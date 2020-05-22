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Истории
Евгений Делюкин
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«Мне не хватает пространства, чтобы спокойно подумать»: Сундар Пичаи — о работе в условиях Covid-19 и задачах Alphabet Материал редакции

Глава Alphabet рассказал The Verge, как справляется с работой из дома, с какими проблемами столкнулся при удалённом управлении и о влиянии пандемии на бизнес и общество.

Как глава Google оценивает развитие Pixel и других устройств компании

Последние несколько лет стали для нас важным этапом интеграции: мы объединили усилия по созданию устройств с Nest, поглотили мобильное подразделение HTC — было много того, что нужно было объединить в единое целое. Для нас это определённо был этап становления. Но мы заинтересованы в работе над устройствами в долгосрочной перспективе.

Аппаратные продукты — это сложно. Есть компоненты, о которых нужно думать в реальном времени, чтобы всё работало как надо: например, процессор, дисплей или камера. Мы определённо инвестируем в развитие, но на это нужно время.

Pixel 3A в 2019 году стал одним из продуктов с самым высоким рейтингом удовлетворённости пользователей (NPS) за всё время. Для меня это наглядное доказательство, что мы добились большого прогресса. Недавно мы запустили Pixel Buds и получили хороший приём. И продукты Nest Home Hub определённо пользуются спросом.

Сундар Пичаи
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Зачем Google аппаратный бизнес

Сундар Пичаи называет три причины, почему Google развивает аппаратное подразделение:

  • Развитие вычислительных мощностей.
  • Улучшение экосистемы за счёт активного вмешательства компании в производство устройств с сервисами Google.
  • Создание устойчивого и финансово успешного бизнеса по выпуску устройств.

Мы рассматриваем аппаратный бизнес в долгосрочной перспективе, причём не только в создании телефонов. У нас есть видение того, как будут развиваться вычислительные мощности. Не занимаясь услугами, разработкой ПО и созданием устройств, было бы трудно реализовать это видение. Мы должны думать о том, как пересекаются эти направления. Вижу большую ценность в том, чтобы думать об этом наперёд.

Мы — начинающий игрок в столь сложном бизнесе, так что не всё будет гладко. Но меня радует наше портфолио на конец 2020 года, особенно если рассматривать его в долгосрочной перспективе.

Некоторые наши серьёзные усилия потребуют от трёх до четырёх лет — я взволнован тем, как они будут определять наше развитие.

Если оглянуться назад, на первые годы существования Android, многое, что мы делали, было успешным: Samsung Galaxy Nexus был образцом в мире Android-смартфонов, а Nexus 7 — в мире планшетов. Также могу вспомнить Chromebook — мы создавали собственные устройства, чтобы двигаться вперёд.

И я смотрю на те области, где мы ещё не проделали успешную работу — к примеру, в «умных» часах. Вы можете видеть, что сложно развивать экосистему, просто создав для неё программную платформу.

Сундар Пичаи
Презентация Google Pixel 4 Thurott

Компания сконцентрируется как на бюджетных, так и на флагманских смартфонах

Мы показали в Pixel 3A, что можем предлагать сильные решения в этом сегменте. Но заявляя, что мы хотим двигать вперёд вычислительную мощность, флагманы — определённо то направление, где нужно продолжать развиваться. Именно туда мы вкладываем много сил.

Очевидно, что мы работаем над нашей экосистемой на устройствах начального уровня. Я глубоко этим увлечён. Но вы увидите, что мы инвестируем в оба направления и заботимся обо всём.

Мощные устройства — это то, куда мы вкладываем много сил и где окупаются основные инвестиции. Они оправдываются со временем: чтобы сделать какие-то глубокие исследования, нужно потратить два-три года. Только так можно сделать продукт действительно хорошим.

Сундар Пичаи

О влиянии пандемии на картографический и рекламный сервисы Google

По сравнению с январём и февралём, в марте мы отчётливо видим последствия пандемии. Безусловно, на Google оказывает влияние глобальная экономика, и в некотором смысле компания репрезентативна во всех секторах — серьёзным примером этого стали поездки людей. И мы почувствовали это по всем направлениям.

Падение спроса на «Карты» было значительным — очевидно, потому что люди никуда не ходили. Но в течение последних двух-трёх недель мы видим, что пользователи возвращаются в сервис для поиска местной информации: люди ищут локальные сервисы около дома, изучают, какие магазины открыты.

Поиск — это то, что очень сильно ориентировано на окупаемость инвестиций и производительность. Поэтому рекламодатели адаптируются. Мы видим сдвиги в спросе, и люди извлекают из этого выгоду. Вы можете увидеть, как изменились запросы по офисной мебели, например. Экономика адаптируется в реальном времени — и за этим интересно наблюдать.

Сундар Пичаи

О желании вернуться к привычной жизни и сходить на концерт

Это вопрос, который интересует многих: какие тренды вернулись к средним значениям, что останется надолго, вернётся ли спрос к путешествиям на прежний уровень и так далее.

