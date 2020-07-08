Истории предпринимателей из Москвы и Нижнего Новгорода.

В закладки

В США бункеры популярны не первый год, но в России такие постройки только входят в моду. Причиной этого стала пандемия Covid-19.

Основатели трёх компаний, которые строят убежища по всей России, рассказали, от чего хотят защититься их клиенты, что сложного в запуске такого бизнеса и сколько можно заработать.

«Спецгеопроект», Москва

До пандемии россияне мало задумывались о глобальных опасностях и катаклизмах, но теперь всё больше людей хочет обезопасить себя и свою семью, рассказывает основатель компании «Спецгеопроект» Даниил Андреев. Он уже 17 лет строит защитные сооружения в России.

Люди не испугались конкретно этой пандемии, просто к ним пришло понимание того, что мир — такой, каким они его видят, — отличается от реальности. В ближайшем супермаркете кончались консервы, были пустые полки и давка на кассе. Люди видели такое только в фильмах-катастрофах. Даниил Андреев основатель «Спецгеопроекта»

Вложения в запуск

С 1990 года «Спецгеопроект» занимался строительством сооружений государственной важности, в том числе в Кремле. В 2003 году Андреев вдохновился примером США, где частные бункеры уже пользовались популярностью, и открыл новое направление.

В начале 2000-х в России о бункерах никто не говорил, и компании пришлось адаптировать существующие строительные нормы и правила к частным объектам. Вложения, по словам Андреева, были в первую очередь кадровые. Потребовались новые специалисты: инженеры, архитекторы и конструкторы. На зарплаты, создание сайта и рекламу ушло около $50 тысяч.

Первым клиентом стал американец Джордж, который переехал в Россию и хотел построить себе личный бункер как дома, в США. Бункер для Джорджа стоил около $100 тысяч. Сумма окупила начальные вложения.

«Это совсем не дорого, потому что в цену входили общие строительные работы, мы строили объект из бетона под землей. Сейчас за такие деньги такой бункер точно не построишь», — говорит Андреев. По его словам, с 2003 года материалы подорожали.

Что предлагают

«Спецгорпроект» строит от четырёх до шести бункеров и других защитных сооружений в год, в основном в Подмосковье. Но строительство бункера — не самая популярная услуга компании, больший спрос на комнаты безопасности. Часто ими становятся кабинеты.

Если стены сделаны из крепких материалов: бетона и кирпича, их не трогают, если нет — укрепляют бронелистами. Строители меняют окна и двери на более прочные, устанавливают систему фильтрации и вентиляции воздуха. По словам Андреева, такие фильтры могут защитить и от вирусов.

Вид внутри бункера «Спецгеопроект»

В качестве источника питания обычно устанавливают дизельные генераторы. Всё чаще клиенты предпочитают аккумуляторы: они не требуют дополнительной вентиляции из-за выхлопных газов и позволяют жить в комнате до недели.

Если по какой-то причине аккумулятор выключается, система фильтрации продолжает работать, к примеру, от ручного привода, объясняет Андреев. Ещё в комнату можно добавить датчики контроля окружающей среды. Они следят за уровнем кислорода, углекислого газа и ядовитых веществ.

Также в бункере и комнате безопасности хранятся запасы еды и воды, несколько противогазов и защитных костюмов.

Вентиляционный модуль и коммуникации в бункере «Спецгеопроект»

У комнат безопасности целевая аудитория в десятки, сотни раз больше, чем у бункеров. Это помещение, защищённое от военных действий, заражения воздуха, это «капсула жизни». Комната безопасности отличается от бункера только отсутствием защиты от мощной ударной волны, но вероятность этого очень мала. Даниил Андреев

Сколько стоит

Минимальная стоимость комнаты безопасности — 1 млн рублей. Если укрепить её от нападения с автоматами и гранатами, цена вырастет до 2–3 млн рублей. Система защиты информации стоит от 300 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от масштаба задач.

«Спецгорпроект» предлагает бункеры от 10 млн рублей — столько стоит помещение размером с однокомнатную квартиру с минимальной комплектацией.

Кто покупает

Заказчики «Спецгеопроекта» — в основном обеспеченные люди, живущие в Москве и области, которые хотят защитить свою жизнь и личные данные.

Нестандартные заказы

В последнее время вырос спрос на защиту информации, рассказали в компании: клиенты часто заказывают безопасную связь, скрытые системы хранения данных и механизмы уничтожения сведений в случае ЧП. Такие заказы популярны как среди индивидуальных заказчиков, так и среди компаний.

