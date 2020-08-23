Нашёл инвестиции для британской Сети и научил королеву отправлять сообщения: история «отца европейского интернета» Материал редакции
Британский учёный и инженер Питер Кирстайн в 1973 году добился объединения сетей Великобритании и США — несмотря на политику, отсутствие поддержки властей и проблемы с финансами.
Питер Кирстайн легко находил общий язык с людьми и умел налаживать связи. Именно эта способность помогла ему стать одним из создателей международной сети — за это его называют отцом европейского интернета. Он дожил до 2020 года и своими глазами увидел, как локальные сети превратились в глобальный интернет.
Образование и начало карьеры учёного
Питер Томас Кирстайн родился 20 июня 1933 года в Берлине в еврейской семье преуспевающих дантистов. В 1933 году Гитлер пришел к власти, и спустя три года, чувствуя, что оставаться в Германии небезопасно, семья переехала в Великобританию.
Во время войны из-за бомбёжек жителей Лондона эвакуировали. Это помешало младшему Кирстайну получить полноценное начальное образование. Но он быстро освоил английский язык и по возвращении в Лондон окончил частную школу Highgate School.
В начале 1951 года юноша отправился к родным в Калифорнию, где за полгода успешно прошёл четвёртый курс по математике в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
По данным The Guardian, тогда же Кирстайн нашёл подработку в исследовательском проекте для армии США. Высшее образование он продолжил в Великобритании — ещё до поездки в Калифорнию юноша получил стипендию на изучение математики и электротехники в Кембридже.
В 1954 году Кирстайн защитил диплом бакалавра по математике и отправился в Стэнфордский университет. Он окончил его в 1957 году, получив степени магистра наук и PhD по электротехнике. В 1958 году преподавал в Стэнфорде — так началась его карьера учёного.
В том же году он женился на Гвен Олдхэм. Супруги задумались о переезде в Европу, поэтому Кирстайн нашёл работу в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве и в 1959 году покинул Стэнфорд.
Кирстайн в центре развития компьютерных сетей Европы
Оказавшись в CERN, Кирстайн работал в небольшой исследовательской группе, которая занималась разработкой и совершенствованием ускорителя протонов (The Proton Synchrotron).
Он участвовал в развитии отношений с научным сообществом физиков-ядерщиков Восточной Европы и СССР — в 1962 году Кирстайн стал одним из двух сотрудников CERN, направленных на полгода в Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.
Он владел английским, французским, немецким языками. На последнем общалось международное сообщество физиков в СССР, а в Дубне он освоил ещё и русский.
Работа в CERN изменила сферу профессиональных интересов Кирстайна.
CERN занималась разработками в сфере компьютерных сетей, благодаря которым она поддерживала удалённые связи с европейскими лабораториями, а исследователи из разных стран с их помощью могли обмениваться данными. К началу 70-х годов организация работала с локальными европейскими сетями Usenet и STELLA, а также входила в DECnet.
Благодаря работе в CERN Кирстайн оказался в одном из центров развития европейского интернета в момент его рождения. Тогда он заинтересовался компьютерными технологиями и сетями.
В 1963 году Кирстайн покинул CERN и начал работать в европейском офисе Центра корпоративных исследований General Electric (GE) в Цюрихе. Он должен был выявлять разработки, которые могли заинтересовать GE.
Кирстайн был уверен, что за компьютерными и коммуникационными технологиями будущее, и сосредоточился на них.
Кирстайн у истоков развития компьютерных сетей в США
К этому моменту GE уже конкурировала с IBM на рынке компьютерных технологий. В 1963 году компания выпустила на рынок компьютер GE-635, на котором была установлена DTSS — первая успешная операционная система, позволявшая одновременно обслуживать много удалённых устройств.
Работая в GE, Кирстайн был вовлечен в процесс становления интернета в США. В 1963–1967 годах он часто бывал в стране и знакомился с местными исследователями.
В 1967 году он посетил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и познакомился с Винтом Серфом, который работал над ARPANET. Он также встречался с Ларри Робертсом и Робертом Каном, чья работа сыграла важную роль в развитии интернета в США.
