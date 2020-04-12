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Коллекция открытая, каждый может добавить свои снимки.
7 апреля в честь дня рождения Рунета «Яндекс» опубликовал подборку архивных фотографий людей русскоязычного интернета из 1990-х и 2000-х годов.
«Мы начали собирать коллекцию архивных фотографий, чтобы вспомнить, как все начиналось. Мы опубликуем не только фотоснимки молодого "Яндекса", соавтором может стать каждый», — заявила компания.
Редакция vc.ru выбрала несколько фотографий и кратко рассказала о деятелях того времени. Полную подборку можно посмотреть и дополнить в «Яндекс.Коллекциях» — сейчас там 163 фотографии.
Основатель «Библиотеки Максима Мошкова» (Lib.ru), одной из первых электронных библиотек в Рунете. Также Мошков работал программистом в изданиях Gazeta.ru, Lenta.ru, Vesti.ru.
Мошков начал собирать коллекцию электронных книг с 1990 года, в 1994 году разработал сайт-презентацию и выложил коллекцию в открытый доступ. Все книги Мошков конвертировал в HTML самостоятельно — для этого разработал 25 конвертеров.
Мошков запустил Lib.ru 1 ноября 1994 года, получив грант в размере $4 тысячи. Пополнением библиотеки занимались читатели.
В 2003 году Lib.ru стала лауреатом Национальной интернет-премии, а в 2004 году — «Премии Рунета». В 2004 и 2005 году компании «КМ Онлайн» и «ФТМ» подали на Мошкова серию судебных исков за нарушение авторских прав, решение было вынесено в пользу заявителей.
Сейчас Lib.ru не обновляется, последние пополнения книг были в ноябре 2016 года.
Один из основателей и создатель поисковой системы Rambler.
В 1996 году в качестве хобби за несколько месяцев написал первую поисковую систему рунета, он же дал ей название «Рамблер» и придумал логотип. В 1997 году создал счётчик «Рамблер-Топ-100».
С 2001 года был генеральным директором компаний «Стек Груп» и «Стек Технологии» по разработке корпоративного ПО. 14 апреля 2009 года умер на рабочем месте от внутримозгового кровоизлияния.
Стартап-менеджер, блогер, основатель «Ленты.ру» и других изданий, руководил проектами «Рамблера».
В 1999-2000 годах совместно с фондом эффективной политики Глеба Павловского запустил проекты «Газета.ру», «Лента.ру», «Вести.ру», NTV.ru (Newsru.com). До 2004 года занимал пост главного редактора «Ленты.Ру».
Был одним из первых русскоязычных пользователей блог-сервиса LiveJournal.
В 2001 году был назначен вице-президентом, а затем президентом по развитию «Рамблер Интернет Холдинг», а в 2006 году возглавил службу блогов в SUP Media, которая купила права на русскоязычную версию LiveJournal.
С 2009 по 2011 год был главным редактором издания BFM.ru.
Лауреат нескольких интернет-премий, учредитель благотворительного фонда «Помоги.орг».
9 июля 2017 года Носик умер от сердечного приступа.
Один из первых деятелей рунета, кандидат физико-математических наук, директор по стратегическому маркетингу сервисов «Яндекса».
С 1989 года совмещает научную деятельность с работой в ИТ-проектах и образовательных онлайн-инициативах. В 1995 году занимал пост директора по маркетингу коммуникационной компании «Гласснет».
C 2001 по 2003 год был генеральным продюсером и директором по стратегии российского подразделения Lycos Europe, на тот момент крупнейшего европейского сайта и поисковика, отмечают «Ведомости».
Работает в «Яндексе» с 2004 года — изначально на должности директора по спецпроектам, а затем занял пост директора по маркетингу. Автор Telegram-канала о технологиях TechSparks и подкаста «Трёп Себранта».
Возглавлял Ozon, Google Russia и eBay в России.
Долгов родился 6 июня 1959 года в Запорожье. Он окончил МФТИ, получил степень кандидата физико-математических наук, а также степень MBA в Калифорнийском университете.
С 2000 по 2005 год возглавлял Ozon.ru: он занимал должности технического, коммерческого и генерального директора, возглавлял московский филиал и был генеральным директором компании.
С декабря 2005 года по июнь 2012 года руководил Google Russia, а с момента открытия местного офиса возглавил российское подразделение eBay. С января 2016 года он также отвечал за развитие бизнеса eBay в странах Северной и Восточной Европы.
В ноябре 2016 года Долгов умер, причина смерти не сообщалась.
Создатели первого российского музыкального сайта «Звуки.ру» (изначально назывался Music.ru).
Проект «Звуки.ру» запущен осенью 1996 года Павлом Соколовым-Ходаковым, на первом этапе развивался как музыкальная база. Соня Соколова присоединилась к проекту в начале 1997 года.
Первые журналистские материалы появились на сайте в 1998 году. Проект несколько раз становился номинантом и лауреатом «Премии Рунета» и других конкурсов.
26 октября 2002 года Павел Соколов-Ходаков умер, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии.
В 2015 году «Звуки.ру» вошли в десятку самых цитируемых сайтов о музыке в рунете по версии «Яндекс.Каталога».
В декабре 2016 года Соня Соколова объявила о «заморозке» и планах перезапустить проект. Сейчас проект продолжает работать.
Основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского».
Евгений Касперский начал изучать компьютерные вирусы в НИИ при министерстве обороны СССР, куда попал на работу в 1987 году. Он столкнулся с вирусом Cascade и написал приложение для его «лечения».
