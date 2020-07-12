Бросил школу, но сам стал учителем, создал компанию Smartisan и продаёт товары на миллионы долларов в TikTok — Ло Юнхао не раз сравнивал свою компанию с Apple и говорил о планах завоевать рынок смартфонов.

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Первые проекты и популярность

Ло Юнхао родился в 1972 году на северо-востоке Китая, в Хелонге, в семье секретаря окружной партии. Примерно в 15 лет мальчик бросил учёбу.

После этого он успел позаниматься продажей подержанных книг, открыть шашлычную, перепродавал контрабандные автомобили и торговал лекарственными травами в Южной Корее.

Однако богатым он не стал. По воспоминаниям Юнхао, всё, что он мог подарить родителям на Новый год в 27 лет, — это добрые слова.

Ло Юнхао

Как-то раз он услышал от друга, что учителя английского из New Oriental — крупной частной образовательной компании в Китае — зарабатывают 1 млн юаней в год (около $121 тысячи по курсу 2000 года).

В школе Юнхао не любил английский и на уроках читал романы. Но из-за своего материального положения Ло решил выучить язык и получить новую профессию. Каждый день в течение года он запирался дома и учил английский с помощью специальной программы для повторения слов. По его словам, именно тогда у него упало зрение. Но задачу Ло выполнен.

В 2001 году его приняли на работу в New Oriental. Юнхао стал готовить студентов к сдаче экзамена GRE (Graduate Record Examinations — тест для поступления в аспирантуру и магистратуру вузов США и ряда других стран).

Я нервничал и потел каждый раз, когда читал лекции. Ло Юнхао про свой опыт преподавания

Юмор и умение рассказывать истории очень понравились ученикам, и вскоре Юнхао получил прозвище Лао Ло («мудрый Ло»). Студенты-поклонники Ло тайно записывали его лекции и публиковали их в сети с названием Lao Luo Quotations («Цитаты Лао Ло»).

Ролики сделали учителя интернет-знаменитостью, а его поговорка «трудная жизнь не нуждается в объяснениях» стала девизом для многих молодых людей. В 2005 и 2006 году он попал в десятку людей года по версии китайской поисковой системы Baidu.

В 2006 году Юнхао ушёл из New Oriental. За пять лет в школе он заработал 2 млн юаней (около $243 тысячи по курсу того времени), но практически всё потратил. В интервью китайскому Sohu Юнхао признался, что никогда не умел управлять деньгами.

Затем Ло занялся собственным проектом. Он был недоволен политикой китайских онлайн-платформ, где цензурировали его грубую критику местных властей. Чтобы решить проблему, Ло запустил свою блог-платформу Bullog.cn.

Так сайт выглядел в 2007 году

Для развития Юнхао привлёк блогеров, которые не боялись открыто высказываться. Сайт стал популярным: на платформе появились колонки известных китайских либеральных авторов Чай Цзинь, Хань Хань и Лиан Юэ.

19 октября 2007 года Bullog.cn был закрыт, предположительно из-за 17-го Национального конгресса Коммунистической партии Китая. Площадка вновь открылась в апреле 2008 года. За это время Ло запустил международную версию сайта Bullogger.com.

В мае 2008 года, после землетрясения в Вэньчуане, Ло провёл кампанию по сбору средств в Bullog.cn и доставил пожертвования беженцам вместе с командой проекта и другими добровольцами.

В том же году Юнхао использовал свой опыт работы в New Oriental и сопутствующую популярность, чтобы открыть собственную школу английского Lao Luo English Training.

9 января 2009 года Bullog.cn снова закрыли из-за претензий властей. Ло не стал бороться за проект: ему надо было кормить семью. Сайт-преемник Bullogger.com разместился за рубежом. Китайские блогеры поздравляли Юнхао с тем, что его дело продолжает жить.

В 2011 году Ло стал одним из организаторов акции перед китайским офисом Siemens. Клиенты компании, в том числе Юнхао, протестовали, потому что производитель отказался признавать наличие дефектов в своих холодильниках.

Ло Юнхао (слева) на митинге Chinasmack

Юнхао неоднократно подавал жалобы на свой холодильник в онлайне, но в компании их проигнорировали. Тогда Ло написал в своём аккаунте в соцсети Weibo: «Холодильник и стиральная машина Siemens, которые я купил три года назад, сломаны», и добавил: «Я никогда больше не куплю эту паршивую марку, японская техника по-прежнему остаётся самой надёжной».

Сообщение вскоре поддержали другие микроблогеры, вместе они собрали группу активистов. Юнхао со своими сторонниками разбил три холодильника Siemens возле офиса компании. Тысячи пользователей сети поддержали их действия.

Поклонники посчитали Ло национальным героем и живым воплощением социальной ответственности.

Общественная деятельность Ло этим не ограничилась: он выступал в качестве активиста от MakeFont, общества защиты авторских прав на шрифты. Кроме того, за время после ухода из New Oriental Юнхао успел написать автобиографию и снять короткометражную комедию.