В 1967 году Кирстайн покинул GE и получил должность в Институте компьютерных наук Лондонского университета. Затем он перешёл в Университетский колледж Лондона (UCL), где помог создать факультет информатики и был его руководителем. Кирстайн продолжал консультировать GE до 1992 года.
Рождение международной интернет-сети
В 1968 году Кирстайн занялся созданием компьютерной сети в Великобритании. Он решил установить связь между компьютерами Института компьютерных наук Лондонского университета и Лаборатории высоких энергий Резерфорда (RHEL) в Оксфордшире.
Тогда же созданием компьютерной сети в Великобритании занялись и в Национальной физической лаборатории (NPL), которой руководил Дональд Дэвис.
К концу 1970 года сеть NPL обладала скоростью 768 Кбит/с, но была не такой масштабной как американская ARPANET. Последняя соединяла около 20 объектов и имела две междугородные телефонные линии, которые передавали данные со скоростью 64 Кбит/с.
Технически это было несложно, поскольку в Лондоне уже работал узел ARPA: к 1970 году между Вашингтоном и американской сейсмической станцией в в городе Кьеллер (Норвегия), существовала линия связи. Этот канал обеспечивала спутниковая связь между США и Великобританией.
В Скандинавии в тот момент не было наземных спутниковых станций, поэтому сигнал со спутника принимала британская станция, а далее канал подключался к кабелю. Этот кабель проходил всего в нескольких милях от лаборатории Дэвиса.
Но Дэвис отказался от предложения Робертса. Причин было несколько. Во-первых, ему нужно было найти финансирование для подключения к линии. Во-вторых, британское правительство только подало заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество.
Так как лаборатория Дэвиса работала с государственным Департаментом технологий, он должен был сосредоточиться на европейских инициативах, таких как Европейская информационная сеть (European Informatics Network), вместо американской ARPANET.
Однако политические мотивы не были столь значимыми для работавшего в Лондонском университете Кирстайна, который предложил создать узел связи в UCL. К тому моменту Кирстайн уже создал сеть между RHEL в Оксфордшире и компьютерами Института компьютерных наук Лондонского университета.
Он предложил Робертсу подключить ARPANET к крупнейшему компьютеру Великобритании, IBM 360/195, который находился в RHEL. Робертс и Дэвис поддержали Кирстайна.
Робертс согласился поставить для проекта оборудование за £50 тысяч и дать доступ к очень дорогой линии трансатлантической спутниковой связи. Великобритания должна была оплатить работу, покрыть транспортные расходы и профинансировать подключение к линии связи, действовавшей между Вашингтоном и сейсмической станцией в Норвегии.
В поисках денег Кирстайн обратился к британским властям. Министерство промышленности хотело убедиться в заинтересованности бизнеса, но один из производителей заявил, что «можно получить больше выгоды от двухнедельного визита в США, чем от сетевого соединения».
В 1972 году Кирстайн обратился в Совет по научным исследованиям (SRC), но тот также отклонил его предложение. Ситуацию осложнило и то, что в середине 1972 года в Швеции заработала Скандинавская спутниковая станция Tanum и коммуникация между США и Норвегией больше не шла через Великобританию.
Нужна была новая линия связи между Лондоном и Кьеллером (город в Норвегии, где располагалась сейсмическая станция ARPA), и эта связь была очень дорогой.
Кирстайну всё же удалось найти деньги. Два директора Почтовой службы Великобритании, Мюррей Лейвер из Национальной службы обработки данных и Алек Мерриман из департамента передовых технологий согласились предоставить финансирование связи между Великобританией и Норвегией в течение одного года. А руководитель NPL Дэвис согласился вложить личные £5000.
25 июля 1973 года нужное Кирстайну оборудование отправили из США, но в британском аэропорту его конфисковали таможенники, требуя оплатить ввозную пошлину и НДС. Кирстайну гарантировал оплату НДС, выложив £5000 из своего кармана.
В итоге лаборатория Кирстайна в UCL получила оборудование. Кирстайн не имел прямого доступа к IBM 360/195, но он выполнил обещание, данное Робертсу. Кирстайн и его группа разработали способ удаленного управления самым большим компьютером Великобритании. В 1973 году исследовательская группа Кирстайна в UCL стала первым европейским узлом ARPANET с трансатлантической IP-связью.
