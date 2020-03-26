Во вторник утром пришёл в офис и понял, что нужно сворачивать всю деятельность, потому что, если мы в определённый момент не закроемся, уйдём в огромную долговую яму. У нас есть команда, аренда, офисы, склады. И 17 марта очень сильно упала выручка, практически до нуля, причем все менялось очень быстро.

Мы проводим вечеринки в ресторанах, люди собираются вместе, запретов в ресторанах серьезных не было, и люди особо не волновались. Поэтому в понедельник ещё и мысли о закрытии не было, да и никаких запретов не было.

А вот во вторник-среду выручка всех ресторанов стала падать.

