vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Истории
Евгений Делюкин
254

«В СНГ нам сказали: фигня и не взлетит»: сооснователь Restream из Украины — о $50 млн инвестиций и деньгах на стримерах Материал редакции

Александр Худа рассказал, почему сервис многопотоковых трансляций Restream запускался без инвесторов, на чём он зарабатывает, зачем привлёк $50 млн и почему поиск сотрудников — основная проблема роста.

0 Обсудить
В закладки

Restream — облачный сервис, который позволяет транслировать видеоконтент одновременно на несколько платформ, он работает с более чем 30 сервисами, включая YouTube, Twitch и соцсети. Restream поддерживает мультичат со зрителями разных платформ, предоставляет аналитику и планировщик видео.

Стартап основали Андрей Суржинский и Александр Худа в 2015 году, сейчас у компании два офиса — в США и на Украине, в команде 45 человек.

По собственным данным, через Restream ежемесячно проводится более 8 млн трансляций с охватом в 800 млн зрителей. Среди клиентов компании — Microsoft, Cisco, Ubisoft, Google, AMD и Epic Games.

В августе 2020 года Restream запустил сервис Restream Studio, с помощью которого авторы могут брендировать трансляции, подключать собеседников и использовать интерактивные элементы. А также привлёк $50 млн от венчурных фирм Insight Partners, Sapphire Ventures и других инвесторов.

Всего компания привлекла $53,4 млн инвестиций c 2015 года.

Александр Худа Twitter

В интервью vc.ru Александр Худа рассказал:

  • Почему компания из СНГ сделала акцент на рынке США и каким образом на него вышла.
  • О первых «бизнес-ангелах».
  • На чем зарабатывает сервис и зарабатывает ли вообще.
  • О важности и причинах перехода бизнеса к b2b.
  • Зачем нужен новый сервис Restream Studio и чем он отличается от других продуктов компании.
  • Интересуются ли инвесторы стриминговым рынком, изменились ли их предпочтения после пандемии и как она повлияла на рынок.
  • Об основных проблемах роста и поиска новых людей.

Первые шаги

Как начинался Restream?

Это было пять лет назад, в 2015 году. До него у нас была компания, тоже связанная со стримингом и образованием. Пытались сделать стартап Tutorsband, потратили на него четыре года, и в итоге он не взлетел. (Tutorsband — образовательная платформа, на которой можно было проводить стримы и вебинары — vc.ru).

Мы c Андреем Суржинским, сооснователем Restream, проанализировали ошибки и решили попробовать что-то новое, а не делать стриминговую платформу: так родилась идея Restream — проект, в котором live-видео распространяется сразу везде.

Андрей Суржинский и Александр Худа (слева)

Почему стриминг? Вы агрегируете у себя видео, стримите его дальше — это же большой трафик с огромными расходами на серверы. С нуля такое сложно запустить.

Согласен, но тут такой момент: мы отдаем видео не каждому зрителю, а только серверу конечной платформы — YouTube, «ВКонтакте», Twitch. От нас идет только один видеопоток, а конечная платформа раздает его уже каждому зрителю — это намного сложнее и дороже.

Для нас расходы тоже были немаленькие, но мы увидели в этом ценность. На тот момент платформ было много: Twitch, GoodGame, Hitbox и другие.

Мы увидели, что у всех желающих стримить есть вопрос: а куда стримить. Отсюда и родилась идея: зачем выбирать, если можно транслировать сразу везде.

Как происходил запуск?

Первую версию Restream мы собрали быстро, но она довольно плохо работала и выглядела (разработка заняла месяц, MVP сервиса делились на форумах и Reddit — vc.ru).

Мы увидели, что люди начали пользоваться Restream, несмотря на проблемы — это было знаком, что в идее что-то есть.

Изначально ориентировались на СНГ и получили негатив: русскоязычные пользователи нам сказали, что эта штука не взлетит, всё фигня, в таком духе. Но англоязычные пользователи заинтересовались и поддержали.

Довольно забавно получилось: мы запустились из Украины, ориентировались на западный рынок и потом пришли обратно в СНГ.

Демонстрация версии Restream 2015 года

Изначально у нас были серверы во Франкфурте — это была проблема, у русскоязычных пользователей не было хорошего коннекта, поэтому качество работы сервиса было хуже. Спустя пару лет появились серверы в Москве.

Мы не понимали, что нужно ставить серверы ближе к пользователю, найти провайдеров, которые будут по хорошей цене отдавать серверные мощности, с хорошими сетями и железом — это заняло много времени.

Изначально сервис был написан «на коленке», у нас не было опыта, поэтому то, что мы писали всё 10 раз переписалось. Но люди все равно пользовались.

