Последние несколько лет стали для нас важным этапом интеграции: мы объединили усилия по созданию устройств с Nest, поглотили мобильное подразделение HTC — было много того, что нужно было объединить в единое целое. Для нас это определённо был этап становления. Но мы заинтересованы в работе над устройствами в долгосрочной перспективе.

Аппаратные продукты — это сложно. Есть компоненты, о которых нужно думать в реальном времени, чтобы всё работало как надо: например, процессор, дисплей или камера. Мы определённо инвестируем в развитие, но на это нужно время.



Pixel 3A в 2019 году стал одним из продуктов с самым высоким рейтингом удовлетворённости пользователей (NPS) за всё время. Для меня это наглядное доказательство, что мы добились большого прогресса. Недавно мы запустили Pixel Buds и получили хороший приём. И продукты Nest Home Hub определённо пользуются спросом.

