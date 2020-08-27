«Нужно время, чтобы слепить снежный ком»: основатель Asana Дастин Московиц о создании сервиса и стратегии компании Материал редакции
Университетский сосед Марка Цукерберга больше известен как сооснователь Facebook. Он не любит публичность, но PR-отдел Asana заставил его дать интервью Forbes.
В 2011 году сооснователь Facebook Дастин Московиц стал самым молодым миллиардером в мире. Спустя несколько лет он покинул компанию, чтобы затаиться и создать сервис для управления задачами и проектами Asana. Московиц трудился над ним вместе с разработчиком Джастином Розенштейном.
С помощью Asana Московиц и Розенштейн хотели решить старую проблему менеджеров — уменьшить «метаработу вокруг работы».
К концу января 2020 года у Asana было более 3,2 млн учётных записей и более 1,2 млн платных пользователей из 190 стран. Осенью 2018-го инвесторы оценивали сервис в $1,5 млрд. В сентябре 2020 года Asana выйдет на биржу.
Московиц придерживается скрытного и аккуратного развития компании на перспективу — и прежде всего хочет приносить пользу клиентам, а не зарабатывать на «единороге». Такой подход очень отличается от того, что был в Facebook, — «двигайся быстро и ломай вещи».
Выбрали главное из разговора с Московицем — о создании сервиса, успехе и управлении компанией.
Как появилась Asana
В 2004 году 19-летний Московиц помогал Марку Цукербергу запускать Facebook. Спустя полтора года он бросил учёбу и переехал с Цукербергом в Кремниевую долину.
Ещё через пару лет Московиц управлял инженерным подразделением Facebook. Тогда же он познакомился с разработчиком Gmail Джастином Розенштейном, которого соцсеть переманила у Google.
В то время Московиц в свободное время разрабатывал систему для управления задачами, чтобы следить за проектами продуктовой команды Facebook. Розенштейн рассказал, что временами занимался похожим инструментом во время работы в Google.
Разработчики объединили усилия и несколько месяцев работали над таск-проектом для Facebook. В нём появились отслеживание повестки на день, управление продуктами и даже небольшой трекер для офисного оборудования. Но Московиц и Розенштейн поняли: им нужно покинуть компанию, чтобы «сделать всё правильно».
«Мы были совершенно уверены, что в будущем появится система вроде Asana, даже если бы её создали не мы», — отмечает Московиц.
Первые инвестиции проект получил от «технической элиты Залива», включая Цукерберга, Питера Тиля и Шона Паркера. Многие были настроены скептически и сомневались, что продукт вырастет во что-то большое.
Московиц и Розенштейн потратили несколько месяцев на программирование и общение с потенциальными клиентами, пока не убедились, что готовы выпускать первую версию Asana — она появилась в ноябре 2011 года. Полгода сервис был бесплатным.
Создатели считали, что он может привлечь пользователей, которым затем продадут премиум-версию. По аналогичной freemium-модели работают Dropbox и Zoom.
Стратегия Московица — гибкость, неспешность и осторожность
Московиц и Розенштейн не торопились создавать идеальную корпоративную культуру. Вместо этого Московиц представил организацию в виде ствола дерева, поместив себя внизу.
В Asana нет привычных руководящих должностей, вместо этого сотрудники становятся руководителями для решения определенной задачи или достижения бизнес-результата.
Работая над Asana, Московиц придерживался принципа, противоположного принятому в Facebook — «двигайся быстро и ломай вещи». Он не хотел, чтобы Asana превратилась в «единорога», который быстро и успешно растёт и так же быстро схлопывается.
Поэтому Московиц сосредоточился не на получении краткосрочной выгоды, а на том, чтобы сервис мог работать долго и стабильно. Предприниматель ввёл правило — не увеличивать штат сервиса больше чем в два раза за год.
Платную версию Asana представили в 2012 году. Но вместо того чтобы нанять большой отдел продаж, основатели предпочли искать клиентов через SEO-продвижение и сарафанное радио.
К примеру, Asana привлекла внимание директора по маркетингу маркетплейса приложений G2. Поначалу он хотел отследить цели по трафику и доходам команды, но со временем сервисом стали пользоваться 250 сотрудников по всему миру.
Один из крупнейших клиентов Asana, немецкая Viessmann, использует сервис для 2500 работников совместно с сервисами Google для запуска новых продуктов. Всего на Asana полагаются более 75 тысяч компаний, среди них AT&T, Google и NASA.
Asana помогает вернуть сотрудникам контроль над распорядком дня и управляет их делами — от написания заметки до планирования мероприятия, пишет Forbes. Скоро приложение сможет самостоятельно планировать повестку дня и предлагать сделать рабочие дни эффективнее — с помощью ИИ.
«Нужно время, чтобы слепить снежный ком»
В ноябре 2018 года Asana оценили в $1,5 млрд. Компания стоит меньше своих конкурентов Monday.com ($2,7 млрд) и Notion ($2 млрд) и не создаёт ажиотаж со сбором инвестиций.
Отчасти это обусловлено тем, что её гендиректор — интроверт. Московиц признался, что согласился поговорить с Forbes о продукте только потому, что пиарщики пообещали — это будет единственное его интервью до конца года.
«Нужно время, чтобы слепить снежный ком. Наша цель — расти быстро, но в долгосрочной перспективе, а не краткосрочной. Теперь же мы пожинаем плоды, которые посеяли», — говорит Московиц.
Компания не комментирует статистику и финансовые показатели перед IPO, но всё свидетельствует о рекордном годе для Asana — отчасти благодаря пандемии и переходу компаний на удалённую работу.
С февраля 2020 года трафик на сайт вырос на 24%, выручка за 2020 финансовый год увеличилась на 86% по сравнению с годом ранее — до $142,6 млн. За квартал, завершившийся 30 апреля, выручка составила $47,7 млн — рост на 70% год к году.
Перед IPO
В 2019 году Розенштейн оставил руководство и время от времени заседает в совете директоров. Московиц же стал не только гендиректором, но и лицом Asana. Его следующая большая задача — сделать компанию публичной.
24 августа Asana подала заявку на IPO, запланированное на первую неделю сентября. Ближайшее окружение Московица считает, что план выхода на биржу обусловлен не желанием заработать — а желанием принести пользу сотрудникам и доказать, что выстроенная структура работает.
Московиц говорит, что сейчас, когда к Asana за поддержкой обращаются множество клиентов, ему гораздо легче получить мотивацию для работы, чем десять лет назад, когда бизнес только зарождался. «Если бы эта проблема не стоила того, чтобы её решать, или не представляла бы собой жизнеспособный бизнес, я бы просто бросил всё это», — уверен он.
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