Вы сначала искали инвесторов и расширялись, а потом начали зарабатывать? Или приходили к инвесторам с определенной бизнес-моделью?

Первую версию продукта мы сделали без инвесторов: мы просто не могли их найти — такого сервиса в мире ещё не существовало. В Восточной Европе в основном инвестируют в клоны успешных компаний с Запада, когда бизнес-модель работает, всё откатано, можно сделать клон на другом рынке.

В такие проекты готовы инвестировать, но когда подобных продуктов нет в мире и это связано со стримингом, дорого, ничего не зарабатываем — найти инвесторов сложно.

Поэтому мы одалживали деньги у друзей, арендовали серверы и развивали продукт, потом прикрутили кнопку Donate по сбору донатов. Так как и дальше не находили инвесторов, прикручивали дополнительные платные функции и возможности.

Начали зарабатывать пару тысяч долларов в месяц, после этого получили первые инвестиции — от ребят, которых до сих пор не видели вживую. Они из Москвы, Александр Петров и Иван Сазонов из Iskra Ventures — по Skype проинвестировали $50 тысяч.

Я их уговаривал два месяца, и сейчас они очень довольны. Без них могло ничего не получиться.

У них до сих пор доля в компании?

Да.

Это им принадлежит 5% Restream?

Это было до раунда, сейчас меньше.

Restream в 2015 году TechCrunch

Как зарабатывает Restream

Как менялась бизнес-модель сервиса?

Платная модель началась с одноразовых платежей. Мы пытались понять, на что люди готовы тратить деньги, и ради эксперимента начали принимать платежи $5-7 за дополнительный апгрейд.

Например, так как сервис был бесплатным, стримеры начали транслировать один и тот же контент на несколько каналов в одной стриминговой платформе, например на YouTube. Это больше напоминало спам. Мы решили, что нужно аккуратно ограничить эту опцию и начали продавать подключение дополнительных каналов на одной платформе за $5-7.

Каждый раз, когда человек заплатил, ему приходилось каждый месяц заново напоминать, что у него могут отключиться функции. Но потом у нас щёлкнуло: подписка! Можно один раз подписать и автоматически принимать платежи.

Затем продукт очень эволюционировал, мы добавили множество функций, брендинг в трансляции, возможность в реальном времени добавлять и во время управлять каналами, переключать их — такие вот Pro-штучки.

А какая у вас сейчас бизнес-модель? Вы зарабатываете на подписке или есть отдельные корпоративные пакеты?

Основная модель — Freemium, есть бесплатный сервис с подпиской на дополнительные функции. Им пользуются стримеры-игроки, музыканты, малый и средний бизнес, есть клиенты в 90 странах.

Restream

Есть корпоративные клиенты, крупные организации — мы с ними работаем индивидуально и оказываем enterprise-поддержку: сопровождаем их трансляции и мониторим конкретный ивент, выделяем отдельного человека под трансляцию, который отвечает за неё и следит, чтобы всё было хорошо на всех платформах.

Цена на такие услуги намного выше. Но мы не предоставляем полный цикл, когда приезжает команда, которая снимает и режиссирует весь процесс.

Не думали начать?

Это плохо масштабируется, для этого есть другие компании.

Средний чек мероприятия?

Самый успешный кейс — мы заработали $5 тысяч за час трансляции. У большой компании был ивент, они попросили помочь с ним — мы показали, как и что, но заказчик хотел, чтобы мы всё контролировали. Назвали эту сумму, они оказались готовы. Самые легкие $5 тысяч, которые можно было заработать.

Трансляция длилась час.

Спортивная трансляция?

Киберспортивное — это было игровое мероприятие.

Стоимость подписки — от $19 до $299 в зависимости от набора функций. 

Вы продаете рекламу в продукте? Или получаете отчисления от рекламы в трансляциях?

Нет. У нас были интересные концепты, но пока приостановили их, потому что они не так растут, как подписка. Мы сначала выстроим эту модель, а потом будем думать о других способах монетизации.

Ты говорил про 90 стран — работаете в Китае?

Мы хорошо представлены в Южной Корее и Японии. В Китае слабее из-за особенностей рынка, например, локализации, пока просто туда не дошли, поддерживаем там три платформы. Есть другие рынки, на которых нам легче вырасти ещё в несколько раз, чем выйти на новые.

Китай — вариант, но для того, чтобы там работать, нужно искать стратегического партнёра. Это довольно закрытая страна, там нужно идти, и разговаривать, например, с Tencent или Alibaba. Если заручиться их поддержкой, можно быстро развиваться. Если же заходить самим, есть ряд ограничений.

