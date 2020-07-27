Чэнь Тяньцяо создал крупнейшую компанию онлайн-игр в Китае, стал миллиардером в 30 лет, а затем ушёл в благотворительность, исчез из списков Forbes — и не жалеет об этом.

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Детство и начало карьеры

Чэнь Тяньцяо родился и вырос в китайской провинции Чжэцзян, недалеко от Шанхая. Мать работала учителем английского языка, отец — инженером. Родители видели будущее сына на государственной службе: такую карьеру они считали самой достойной. Уже будучи миллиардером Чэнь говорил, что родители всегда поддерживали его, но гордились бы им гораздо больше, если бы он был чиновником.

Чэнь досрочно окончил Фуданьский университет, один из самых престижных и старейших в Китае, по специальности экономист. После учёбы он работал в компании государственного застройщика недвижимости Shanghai Lujiazui Group на руководящих должностях. Затем — в канцелярии президента Kinghing Trust & Investment.

В это же время Чэнь встретил свою свою будущую жену, Крисси Луо. Они поженились и решили уйти с государственных должностей и создать своё дело.

Онлайн-игры и первый миллиард

В конце 1990-х в Китае развивалось пиратство. Поддельные копии видеоигр можно было купить за 90 центов у уличного продавца. Большинство жителей Китая не имели домашних компьютеров, доступа к сети, онлайн-платежам, дебетовых или кредитных карт. Родители строго распоряжались свободным временем своих детей и не допускали их к компьютерным играм.

В то время предприниматели Китая часто создавали аналоги американских компаний, например Sina, Netease и Sohu копировали Yahoo. Чэнь решил разработать собственную модель, несмотря на все сложности.

Мы (основатели Shanda) никогда не были за рубежом и ничего не знали об американском рынке. Мы выросли в Китае и не были за его пределами. Нам было интересно заниматься играми, но идея копировать чужой бизнес нас не привлекала. Чэнь Тяньцяо сооснователь Shanda, цитата по WSJ

Он говорил, что никогда не мечтал заниматься играми, но почувствовал момент: увидел, что рынок интернет-услуг в Китае начинает развиваться, особенно сектор онлайн-игр. Позже Чэнь сравнивал, что многие из тех, кто занялся подобным бизнесом в то же время, в итоге достигли аналогичного успеха.

В 1999 году, в возрасте 26 лет, Чэнь Тяньцяо вместе с женой Крисси Луо и младшим братом Чэнь Даньян арендовали небольшой офис и создали компанию в сфере онлайн-игр Shanda Interactive Entertainment. По данным Forbes, стартовый капитал составил $60 тысяч, но кто из партнёров вложил деньги, неизвестно.

Shanda начала с лицензирования игр. Первая из них — Legend of Mir II южнокорейской компании WeMade Soft. Лицензия стоила $300 тысяч, но уже через два месяца она окупилась и стала приносить прибыль.

Играть в Legend of Mir II можно было только в онлайне. Так, команда Чэна решила проблему с пиратством: распространение поддельных копий только увеличивало трафик онлайн-сети компании. Игрокам в любом случае приходилось платить за вход в онлайн-«вселенную».

Чэнь рассказал, что первые годы они специально создавали и бесплатно распространяли копии своих игр, чтобы привлечь пользователей на площадку Shanda.

Формат онлайн-игр также решал проблему чрезмерного родительского надзора. Теперь дети могли играть в интернет-кафе. Вскоре это стало популярным увлечением для китайских подростков.

Чэнь также ввёл в обиход карты предоплаты с фиксированным количеством игрового времени. Например, за 35 юаней пользователь получал 120 часов игры. Карты Shanda продавали в интернет-кафе, газетных лавках и магазинах по всему Шанхаю, а позже и в других городах.

Уже к концу 2002 года, спустя три года с момента создания компании, её выручка составила $42 млн, а чистая прибыль — $17 млн. В среднем в игры Shanda одновременно играло около 280 тысяч человек.

К 2004 году компания купила и разработала ещё 12 игр, в том числе The World of Legend. Количество одновременных игроков увеличилось до 1,2 млн.

В этом же году Shanda первой среди китайских компаний в этой сфере была зарегистрирована на Nasdaq. Компания привлекла $152 млн в ходе первичного публичного размещения акций. Так в тридцатилетнем возрасте Чэнь стал миллиардером и вошёл в тройку самых богатых людей Китая.