В 1991 году Касперский начал работать в центре информационных технологий КАМИ и возглавил группу разработчиков антивирусных приложений. Продукт группы AVP 1.0 вышел в 1992 году.
В 1994 году AVP 1.0 победил в сравнительном тестировании лаборатории Гамбургского университета, и компания начала его лицензирование зарубежным ИТ-компаниям.
В 1997 году команда Касперского создала собственную компанию, а в ноябре 2000 года AVP был переименован в «Антивирус Касперского». До 2007 года основатель руководил антивирусными исследованиями в компании, а затем занял пост гендиректора.
В 2012 году Касперский попал в список «самых опасных людей планеты» журнала Wired — за разоблачение американского кибероружия. Любит горнолыжный спорт и фотографирование.
Вице-президент Mail.ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал».
В 2003 году Артамонова пришла в Mail.ru Group директором по маркетингу и PR, с 2010 по 2012 годы была директором по коммуникационным продуктам, стала вице-президентом компании.
С 2012 года — вице-президент, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал» . В сферу ответственности Артамоновой входят «Почта Mail.ru» и «Портал Mail.ru» , включая медиапроекты и ряд сервисов – «Ответы Mail.ru», «Добро Mail.ru», «Кино Mail.ru», «Облако Mail.ru», а также платформа «Mail.ru для бизнеса».
Под её руководством «Почта Mail.ru» стала четвёртым в мире почтовым сервисом по ежемесячной аудитории, отмечают в компании.
Председатель совета директоров и сооснователь Mail.ru Group, основатель инвестиционного фонда Grishin Robotics.
В марте 2000 года возглавил команду разработчиков онлайн-аукциона Molotok.ru в NetBridge Services. В 2001 году, после объединения NetBridge и Port.ru и создания Mail.ru, стал техническим директором новой компании, а в апреле 2003 года занял пост гендиректора.
Стал одним из сооснователей Digital Sky Technologies, позднее разделённой на DST Global и Mail.ru Group. В 2010 году стал исполнительным директором компании, сменив Юрия Мильнера. Под его руководством Mail.ru Group провела IPO осенью 2010 года, а в 2011 году открыла технопарк в МГТУ имени Баумана.
В 2012 году основал инвестиционную компанию Grishin Robotics, инвестировав $25 млн. В 2013 году журнал MIT Technology Review включил Гришина в список «Инноваторы моложе 35 лет» в категории предпринимателей. В 2017 году Дмитрий Гришин стал «Бизнесменом года» по версии GQ.
Первый заместитель генерального директора Mail.ru Group, бывший вице-президент и технический директор компании.
Габриелян устроился на работу в Mail.ru Group в 2001 году системным администратором, был Unix-разработчиком, а в 2003 году возглавил разработку и техническую поддержку сервиса «Почта@Mail.Ru».
C 2005 по 2019 год занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group. C 2019 года — первый заместитель гендиректора компании.
Сооснователи «Яндекса».
В 1989 году Аркадий Волож основал компанию CompTek по продаже сетевого и телеком-оборудования, где занимал должность гендиректора до 2000 года. В том же году совместно с Аркадием Борковским, основал фирму «Аркадия. Разумные проекты» по разработке ПО.
В 1990 году к «Аркадии» присоединился школьный друг Воложа — программист Илья Сегалович. В «Аркадии» были разработаны несколько программ — поиск по Библии, поиск по классификатору товаров и услуг, а также поиск по патентам. Они оказались востребованы в НИИ и патентных организациях.
В 1993 году «Аркадия» стала частью CompTek, где Сегалович возглавил отдел разработки поисковых систем и занимался разработкой поисковика по жёсткому диску. Поисковик получил название Yandex — от фразы «yet another indexer». Русскую букву «Я» вместо «Y» добавил Волож.
В 1996 году к Воложу и Сегаловичу присоединилась программист Елена Колмановская — она стала одним из главных идеологов развития будущего «Яндекса».
В 1997 году Волож за $10 тысяч купил три сервера, на которых было проиндексировано всё содержимое российского интернета на то время. А 23 сентября 1997 года на выставке Softool была анонсирована поисковая машина Yandex.ru
К середине 1999 года «Яндекс» стал одним из самых популярных сайтов рунета, а в в апреле 2000 года фонд ru-Net Holding купил 35,72% акций «Яндекса». Компания «Яндекс» вышла из состава CompTek.
Аркадий Волож стал гендиректором, Илья Сегалович — директором по технологиям и разработке, а Елена Колмановская — главным редактором компании. Она занималась маркетингом и позиционированием сайта «Яндекса» для пользователей.
21 ноября 2012 года Колмановская покинула «Яндекс», оставшись консультантом компании. В 2017 году она стала соучредителем школы редакторского мастерства «Хороший текст».
27 июля 2013 года Сегалович умер после продолжительной болезни — от опухоли головного мозга. Кроме работы в «Яндексе», Сегалович активно занимался благотворительностью, например, стал одним из учредителей общественной организации «Художественный центр „Дети Марии“», ориентированной на развитие детей-сирот и детей с ограниченными возможностями.
Осенью 2014 года Волож отошёл от операционного руководства «Яндекса» — он остался руководителем группы компаний «Яндекс» и сосредоточился на стратегическом развитии, поиске новых рынков и проектов.
Вот смотрю я на эти лица и понимаю, что в своё время большинство считало, что они занимаются ерундой, а не серьезным бизнесом)
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