А в Индии? Туда сейчас стремятся ИТ-компании и пытаются подружиться с Jio.

В Индии есть пользователи и сетевая инфраструктура, рынок очень большой, но в таких странах всё упирается в расходную составляющую и платежеспособность пользователей. Сейчас для нас дорого выходить на этот рынок. Но, думаю, мы там тоже будем.

Зарабатывает ли Restream

Раз коснулись трат: а какая основная статья расходов? Персонал, инфраструктура, аренда серверов?

Уже поровну, до этого была инфраструктура.

А что поменялось?

Мы просто набрали больше людей (смеется). Из-за этого доля выровнялась. Мы выросли на 300% с начала года, расходы тоже растут.

Вы стали прибыльными? Встречал в ранних интервью, что в плюс вышли в 2018 году.

Мы всегда держались около нуля, в точке безубыточности, потому что было сложно привлечь миллионы долларов инвестиций, чтобы быстро масштабироваться. Сейчас мы прибыльная компания, но выручку пока не раскрываем.

Долгое время мы бутстрапили («затягивали пояса» — финансировали компанию из собственных средств без привлечения инвестиций и экономя на всём) и были сдержанными, старались контролировать расходы и не уходить в минус — это стало частью культуры.

Стать прибыльными получилось в начале этого года, в прошлом году были периоды работы в плюс, но не каждый месяц. А с января 2020 года, ещё до пандемии, стали лучше зарабатывать, росли по выручке и расходам и вышли в плюс.

Россия же у нас третий регион по количеству пользователей, но один из последних по доходности — несколько десятков тысяч долларов (основные рынки — США, Европа). В основном здесь пользуются Restream бесплатно — это связано с уровнем платежеспособности и культуры.

А какое соотношение между индивидуальными и корпоративными трансляциями? Оно изменилось после пандемии?

Если раньше было соотношение 80% — геймеры и 20% — другие вертикали, то сейчас это где-то 50% на 50%. Всего в нашей базе 2,5 млн стримеров: это 8 млн трансляций в месяц с охватом в 800 млн зрителей.

Есть пользователи, которые транслируют раз в квартал, их сложно причислить к активным, и в то же время неактивным, так как они платят подписку, а стримят редко, потому что готовятся к большим ивентам. Есть геймеры, которые стримят 24/7.

Рынок геймеров остался таким же, но стримы в других нишах серьезно выросли, в том числе, из-за того, что люди в ряде стран не могут встречаться из-за соблюдения социальной дистанции.

Например, фитнес-тренеры начали проводить уроки онлайн и стримят в соцсети через Restream, есть кейсы, когда небольшие кафе и рестораны открываются только на доставку и стримят, как готовят блюда, рекламируя себя таким образом.

И так по другим вертикалям. Во многих странах запрещены концерты — музыканты идут в онлайн и транслируют концерты в соцсети, опять же через Restream.

Малый и средний бизнес тоже адаптируется к реалиям, развивается электронная коммерция, а всё взаимодействие с клиентом и аудиторией происходит в онлайне. Стримы играют здесь важную роль.

Если Zoom — это инструмент, чтобы проводить закрытые видеоконференции, то Restream становится инструментом, который позволяет транслировать контент в социальные сети, чтобы охватить как можно больше зрителей.

И сейчас вы больше нацелены на корпоративный рынок?

Да, конечно.

Почему?

Мы запускали компанию, которая фокусируется на игровой индустрии, но сейчас онлайн-медиа становится маркетинговым инструментом и частью маркетинговой стратегии любого бизнеса и организации.

Онлайн-видео — крутой инструмент, чтобы оставаться релевантными в соцсетях и растить своё сообщество, потому что уровень взаимодействия контента с аудиторией выше, зритель вовлечен в процесс.

Их можно использовать для продуктовых анонсов, образовательных трансляций, посвященных работе с продуктом или сервисом. Если компания продает услуг или услугу, на трансляции можно показать, как пользоваться товаром.

Например, MailChimp использует Restream, чтобы рассказывать аудитории о том, как использовать сервис.

Также компании используют стримы для организации Q&A-секций, приглашая спикеров и экспертов — люди получают больше ценности от такого контента, лучше вовлекаются и привязываются к бренду. А в ритейле трансляции используют для быстрых распродаж,, когда купоны со скидками действуют только во время стрима, например, в течение часа.

Есть направление профессиональных трансляций-кейноутов. Например, Microsoft анонсировала новые продукты Surface и вела трансляцию через Restream.