Очевидно, что с природой вируса трудно предсказать, как долго это продлится. Мы думаем, что для восстановления потребуется какое-то время, и учитываем это, но утверждать о сроках сложно.

Человеческие потребности довольно фундаментальны с точки зрения социальной жизни и желания встречаться с людьми. Лично я не могу дождаться, чтобы, скажем, сходить на футбол или музыкальный концерт. Но должно пройти какое-то время, прежде чем мы сможем вернуться к этому. Я ожидаю, что это будет медленное, устойчивое восстановление.

Сундар Пичаи

О работе из дома и о том, сколько сотрудников вернутся в офис до конца года

Мы одни из первых, кто перешёл на работу из дома — ради здоровья и безопасности наших сотрудников. Я чувствовал, наша способность выполнять большую часть задач из дома может внести свой вклад в социальное дистанцирование.

Но очевидно, что в разных группах разные потребности. К примеру, для инженеров аппаратного подразделения нужно иметь доступ к лабораториям и тестовому оборудованию. Это очень важно — ведь нельзя проверить работу 5G, если вы не находитесь в тестовой зоне покрытия.

Когда местные власти разрешат, попробуем вернуть 10–15% штата компании, отдавая предпочтение сотрудникам, которым это необходимо.

Думаю, мы сможем создать подходящую среду и создать множество процедур для обеспечения безопасности людей. И когда я говорю про 10–15% сотрудников — это не означает большое количество людей, — мы можем работать посменно и работать в офисе 1-2 раза в неделю.

И у нас есть люди, которым не хватает офиса, и они очень хотят вернуться. На протяжении 20 лет мы инвестировали в наши физические пространства и культуру, которую они создают, чтобы люди хорошо работали вместе. И есть те, кто скучает по этому.

Но я ожидаю, что к концу 2020 года офисы будут работать на 20–30% мощности — около 60% сотрудников смогут работать в них раз в неделю или около того. Но подавляющее большинство будут работать из дома до конца года.

Это очень изменчивая ситуация, конечно, если она будет выглядеть лучше, мы к этому адаптируемся. Мы хотим быть гибкими и попытаться понять, что работает в таких условиях, а что нет.

Сундар Пичаи

Может ли Google полностью работать из дома — по примеру Twitter

Я руководствуюсь текущими данными и рассматриваю удалённую работу как этап исследования — увидим, куда они приведут. В целом я рад, что Twitter проводит такой эксперимент — так что спасибо, Джек [Дорси].

Но во время следующей фазы, например при планировании продуктов на следующий год, процессы меньше структурированы. Становится сложнее понять, как будут взаимодействовать команды и что им нужно делать.

Поэтому мы пытаемся понять, что работает хорошо, а что нет. Исходя из всего этого, мы все учимся и получаем больше гибкости в делах.

Сундар Пичаи

О Google Meet и объединении команд по разработке мессенджеров

Это важный момент. Несколько месяцев назад мы объединили все коммуникационные приложения в одной команде во главе с Хавьером Солтеро. У нас было ясное представление, что и как делать, и некоторые планы были в стадии реализации, но затем наступил Covid-19. И мы не закончили запланированные изменения.

Многие школы и организации уже используют Google Meet, мы уже удвоили аудиторию. Пандемия размыла границы между пользователями и компаниями, и люди используют продукт в самых разных контекстах. И мы используем свой шанс сделать Google Meet и Google Chat как можно более доступными и масштабировать их.

Я хочу, чтобы это было максимально упрощено для людей. Думаю, мы добились больших успехов с Google Meet и Chat по сравнению с тем, где были раньше. Конечно, у нас сейчас ещё есть Duo (сервис видеочатов Google) — мы разрабатывали его для пользователей, а Meet и Chat для бизнеса.

Но рамки размываются, и у них множество общих базовых технологий. Оба построены на базе формата WebRTC, есть много общих наработок, а теперь ими занимается одна команда.

Сундар Пичаи

О работе над форматом сообщений RCS в Android

Google старается заменить стандарт SMS в Android новым форматом сообщений RCS, который будет работать на уровне системы и сможет конкурировать с iMessage, WhatsApp и другими мессенджерами. В разговоре с The Verge Пичаи затронул тему развития RCS.

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Android — часть стека открытой платформы, и я думаю, что нужен открытый новый стандартный фреймворк для обмена сообщениями. И мы хотим двигаться вперёд со времён SMS — для меня этим форматом стал RCS.

С точки зрения пользователя на любом Android-смартфоне должен быть продукт для обмена сообщениями на основе телефонных номеров, который разрабатывается и поставляется производителями.

Разные OEM-производители и операторы с разной реализацией RSC — одна из главных причин фрагментации в Android, что вызывало сильную боль. Мы пытаемся согласовать всё это. И эта интеграция будет иметь решающее значение — чувствую, что это важная часть системы, в которой Android был позади.

Упрощение — это огромный множитель с точки зрения производительности, простоты и эффективности. Поэтому важно в это вкладывать деньги и делать всё правильно.

