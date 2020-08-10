«Пошёл с детьми в парк, в офисе всё равно нет интернета»: что делает бизнес в Белоруссии, где второй день отключают сеть Материал редакции
Из-за отсутствия интернета не могут нормально работать офисы многих компаний, а сервисы вроде заказа такси вынуждены принимать заказы «по старинке» — через диспетчеров.
Что происходит с интернетом в Белоруссии
В стране второй день подряд происходят масштабные сбои в работе интернета на фоне акций протеста, связанных с президентскими выборами.
Сбои начались ещё утром 9 августа — в день выборов президента Белоруссии, который закончился массовыми акциями протеста в Минске и других городах.
На 10 августа интернет в Белоруссии работал по-прежнему нестабильно — как мобильный, так и проводной. Как пишут местные издания dev.by и tut.by, с перебоями работают:
- Онлайн-сервисы, в том числе «Яндекс.Такси» и Uber.
- Поисковые системы Google.by и Yandex.by.
- Соцсети Instagram, Twitter, Facebook.
- Сайты вне доменной зоны .by, например российский ТАСС или РБК.
- VPN-сервисы и прокси.
Государственный оператор связи «Белтелеком» объяснил сбои в работе интернета «значительным ростом трафика» из-за рубежа. Компания рассчитывает восстановить доступ до конца дня 10 августа. По данным dev.by, проблемы с интернетом сохранятся до 11 августа.
Накануне заместитель гендиректор «Белтелекома» Вадим Шайбаков говорил, что оператор пока не может определить, кто — «люди или машины» — генерирует аномальный трафик.
Что делает местный бизнес
«Google, “ВКонтакте”, WhatsApp, Viber — не работает ничего. Чуть-чуть работает Telegram. Нет доступа к облачной “1С”, платежам и Trello», — рассказал vc.ru белорусский предприниматель и основатель стартапа Classic Electro Сергей Жильцов. По его словам, сервисы доступны через анонимайзер Psiphon.
Пока нет доступа к интернету, такси-сервисы вынуждены работать «по старинке» и передавать заказы через диспетчеров, рассказал местному изданию «Про бизнес» директор службы такси «Столица 135» Олег Радкевич.
«Из-за проблем с интернетом сервис, как и другие онлайн-сервисы, может работать нестабильно», — сообщил vc.ru представитель «Яндекс.Такси».
В минском офисе «Яндекса» работают около 300 человек. Из-за пандемии Covid-19 с начала лета они работают удалённо, как и другие команды, рассказал представитель «Яндекса» Илья Грабовский. Он отказался прокомментировать вопросы о доступности интернета в стране и возможной релокации сотрудников.
Вывезти часть своих сотрудников за границу планировала компания SoftSwiss с центром разработки в Минске, рассказывал dev.by глава SoftSwiss Иван Монтик ещё накануне выборов. Он объяснял, что так компания сможет поддержать работоспособность проектов на возможное время отключения интернета — SoftSwiss работает с клиентами за пределами Белоруссии.
Bamboo Group, которая работает в сфере разработки и маркетинга, также думает о том, чтобы перевезти часть сотрудников — пока речь о регионах Белоруссии, в которых доступны сети зарубежных операторов, рассказал основатель компании Владислав Герчиков изданию «Про бизнес».
«Я пошёл с детьми в парк гулять, в офисе всё равно интернета нет. У нас нет никакой истерики, люди занимаются тем, что можно делать без интернета», — сообщил vc.ru сооснователь сервиса Loona Евгений Невгень.
Из-за отключений интернета не могут работать аналитики минского офиса консалтинговой компании Civitta, в котором работают более 30 человек. «Несмотря на дедлайны, обязательства перед клиентами и так далее. Шикарно, правда? Держитесь, дорогие белорусы!», — написал менеджер по развитию бизнеса Civitta в России Вадим Баткин на своей странице в Facebook.
Журналистка издания «Про бизнес» Анастасия Бондарович на своей странице в Facebook проводит опрос о том, как компании работают в условиях кризиса и какие меры принимают. В комментариях предприниматели рассказали, что заранее предупредили клиентов о возможных проблемах и пытаются работать, используя VPN и прокси.
Сооснователь комании PandaDoc Микита Микадо, который сейчас живёт в Сан-Франциско, предложил помощь жителям Белоруссии, которые вынуждены искать работу.
Материал подготовлен при участии Дарьи Дейнека.
Лукашенко выбрал между энным сроком и цифровым белорусским оффшором.
Сначала с цифровых галер побегут крысы. А потом и остальные. Чтобы не утонуть.
Из-за отключений интернета не могут работать аналитики минского офиса консалтинговой компании Civitta, в котором работают более 30 человек.
ОГО!
PS ситуация, безусловно, пиздей(
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