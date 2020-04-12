Коллекция открытая, каждый может добавить свои снимки.

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7 апреля в честь дня рождения Рунета «Яндекс» опубликовал подборку архивных фотографий людей русскоязычного интернета из 1990-х и 2000-х годов.

«Мы начали собирать коллекцию архивных фотографий, чтобы вспомнить, как все начиналось. Мы опубликуем не только фотоснимки молодого "Яндекса", соавтором может стать каждый», — заявила компания.

Редакция vc.ru выбрала несколько фотографий и кратко рассказала о деятелях того времени. Полную подборку можно посмотреть и дополнить в «Яндекс.Коллекциях» — сейчас там 163 фотографии.

Максим Мошков

Основатель «Библиотеки Максима Мошкова» (Lib.ru), одной из первых электронных библиотек в Рунете. Также Мошков работал программистом в изданиях Gazeta.ru, Lenta.ru, Vesti.ru.

Мошков начал собирать коллекцию электронных книг с 1990 года, в 1994 году разработал сайт-презентацию и выложил коллекцию в открытый доступ. Все книги Мошков конвертировал в HTML самостоятельно — для этого разработал 25 конвертеров.

Мошков запустил Lib.ru 1 ноября 1994 года, получив грант в размере $4 тысячи. Пополнением библиотеки занимались читатели.

В 2003 году Lib.ru стала лауреатом Национальной интернет-премии, а в 2004 году — «Премии Рунета». В 2004 и 2005 году компании «КМ Онлайн» и «ФТМ» подали на Мошкова серию судебных исков за нарушение авторских прав, решение было вынесено в пользу заявителей.

Сейчас Lib.ru не обновляется, последние пополнения книг были в ноябре 2016 года.

Дмитрий Крюков

Один из основателей и создатель поисковой системы Rambler.

В 1996 году в качестве хобби за несколько месяцев написал первую поисковую систему рунета, он же дал ей название «Рамблер» и придумал логотип. В 1997 году создал счётчик «Рамблер-Топ-100».

С 2001 года был генеральным директором компаний «Стек Груп» и «Стек Технологии» по разработке корпоративного ПО. 14 апреля 2009 года умер на рабочем месте от внутримозгового кровоизлияния.

Антон Носик

Стартап-менеджер, блогер, основатель «Ленты.ру» и других изданий, руководил проектами «Рамблера».

В 1999-2000 годах совместно с фондом эффективной политики Глеба Павловского запустил проекты «Газета.ру», «Лента.ру», «Вести.ру», NTV.ru (Newsru.com). До 2004 года занимал пост главного редактора «Ленты.Ру».

Был одним из первых русскоязычных пользователей блог-сервиса LiveJournal.

В 2001 году был назначен вице-президентом, а затем президентом по развитию «Рамблер Интернет Холдинг», а в 2006 году возглавил службу блогов в SUP Media, которая купила права на русскоязычную версию LiveJournal.

С 2009 по 2011 год был главным редактором издания BFM.ru.

Лауреат нескольких интернет-премий, учредитель благотворительного фонда «Помоги.орг».

9 июля 2017 года Носик умер от сердечного приступа.

Андрей Себрант

Один из первых деятелей рунета, кандидат физико-математических наук, директор по стратегическому маркетингу сервисов «Яндекса».

С 1989 года совмещает научную деятельность с работой в ИТ-проектах и образовательных онлайн-инициативах. В 1995 году занимал пост директора по маркетингу коммуникационной компании «Гласснет».

C 2001 по 2003 год был генеральным продюсером и директором по стратегии российского подразделения Lycos Europe, на тот момент крупнейшего европейского сайта и поисковика, отмечают «Ведомости».

Новый год 2005, Андрей Себрант ведет вечер, справа Елена Колмановская https://yandex.ru/collections/card/5e8c2b78177f8ab56f6b23d2/

Работает в «Яндексе» с 2004 года — изначально на должности директора по спецпроектам, а затем занял пост директора по маркетингу. Автор Telegram-канала о технологиях TechSparks и подкаста «Трёп Себранта».