Мы не только поставщики услуг, но и платформа — отсюда и работа над RCS. Здесь мы похожи на Организацию Объединённых Наций, так как стараемся объединить множество людей. Это развивается лучше, чем кажется, потому что мы собираем пользователей в одном месте: и чем больше их будет — тем сильнее импульс вы увидите.

Сундар Пичаи

О том, зачем нужно было создавать Alphabet и выделять Google

Есть множество областей, в которых хочется двигаться — такие как Waymo. Сроки развития продукта и проблемы существенно отличаются от создания типичного интернет-продукта. Мне нравится, что существует структурное разделение, что команде менеджеров Google не приходится сидеть и думать об этом — они могут быть более сфокусированными на своих задачах.

И это позволяет нам делать ставки с различными характеристиками и временными горизонтами.

Alphabet создаёт эту гибкость. Общая черта всего Alphabet в том, что мы видим какую-то глубокую технологическую игру на какой-то фундаментальной технологии и ищем способы её решения. Это суть компании.

В широком смысле Google сосредоточена на интернет-пространстве — и если проблема, которую нужно решить, отличается от интернет-тематики, нужны другая структура и подход — хотя мы и делимся общими наработками, такими как ИИ и центры обработки данных. Полезно быть гибким, поэтому мы создали Alphabet.

Я ожидаю, что мы можем смотреть на новую тему и думать: «О, это в Google» или «Будет больше смысла запустить это в Alphabet». Nest — хороший пример. Мы поняли, что будет больше смысла в том, чтобы команда была ближе к аппаратному подразделению, и очевидно, что там есть взаимосвязь.

Сундар Пичаи
Сундар Пичаи GeekWire

О распределении времени при работе из дома

У меня два направления в работе. Первое, очевидно, связано с Covid-19, я трачу значительную часть времени на дела, о которых не думал два месяца назад.

Но также присматриваю за тем, чтобы компания не потеряла операционный фокус и продолжала делать, что делает, не отвлекаясь на проблемы.

Например, слежу, чтобы настроение на встречах было привычно рабочим. Утром пересматривал продуктовый план на следующий год — обычная встреча, такие мы проводим и без пандемии.

Сундар Пичаи

О влиянии удалённой работы на продуктивность

Мне не хватает пространства, чтобы спокойно подумать. Я скучаю по возможности ездить на работу и думать о вещах и процессах.

Я разговаривал с теми, кто работал из дома и раньше, и слышал фразу «работать из дома не проще, чем работать не из дома». Думаю, что это было труднее всего для ИТ-компаний. Как провести границу?

Скучаю по поездкам, в которых могу вести машину и думать о вещах и процессах. Но всё ещё распоряжаюсь своим временем.

У меня есть чёткое представление о главных направлениях компании, на которые я хочу потратить определённую часть дня. И каждые три месяца смотрю на календарь и анализирую, потратил ли я время на то, на что хотел потратить. Я всегда так делал.

Например, пытаюсь принудительно выделять время в календаре, чтобы читать и размышлять, — это тяжело сделать. Но постарайтесь выделить время и заняться этим.

Иногда просто пытаюсь понять, что происходит, и провожу время на улице. Поэтому время для размышлений — это один из моих инструментов. Ещё сейчас появились хобби, о которых раньше не думал. Например, на прошлой неделе с нуля сделал пиццу с помощью кулинарного видео на YouTube. Всё прошло удачно — и такие вещи помогают.

При появлении любых отклонений от графика я делаю шаг назад и думаю: «А что я могу сделать, чтобы заниматься тем, чем действительно планировал?». Это постоянный повторяющийся процесс. И иногда ты с ужасом оглядываешься назад и понимаешь, что всё сделал не так, как хотел, — и корректируешь курс.

Сундар Пичаи

Как пандемия влияет на развитие технологий

Происходит смена пользовательских шаблонов, например, телемедицина — это реально? Она может помочь? Или это просто временное и люди вернутся назад к привычным вещам.

Мы смотрим на модели восстановления и анализируем — в каких направлениях будут долгосрочные изменения, пытаемся разобраться в деталях и понять, что мы можем сделать. Нас очень интересует, как меняется культура работы. Как в долгосрочной перспективе изменятся путешествия и встречи.

Образование — это большая область, за которой мы наблюдаем. Например, дистанционное обучение выявляет пробелы в широкополосном доступе к интернету в сельской местности. И выяснение того, как с помощью устройств и технологий мы можем это решить, — это долгий процесс, над которым мы работаем.

Пытаться получить представление о том, что меняется, и адаптироваться к происходящему — это возможность для создания будущего. История показывает, что в такие времена, как сейчас, множество людей сталкиваются с огромным количеством проблем, предприниматели переосмысливают процессы и решают проблемы.

Так что за происходящим стоит присматривать.

Сундар Пичаи

#google #alphabet #пичаи #бизнеснаудалёнке

Евгений Делюкин
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Сергей Михельсон

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Работа из дома - полная херня. Единственный плюс - не нужно тратить время на дорогу. Всё.

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