Есть спрос у политических, благотворительных и госорганизаций — например, для информирования людей во время пандемии. В Италии глава одного из регионов, где была вспышка вируса, оповещал население, рассказывал, как вести себя во время пандемии, какое количество смертей за день, когда можно будет выходить на улицу и так далее.

Запуск новых продуктов

У вас был Restream для трансляций и дополнительный платный «обвес». А зачем нужен Restream Studio?

Мы были пионерами на рынке трансляций на множество платформ. Чтобы использовать наш сервис, нужно было подключать приложения для захвата видео и трансляций — OBS, XSplit и другие энкодеры. Точно так же Restream можно соединить с Zoom или с GoPro, другими продуктами.

Но у нас не было решения «всё в одном» — только облако, к которому ты подключаешь другой софт. Это хорошо работало для профессионалов и геймеров, которые разбираются в предмете и могут всё настроить.

Но так как рынок меняется и всё больше других сфер начинают использовать Live-видео, мы решили запустить Studio — сервис видеопродакшена, в котором всё необходимое можно сделать через Restream в браузере — не нужно подключать OBS и прочее.

Он поможет людям без глубоких навыков в стриминге проводить трансляции так, чтобы они выглядели профессионально. Можно добавлять водяные знаки, графику и тому подобное без сложных настроек.

Идея продукта — дать возможность людям и бизнесу создавать своё видео и упростить этот процесс до уровня Zoom, чтобы опыт взаимодействия был очень простым. Есть кнопка запуска стрима и вокруг неё необходимые инструменты, чтобы всё выглядело красиво.

Если Studio работает через браузер, то захватывается ли экран в играх или сторонних приложениях?

Это сервис не для игр, больше для других вертикалей и заточен под бизнес-аудиторию. Для игровых стримов нужно использовать Restream с «классическим» софтом для захвата.

Studio подходит для более простых задач: захватить экран через браузер можно, например, чтобы расшарить презентацию. Можно приглашать гостей и вести трансляцию сразу в нескольких местах.

Вы со Studio не заходите на территорию Zoom?

Не совсем, мы комплементарны к ним, потому что мы делаем сервисы для соцсетей и публичных мероприятий, а Zoom больше для закрытых. В Studio мы больше фокусируемся на продакшене, графике, что можно наложить поверх видео, агрегируем чаты, сообщения из которых можно вывести в прямой эфир. Например, для ток-шоу.

Какие компании пользуются Studio и Restream?

Например, BMW, Bentley, ВОЗ, Mailchimp, Louis Vuitton. Некоторые телеканалы: CNN, Fox News, Yahoo Trends используют Restream для соцсетей.

Примеры компаний-клиентов Restream

Подписки для Restream и Studio отличаются?

Нет, это всё в одном пакете, Studio есть и в бесплатной версии, только с ограничениями — нельзя убрать водяной знак, например.

Зачем Restream привлекает инвестиции

Для чего вы привлекали инвестиции?

Когда получили деньги от Iskra Ventures, сразу договорились, что наша задача — выйти на западный рынок и попасть в один из топовых акселераторов, пробовали Tech Stars, Y Combinator и другие — везде нам отказали. Мы искали акселератор, в котором есть менторы, готовые подсказать, как развиваться.

Но всё равно пытались зацепиться за США — довольно большое количество людей пользовались Restream в Северной Америке, а нам нужно было лучше понимать наших клиентов. Мы искали акселератор, в котором есть менторы, готовые подсказать, как развиваться, и вложить в это деньги.

О последнем раунде на $50 млн: это вы искали инвестиции или инвестиции искали вас? (до этого компания привлекла $3,4 млн от Silverton Partners в 2018 году)

Они нас нашли.

Заинтересовались вами после пандемии?

С одним из фондов мы общались несколько лет, а интерес начал приходить в начале пандемии. И в итоге получилось так, что они предложили условия, от которых было сложно отказаться.

Это был стратегическое решение: мы бутстрапили этот бизнес, а нужно теперь построить компанию. У нас не хватает опыта, и нужно привлечь людей, которые это умеют. И мы как раз привлекли капитал, чтобы привлечь таких людей, которые помогут построить и масштабировать бизнес.

На какие направления вы будете тратить инвестиции?

Это поиск людей, реклама, стратегическая покупка каких-то маленьких игроков на рынке. Появляются маленькие проекты, через которые можно расти, например, если у них не получается монетизироваться, но есть группа энтузиастов, им можно предложить комфортные условия для присоединения к нашей компании, купить их технологию и вместе развиваться.