В комнате устанавливают специальные серверы, которые самоуничтожаются в случае чрезвычайной ситуации. Даниил Андреев

Необычные заказы бывают связаны с местом строительства. Например, компания строила бункер на острове в Тверской области и в болоте недалеко от Углича. В обоих случаях пришлось адаптироваться к необычным условиям, использовать дренаж и осушение.

Как строят

Работу «Спецгеопроект» начинает с определения опасности, от которой хочет защититься клиент. Под неё подбирают подходящую комплектацию.

Если человек хочет защититься от заражённого воздуха, вирусов, отравляющих веществ, мы делаем упор на фильтры и вентиляцию. Если клиенты хотят защититься от людей, которые вломились в дом, боятся взятия в заложники, ограбления — мы устанавливаем бронированные двери и окна, которые невозможно просто вскрыть, системы мониторинга состояния окружающей среды — датчики и камеры. Даниил Андреев

Когда клиент утверждает проект, команда приступает к работе: закупает оборудование, устанавливает его и укрепляет помещение. Фильтры, системы вентиляции, серверы инженеры добавляют в конце.

Сколько зарабатывают

С начала пандемии выручка «Спецгеопроекта» выросла в три раза, в месяц компания зарабатывает около 10 млн рублей только с комнат безопасности.

За май 2020 года поступило десять заявок, за апрель — семь-восемь. Около 10–15% заявок приходится на бункеры, 80–90% — на комнаты безопасности, поделилась компания. До пандемии поступало два-три заказа в месяц.

Планы после пандемии

По наблюдениям Андреева, активнее всего растёт спрос на комнаты безопасности. Если бункер могут позволить только обеспеченные клиенты с частным домом, то комнату можно обустроить в любой квартире. После пандемии, уверен предприниматель, интерес к защитным помещениям сохранится.

По мнению основателя «Спецгеопроекта», дело не в вирусе, а в психологических последствиях пандемии: осознанные клиенты, понимающие, что мир меняется, будут искать инструмент, который поможет контролировать ситуацию.

Есть ошибочное, совершенно ложное опасное представление, что мой дом — моя крепость. Поэтому у комнат безопасности большие перспективы. В них можно пережить стрельбу из автоматов Калашникова, травлю газом, отключение воды, связи, всё предусмотрено: есть защищенные каналы связи, есть запасы еды, бронированные окна, двери и система вентиляции. Это даёт уверенность, это недорого, для этого не надо перелопачивать весь участок, перепахивать газон, а даёт это практически тот же уровень безопасности, что и подземный бункер. Даниил Андреев

«Технологии охраны здоровья» (ТОЗ), Нижний Новгород

Запуск и первичные вложения

Основатель компании Алексей Сибин тоже вдохновился трендом на бункеры и защитные сооружения в США.

Сибин основал компанию 25 лет назад и долго занимался исключительно госзаказами. Но постепенно интерес к гражданской обороне в России упал и компания расширила список услуг, вспоминает предприниматель. В 2017–2018 годах ТОЗ начала строить частные бункеры.

Со сложностями столкнулись в подборе экспертов и подходящих кадров. Чтобы вырастить сотрудника, требуется около трёх лет, в последние годы компетентных специалистов, особенно инженеров, стало намного меньше, сетует Сибин.

Это вопрос не денежных вложений, а ответственности. Бункер может выкопать и строительная бригада: яму выкопали, бетоном залили, канализацию провели. Но рассчитать время защитного действия, время всей угрозы, рассчитать, какие рядом находятся химические и военные объекты, пути эвакуации — это сложно. Алексей Сибин основатель ТОЗ

Что предлагают

ТОЗ строит разные защитные сооружения — государственные и частные, защитные убежища и бункеры-подвалы. У компании три офиса — в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге, но работает ТОЗ по всей России. Большинство заказов приходит из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Компания продаёт и средства защиты — от противогазов и защитных костюмов до фильтров и огнетушителей.

Сколько стоит

Минимальная стоимость бункера от ТОЗ — 5 млн рублей. Такого сооружения хватит, чтобы пересидеть несколько дней, объясняет Сибин.

Это металлический контейнер, закопанный в землю, облитый не очень толстым слоем бетона, гидроизолированный. Внутри — нары, вентиляция, простейшие батареи и небольшой биотуалет. Алексей Сибин

Кто покупает

Частные клиенты ТОЗ — обеспеченные жители больших городов, у которых есть собственные дома. По словам Сибина, любое подземное сооружение — дорогое удовольствие. Только воздушный фильтр для системы вентиляции стоит минимум 50 тысяч рублей.

Нестандартные заказы

Один из клиентов просил построить бункер на берегу реки с выходом к воде прямо через толщу земли. Другой клиент — сделать бункер-казино, как в Лас-Вегасе, со столами для покера и бильярдом.

