Спортсмен и предприниматель Вадим Янгиров проводил забеги в партнёрстве с правительством Татарстана. После нескольких лет сотрудничества он получил первую прибыль, а за ней — уголовное дело о мошенничестве.

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Основатель серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров столкнулся с подозрениями в мошенничестве из-за «Казанского марафона», который предприниматель проводил вместе с правительством Татарстана, Они работали в формате государственно-частного партнёрства и поровну покрывали затраты на организацию мероприятий.

Первым об уголовном деле написало местное издание «Бизнес Online». По его данным, Янгирова подозревают в растрате 1,1 млн рублей, выделенных из бюджета в 2018 году. Кроме этого, следствие проверяет возможное присвоение части денег с проведённого марафона.

Вадим Янгиров отвергает подозрения и настаивает на том, что выполнил все условия по договорам ГЧП, а внебюджетные деньги от спонсоров и участников уходили на зарплаты, аренду офисов и другие расходы. По мнению предпринимателя, претензии появились после того, как его компания впервые получила операционную прибыль.

«Наверно, это [получение прибыли] логично после всех инвестиций, которые изначально были потрачены на реализацию проекта. Возможно, в органах считают, что так не должна зарабатывать коммерческая организация», — заявил Янгиров изданию «Татар-информ».

Вадим Янгиров Бизнес Online

Версия следствия: подложные документы и использование денег не по назначению

Претензии к Янгирову связаны с марафоном, который прошёл в Казани в 2018 году, пишет «Бизнес Online» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. На проведение было потрачено 50 млн рублей, в забеге приняли участие более 10 тысяч человек.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в апреле 2020 года. По версии СК и УБЭП, которую приводит издание, Янгиров и один из подрядчиков марафона по подложным документам получили из бюджета Татарстана возмещение затрат в размере 1,1 млн рублей по двум контрактам об информационной поддержке мероприятия. Следствие считает, что на самом деле услуги по информационному продвижению никто не оказывал.

Документы подавала некоммерческая организация «Центр реализации спортивных проектов», которая выступает непосредственным организатором мероприятий. Вадим Янгиров один из учредителей АНО.

Кроме этого, в СК полагают, что марафон проводился в основном на бюджетные деньги, а средства от спонсоров и членские взносы могли уходить куда-то ещё, пишет «Бизнес Online». Но о том, что деньги украдены или использовались не по назначению, речь пока не идёт, отмечает издание.

В частности, стартовые взносы участников забега принесли 8 млн рублей, эти деньги оказались на счету агентства спортивного маркетинга «Новый спорт», которое не входило в организационный комитет марафона, утверждает собеседник издания.

«Казанский марафон 2018» Мэрия Казани

Как пишет «Бизнес Online», ООО «АСМ "Новый спорт"» владеет товарным знаком Timerman. Учредитель и директор компании — Вадим Янгиров. Выручка за 2019 год составила 29,9 млн рублей, чистая прибыль — 20,5 млн рублей. Такие же данные зарегистрированы в системе «Контур.Фокус».

АНО «Центр реализации спортивных проектов» в 2018 году получила 832 тысячи рублей чистой прибыли при выручке 121,1 млн рублей. С 2016 года АНО заключила 17 госконтрактов на сумму 76,6 млн рублей, в основном с Минспорта Тататарстана, указывает «Бизнес Online». Контракт на проведение соревнований Timerman в 2018 году составил 18,4 млн рублей, а в 2019-м — 27,7 млн рублей.

Версия Янгирова: все документы в порядке, а суть претензий непонятна

Создатель Timerman не согласен с претензиями. На своей странице в Facebook Янгиров объяснил, что «Казанский марафон» проходил в формате государственно-частного партнёрства: 50% расходов на проведение покрывал бюджет Татарстана, остальные 50% — это внебюджетные деньги, которые вкладывал предприниматель и привлечённые партнёры, к ним же относятся взносы участников.

По словам спортсмена, в первый год проведения «Казанского марафона» в 2015 году он сам внёс «несколько миллионов» рублей, чтобы рассчитаться с подрядчиками, потому что тогда спонсоров «почти не было», а членский взнос составлял 200-500 рублей.

Следующие годы были не прибыльными, но и безубыточными. В 2018 году мы провели 15 мероприятий в таком же формате. И по итогам года, выполнив все условия сотрудничества (закрыв полагающиеся мне расходы), удалось выйти в операционную прибыль. Причём она составила менее 5% от общего годового бюджета. Вадим Янгиров создатель Timerman

Подозрение в нецелевом использовании 1,1 млн рублей из бюджета предприниматель отвергает: бюджетные деньги строго подотчётны, документы о выполнении работ подписали все причастные стороны. Он добавил, что выполнение работ могут подтвердить более десятка свидетелей.

Агентство «Новый спорт», которое получило 8 млн рублей членских взносов, непосредственно оказывало услуги участникам, а деньги шли на зарплаты сотрудникам, аренду офиса и прочие расходы, объяснил Янгиров «Бизнес Online».

«Мы предоставили полный комплект документов, связанных с организацией и проведением марафона: договоры с подрядчиками, соглашения по всем проводимым нами мероприятиям», — настоял он.

После всех вложений в начале пути предпринимателя-организатора событий первая прибыль была в 2018. И она была меньше 5%. Формировалась она из внебюджетных источников после выполнения всех условий по проведению мероприятий. Поэтому я не пойму, что именно здесь было нарушено. В чём смысл тогда ГЧП, если частному партнёру после выполнения всех условий нельзя зарабатывать? Вадим Янгиров

Размер прибыли агентства «Новый спорт», который приводило «Бизнес Online», Янгиров назвал абсолютно неверными. «Почти все эти средства переданы займом для расчёта с подрядчиками по мероприятиям 2019 и 2020 годов, в том числе за бюджетную часть, которая пока не поступила. С полной открытостью говорю, что такой прибыли никогда не было от нашей деятельности. Это просто нереально», — пояснил предприниматель.

Несмотря на проверки, создатель Timerman надеется, что марафоны будут проходить и дальше. «Эта ситуация больше всего бьёт по нашему имиджу, нам будет сложнее находить партнеров», — заметил Янгиров в разговоре с изданием «Татар-информ».