Владимир Долгов

Возглавлял Ozon, Google Russia и eBay в России.

Владимир Долгов. Сан-Франциско, 1991 https://yandex.ru/collections/card/5e8c87e5b44af5902c0ae1f5/

Долгов родился 6 июня 1959 года в Запорожье. Он окончил МФТИ, получил степень кандидата физико-математических наук, а также степень MBA в Калифорнийском университете.

С 2000 по 2005 год возглавлял Ozon.ru: он занимал должности технического, коммерческого и генерального директора, возглавлял московский филиал и был генеральным директором компании.

Себрант и Долгов https://yandex.ru/collections/card/5e8c87540d6f7cf39a3423f2/

С декабря 2005 года по июнь 2012 года руководил Google Russia, а с момента открытия местного офиса возглавил российское подразделение eBay. С января 2016 года он также отвечал за развитие бизнеса eBay в странах Северной и Восточной Европы.

В ноябре 2016 года Долгов умер, причина смерти не сообщалась.

Павел Соколов-Ходаков и Соня Соколова

Создатели первого российского музыкального сайта «Звуки.ру» (изначально назывался Music.ru).

Пресc-конференция Music.ru, 2000 год https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2763908/ce36b62d-862e-4f0c-ac9f-2cd722517a90/s1200

Проект «Звуки.ру» запущен осенью 1996 года Павлом Соколовым-Ходаковым, на первом этапе развивался как музыкальная база. Соня Соколова присоединилась к проекту в начале 1997 года.

Первые журналистские материалы появились на сайте в 1998 году. Проект несколько раз становился номинантом и лауреатом «Премии Рунета» и других конкурсов.

26 октября 2002 года Павел Соколов-Ходаков умер, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии.

В 2015 году «Звуки.ру» вошли в десятку самых цитируемых сайтов о музыке в рунете по версии «Яндекс.Каталога».

В декабре 2016 года Соня Соколова объявила о «заморозке» и планах перезапустить проект. Сейчас проект продолжает работать.

Евгений Касперский

Основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Евгений Касперский начал изучать компьютерные вирусы в НИИ при министерстве обороны СССР, куда попал на работу в 1987 году. Он столкнулся с вирусом Cascade и написал приложение для его «лечения».

В 1991 году Касперский начал работать в центре информационных технологий КАМИ и возглавил группу разработчиков антивирусных приложений. Продукт группы AVP 1.0 вышел в 1992 году.

В 1994 году AVP 1.0 победил в сравнительном тестировании лаборатории Гамбургского университета, и компания начала его лицензирование зарубежным ИТ-компаниям.

Выступление Евгения Касперского в 2001 году на конференции Virus Bulletin https://yandex.ru/collections/card/5e8c791b44d3a195eef890da/

В 1997 году команда Касперского создала собственную компанию, а в ноябре 2000 года AVP был переименован в «Антивирус Касперского». До 2007 года основатель руководил антивирусными исследованиями в компании, а затем занял пост гендиректора.

В 2012 году Касперский попал в список «самых опасных людей планеты» журнала Wired — за разоблачение американского кибероружия. Любит горнолыжный спорт и фотографирование.

Анна Артамонова

Вице-президент Mail.ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал».

В 2003 году Артамонова пришла в Mail.ru Group директором по маркетингу и PR, с 2010 по 2012 годы была директором по коммуникационным продуктам, стала вице-президентом компании.

С 2012 года — вице-президент, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал» . В сферу ответственности Артамоновой входят «Почта Mail.ru» и «Портал Mail.ru» , включая медиапроекты и ряд сервисов – «Ответы Mail.ru», «Добро Mail.ru», «Кино Mail.ru», «Облако Mail.ru», а также платформа «Mail.ru для бизнеса».

Под её руководством «Почта Mail.ru» стала четвёртым в мире почтовым сервисом по ежемесячной аудитории, отмечают в компании.

Дмитрий Гришин

Председатель совета директоров и сооснователь Mail.ru Group, основатель инвестиционного фонда Grishin Robotics.

