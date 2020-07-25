Комментарии
больше миллиона раз
Спортсмен и предприниматель Вадим Янгиров проводил забеги в партнёрстве с правительством Татарстана. После нескольких лет сотрудничества он получил первую прибыль, а за ней — уголовное дело о мошенничестве.
Основатель серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров столкнулся с подозрениями в мошенничестве из-за «Казанского марафона», который предприниматель проводил вместе с правительством Татарстана, Они работали в формате государственно-частного партнёрства и поровну покрывали затраты на организацию мероприятий.
Первым об уголовном деле написало местное издание «Бизнес Online». По его данным, Янгирова подозревают в растрате 1,1 млн рублей, выделенных из бюджета в 2018 году. Кроме этого, следствие проверяет возможное присвоение части денег с проведённого марафона.
Вадим Янгиров отвергает подозрения и настаивает на том, что выполнил все условия по договорам ГЧП, а внебюджетные деньги от спонсоров и участников уходили на зарплаты, аренду офисов и другие расходы. По мнению предпринимателя, претензии появились после того, как его компания впервые получила операционную прибыль.
«Наверно, это [получение прибыли] логично после всех инвестиций, которые изначально были потрачены на реализацию проекта. Возможно, в органах считают, что так не должна зарабатывать коммерческая организация», — заявил Янгиров изданию «Татар-информ».
Претензии к Янгирову связаны с марафоном, который прошёл в Казани в 2018 году, пишет «Бизнес Online» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. На проведение было потрачено 50 млн рублей, в забеге приняли участие более 10 тысяч человек.
Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в апреле 2020 года. По версии СК и УБЭП, которую приводит издание, Янгиров и один из подрядчиков марафона по подложным документам получили из бюджета Татарстана возмещение затрат в размере 1,1 млн рублей по двум контрактам об информационной поддержке мероприятия. Следствие считает, что на самом деле услуги по информационному продвижению никто не оказывал.
Документы подавала некоммерческая организация «Центр реализации спортивных проектов», которая выступает непосредственным организатором мероприятий. Вадим Янгиров один из учредителей АНО.
Кроме этого, в СК полагают, что марафон проводился в основном на бюджетные деньги, а средства от спонсоров и членские взносы могли уходить куда-то ещё, пишет «Бизнес Online». Но о том, что деньги украдены или использовались не по назначению, речь пока не идёт, отмечает издание.
В частности, стартовые взносы участников забега принесли 8 млн рублей, эти деньги оказались на счету агентства спортивного маркетинга «Новый спорт», которое не входило в организационный комитет марафона, утверждает собеседник издания.
Как пишет «Бизнес Online», ООО «АСМ "Новый спорт"» владеет товарным знаком Timerman. Учредитель и директор компании — Вадим Янгиров. Выручка за 2019 год составила 29,9 млн рублей, чистая прибыль — 20,5 млн рублей. Такие же данные зарегистрированы в системе «Контур.Фокус».
АНО «Центр реализации спортивных проектов» в 2018 году получила 832 тысячи рублей чистой прибыли при выручке 121,1 млн рублей. С 2016 года АНО заключила 17 госконтрактов на сумму 76,6 млн рублей, в основном с Минспорта Тататарстана, указывает «Бизнес Online». Контракт на проведение соревнований Timerman в 2018 году составил 18,4 млн рублей, а в 2019-м — 27,7 млн рублей.
Создатель Timerman не согласен с претензиями. На своей странице в Facebook Янгиров объяснил, что «Казанский марафон» проходил в формате государственно-частного партнёрства: 50% расходов на проведение покрывал бюджет Татарстана, остальные 50% — это внебюджетные деньги, которые вкладывал предприниматель и привлечённые партнёры, к ним же относятся взносы участников.
По словам спортсмена, в первый год проведения «Казанского марафона» в 2015 году он сам внёс «несколько миллионов» рублей, чтобы рассчитаться с подрядчиками, потому что тогда спонсоров «почти не было», а членский взнос составлял 200-500 рублей.
Подозрение в нецелевом использовании 1,1 млн рублей из бюджета предприниматель отвергает: бюджетные деньги строго подотчётны, документы о выполнении работ подписали все причастные стороны. Он добавил, что выполнение работ могут подтвердить более десятка свидетелей.
Агентство «Новый спорт», которое получило 8 млн рублей членских взносов, непосредственно оказывало услуги участникам, а деньги шли на зарплаты сотрудникам, аренду офиса и прочие расходы, объяснил Янгиров «Бизнес Online».
«Мы предоставили полный комплект документов, связанных с организацией и проведением марафона: договоры с подрядчиками, соглашения по всем проводимым нами мероприятиям», — настоял он.
Размер прибыли агентства «Новый спорт», который приводило «Бизнес Online», Янгиров назвал абсолютно неверными. «Почти все эти средства переданы займом для расчёта с подрядчиками по мероприятиям 2019 и 2020 годов, в том числе за бюджетную часть, которая пока не поступила. С полной открытостью говорю, что такой прибыли никогда не было от нашей деятельности. Это просто нереально», — пояснил предприниматель.
Несмотря на проверки, создатель Timerman надеется, что марафоны будут проходить и дальше. «Эта ситуация больше всего бьёт по нашему имиджу, нам будет сложнее находить партнеров», — заметил Янгиров в разговоре с изданием «Татар-информ».
По его оценке, в 2019 году «Казанский марафон» посетили около 25 тысяч участников, а туристический и экономический эффект для Татарстана составит 250 млн рублей.
Наивный.
У него просто решили отнять бизнес, начавший приносить доход и репутацию. В Питере тоже так сделали.
Нельзя партнёрить с государством (чиновниками)! Они хуже братков, с которыми хоть как-то можно договориться.
Дурачка сажают а он «объяснил на странице Фейсбук»...
Делись или умри, страна третьего мира.
Блоги компаний
Показать еще