Smartisan, сравнения со Стивом Джобсом и платные билеты на презентации

В 2011 году, во время обеда с другом, Ло пришла идея создать смартфон.

Я сказал ему, что хочу сделать телефон. Он ответил: «Почему бы и нет? Единственный гений в этой отрасли — Стив Джобс, и он мёртв. Все остальные на рынке недостаточно хороши. Так почему бы тебе не попробовать?» Я был тронут и начал всерьёз думать об этом. Ло Юнхао

Весной 2012 года сорокалетний Юнхао основал Smartisan и объявил, что создаст «лучший» смартфон Китая и операционную систему. Пользователи должны были пережить «революционный опыт».

В Apple я вижу возможность повторить их модель успеха. Ло Юнхао

По мнению предпринимателя, у него было всё, чтобы стать следующим Стивом Джобсом: он потратил годы на изучение промышленного и UI-дизайна, руководил бизнесом с годовой выручкой около $2,76 млн и увлекался и техникой, и искусством.

Данные о стартовом капитале Smartisan разнятся: South China Morning Post пишет о 8 млн юаней (около $1,25 млн), которые Ло мог накопить сам, другие издания сообщают о $9 млн ангельских инвестиций.

Название фирмы получилось из сочетания smart (от английского «умный») и artisan (от английского «ремесленник»). Изначально Ло планировал назвать проект Artisan, но британский производитель процессоров ARM уже владел правами на эту торговую марку.

Логотип, отсылающий к ремеслу и ручному труду

В марте 2013-го компания анонсировала свой первый продукт: основанную на Android операционную систему. Для презентации Smartisan OS фирма арендовала Национальный конференц-центр Пекина.

Ло со времён преподавания был известен умению говорить долго: демонстрация ОС перед 3000 зрителей продолжалась более двух часов.

Сравнение внешнего вида иконок во время выступления Engadget

Предприниматель активно критиковал традиционный дизайн иконок приложений и «нездоровую одержимость» китайских производителей смартфонов квадратными значками и тенденцией упрощать внешний вид реальных объектов.

К моменту презентации команда проекта перерисовала около 200 изображений для ОС. Над Smartisan работали всего 23 человека, поэтому они использовали краудсорсинг: любые дизайнеры могли предлагать свои работы через форум компании. При этом в ОС была оставлена возможность переключения между стандартными иконками от Android и обновлёнными от Smartisan.

Новшества касались не только внешнего вида: к примеру, появилась сортировка контактов смартфона по геолокации и частоте вызовов. Как уточнил Ло во время презентации, некоторые сотрудники Smartisan переживали по поводу последней опции: их жёны могли бы начать задавать неудобные вопросы. Поэтому в прошивку встроили возможность ручной настройки этого списка.

Юнахо в шутку поблагодарил компанию McDonald's за питание команды поздними ночами. И показала на слайдах нескольких своих одиноких коллег в надежде им найти пару.

В интервью Engadget Ло признался, что презентация казалась ему катастрофой: он поздно начал готовиться, нервничал на сцене и превысил запланированную двухчасовую продолжительность. Кроме того, ОС на тот момент была далека от завершения: выступление позволило сохранить уверенность небольшой команды и завершить начатое.

В том же интервью Юнхао рассказал: вице-президент китайского производителя смартфонов Meizu Ли Нань предложил купить Smartisan, но Юнхао «вежливо отказался». Ло поделился этим на своей странице в Sina Weibo, где назвал Ли Наня «временным работником», намекая на возвращение генерального директора Meizu Джека Вонга после десятилетнего отсутствия. Через пару месяцев компания Юнхао презентовала свой первый смартфон Smartisan T1. Теперь Ло выступал перед 5000 зрителей, а трансляцию смотрели рекордные 10 млн человек.

Smartisan T1. Ло аргументировал замену традиционной сетки иконок тем, что большинство людей не используют более 12 приложений за день

Представитель китайского видеопортала Youku (аналог YouTube) сообщил, что презентация собрала в четыре раза больше зрителей, чем последний новогодний гала-концерт — одно из самых значимых событий на китайском телевидении.

В 2014 году The New York Times писало, что именно похожие на стендапы презентации продуктов помогли Ло Юнхао сделать имя своей компании. Презентации Smartisan настолько популярны, что компания берёт плату за вход.

Многие отметили внешнее сходство устройства от Smartisan с iPhone. Юнхао не пытался скрыть свои предпочтения и называл основателя компании Apple своим кумиром, чьё внимание к деталям он хотел использовать и в собственном смартфоне.

Если я заработаюсь до проблем со здоровьем, надеюсь, это будет не рак поджелудочной железы: многие говорят, что я копирую Стива Джобса во всём. Ло Юнхао

Как отметил Ло во время выступления, доменное имя сайта компании smartisan.com достаточно сложно звучало для китайцев. Поэтому фирма купила домен t.tt, по слухам, за $325 тысяч.