Ноябрь 2004 года. Дмитрий Гришин и Анна Артамонова награждают 20-миллионного пользователя Mail.Ru и дарят ей машину https://yandex.ru/collections/card/5e8c310179270b6fb5a2ae85/

В марте 2000 года возглавил команду разработчиков онлайн-аукциона Molotok.ru в NetBridge Services. В 2001 году, после объединения NetBridge и Port.ru и создания Mail.ru, стал техническим директором новой компании, а в апреле 2003 года занял пост гендиректора.

Стал одним из сооснователей Digital Sky Technologies, позднее разделённой на DST Global и Mail.ru Group. В 2010 году стал исполнительным директором компании, сменив Юрия Мильнера. Под его руководством Mail.ru Group провела IPO осенью 2010 года, а в 2011 году открыла технопарк в МГТУ имени Баумана.

В 2012 году основал инвестиционную компанию Grishin Robotics, инвестировав $25 млн. В 2013 году журнал MIT Technology Review включил Гришина в список «Инноваторы моложе 35 лет» в категории предпринимателей. В 2017 году Дмитрий Гришин стал «Бизнесменом года» по версии GQ.

Владимир Габриелян

Первый заместитель генерального директора Mail.ru Group, бывший вице-президент и технический директор компании.

Габриелян устроился на работу в Mail.ru Group в 2001 году системным администратором, был Unix-разработчиком, а в 2003 году возглавил разработку и техническую поддержку сервиса «Почта@Mail.Ru».

C 2005 по 2019 год занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group. C 2019 года — первый заместитель гендиректора компании.

Аркадий Волож, Илья Сегалович и Елена Колмановская

Сооснователи «Яндекса».

В 1989 году Аркадий Волож основал компанию CompTek по продаже сетевого и телеком-оборудования, где занимал должность гендиректора до 2000 года. В том же году совместно с Аркадием Борковским, основал фирму «Аркадия. Разумные проекты» по разработке ПО.

В 1990 году к «Аркадии» присоединился школьный друг Воложа — программист Илья Сегалович. В «Аркадии» были разработаны несколько программ — поиск по Библии, поиск по классификатору товаров и услуг, а также поиск по патентам. Они оказались востребованы в НИИ и патентных организациях.

В 1993 году «Аркадия» стала частью CompTek, где Сегалович возглавил отдел разработки поисковых систем и занимался разработкой поисковика по жёсткому диску. Поисковик получил название Yandex — от фразы «yet another indexer». Русскую букву «Я» вместо «Y» добавил Волож.

В 1996 году к Воложу и Сегаловичу присоединилась программист Елена Колмановская — она стала одним из главных идеологов развития будущего «Яндекса».

В 1997 году Волож за $10 тысяч купил три сервера, на которых было проиндексировано всё содержимое российского интернета на то время. А 23 сентября 1997 года на выставке Softool была анонсирована поисковая машина Yandex.ru

Елена Колмановская, Аркадий Волож и Илья Сегалович на выставке Softool. Сентябрь 1997 года https://yandex.ru/collections/card/5e8c2b78177f8ab56f6b23d3/

К середине 1999 года «Яндекс» стал одним из самых популярных сайтов рунета, а в в апреле 2000 года фонд ru-Net Holding купил 35,72% акций «Яндекса». Компания «Яндекс» вышла из состава CompTek.

Аркадий Волож стал гендиректором, Илья Сегалович — директором по технологиям и разработке, а Елена Колмановская — главным редактором компании. Она занималась маркетингом и позиционированием сайта «Яндекса» для пользователей.

Новый год 2005 года, выступают Аркадий Волож и Илья Сегалович https://yandex.ru/collections/card/5e8c2e5dcbd4bdf320df1012/

21 ноября 2012 года Колмановская покинула «Яндекс», оставшись консультантом компании. В 2017 году она стала соучредителем школы редакторского мастерства «Хороший текст».

27 июля 2013 года Сегалович умер после продолжительной болезни — от опухоли головного мозга. Кроме работы в «Яндексе», Сегалович активно занимался благотворительностью, например, стал одним из учредителей общественной организации «Художественный центр „Дети Марии“», ориентированной на развитие детей-сирот и детей с ограниченными возможностями.