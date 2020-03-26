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Истории
Евгений Делюкин
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Новая модель: арт-вечеринки Painty из-за пандемии перешли в тематические онлайн-встречи со знакомствами с фейс-контролем Материал редакции

Основатель Дмитрий Анисимов перезапустил проект, чтобы бизнес не простаивал и сотрудники сохранили работу.

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17 марта сервис художественных вечеринок Painty остановил работу из-за резкого снижения выручки «практически до нуля», рассказал предприниматель vc.ru. На следующий день после закрытия Анисимов придумал новый формат — тематические видеовстречи для незнакомцев.

Участвовать могут по пять женщин и мужчин из одного города. На вечеринке есть ведущий, который создаёт атмосферу, знакомит и координирует участников. При желании они могут обменяться ссылками на Instagram-аккаунты и продолжить беседу только между собой.

Участие в вечеринках бесплатное, а зарабатывать сервис планирует на спецпроектах или пожертвованиях.

Чтобы ускорить запуск нового формата, компания оставила прежнее название и технологическую платформу для управления вечеринками. За 25 марта Painty получила около сотни заявок, поделился Анисимов.

Как проходили художественные вечеринки и как сменился формат

Дмитрий Анисимов запустил сервис в 2015 году в Санкт-Петербурге. На сайте Painty пользователи бронировали места в группе и выбирали картину, а затем приходили в ресторан и рисовали её вместе с ведущим. В перерывах гости знакомились, пили вино, фотографировались, в конце вечера — забирали работу.

По словам Анисимова, для ресторанов формат был выгодным: залы заполнялись, клиенты Painty делали заказы.

Вечеринки проводили в Москве и Петербурге, также сервис запускался в Екатеринбурге и Казани. В среднем Painty проводил 150 вечеринок в месяц, рекорд — 220 встреч. Часть вечеринок — корпоративные, среди заказчиков были Uber, «Сбербанк», Cisco, Mars, Lush.

Ежемесячная выручка Painty в 2019-м и начале 2020 года, по данным Анисимова, составляла 5–6 млн рублей в зависимости от сезона. Компания была прибыльной, и за почти пять лет работы инвестировала около 20 млн рублей в собственную ИТ-платформу с системой бронирования, CRM и Telegram-ботами.

17 марта выручка Painty упала «практически до нуля» — одновременно с тем, как начала снижаться выручка ресторанов, говорит Анисимов. Закрывать бизнес нужно было быстро, чтобы не уйти в долги.

Во вторник утром пришёл в офис и понял, что нужно сворачивать всю деятельность, потому что, если мы в определённый момент не закроемся, уйдём в огромную долговую яму. У нас есть команда, аренда, офисы, склады. И 17 марта очень сильно упала выручка, практически до нуля, причем все менялось очень быстро.

Мы проводим вечеринки в ресторанах, люди собираются вместе, запретов в ресторанах серьезных не было, и люди особо не волновались. Поэтому в понедельник ещё и мысли о закрытии не было, да и никаких запретов не было.

А вот во вторник-среду выручка всех ресторанов стала падать.

Дмитрий Анисимов
основатель Painty

Как перешли к новому формату

Сначала Painty предложила клиентам перевести часть активности в онлайн и запустила корпоративы с наборами для рисования. Их развозили курьеры, а общались и рисовали участники в сети.

Была идея проводить винные дегустации, также с помощью рассылки наборов. Но от обоих вариантов пришлось отказаться и полностью перейти в онлайн. Перезапуск занял шесть дней.

В какой-то момент все могут оказаться на карантине, и у нас даже ничего доставлять не получится, кроме жизненно важных вещей, — продуктов и лекарств. И людям будет не до наших боксов. Плюс экономическая ситуация сейчас тоже сложная.

Поэтому родилась идея убрать вино и завязать сервис на знакомствах. В среду начали работу и за шесть дней запустили проект — всю концепцию, дизайн, организацию вечеринок, изменение программной платформы.

Дмитрий Анисимов
основатель Painty

Онлайн-вечеринки специально запустили под брендом Painty, чтобы обеспечить быстрый старт и не разворачивать с нуля новые серверы и домен. Достаточно было поменять логотип и поправить дизайн, адаптировав сайт к новым услугам.

Как проходит вечеринка

На одной вечеринке может участвовать десять человек: пять девушек и пять парней. Система автоматически бронирует места и определяет пол, чтобы сохранять баланс.

Каждая вечеринка посвящена какой-то теме, которая объединяет участников: психология, спорт, маркетинг. Им помогают игровые механики и возможность обменяться профилями в Instagram, чтобы пообщаться потом. Встречи делятся по городам, чтобы участники могли встретиться лично.

Также есть игровой формат встречи, например, для игры в «Мафию».

Перед записью нужно пройти «фейс-контроль» — ответить на несколько вопросов и получить личную клубную карту.

Наша задача — кулуарный формат, чтобы была какая-то закрытость и можно было фильтровать желающих. К тому же это нам нужно по техническим соображениям.

Пользователю нужно ответить на несколько вопросов, и, если всё хорошо, мы присылаем специальный номер клубной карты, с помощью которой бронируется вечеринка. В карте указаны пол, город и другая информация.

Дмитрий Анисимов
основатель Painty

Чтобы всё было прилично, Painty ввела правила: нельзя ругаться матом, оскорблять собеседников. За этим следит ведущий, как и за дискуссией: он вовлекает людей, знакомит и направляет диалог. Ведущие — сотрудники Painty, которые организовывали арт-вечеринки, а сейчас остались без работы.

Что будет после пандемии

Когда ситуация разрешится, а рестораны вновь заработают, Анисимов планирует вернуть офлайн-направление, так как у компании остались обязательства перед участниками и корпоративными клиентам.

Но предприниматель отмечает: люди довольно долго не будут морально готовы «выходить в офлайн». По его словам, это может занять «приличное количество месяцев». При этом многие с пониманием отнеслись к ситуации, подчёркивает он.

Онлайн-вечеринки продолжат работу, если к формату будут проявлять интерес. Например, его можно вывести в отдельный бренд или оставить оба направления вместе, рассуждает основатель сервиса.

#бизнеснакарантине #painty

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