Британский учёный и инженер Питер Кирстайн в 1973 году добился объединения сетей Великобритании и США — несмотря на политику, отсутствие поддержки властей и проблемы с финансами.

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Одно из последних фото Питера Кирстайна, 2019 год Архив семьи Кирстайнов

Питер Кирстайн легко находил общий язык с людьми и умел налаживать связи. Именно эта способность помогла ему стать одним из создателей международной сети — за это его называют отцом европейского интернета. Он дожил до 2020 года и своими глазами увидел, как локальные сети превратились в глобальный интернет.

Образование и начало карьеры учёного

Питер Томас Кирстайн родился 20 июня 1933 года в Берлине в еврейской семье преуспевающих дантистов. В 1933 году Гитлер пришел к власти, и спустя три года, чувствуя, что оставаться в Германии небезопасно, семья переехала в Великобританию.

Во время войны из-за бомбёжек жителей Лондона эвакуировали. Это помешало младшему Кирстайну получить полноценное начальное образование. Но он быстро освоил английский язык и по возвращении в Лондон окончил частную школу Highgate School.

В начале 1951 года юноша отправился к родным в Калифорнию, где за полгода успешно прошёл четвёртый курс по математике в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Они не могли поверить, что вчерашний школьник может пройти четвертый курс университета по математике. Мне было нелегко, но я сумел. Питер Кирстайн

По данным The Guardian, тогда же Кирстайн нашёл подработку в исследовательском проекте для армии США. Высшее образование он продолжил в Великобритании — ещё до поездки в Калифорнию юноша получил стипендию на изучение математики и электротехники в Кембридже.

Питер Кирстайн The Guardian

В 1954 году Кирстайн защитил диплом бакалавра по математике и отправился в Стэнфордский университет. Он окончил его в 1957 году, получив степени магистра наук и PhD по электротехнике. В 1958 году преподавал в Стэнфорде — так началась его карьера учёного.

В том же году он женился на Гвен Олдхэм. Супруги задумались о переезде в Европу, поэтому Кирстайн нашёл работу в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве и в 1959 году покинул Стэнфорд.

Кирстайн в центре развития компьютерных сетей Европы

Оказавшись в CERN, Кирстайн работал в небольшой исследовательской группе, которая занималась разработкой и совершенствованием ускорителя протонов (The Proton Synchrotron).

Он участвовал в развитии отношений с научным сообществом физиков-ядерщиков Восточной Европы и СССР — в 1962 году Кирстайн стал одним из двух сотрудников CERN, направленных на полгода в Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

Он владел английским, французским, немецким языками. На последнем общалось международное сообщество физиков в СССР, а в Дубне он освоил ещё и русский.

Питер Кирстайн среди коллег из Восточной Германии и СССР. Слева направо: Владимир Никитин, Питер Кирстайн, Вальтер Цёлнер, Карл-Мартин Вальбрух и Адольф Мухин. Октябрь 1962 года CERN Courier

Работа в CERN изменила сферу профессиональных интересов Кирстайна.

CERN занималась разработками в сфере компьютерных сетей, благодаря которым она поддерживала удалённые связи с европейскими лабораториями, а исследователи из разных стран с их помощью могли обмениваться данными. К началу 70-х годов организация работала с локальными европейскими сетями Usenet и STELLA, а также входила в DECnet.

Благодаря работе в CERN Кирстайн оказался в одном из центров развития европейского интернета в момент его рождения. Тогда он заинтересовался компьютерными технологиями и сетями.

В 1963 году Кирстайн покинул CERN и начал работать в европейском офисе Центра корпоративных исследований General Electric (GE) в Цюрихе. Он должен был выявлять разработки, которые могли заинтересовать GE.

Кирстайн был уверен, что за компьютерными и коммуникационными технологиями будущее, и сосредоточился на них.

Кирстайн у истоков развития компьютерных сетей в США

К этому моменту GE уже конкурировала с IBM на рынке компьютерных технологий. В 1963 году компания выпустила на рынок компьютер GE-635, на котором была установлена DTSS — первая успешная операционная система, позволявшая одновременно обслуживать много удалённых устройств.

Работая в GE, Кирстайн был вовлечен в процесс становления интернета в США. В 1963–1967 годах он часто бывал в стране и знакомился с местными исследователями.

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В 1967 году он посетил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и познакомился с Винтом Серфом, который работал над ARPANET. Он также встречался с Ларри Робертсом и Робертом Каном, чья работа сыграла важную роль в развитии интернета в США.

Справка: В 1966 году Агентство перспективных исследовательских проектов (ARPA) Министерства обороны США выделило $1 млн на создание компьютерной сети ARPANET, а руководителем этой программы стал Ларри Робертс из MIT. Первое успешное испытание ARPANET состоялось в 1969 году. Ученые из Калифорнийского университета передали в Стэнфордский Исследовательский Институт (SRI) сообщение со словом login. Университеты разделяло более 500 км, соединение прерывалось, но учёным удалось передать часть слова — «lo».