Ещё через год прибыль компании достигла $74 млн. Компания контролировала 60% китайского рынка онлайн-игр. Чэна Тяньцяо в местной прессе прозвали «китайским Биллом Гейтсом».

Мы были первыми в индустрии среди тех, кто начал зарабатывать деньги. Сначала многие не понимали нашу бизнес-модель, но когда пузырь доткомов лопнул, а мы продолжали делать деньги, нас начали замечать инвесторы. Вскоре мы вышли на биржу, сначала наши акции стоили $11, потом выросли до $45, а наша рыночная оценка достигла $3 млрд. Чэн Тяньцяо сооснователь Shanda, цитата по WSJ

«Disney Китая», выход на новые рынки и уход из бизнеса

Чэнь никогда не стремился развиваться исключительно в индустрии игр. После успешного старта компании он начал расширять сферы её деятельности. Предприниматель заявил, что хочет превратить Shanda в универсальный медиасупермаркет, «Disney Китая».

В 2005 году Shanda приобрела за $230 млн 20% самой популярной в Китае социальной сети Sina.com. Компания начала работать с поисковой системой Baidu, наладила сотрудничество с музыкальной корпорацией Universal Music Group, чтобы пользователи Shanda могли скачивать музыку. Shanda также купила поставщика мобильных игр Digital-Red и литературный сайт Qidian.

Пользователи компании постепенно получили доступ не только к онлайн-играм, но и к новостям, развлечениям, музыке, книгам, сообщениям.

В это же время Shanda отказалась от модели подписки и начала экспериментировать с бизнес-моделью free-to-play: взимала плату только за услуги премиум-класса и покупку виртуальных предметов для игр. Это привело к резкому падению чистой прибыли в первом квартале 2006 года — она снизилась на 95% год к году. Эксперты критиковали выбранную стратегию развития компании и прогнозировали дальнейшее падение доходов.

Но уже через девять месяцев продажи игр выросли на 44% в сравнении с показателями прошлого года, а акции компании — на 10%. Чэнь заявил, что модель free-to-play оказалась удачной и прибыльной.

Следуя примеру Shanda, другие китайские операторы онлайн-игр начали также делать свои игры бесплатными.

Marc van der Chijs, Flickr

В 2008 году Shanda окончательно выделила внутри компании несколько подразделений: Shanda Games Limited занималась играми, а Shanda Literature Limited владела тремя крупнейшими литературными онлайн-платформами Китая Qidian.com, jjwxc.com и hongxiu.com, а также издательскими компаниями tingbook.com, Huawentianxia и Zhongzhibowen. К 2010 году Shanda Literature привлекла 25 млн читателей и контролировала 90% рынка онлайн-литературы в Китае.

Всё же основную часть дохода компании приносило игровое подразделение. Shanda была «крупнейшим поставщиком онлайн-развлечений в Китае» к началу 2009 года. В сентябре Shanda Games вышла на биржу Nasadaq как самостоятельная компания. Она собрала $1 млрд на первом публичном размещении. На старте продаж стоимость акций росла, но после IPO их стоимость упала на 10%.

Развитие компании было стремительным, но нестабильным. В это время Чэнь Тяньцао начал уходить из бизнеса. Он с женой и детьми переехал в Сингапур, затем в Калифорнию, выкупил публичную долю Shanda Interactive за $2,3 млрд, сделал её частной семейной компанией. А Shanda Games продолжила свою работу в сфере игр.

После этого семья Тяньцао пропала из публичного поля. Причину общественность узнала несколькими годами позже — проблемы Чэна со здоровьем.

Панические атаки

Чэнь боролся с давлением и стрессом ещё с самого начала развития своего бизнеса. В начале 2000-х годов, когда Shanda была на пике, владелец компании начал страдать от панических атак.

Первая атака случилась в 2004 году во время перелёта. Чэнь почувствовал боль в груди и был убеждён, что это сердечный приступ. Однако врачи диагностировали у предпринимателя панические атаки.

Со временем они становились интенсивнее. В 2009 году во время панической атаки Чэнь почувствовал, что не может двигаться и дышать. После такого сильного приступа он решил взять перерыв.

Сначала Чэнь Тяньцяо думал, что вскоре вернётся к старому режиму работы. Но спустя несколько лет супруги решили посвятить себя филантропии, переехали в Кремниевую долину и сосредоточились на сфере исследований мозга. Так они решили помочь людям облегчить боль и страдания, подобные тем, что пережил Чэнь.

