокетбанком» между Тиньковым и гендиректором «Рокетбанка» Виктор Лысенко — предприниматели обсудили банковские рейтинги, число клиентов, зарплату Тинькова и новый сервис для переводов MoneyTalk.
Например, Тиньков призвал Лысенко убрать слово «банк» из названия, так как «Рокетбанк» не получал банковскую лицензию ЦБ, интересовался, выпустили ли «6001-ю карту» или всё ещё «ждут клиента» и шутил про то, что не дождётся появления «Рокетбанка» в рейтинге прогнозов агентства Moody.
В ответ на провокацию «Рокетбанка» о дне зарплаты Олег Тиньков признался, что не собирается его праздновать — ведь «пули и жизнь» он уже видел.
Также по словам основателя «Тинькофф», каждый его твит даёт «Рокетбанку» несколько клиентов:
В конце беседы Тиньков заявил, что «Рокетбанк» не проживёт и года и пообещал забрать лучших сотрудников банка к себе.
В дискуссии с пользователями vc.ru Тиньков сказал, что таким образом развлекается во время совета директоров, так как «не любит бюрократические мероприятия», а в разговоре с «Секретом Фирмы» заявил, что перепалками помогал «Рокетбанку» привлечь новых клиентов.
По мотивам перепалок «Рокетбанк» выпустил игру «РокетаБанк», в которой предлагал пользователю уворачиваться от карт «Тинькофф Банка» и восстанавливать здоровье при помощи смузи.
В сентябре 2015 года Олег Тиньков объявил о намерении купить «Рокетбанк» за $1 млн, заявив, что инвесторы компании распродают свои доли.
В ответ сооснователь «Рокетбанка» Олег Козырев сообщил РБК, что компания считает такую сумму несерьёзной. Другой сооснователь, Алексей Колесников, заметил, что обсуждение сделки может начаться, если Тиньков предложит «в 20-25 раз больше».
На следующий день «Рокетбанк» выпустил вторую игру — «Не нужно быть гением аналитики тут», посвященную предсказаниям Тинькова относительно стартапа.
На странице была опубликована история его высказываний, тест по мотивам перепалок и мини-игра с банкиром в главной роли.
В комментариях авторы спецпроекта предлагали читателям угадать следующий прогноз Тинькова.
В январе 2016 года у «Интеркоммерц» — банка-партнера «Рокетбанка» — возникли проблемы с возвратом депозитов и проведением операций по счетам, в результате чего перестали работать все выпущенные карты, в том числе под брендом «Рокетбанка».
«Рокетбанк» сначала призвал срочно выводить средства из банка, чтобы спасти вклады, но затем извинился и попросил не паниковать. Олег Тиньков воспользовался случаем и снова уколол сервис в Twitter:
В феврале 2016 года сооснователь «Рокетбанка» Олег Козырев рассказал, что «Тинькофф банк» выступает в роли запасной системы для перевода средств между пользователями «Рокетбанка», а также с их счетов на карты клиентов сторонних банков и наоборот.
Весной 2016 года «Рокетбанк» был продан банку «Открытие», сумма сделки оценивалась в 300 млн рублей.
В январе 2017 года Олег Тиньков разослал сотрудникам компании письмо, в котором напомнил, что для еды в компании предусмотрен только один час в промежутке между 12:00 и 16:00, а также потребовал реже ходить на перекуры и кофе-брейки. По его словам, такие перерывы «воруют время» у него самого и акционеров банка.
В ответ «Рокетбанк» попросили сотрудников компании не ходить на перекуры поодиночке и делать перерывы, если это необходимо для улучшения продуктивности, использовав в письме формулировку «не воруйте [что-то] у компании и акционеров», которую использовал Тиньков.
5 августа 2017 года в работе «Рокетбанк» произошёл сбой — клиенты не могли расплатиться картой и зайти в личный кабинет. Олег Тиньков тут же написал несколько твитов, посвященных проблемам «Рокета»:
«Открытие» назвало причиной сбоя повреждение оптоволоконного кабеля, который обеспечивает датацентр в Москве, а техподдержка «Рокетбанка» опубликовала фотографии ямы и оборванного кабеля.
10 августа возникли похожие проблемы у «Тинькофф банка», о чем вспомнили пользователи.
После частичного ухода Олега Тинькова из публичного поля, «Тинькофф банк» продолжил публикацию ироничных сообщений в адрес «Рокетбанка». Например, в декабре 2018 года после технического сбоя «Рокетбанка» клиентам неверно отображалась сумма транзакций, о чем пошутили представители «Тинькофф» в Twitter:
"Вот всей швали моих критиков, моих завистников. Вы думаете, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу."
Учитывая ситуацию с самим Олегом, думаю основатели Рокетбанка все же выиграли. Им хотя бы сидеть не придется (но это не точно)
На таком уровне вертеться Тиньков, а ведет себя как школьник на перемене.
Жаль ребят с РокетБанка.
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