Несмотря на успех, в 1973 году на развитие проекта все еще нужны были деньги. Кирстайн вновь обратился в министерства и добился своего.
Министерство обороны согласилось финансировать развитие сетевых протоколов и подключение своих несекретных исследовательских сетей к ARPANET в 1974–1976 годах. Почтовая служба Великобритании продолжила финансировать спутниковую связь, проект также поддержали Министерство промышленности, Совет по научным исследованиям и Библиотека Великобритании.
К 1975 году исследовательская группа Кирстайна в UCL получила устойчивое финансирование. И тут оказалось, что многие ведомства с самого начала поддерживали проект. Совет по научным исследованиям в годовом отчете 1975 года говорил о развитии сети как о результате его дальновидного финансирования и подчеркивал, что 40 британских академических исследовательских групп уже пользуются сетью.
В те же годы Кирстайн создал для королевы Елизаветы II электронную почту — её имя в интернете было обозначено четырьмя знаками HME2 (Her Majesty Elizabeth II). 26 марта 1976 года королева официально лично открыла связь между Королевским научно-исследовательским центром средств связи и радиолокации и США.
Она отправила всем пользователям ARPANET электронное письмо и стала одной из первых глав государств, использовавших интернет.
Кирстайн обеспечил развитие проекта в Великобритании. Несмотря на сопротивление Казначейства, он добился отмены всех пошлин и налогов на ввозимое для его лаборатории оборудование.
Поскольку проект был создан на частные деньги и не зависел от государства, Кирстайн был волен определять приоритеты развития лаборатории. Так, в конце 70-х годов одно из ведомств попросило его прекратить работу над интернет-протоколами и сосредоточиться на международных стандартах. Но Кирстайн проигнорировал просьбу, он лучше чиновников знал, какие направления перспективны.
Но его ключевым вкладом в развитие компьютерных сетей стало развитие человеческих связей. Проект состоялся благодаря рабочим связям Кирстайна со многими ведущими учеными и разработчиками в США.
Вклад в глобальное развитие интернета и признание
Под руководством Кирстайна исследовательская группа в UCL участвовала в перспективных разработках. Например, с 1974 года экспериментировала с протоколами. Одним из результатов этой работы стала идея протокола управления передачей (Transmission Control Protocol, TCP).
Исследовательская группа Кирстайна в UCL приняла протокол TCP/IP в 1982 году, на год раньше ARPANET, и сыграла значительную роль в самой ранней экспериментальной работе в интернете.
Кирстайн также работал над проектами SATNET и PRNET — результаты этой работы учёный описывал как мобильную радиосвязь, которую он тестировал ещё задолго до появления мобильных телефонов.
Он также интересовался онлайн-конференциями и их безопасностью. По его словам, о безопасности такого вида связи он задумался, когда увидел онлайн-конференцию с участием докторов, которые делали пациенту операцию на простате.
С 1983 года Кирстайн возглавлял Международный совет по сотрудничеству, в котором работали представители шести стран НАТО. Он также работал в Сетевом комитете Научного комитета НАТО и консультировал власти Австралии, Канады, Германии и Индии.
Кирстайн также возглавлял «Шелковый проект» (Silk Project), который обеспечил доступ в интернет для новых независимых государств на Южном Кавказе и в Центральной Азии.
В 2019 году Кирстайн рассказывал о сфере разработки приложений, которые казались ему более интересными, чем интернет.
На вопрос о том, что может произойти с интернетом в будущем, Кирстайн говорил, что с точки зрения технологий и бизнеса интернет и приложения должны измениться. По его словам, проблемы с терроризмом, селф-хармом, порнографией в онлайне усложнят и изменят работу интернета.
Тем, кто начинает работу в сфере технологий, Кирстайн советовал смотреть на всё с открытым сознанием и обращать внимание не только на свою сферу работы, но и на смежные области.
8 января 2020 года Питер Кирстайн умер в возрасте 86 лет.
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