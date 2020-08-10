Диспетчерская служба перегружена и «изнемогает». Мы лишены доступа в интернет, у людей нет возможности вызвать такси через приложения. Поступает масса звонков.



Приём заказов ведется по-старинке: диспетчеры записывают адреса и пункты следования, связываются с водителями по телефонам и координируют с заказчиками. Когда водитель освобождается, он связывается с диспетчерской, которая сразу передаёт ему ближайший доступный заказ, исходя из местоположения.



Пользуемся самодельной картой, которую использовали ещё 15 лет назад. Расчёт ведётся по таксометрам.



Пока держимся так. Работаем в усиленном режиме, но всё равно крайне не эффективно. Прекращать не планируем, помогаем людям, как можем.