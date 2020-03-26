Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Основатель Дмитрий Анисимов перезапустил проект, чтобы бизнес не простаивал и сотрудники сохранили работу.
17 марта сервис художественных вечеринок Painty остановил работу из-за резкого снижения выручки «практически до нуля», рассказал предприниматель vc.ru. На следующий день после закрытия Анисимов придумал новый формат — тематические видеовстречи для незнакомцев.
Участвовать могут по пять женщин и мужчин из одного города. На вечеринке есть ведущий, который создаёт атмосферу, знакомит и координирует участников. При желании они могут обменяться ссылками на Instagram-аккаунты и продолжить беседу только между собой.
Участие в вечеринках бесплатное, а зарабатывать сервис планирует на спецпроектах или пожертвованиях.
Чтобы ускорить запуск нового формата, компания оставила прежнее название и технологическую платформу для управления вечеринками. За 25 марта Painty получила около сотни заявок, поделился Анисимов.
Дмитрий Анисимов запустил сервис в 2015 году в Санкт-Петербурге. На сайте Painty пользователи бронировали места в группе и выбирали картину, а затем приходили в ресторан и рисовали её вместе с ведущим. В перерывах гости знакомились, пили вино, фотографировались, в конце вечера — забирали работу.
По словам Анисимова, для ресторанов формат был выгодным: залы заполнялись, клиенты Painty делали заказы.
Вечеринки проводили в Москве и Петербурге, также сервис запускался в Екатеринбурге и Казани. В среднем Painty проводил 150 вечеринок в месяц, рекорд — 220 встреч. Часть вечеринок — корпоративные, среди заказчиков были Uber, «Сбербанк», Cisco, Mars, Lush.
Ежемесячная выручка Painty в 2019-м и начале 2020 года, по данным Анисимова, составляла 5–6 млн рублей в зависимости от сезона. Компания была прибыльной, и за почти пять лет работы инвестировала около 20 млн рублей в собственную ИТ-платформу с системой бронирования, CRM и Telegram-ботами.
17 марта выручка Painty упала «практически до нуля» — одновременно с тем, как начала снижаться выручка ресторанов, говорит Анисимов. Закрывать бизнес нужно было быстро, чтобы не уйти в долги.
Сначала Painty предложила клиентам перевести часть активности в онлайн и запустила корпоративы с наборами для рисования. Их развозили курьеры, а общались и рисовали участники в сети.
Была идея проводить винные дегустации, также с помощью рассылки наборов. Но от обоих вариантов пришлось отказаться и полностью перейти в онлайн. Перезапуск занял шесть дней.
Онлайн-вечеринки специально запустили под брендом Painty, чтобы обеспечить быстрый старт и не разворачивать с нуля новые серверы и домен. Достаточно было поменять логотип и поправить дизайн, адаптировав сайт к новым услугам.
На одной вечеринке может участвовать десять человек: пять девушек и пять парней. Система автоматически бронирует места и определяет пол, чтобы сохранять баланс.
Каждая вечеринка посвящена какой-то теме, которая объединяет участников: психология, спорт, маркетинг. Им помогают игровые механики и возможность обменяться профилями в Instagram, чтобы пообщаться потом. Встречи делятся по городам, чтобы участники могли встретиться лично.
Также есть игровой формат встречи, например, для игры в «Мафию».
Перед записью нужно пройти «фейс-контроль» — ответить на несколько вопросов и получить личную клубную карту.
Чтобы всё было прилично, Painty ввела правила: нельзя ругаться матом, оскорблять собеседников. За этим следит ведущий, как и за дискуссией: он вовлекает людей, знакомит и направляет диалог. Ведущие — сотрудники Painty, которые организовывали арт-вечеринки, а сейчас остались без работы.
Когда ситуация разрешится, а рестораны вновь заработают, Анисимов планирует вернуть офлайн-направление, так как у компании остались обязательства перед участниками и корпоративными клиентам.
Но предприниматель отмечает: люди довольно долго не будут морально готовы «выходить в офлайн». По его словам, это может занять «приличное количество месяцев». При этом многие с пониманием отнеслись к ситуации, подчёркивает он.
Онлайн-вечеринки продолжат работу, если к формату будут проявлять интерес. Например, его можно вывести в отдельный бренд или оставить оба направления вместе, рассуждает основатель сервиса.
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