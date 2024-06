По оценкам отраслевой ассоциации, к осени 1962 года обанкротились 600 фирм, которые так отчаянно хотели заработать на страхе американцев. А продажи Wonder Building Corporation сократились с 500 комплектов в неделю до десяти, что привело к убыткам — «многомиллионным» по современным меркам.

Коралловая полоска — усреднённый годовой доход типичного домохозяйства в 1960-х в долларах. Розово-фиолетовая — средняя стоимость убежища. Источник: данные правительства США, The Hustle

Заприметив успех Wonder Building Corporation, на рынок поспешили выйти и другие компании из разных американских штатов — в том числе те, которые мало что смыслили в строительстве (например, продавцы бассейнов).

Слева — Лео Хёг принимает присягу при 34 президенте США Дуайте Эйзенхауэре (в центре). Источник фото: Getty Images, The Hustle

Осенью 1961 года американские газеты заполонила реклама Wonder Building Corporation с грозным предостережением: «Убежища могут сохранить жизнь 70 млн американцев». Топ-менеджер компании Лео Хёг — бывший губернатор Айовы и сотрудник оборонных госструктур — призывал американцев не ждать правительственных льгот и «обеспечить себе выживание», пока не поздно.

Взглянув на растущий спрос со стороны населения, отреагировать решила основанная в 1951 году компания Wonder Building Corporation. Изначально она занималась сборными фермами, но позже выпустила комплект из 73 металлических деталей, из которых можно было построить арочное укрытие на шестерых — размером 2,4 м х 2,4 м х 1,8 м.

Конспект материала The Hustle.