С 2014 по 2019 год компания успела выпустить несколько линеек устройств, провести IPO и создать смартфон с 1 Тб встроенной памяти, а сам основатель написал ещё две книги и поучаствовал в нескольких интервью с предпринимателями.

Обложка второй книги Юнхао Kingmax.me

В 2018 году после презентации смартфона Smartisan R1 компания попала в книгу рекордов Гиннеса за «наибольшую посещаемость запуска технологического продукта». На шоу собралось более 23 тысяч человек.

Продажи билетов на шоу составили 4,8 млн юаней (около $751 тысяч), рассказали в Smartisan. Стоимость билета варьировалась от 100 ($14) до 1000 юаней ($142).

Так Ло Юнхао достиг того, чего не делал Стив Джобс: он заставил потребителей платить за то, чтобы увидеть его «рекламу» смартфонов, отмечает SCMP. Рекорд Гиннеса должен был помочь компании продвинуться на рынке смартфонов Китая, где доминируют пять брендов: Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo и Apple. Они занимают более 90% местного рынка.

Smartisan занимает небольшую долю, но ей удалось стать известной в том числе благодаря сравнениям с Apple, которую Юнхао регулярно упоминает. На «рекордной» презентации 2018 года Ло Юнхао тоже упомянул американский бренд и заявил, что планирует конкурировать с iPhone, iPad и Mac.

Тогда же он заявил, что после смерти Джобса iPhone «потерял душу», и перестал пользоваться смартфонами от Apple после выпуска iPhone 6.

Ло Юнхао и финансовые проблемы

Несмотря на множество поклонников, за шесть лет фирма продала только около 3 млн устройств. Для сравнения, Huawei поставили более 240 млн смартфонов только за 2019 год. Небольшие объёмы продаж и торговая война между США и Китаем сказались на финансовом результате: Smartisan накопила долги.

В 2018 году китайские СМИ, писавшие о кризисе Smartisan, упоминали о планах компании уволить до 40% сотрудников и о депрессии Ло. Тогда предприниматель пригрозил подать в суд на журналистов и сообщил, что здоров. Он также признал, что компания в кризисе, и попросил дать ей время.

2019 году у Smartisan возникли споры по контрактам с поставщиками, задолженности по выплате зарплат, и суд временно запретил Юнхао пользоваться самолётами и поездами, останавливаться в дорогих отелях и клубах — словом, любые дорогие покупки. Суд также заморозил принадлежащие ему акции на сумму 100 млн юаней (около $15 млн).

Ло Юнхао писал на своей странице в Weibo, что погасит долги и попросил прощения у кредиторов, инвесторов и клиентов Smartisan. По его словам, компания смогла погасить около 300 млн юаней долгов. Всего Smartisan, по данным источников, задолжала около 600 млн юаней (примерно $84 млн).

Smartisan не смогла вовремя выплачивать задолженности поставщикам в том числе из-за разнообразия своего бизнеса и сложностей в управлении, объясняли SCMP в исследовательской компании Counterpoint. Помимо смартфонов, компания выпускает «умные» колонки, чемоданы, увлажнители воздуха и другие товары — так Smartisan пытается копировать экосистему Xiaomi, отмечает издание.

Ещё одной проблемой компании стал мессенджер Liaotianbao (ранее известный как Bullet Message), который должен был конкурировать с WeChat. На старте сервис быстро набрал пользователей и привлёк инвесторов. Но в 2019 году, по данным источников, проект уволил около 200 сотрудников.

Офис ByteDance Broadcasting

На одном из первых выступлений после этих событий Юнхао объявил о партнёрстве с компанией Sharklet, которая разрабатывает похожий на кожу акул антибактериальный материал. Тогда же он объявил, что освобождён от судебных ограничений на расходы.

Позже имя Ло Юнхао пропало с сайта Sharklet, отметило SCMP.

В 2019 году ByteDance, материнская компания TikTok, подтвердила, что разрабатывает смартфон совместно со Smartisan Technology. Ранее в этом же году ByteDance приобрела у Smartisan несколько патентов. Само устройство вышло в конце 2019 года.

Смартфон от ByteDance и Smartisan

1 апреля 2020 года в эфире китайского TikTok (Duoyin, его тоже разработала ByteDance) появился и сам Ло. В течение трёх с половиной часов он продавал разные товары, начиная от шампуней и заканчивая роботами для мытья полов.

Юнхаю установил рекорд продаж за одну трансляцию на этой видеоплатформе: 110 млн юаней ($15,5 млн). Кроме того, на него подписались несколько миллионов пользователей.

Постер трансляции Ло на китайском TikTok Douyin

После дебюта предприниматель не раз принимал участие в подобных стримах, но не все они оказались удачными. Как сообщило издание Supchina, розы фирмы Ireflower, которые Юнхао продавал 20 мая, в китайский день влюблённых, оказались крайне некачественными.

После волны негатива в соцсетях Ло пообещал бороться за возмещение от компании, а также объявил, что вернёт деньги тем, кто купил цветы через его прямую трансляцию, и возместит в общей сложности около 1 млн юаней ($140 тысяч).