Чэнь рассказал, что никогда не был сторонником буддизма. Но после постановки диагноза он обратился к его философии за ответами.

Я богат. У меня есть всё, что я хочу, в том числе счастливая семья. Так почему же я чувствую себя несчастным? Почему у меня случаются панические атаки? Будда сказал, что мы должны искать ответ внутри. Ответ в том, что все в жизни страдают. Когда я это понял, мы решили открыть вторую главу в нашей жизни и вложить свои деньги в то, что поможет найти ответ, как облегчить эти страдания. Чэнь Тяньцяо сооснователь Shanda, цитата по OneZero

Чэнь рассказал, что его семья больше не испытывает удовлетворения от зарабатывания денег. Поэтому Чэнь с супругой выбрали путь филантропии, чтобы поддержать учёных в решении фундаментальных вопросов здоровья.

Филантропия и предпринимательство

В 2016 году Чэнь выделил $1 млрд из своего личного состояния на благотворительность: поддержку учёных и университетов в области исследований мозга. $115 млн из них — на создание Института нейробиологии имени Тяньцяо и Крисси Чэнь на базе Калифорнийского технологического института Caltech.

Чэна критиковали за вложение денег в институт в чужой стране. Он отвечал, что сделал то, что посчитал правильным для того, чтобы способствовать раскрытию основных тайн человечества. И выбрал Caltech за уникальные и более оптимальные на его взгляд позиции в области нейробиологии, а отсутствие средств финансирования нейронауки в Китае — не его вина.

Тяньцяо и Крисси Чэнь

Институт объединил исследователей из сфер неврологии, биологии, психиатрии, философии, богословия, информатики и других для комплексного исследования функций мозга.

Есть много разных способов диагностики рака. Но то, что касается мозга и разума, находится на том же месте, что и 50 лет назад. Я думаю, сейчас самое время действовать. Чэнь Тяньцяо сооснователь Shanda, цитата по OneZero

Учёные Института Тяньцяо и Крисси Чэнь уже провели исследования нервных процессов, связанных со страхом, нейронных кодов для движения тела, механизмов регулирования жажды и другие.

В 2017 году Чэнь выделил $72,5 млн на создание института в Шанхае. Это соглашение подразумевало сотрудничество между институтами в Калифорнии и Шанхае, а также больницей Хуашань, университетом Фудань и Шанхайским центром психического здоровья.

В 2018 году на канале Discovery вышел документальный фильм “Minds Wide Open”, созданный по заказу института. Фильм объясняет, почему учёным важно сосредоточиться на вопросах работы мозга, и показывает молодых исследователей, которые находятся на пороге научных открытий. “Minds Wide Open” получил признание и награды, в том числе на премиях Cannes Corporate Media & TV Awards и New York Festivals TV & Film Awards.

Также пара вкладывает деньги в венчурные благотворительные инициативы: фонды Массачусетского технологического института, университета Южной Калифорнии в Беркли, фонды Propel, различные исследовательские стартапы. Например, финансирует израильский стартап ElMindA Ltd, который разрабатывает инструменты для выявления ранних стадий заболеваний мозга.

Помимо науки Тяньцяо и Крисси Чэнь финансируют медицинские программы для детей в Китае и Монголии, образование для малообеспеченных семей и помощь в случае стихийных бедствий. В 2017 году пара вошла в топ Philanthropy Awards, Чэнь стал одним из «Героев благотворительности» Forbes Asia.

Смена приоритетов Чэна отразилась и на деятельности Shanda. Она стала частной глобальной инвестиционной группой, акционером компаний и фондов различных областей, включая инновации, технологии виртуальной реальности и anti-age, робототехнику, нейронауку и другие.

Чэнь — председатель и главный исполнительный директор Shanda, а его жена — вице-председатель. Компания имеет офисы в Гонконге, Менло-Парке, Нью-Йорке, Шанхае и Сингапуре. Владеет акциями кредитной фирмы Lending Club, коммерческой компании медицинских услуг Community Health Systems и других.

Shanda — уже не самая крупная и успешная компания в Китае. Её обошли Alibaba и Tencent, основатели которых стали самыми богатыми людьми в стране. Но Чэнь говорит, что не жалеет о том, что вышел из гонки финансов и выбрал путь филантропии.

В последние годы большую часть времени пара проводит в Кремниевой долине: работает в Институте, встречается с профессорами в области неврологии и нейропсихологии, ректорами университетов.