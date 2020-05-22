Мы одни из первых, кто перешёл на работу из дома — ради здоровья и безопасности наших сотрудников. Я чувствовал, наша способность выполнять большую часть задач из дома может внести свой вклад в социальное дистанцирование.
Но очевидно, что в разных группах разные потребности. К примеру, для инженеров аппаратного подразделения нужно иметь доступ к лабораториям и тестовому оборудованию. Это очень важно — ведь нельзя проверить работу 5G, если вы не находитесь в тестовой зоне покрытия.
Когда местные власти разрешат, попробуем вернуть 10–15% штата компании, отдавая предпочтение сотрудникам, которым это необходимо.
Думаю, мы сможем создать подходящую среду и создать множество процедур для обеспечения безопасности людей. И когда я говорю про 10–15% сотрудников — это не означает большое количество людей, — мы можем работать посменно и работать в офисе 1-2 раза в неделю.
И у нас есть люди, которым не хватает офиса, и они очень хотят вернуться. На протяжении 20 лет мы инвестировали в наши физические пространства и культуру, которую они создают, чтобы люди хорошо работали вместе. И есть те, кто скучает по этому.
Но я ожидаю, что к концу 2020 года офисы будут работать на 20–30% мощности — около 60% сотрудников смогут работать в них раз в неделю или около того. Но подавляющее большинство будут работать из дома до конца года.
Это очень изменчивая ситуация, конечно, если она будет выглядеть лучше, мы к этому адаптируемся. Мы хотим быть гибкими и попытаться понять, что работает в таких условиях, а что нет.
Сергей Михельсон
Работа из дома - полная херня. Единственный плюс - не нужно тратить время на дорогу. Всё.