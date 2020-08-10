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Истории
Альберт Хабибрахимов
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«Пошёл с детьми в парк, в офисе всё равно нет интернета»: что делает бизнес в Белоруссии, где второй день отключают сеть Материал редакции

Из-за отсутствия интернета не могут нормально работать офисы многих компаний, а сервисы вроде заказа такси вынуждены принимать заказы «по старинке» — через диспетчеров.

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«Белтелеком» — главный государственный оператор Белоруссии

Что происходит с интернетом в Белоруссии

В стране второй день подряд происходят масштабные сбои в работе интернета на фоне акций протеста, связанных с президентскими выборами.

Сбои начались ещё утром 9 августа — в день выборов президента Белоруссии, который закончился массовыми акциями протеста в Минске и других городах.

На 10 августа интернет в Белоруссии работал по-прежнему нестабильно — как мобильный, так и проводной. Как пишут местные издания dev.by и tut.by, с перебоями работают:

  • Онлайн-сервисы, в том числе «Яндекс.Такси» и Uber.
  • Поисковые системы Google.by и Yandex.by.
  • Соцсети Instagram, Twitter, Facebook.
  • Сайты вне доменной зоны .by, например российский ТАСС или РБК.
  • VPN-сервисы и прокси.

Государственный оператор связи «Белтелеком» объяснил сбои в работе интернета «значительным ростом трафика» из-за рубежа. Компания рассчитывает восстановить доступ до конца дня 10 августа. По данным dev.by, проблемы с интернетом сохранятся до 11 августа.

Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы «Белтелекома».

Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети интернет.

«Белтелеком»

Накануне заместитель гендиректор «Белтелекома» Вадим Шайбаков говорил, что оператор пока не может определить, кто — «люди или машины» — генерирует аномальный трафик.

Что делает местный бизнес

«Google, “ВКонтакте”, WhatsApp, Viber — не работает ничего. Чуть-чуть работает Telegram. Нет доступа к облачной “1С”, платежам и Trello», — рассказал vc.ru белорусский предприниматель и основатель стартапа Classic Electro Сергей Жильцов. По его словам, сервисы доступны через анонимайзер Psiphon.

Пока нет доступа к интернету, такси-сервисы вынуждены работать «по старинке» и передавать заказы через диспетчеров, рассказал местному изданию «Про бизнес» директор службы такси «Столица 135» Олег Радкевич.

Диспетчерская служба перегружена и «изнемогает». Мы лишены доступа в интернет, у людей нет возможности вызвать такси через приложения. Поступает масса звонков.

Приём заказов ведется по-старинке: диспетчеры записывают адреса и пункты следования, связываются с водителями по телефонам и координируют с заказчиками. Когда водитель освобождается, он связывается с диспетчерской, которая сразу передаёт ему ближайший доступный заказ, исходя из местоположения.

Пользуемся самодельной картой, которую использовали ещё 15 лет назад. Расчёт ведётся по таксометрам.

Пока держимся так. Работаем в усиленном режиме, но всё равно крайне не эффективно. Прекращать не планируем, помогаем людям, как можем.

Олег Радкевич
директор службы такси «Столица 135»

«Из-за проблем с интернетом сервис, как и другие онлайн-сервисы, может работать нестабильно», — сообщил vc.ru представитель «Яндекс.Такси».

В минском офисе «Яндекса» работают около 300 человек. Из-за пандемии Covid-19 с начала лета они работают удалённо, как и другие команды, рассказал представитель «Яндекса» Илья Грабовский. Он отказался прокомментировать вопросы о доступности интернета в стране и возможной релокации сотрудников.

Вывезти часть своих сотрудников за границу планировала компания SoftSwiss с центром разработки в Минске, рассказывал dev.by глава SoftSwiss Иван Монтик ещё накануне выборов. Он объяснял, что так компания сможет поддержать работоспособность проектов на возможное время отключения интернета — SoftSwiss работает с клиентами за пределами Белоруссии.

Bamboo Group, которая работает в сфере разработки и маркетинга, также думает о том, чтобы перевезти часть сотрудников — пока речь о регионах Белоруссии, в которых доступны сети зарубежных операторов, рассказал основатель компании Владислав Герчиков изданию «Про бизнес».

Мы ещё на прошлой неделе всем сказали, что в понедельник не нужно ехать на работу из соображений безопасности. Сейчас у нас нет доступа к интернету — никакого! Ситуацию мы оцениваем как катастрофическую с точки зрения работы по клиентским и собственным проектам.