В 1967 году Кирстайн покинул GE и получил должность в Институте компьютерных наук Лондонского университета. Затем он перешёл в Университетский колледж Лондона (UCL), где помог создать факультет информатики и был его руководителем. Кирстайн продолжал консультировать GE до 1992 года.

Рождение международной интернет-сети

В 1968 году Кирстайн занялся созданием компьютерной сети в Великобритании. Он решил установить связь между компьютерами Института компьютерных наук Лондонского университета и Лаборатории высоких энергий Резерфорда (RHEL) в Оксфордшире.

Института компьютерных наук Лондонского университета

Тогда же созданием компьютерной сети в Великобритании занялись и в Национальной физической лаборатории (NPL), которой руководил Дональд Дэвис.

К концу 1970 года сеть NPL обладала скоростью 768 Кбит/с, но была не такой масштабной как американская ARPANET. Последняя соединяла около 20 объектов и имела две междугородные телефонные линии, которые передавали данные со скоростью 64 Кбит/с.

В этот момент руководитель ARPANET Ларри Робертс предложил Дэвису объединить две сети: американскую и британскую.

Технически это было несложно, поскольку в Лондоне уже работал узел ARPA: к 1970 году между Вашингтоном и американской сейсмической станцией в в городе Кьеллер (Норвегия), существовала линия связи. Этот канал обеспечивала спутниковая связь между США и Великобританией.

В Скандинавии в тот момент не было наземных спутниковых станций, поэтому сигнал со спутника принимала британская станция, а далее канал подключался к кабелю. Этот кабель проходил всего в нескольких милях от лаборатории Дэвиса.

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Но Дэвис отказался от предложения Робертса. Причин было несколько. Во-первых, ему нужно было найти финансирование для подключения к линии. Во-вторых, британское правительство только подало заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество.

Так как лаборатория Дэвиса работала с государственным Департаментом технологий, он должен был сосредоточиться на европейских инициативах, таких как Европейская информационная сеть (European Informatics Network), вместо американской ARPANET.

Однако политические мотивы не были столь значимыми для работавшего в Лондонском университете Кирстайна, который предложил создать узел связи в UCL. К тому моменту Кирстайн уже создал сеть между RHEL в Оксфордшире и компьютерами Института компьютерных наук Лондонского университета.

Он предложил Робертсу подключить ARPANET к крупнейшему компьютеру Великобритании, IBM 360/195, который находился в RHEL. Робертс и Дэвис поддержали Кирстайна.

Я интересовался ARPANET с момента ее основания, поэтому в начале 1971 года мы договорились, что попытаемся создать узел связи в UCL вместо NPL. Питер Кирстайн

Робертс согласился поставить для проекта оборудование за £50 тысяч и дать доступ к очень дорогой линии трансатлантической спутниковой связи. Великобритания должна была оплатить работу, покрыть транспортные расходы и профинансировать подключение к линии связи, действовавшей между Вашингтоном и сейсмической станцией в Норвегии.

В поисках денег Кирстайн обратился к британским властям. Министерство промышленности хотело убедиться в заинтересованности бизнеса, но один из производителей заявил, что «можно получить больше выгоды от двухнедельного визита в США, чем от сетевого соединения».

В 1972 году Кирстайн обратился в Совет по научным исследованиям (SRC), но тот также отклонил его предложение. Ситуацию осложнило и то, что в середине 1972 года в Швеции заработала Скандинавская спутниковая станция Tanum и коммуникация между США и Норвегией больше не шла через Великобританию.

Нужна была новая линия связи между Лондоном и Кьеллером (город в Норвегии, где располагалась сейсмическая станция ARPA), и эта связь была очень дорогой.

Кирстайну всё же удалось найти деньги. Два директора Почтовой службы Великобритании, Мюррей Лейвер из Национальной службы обработки данных и Алек Мерриман из департамента передовых технологий согласились предоставить финансирование связи между Великобританией и Норвегией в течение одного года. А руководитель NPL Дэвис согласился вложить личные £5000.

25 июля 1973 года нужное Кирстайну оборудование отправили из США, но в британском аэропорту его конфисковали таможенники, требуя оплатить ввозную пошлину и НДС. Кирстайну гарантировал оплату НДС, выложив £5000 из своего кармана.

В итоге лаборатория Кирстайна в UCL получила оборудование. Кирстайн не имел прямого доступа к IBM 360/195, но он выполнил обещание, данное Робертсу. Кирстайн и его группа разработали способ удаленного управления самым большим компьютером Великобритании. В 1973 году исследовательская группа Кирстайна в UCL стала первым европейским узлом ARPANET с трансатлантической IP-связью.

14 ноября 1973 года на моей лекции в Институте инженеров-электриков состоялось первое трансатлантическое соединение. Связь ARPANET c компьютером IBM в Лаборатории высоких энергий Резерфорда была хорошей. Люди по обе стороны океана были смущены. Сотрудники RHEL были удивлены, что существует исследовательская группа, спонсируемая ARPA, которая может использовать их компьютер дистанционно. Американские исследователи не осознавали того, что компьютер IBM находится не в UCL. Хотя технически соединение работало хорошо, говорить о завершении проекта было еще рано. Питер Кирстайн

Несмотря на успех, в 1973 году на развитие проекта все еще нужны были деньги. Кирстайн вновь обратился в министерства и добился своего.