Как строят

Строительство бункера — долгосрочный проект, объясняет Сибин. Каждый объект строится от полугода до года и под заказ.

[{"title":"3D-\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u0431\u0443\u043d\u043a\u0435\u0440\u0430","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"b045896a-c982-299a-3336-1025f006719e","width":945,"height":475,"size":252196,"type":"jpg","color":"4d4e3a","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"047c3472-e2fe-3644-20f7-f2e8a428578f","width":945,"height":591,"size":263397,"type":"jpg","color":"737d3a","hash":"","external_service":[]}}}]

Когда заказ поступил, ТОЗ готовит проект, который клиент может сразу одобрить или модифицировать. Бункер компания строит сама, внутреннюю отделку клиенты чаще заказывают у дизайнеров или интерьерных агентств.

[{"title":"\u0421\u043f\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"35efe55b-0484-2248-71a0-0f0a501b6937","width":1200,"height":900,"size":155462,"type":"jpg","color":"bfb9a0","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0421\u043f\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"2819a08c-b123-997f-c1e0-d251dc869f5f","width":1500,"height":1125,"size":394811,"type":"jpg","color":"8c8275","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041a\u0443\u0445\u043d\u044f","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"0946572b-1eb4-ebb6-30f1-a80b1ba9f145","width":700,"height":525,"size":124212,"type":"jpg","color":"604f3c","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0412\u0445\u043e\u0434 \u0432 \u0431\u0443\u043d\u043a\u0435\u0440","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"591483d2-b2bf-fec3-007b-c1e056d54c00","width":800,"height":600,"size":183608,"type":"jpg","color":"c4c5c1","hash":"","external_service":[]}}}]

Сколько зарабатывают

По словам Сибина, спрос на строительство частных подземных убежищ появился в 2018 году. С начала пандемии интерес начал расти: количество заказов выросло в среднем в три раза. Телефонных заявок за последние месяцы поступает примерно в десять раз больше, чем до появления Covid-19, делится Сибин.

До строительства доходит ощутимо меньше: большинство интересующихся не оценивают реальные масштабы бункера и в итоге отказываются.

На выручке рост интереса пока не сказался: объекты строятся несколько месяцев, сейчас сложно оценить, как пандемия повлияет на доходы за 2020 год, объясняет Сибин. В 2019 году выручка ТОЗ от частных бункеров составила около 15 млн рублей.

К тому же, несмотря на растущий интерес со стороны частных клиентов, компания всё равно переживает кризис из-за отсутствия госзаказов. С советского времени и до недавних пор, делится Сибин, у каждого жителя страны должно было быть место в бункере и противогаз на случай ядерной или бактериологической угрозы.

Только в Москве их было оборудовано более 9000. Сейчас угрозы химической и ядерной атаки по мнению государства нет и на общественные бункеры спроса тоже больше нет, проясняет он.

Сейчас, в 2020 году, у нас в работе находится около 30 бункеров. В контексте исчезновения защитных сооружений гражданской обороны это деградация. Частные бункеры — очень маленький бизнес. Он не прокормит должное количество кадров должного качества. Алексей Сибин

Планы после пандемии

Сибин уверен, что спрос на защитные сооружения продолжит расти и после пандемии: люди начали интересоваться возможными опасностями и способами защиты от них. По его мнению, этому способствует распространение конспирологических теорий — о том, что вирус якобы распространяется через сеть 5G, — и растущий интерес к разным катастрофам.

Сибин считает: спрос будет расти, когда всё больше россиян будут ездить за границу. «Развитие рынка определяется тем, насколько хорошо население оценивает угрозы. А способ защиты — дело каждого, некоторые захотят построить место, в котором можно будет спрятаться», — замечает предприниматель.

«Мосбункер», Москва

Компания «Мосбункер» проработала несколько месяцев — с февраля по июль 2020 года, затем приостановила работу. По словам основателей, спрос на бункеры упал, когда пандемия пошла на спад, и заниматься ими больше не выгодно. Возобновить работу «Мосбункер» планирует в случае «второй волны» вируса.

Основатели Евгений Манько и Вадим Сапунов до этого работали в «Мостеплогазе», компании отца Евгения, которая больше шести лет проводит газ, воду и свет в загородные дома.

На строительство убежищ основателей вдохновил один из сотрудников — инженер, в прошлом военный, который много лет занимался строительством военных бункеров.

Вложения в запуск

Манько и Сапунов запускали бизнес не с нуля: они открыли «Мосбункер» на основе «Мостеплогаза». У них уже были строительное оборудование и основные материалы, но предпринимателям всё равно пришлось вложить дополнительные средства.

