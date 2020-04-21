Он рассказал, почему государство не раздаёт деньги людям, как пандемия Covid-19 повлияет на бизнес и возможен ли в России дефолт.
Герман Греф дал интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову для проектов Rambler Group (Lenta.ru, Okko, «Газета.ру»).
Герман Греф
«Сбербанк TV»
Может ли правительство изъять деньги вкладчиков «Сбербанка» на госнужды
По словам Макарова, один из главных вопросов к Грефу — что делать с вкладами в «Сбербанке» и нужно ли забирать деньги, так как были
опасения, что государство «может использовать эти средства».
Банк надёжен, а у государство достаточно возможностей для сохранения стабильности, сказал Греф: например, фонд национального благосостояния, низкий объём госдолга к ВВП на уровне 14,9% и $500 млрд золотовалютных резервов.
Сегодня самое надежное место для ваших денег — это «Сбербанк». Снимать деньги в «Сбербанке» не надо, сюда нужно нести все ваши деньги.
Ситуация (с изъятием денег) невозможна, никаких условий для этого не существует, с точки зрения макроэкономики, с точки зрения готовности государства к подобного рода ситуациям мы на порядок лучше выглядим, чем даже самые развитые страны. Поэтому у государства нет никакого резона это делать, это совершенно бессмысленно и невозможно.
Сильно ли пострадают банки от кризиса и кому надо помогать в первую очередь
Мы посчитали три возможных сценария развития кризиса. Третий, стрессовый, подразумевал падение цены на нефть до $10, и даже в какие-то периоды времени — до нуля, и восстановление цены на нефть к концу года только на уровне $20-25. Падение ВВП в этом случае составило бы 15%. Даже в этом случае «Сбербанк» сохранял свою прибыльность и ему не нужна была помощь со стороны государства.
Вчера был опубликован прогноз Международного валютного фонда, что ВВП в России упадёт на 4,5–5% . И это мы видим сегодня как базовый сценарий.
Этот кризис — не банковский, он начинается с пандемии, продолжается на экономике и заканчивается банками. Да, банки будут ощущать на себе очень сложные последствия, но они будут третьими в этой цепочке. Это период времени, когда нужно помогать людям, и в первую очередь — малым и средним компаниям.
Как долго, по версии Грефа, будет восстанаваливаться экономика после кризиса
На мой взгляд, кризис не будет V-образным, то есть не будет резкого падения вниз и быстрого отскока. По-моему, он не будет и U-образным, с каким-то временем внизу и быстрым отскоком. Как оно будет, не знает никто, но вполне возможно, что этот кризис будет длинным.
Может ли предприниматель переждать кризис
По словам главы «Сбербанка», бизнесменам стоит начать перестраивать работу компании в онлайне и не ждать снятия режима самоизоляции 1 мая.
Допустим, предприниматель понимает, что его ресторан не откроется в течение ближайшего года и ему не нужно просидеть до 1 мая, продержать сотрудников, а потом он откроется как раньше.
Если ты понимаешь, что твой ресторан, скорее всего, быстро не откроется, тебе нужно переходить в онлайн и перестроить работу. Кухня может работать в таких условиях, а есть в масках невозможно, такого не придумали. Это означает, что, может быть, нужно перейти на концепцию теневой кухни — когда ты готовишь в ресторане еду и доставляешь её своим клиентам.
Массажный салон не может делать массаж бесконтактно. И если (пандемия) надолго, то, наверное, нужно менять бизнес-модель, переучивать своих сотрудников, добираться до постоянных клиентов и, может быть, в онлайне учить человека делать массаж лица самостоятельно. Переход в онлайн требует очень детального осмысления и перестройки бизнес-модели.
Как «Сбербанк» поддерживает пострадавших клиентов-предпринимателей
Греф рассказал, что в первую очередь банк проводит стресс-тест и определяет самые пострадавшие отрасли. «Сбербанк» определил 11 ключевых отраслей, для которых банк разработал «стратегию помощи».
Мы описали условия и порядок обращения о реструктуризации кредитных договоров, и последние три недели идет огромная работа.
К программе поддержки бизнеса подключены программы, принятые государством. Это кредит под 0% на выплату зарплат, снижение единого социального налога, отсрочки по выплате налогов, отсрочки по арендным платежам и реструктуризация по кредитам, которая начала работать с сегодняшнего дня.
Мы реструктурировали 80% процентов всех кредитов, которые подлежат реструктуризации в российском банковском секторе. Наши клиенты, которые попали под программу правительства, автоматически получили извещения о доступности тех или иных программ.
На сегодняшний день более 26 тысяч компаний и 21 тысячи ИП получили одобренный лимит на кредитование. Более 8 тысяч из них воспользовались этой поддержкой.
О росте количества заявок физлиц на перекредитование
Мы никогда не сталкивались в нашей истории с таким объемом реструктуризации: за весь прошлый год мы реструктурировали 30 тысяч кредитов физических лиц, а за прошлую неделю мы получили 45 тысяч заявок на реструктуризацию. Примерно 70-75% поданных заявок удовлетворяется.
Все (антикризисные) сервисы предоставляются автоматически. Поэтому если кто-нибудь из клиентов видит, что он попадает под критерии и ему не предоставлена такая возможность, в этом случае он может позвонить в банк. Ошибки всегда возможны в любой большой системе.
Почему государство не раздаёт населению деньги для борьбы с кризисом
США может себе позволить спокойно в короткие сроки эмитировать $3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира и пустить их в собственную экономику.
У нас нет ограничений, связанных с объемом долга, у нас он составляет 15%, что очень мало. Мы в этом смысле одна из самых благополучных стран в мире. И в этом смысле мы могли бы совершенно спокойно себе позволить 20% ВВП раздать людям.
Но, к сожалению, есть ограничения на обратной стороне. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США и Европы. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств.
Но я считаю, что мы можем потратить до 10% ВВП на преодоление кризиса и помощь людям. Не раздавать «вертолетные деньги» и помогать всем, но помочь тем людям и компаниям из тех 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за кризиса.
Что Греф думает о
введении налога на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей
Я вообще не большой любитель налогов и не считаю, что они должны расти. Я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора налога.
Но если говорить о международном опыте, то большинство стран имеют такой налог и те, кто его вводил, ссылались на международный опыт.
Будет ли дефолт
Может ли кризис повлиять на бизнес-модели и поведение людей
Если этот кризис более или менее надолго — на год, на два, — тогда мы увидим очень серьезные изменения.
Они не будут связаны с тем, что мы вдруг начали работать из дома в онлайне. Они будут значительно глубже, поменяются бизнес-модели, то есть модели оказания услуг.
И когда вы сможете получать по новой модели одну и ту же услугу значительно более эффективно, дешево и быстро, вполне возможно, что потребительские модели поведения людей тоже изменятся. Но я не верю в то, что это может произойти за 1-3 месяца.
Почему в Чехии у «Сбербанка» ипотека дешевле, чем в России
Макаров поинтересовался у Грефа, когда российский «Сбербанк» сможет снизить процент по ипотеке до 0,5% — уровня чешского «Сбербанка» в Чехии.
Это мой любимый и наивный вопрос. Ответ очень простой: когда «Сбербанк» в России будет платить по депозитам эти самые 0,5%, которые он платит по депозитам в Чехии. А не 5%, как в России.
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