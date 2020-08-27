Университетский сосед Марка Цукерберга больше известен как сооснователь Facebook. Он не любит публичность, но PR-отдел Asana заставил его дать интервью Forbes.

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В 2011 году сооснователь Facebook Дастин Московиц стал самым молодым миллиардером в мире. Спустя несколько лет он покинул компанию, чтобы затаиться и создать сервис для управления задачами и проектами Asana. Московиц трудился над ним вместе с разработчиком Джастином Розенштейном.

С помощью Asana Московиц и Розенштейн хотели решить старую проблему менеджеров — уменьшить «метаработу вокруг работы».

Мы были несколько шокированы и разочарованы тем, как много коллективного времени уходит на то, чтобы прояснить рабочие моменты, добиться того, чтобы все были на одной волне. Дастин Московиц глава Asana

К концу января 2020 года у Asana было более 3,2 млн учётных записей и более 1,2 млн платных пользователей из 190 стран. Осенью 2018-го инвесторы оценивали сервис в $1,5 млрд. В сентябре 2020 года Asana выйдет на биржу.

Московиц придерживается скрытного и аккуратного развития компании на перспективу — и прежде всего хочет приносить пользу клиентам, а не зарабатывать на «единороге». Такой подход очень отличается от того, что был в Facebook, — «двигайся быстро и ломай вещи».

Выбрали главное из разговора с Московицем — о создании сервиса, успехе и управлении компанией.

Как появилась Asana

В 2004 году 19-летний Московиц помогал Марку Цукербергу запускать Facebook. Спустя полтора года он бросил учёбу и переехал с Цукербергом в Кремниевую долину.

Ещё через пару лет Московиц управлял инженерным подразделением Facebook. Тогда же он познакомился с разработчиком Gmail Джастином Розенштейном, которого соцсеть переманила у Google.

В то время Московиц в свободное время разрабатывал систему для управления задачами, чтобы следить за проектами продуктовой команды Facebook. Розенштейн рассказал, что временами занимался похожим инструментом во время работы в Google.

Московиц (слева) и Розенштейн The Information

Разработчики объединили усилия и несколько месяцев работали над таск-проектом для Facebook. В нём появились отслеживание повестки на день, управление продуктами и даже небольшой трекер для офисного оборудования. Но Московиц и Розенштейн поняли: им нужно покинуть компанию, чтобы «сделать всё правильно».

«Мы были совершенно уверены, что в будущем появится система вроде Asana, даже если бы её создали не мы», — отмечает Московиц.

Первые инвестиции проект получил от «технической элиты Залива», включая Цукерберга, Питера Тиля и Шона Паркера. Многие были настроены скептически и сомневались, что продукт вырастет во что-то большое.

Московиц и Розенштейн потратили несколько месяцев на программирование и общение с потенциальными клиентами, пока не убедились, что готовы выпускать первую версию Asana — она появилась в ноябре 2011 года. Полгода сервис был бесплатным.

Создатели считали, что он может привлечь пользователей, которым затем продадут премиум-версию. По аналогичной freemium-модели работают Dropbox и Zoom.

Стратегия Московица — гибкость, неспешность и осторожность

Московиц и Розенштейн не торопились создавать идеальную корпоративную культуру. Вместо этого Московиц представил организацию в виде ствола дерева, поместив себя внизу.

В Asana нет привычных руководящих должностей, вместо этого сотрудники становятся руководителями для решения определенной задачи или достижения бизнес-результата.

Работая над Asana, Московиц придерживался принципа, противоположного принятому в Facebook — «двигайся быстро и ломай вещи». Он не хотел, чтобы Asana превратилась в «единорога», который быстро и успешно растёт и так же быстро схлопывается.

Поэтому Московиц сосредоточился не на получении краткосрочной выгоды, а на том, чтобы сервис мог работать долго и стабильно. Предприниматель ввёл правило — не увеличивать штат сервиса больше чем в два раза за год.

Московиц и Цукерберг

Платную версию Asana представили в 2012 году. Но вместо того чтобы нанять большой отдел продаж, основатели предпочли искать клиентов через SEO-продвижение и сарафанное радио.

К примеру, Asana привлекла внимание директора по маркетингу маркетплейса приложений G2. Поначалу он хотел отследить цели по трафику и доходам команды, но со временем сервисом стали пользоваться 250 сотрудников по всему миру.

Доска в Asana

Один из крупнейших клиентов Asana, немецкая Viessmann, использует сервис для 2500 работников совместно с сервисами Google для запуска новых продуктов. Всего на Asana полагаются более 75 тысяч компаний, среди них AT&T, Google и NASA.

Asana помогает вернуть сотрудникам контроль над распорядком дня и управляет их делами — от написания заметки до планирования мероприятия, пишет Forbes. Скоро приложение сможет самостоятельно планировать повестку дня и предлагать сделать рабочие дни эффективнее — с помощью ИИ.

«Нужно время, чтобы слепить снежный ком»

В ноябре 2018 года Asana оценили в $1,5 млрд. Компания стоит меньше своих конкурентов Monday.com ($2,7 млрд) и Notion ($2 млрд) и не создаёт ажиотаж со сбором инвестиций.

Отчасти это обусловлено тем, что её гендиректор — интроверт. Московиц признался, что согласился поговорить с Forbes о продукте только потому, что пиарщики пообещали — это будет единственное его интервью до конца года.

«Нужно время, чтобы слепить снежный ком. Наша цель — расти быстро, но в долгосрочной перспективе, а не краткосрочной. Теперь же мы пожинаем плоды, которые посеяли», — говорит Московиц.

Компания не комментирует статистику и финансовые показатели перед IPO, но всё свидетельствует о рекордном годе для Asana — отчасти благодаря пандемии и переходу компаний на удалённую работу.

С февраля 2020 года трафик на сайт вырос на 24%, выручка за 2020 финансовый год увеличилась на 86% по сравнению с годом ранее — до $142,6 млн. За квартал, завершившийся 30 апреля, выручка составила $47,7 млн — рост на 70% год к году.

Asana занимает 17 место в рейтинге Forbes «100 облачных компаний мира» — год назад она была на 41-м.

Перед IPO

В 2019 году Розенштейн оставил руководство и время от времени заседает в совете директоров. Московиц же стал не только гендиректором, но и лицом Asana. Его следующая большая задача — сделать компанию публичной.

24 августа Asana подала заявку на IPO, запланированное на первую неделю сентября. Ближайшее окружение Московица считает, что план выхода на биржу обусловлен не желанием заработать — а желанием принести пользу сотрудникам и доказать, что выстроенная структура работает.