Часть людей мы планируем релоцировать в те регионы Беларуси, где есть иностранный роуминг. Если проблемы с интернет-соединением продлятся ещё несколько дней, то ситуация станет патовой. Это будет крах репутации белорусского ИТ-бизнеса.

Мне уже звонят иностранные клиенты, которые видят новости из Беларуси. Это настолько сильно подрывает веру в нашу страну! Я думаю, нам придётся ещё очень долго доказывать, что с бизнесом в нашей стране можно работать.

Владислав Герчиков
основатель Bamboo Group

«Я пошёл с детьми в парк гулять, в офисе всё равно интернета нет. У нас нет никакой истерики, люди занимаются тем, что можно делать без интернета», — сообщил vc.ru сооснователь сервиса Loona Евгений Невгень.

Из-за отключений интернета не могут работать аналитики минского офиса консалтинговой компании Civitta, в котором работают более 30 человек. «Несмотря на дедлайны, обязательства перед клиентами и так далее. Шикарно, правда? Держитесь, дорогие белорусы!», — написал менеджер по развитию бизнеса Civitta в России Вадим Баткин на своей странице в Facebook.

Журналистка издания «Про бизнес» Анастасия Бондарович на своей странице в Facebook проводит опрос о том, как компании работают в условиях кризиса и какие меры принимают. В комментариях предприниматели рассказали, что заранее предупредили клиентов о возможных проблемах и пытаются работать, используя VPN и прокси.

С самого утра всех обзвонили и предупредили клиентов, в том числе и зарубежных. Все относятся с пониманием. Разрешили не работать тем, кто не может (в том числе и по причине эмоционального состояния) с компенсацией — никаких отпусков за свой счёт, эти дни будут считаться обычными рабочими при расчёте.

Немножко подкорректировали рабочие процессы, чтобы в условиях отсутствия коннекта агентство всё равно могло функционировать. Как будет дальше — очевидно, никто не скажет. Будет видно.

Влад Климовец
сооснователь digital-агентства Ragoo Creative

Встала работа, так как у меня вся команда завязана на сетях. У кого-то частично получается пробиться через прокси. У меня на iPhone не работает вообще ничего, только с компа получилось. Делаем задачи, которые не требуют интернета. Но это вообще такое себе. Даже копирайтеры не могут посты написать без стабильной связи. Про модераторов молчу.

Тут антикризисный менеджмент никак бы не помог. Только если заранее всем сказать, что уходите на выходной. Я предпочла сейчас сохранять спокойствие, созвонилась с проджектами, и определили пул возможностей. На всё остальное сегодня забьём во имя сохранения душевного спокойствия.

Никто из клиентов, кстати, не звонит и не пишет в чатах. Думаю, очень у многих проблемы с доступом.

Иоланта Синкевич
основательница SMM-агентства JamSMM

Сооснователь комании PandaDoc Микита Микадо, который сейчас живёт в Сан-Франциско, предложил помощь жителям Белоруссии, которые вынуждены искать работу.

Из-за границы ситуации в Беларуси помочь сложно. Но попробую как могу и умею: через #войтивайти.

Буду рад стать спонсором Вашего ИТ-образования и ментором, если:

1. Вас уволили по политическим причинам.

2. Вы работаете на зло, а совесть ещё есть.

В ИТ не увольняют по политическим причинам. В ИТ не нужно переступать через совесть. Выбор есть всегда.

Для того чтобы попасть в ИТ, нужно усердие. Вундеркиндом и технарём быть не обязательно. ИТ это не только программирование. Почти для любой специальности и способностям есть применение.

Микита Микадо
сооснователь PandaDoc

Материал подготовлен при участии Дарьи Дейнека.

#белоруссия

Альберт Хабибрахимов
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4 комментария
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Vl Al

1

Лукашенко выбрал между энным сроком и цифровым белорусским оффшором. 

Сначала с цифровых галер побегут крысы. А потом и остальные. Чтобы не утонуть.

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Sanya Erm

Vl
0

у нас в случае чего думаете будет не так?

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Vl Al

Sanya
0

Тут народу поболее. Весь не убежит. Физически. А вот единственное будущее беларуси - это выращивание картошки. 

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Michael Golovastikov

0

Из-за отключений интернета не могут работать аналитики минского офиса консалтинговой компании Civitta, в котором работают более 30 человек.

ОГО!

PS ситуация, безусловно, пиздей(

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