На систему фильтрации воздуха, необходимую для строительства бункеров, они потратили 350 тысяч рублей. Большая часть команды тоже пришла в «Мосбункер» из «Мостеплогаза» — сейчас в штате 15 человек.

Сапунов и Манько заинтересовались бункерами, когда коллега посоветовал им обратить внимание на нишу, которая уже много лет развивается в США. Тогда они обратились к дружественной консалтинговой компании, проанализировали рынок и оценили перспективы.

Никаких дополнительных разрешений для строительства бункеров получать не пришлось, рассказывает Манько. Как только появились новости о начале эпидемии Covid-19 в Китае, предприниматели начали активно вкладываться в рекламу и продвигать свои услуги. На таргетированную и контекстную рекламу и публикации на тематических сайтах партнёры тратят около 50 тысяч рублей в месяц.

Мы поняли, что надо выводить наш проект на рынок, потому что он в России ещё не сформирован. Мы сами видим, как растёт количество запросов со словом «бункер» в поисковиках, за последний год их стало намного больше. Мы следили за рынком бункеров, потому что в России этим занимались всего несколько компаний, при этом они не предлагали никаких готовых решений. У наших главных конкурентов квадратный метр стоит $5000. Евгений Манько сооснователь «Мосбункера»

Что предлагают

Сейчас «Мосбункер» строит подземные убежища в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях. Бункеры в России за последние несколько лет из оборонительного сооружения превратились в комнаты отдыха, объясняет Манько.

Стройка бункера «Мосбункер»

К бункерам причисляют в том числе «безопасные подвалы» — обычно их строят возле дома, на участке, со входом из дома или отдельно. Разница между бункером-убежищем и бункером-подвалом, признаётся Манько, только в качестве и марке бетона.

По мнению предпринимателя, причина того, что до недавнего времени бункерами в России не интересовались, — менталитет.

У нас не привыкли жить в условиях постоянного стресса. У нас нет серьёзных катаклизмов, торнадо, землетрясений, поэтому люди сейчас не считают, что это необходимо — иметь помещение, где ты мог бы укрыться. Евгений Манько

Сколько стоит

Бункер базовой комплектации на четырёх человек площадью 50м² стоит 2,5 млн рублей.

Кто покупает

Компания ориентируется на средний класс. Основная аудитория «Мосбункера» — молодые семьи и пары от 30 лет и старше. По опыту предпринимателя, о безопасности в семье чаще первыми задумываются женщины, мужчины подключаются к работе над проектом уже на этапе планирования бункера.

Нестандартные заказы

«Мосбункер» просили построить бункер на 15 человек, чтобы два года жить там безвылазно и выращивать овощи. Манько и его партнёр не стали браться за проект: он показался им слишком странным.

Как строят

Бункеры чаще всего делают из трёх материалов: бетона (самый популярный выбор), металла и пластмассы (армированного полипропилена). В зависимости от стоимости он может быть как пристройкой, так и полностью автономным.

План бункера. В него можно установить генератор, подключить коммуникации, воду и канализацию «Мосбункер»

В среднем от подачи заявки до окончания строительства проходит около месяца, рассказывают в компании.

Особых требований для строительства бункера нет, специальных разрешений для такой постройки тоже чаще всего не нужно — информировать госструктуры необходимо только в том случае, если глубина строительства больше двух метров. Для бункера такой глубины достаточно, говорит Манько, тем более инженер заранее оценивает участок и почву, измеряет уровень грунтовых вод.

По словам предпринимателя, со временем бункер не требует каких-то дополнительных работ, кроме регулярного прогрева (чтобы не заводилась плесень), но на них всё равно действует гарантия.

Стройка бункера «Мосбункер»

Сколько зарабатывают

Средняя прибыль, которую получает «Мосбункер», — 20–25% от стоимости заказа. С февраля по июнь 2020 года компания выполнила два заказа и заработала 1–2,5 млн рублей.

В период высокого спроса поступало от 15 до 30 заявок в день от жителей Санкт-Петербурга, от 5 до 20 — из Москвы. Средняя конверсия— 1%, из ста обращений только одно доходит до этапа строительства. По словам сооснователя, многие обращаются из интереса к теме, но мало кто готов сразу вложиться в бункер.

С середины мая спрос на бункеры пошёл на спад. «Люди сейчас уже думают не о том, как спасать свою жизнь, а наоборот о том, как им заработать. Поэтому сейчас рынок немного подутих», — рассуждает Манько.

Планы после пандемии

В мае основатели «Мосбункера» оптимистично оценивали развитие рынка в России: несмотря на то, что по всему миру пандемия шла на спад, а количество заказов на бункеры падало, они были уверены, что это временно.