Министерство обороны согласилось финансировать развитие сетевых протоколов и подключение своих несекретных исследовательских сетей к ARPANET в 1974–1976 годах. Почтовая служба Великобритании продолжила финансировать спутниковую связь, проект также поддержали Министерство промышленности, Совет по научным исследованиям и Библиотека Великобритании.

К 1975 году исследовательская группа Кирстайна в UCL получила устойчивое финансирование. И тут оказалось, что многие ведомства с самого начала поддерживали проект. Совет по научным исследованиям в годовом отчете 1975 года говорил о развитии сети как о результате его дальновидного финансирования и подчеркивал, что 40 британских академических исследовательских групп уже пользуются сетью.

В те же годы Кирстайн создал для королевы Елизаветы II электронную почту — её имя в интернете было обозначено четырьмя знаками HME2 (Her Majesty Elizabeth II). 26 марта 1976 года королева официально лично открыла связь между Королевским научно-исследовательским центром средств связи и радиолокации и США.

Она отправила всем пользователям ARPANET электронное письмо и стала одной из первых глав государств, использовавших интернет.

Королева Великобритании Елизавета II отправляет первое электронное письмо, 26 марта 1976 года. Фото сделано Питером Кирстайном Wired

Кирстайн обеспечил развитие проекта в Великобритании. Несмотря на сопротивление Казначейства, он добился отмены всех пошлин и налогов на ввозимое для его лаборатории оборудование.

Поскольку проект был создан на частные деньги и не зависел от государства, Кирстайн был волен определять приоритеты развития лаборатории. Так, в конце 70-х годов одно из ведомств попросило его прекратить работу над интернет-протоколами и сосредоточиться на международных стандартах. Но Кирстайн проигнорировал просьбу, он лучше чиновников знал, какие направления перспективны.

Но его ключевым вкладом в развитие компьютерных сетей стало развитие человеческих связей. Проект состоялся благодаря рабочим связям Кирстайна со многими ведущими учеными и разработчиками в США.

Успеху способствовало несколько факторов. У истоков проекта был узкий круг ключевых людей, которые могли принимать самостоятельные решения и инвестировать личные деньги. Сетевое сообщество и дистрибьюторская сеть в Великобритании росли, благодаря чему заинтересованность по обе стороны Атлантики сохранялась. Проект соответствовал политическим потребностям времени. Это позволило избежать многих политических столкновений, которые происходили во Франции и Германии, где шла борьба между европейскими стандартами и доминированием США. Питер Кирстайн

Вклад в глобальное развитие интернета и признание

Под руководством Кирстайна исследовательская группа в UCL участвовала в перспективных разработках. Например, с 1974 года экспериментировала с протоколами. Одним из результатов этой работы стала идея протокола управления передачей (Transmission Control Protocol, TCP).

Исследовательская группа Кирстайна в UCL приняла протокол TCP/IP в 1982 году, на год раньше ARPANET, и сыграла значительную роль в самой ранней экспериментальной работе в интернете.

Кирстайн также работал над проектами SATNET и PRNET — результаты этой работы учёный описывал как мобильную радиосвязь, которую он тестировал ещё задолго до появления мобильных телефонов.

Он также интересовался онлайн-конференциями и их безопасностью. По его словам, о безопасности такого вида связи он задумался, когда увидел онлайн-конференцию с участием докторов, которые делали пациенту операцию на простате.

Выступление Кирстайна на конференции в 2018 году

С 1983 года Кирстайн возглавлял Международный совет по сотрудничеству, в котором работали представители шести стран НАТО. Он также работал в Сетевом комитете Научного комитета НАТО и консультировал власти Австралии, Канады, Германии и Индии.

Кирстайн также возглавлял «Шелковый проект» (Silk Project), который обеспечил доступ в интернет для новых независимых государств на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

В 2019 году Кирстайн рассказывал о сфере разработки приложений, которые казались ему более интересными, чем интернет.

Интернет сам по себе стал очень коммерческим и очень профессиональным занятием. Я не был сильно заинтересован в том, чтобы остаться в рамках какой-то стандартной деятельности в этой сфере или даже в сфере очень важных, полезных исследований, связанных с интернетом или с интернет-технологиями следующего поколения. С другой стороны, я был заинтересован в приложениях. А ещё я очень заинтересовался протоколами IPv6.

Питер Кирстайн

На вопрос о том, что может произойти с интернетом в будущем, Кирстайн говорил, что с точки зрения технологий и бизнеса интернет и приложения должны измениться. По его словам, проблемы с терроризмом, селф-хармом, порнографией в онлайне усложнят и изменят работу интернета.

Тем, кто начинает работу в сфере технологий, Кирстайн советовал смотреть на всё с открытым сознанием и обращать внимание не только на свою сферу работы, но и на смежные области.

8 января 2020 года Питер Кирстайн умер в возрасте 86 лет.