На глобальном рынке были стартапы, которые тоже привлекли $50 млн и говорят: «Идем с нами, у нас есть $50 млн, завтра единорогом станем!». (Restream не раскрывает оценку стоимости компании, но она «определенно выше», чем $17,8 млн в 2018 году)

К нам приходили крупные компании России, говорили: «Давайте мы вас купим и вы станете юнитом в нашей корпорации», но мы решили, что хотим быть отдельно и растить своё. Такие себе были офферы.

Мы хотим, чтобы стримеры могли зарабатывать через Restream, а для предпринимателей быть ролевой моделью: своим примером показать, что всё возможно, что без связей, капитала и знания английского языка можно построить бизнес. Просто нужно чуть-чуть побороться, потратить время, рискнуть и не сдаваться. Идея в этом, а не в том, чтобы денег заработать.

Ты говоришь, что только сейчас будете тратить деньги на маркетинг. А до этого рекламировались?

Да, стандартными методами (до 2018 года Restream продвигался через общение с аудиторией, но не платил напрямую за её привлечение), сейчас просто будут больше бюджеты.

А кого вы хотите привлечь?

Сейчас фокус на малом и среднем бизнесе, которому нужен маркетинг. Мы рассматриваем Restream как маркетинговый инструмент для компаний.

Крупные корпорации тоже приходят, но у них средний чек за обычную трансляцию условно сравним с тем, что и у малого бизнеса. Они могут заплатить больше за конкретный ивент, но мы не продаем это решение и не масштабируем его.

Преимущества нашего решения — инфраструктура, технология и бренд на потребительском рынке, который ассоциируется со стримингом во многих странах. Поэтому у нас идеальный микс, чтобы выходить на B2C, развиваться, а заодно зацепить B2B.

«Самое важное — это люди»: как компания планирует расти дальше

Что самое сложное для дальнейшего роста?

Сложность масштабирования команды. Сейчас у нас команда из 45 человек. Мы работаем удалённо во время пандемии, и хочется больше привлекать наших инженеров из СНГ, но не так много людей решает наши задачи.

Отношение к работе у нас более халатное, собрать классную команду — это челлендж: мало кто готов работать и быть заряженным на результат. Многие просто хотят получать фиксированную плату за час работы, но не интересуются конечным результатом.

А как же инфраструктура и поиск клиентов?

Мне кажется, что люди — самое важное в любом бизнесе, с кем ты работаешь. Это кажется таким странным, что у нас в голове мысль «чтобы начать что-то мне нужен капитал». Нет — нужны просто люди, мы начинали без капитала, а имея капитал ты не всегда найдешь людей.

Если у кого-то ожидания зарплаты $500 тысяч в год, это не означает, что он сможет сделать $10 млн для компании или хотя бы отбить деньги, вложенные в него.

Сотрудники у вас тоже в доле?

Да, у каждого есть опцион.

IPO в планах?

Это сильно далеко. Сейчас наша задача — вырасти в несколько раз, по маленькому шажочку идти вперед.

Понятно, что у нас есть амбиции — построить глобальный хаб для live-трансляций, чтобы весь контент шел через нашу инфраструктуру, но сейчас речь о том, чтобы масштабироваться, искать лучших людей и строить команду. Ну и нарастить выручку в несколько раз, охватить чуть больше рынок.

Разрабатываете ли новые продукты или сосредоточитесь на том, что есть?

Сейчас мы полностью перерабатываем продукты: раньше мы их разделяли, теперь переупаковываем (Сейчас у компании отдельные сервисы мультичата, аналитики, планировщик стримов, сам Restream и Studio).

Новые проекты будут, но ещё есть большое пространство для доработки того, что имеем сейчас — всё работает не совсем так, как мы хотим.

Система аналитики Restream TechCrunch

То есть после инвестиций вы просто перегруппировываетесь?

Да, в этом сейчас вся задача. Мы сейчас на пределе наших возможностей. 8 млн трансляций в месяц — это очень много для такой команды. Чтобы разрабатывать что-то дальше и совершенствовать, нам нужно полностью пересмотреть процессы, как мы разрабатываем продукты и взаимодействуем между собой. Это очень сложно сделать, когда ты работаешь удалённо.

Самое сложное — анбординг новых людей: через видео сложно передать новичкам всё, что находится в голове. Когда находишься в одном помещении, можно вместе кофе попить, поговорить, и намного быстрее начинаешь чувствовать человека. Горит огонёк в Slack, но я не знаю, что ты делаешь, может ты в бассейн пошёл вместо работы.

А с кем сработался есть полное доверие, и если что-то не получается, то не из-за того, что они пошли куда-то, а просто из-за того, что не получилось, но они приложили максимум усилий.

О работе в период пандемии

Вы хотите вернуться в офис?

Да, мы оставляем возможность удалёнки, но точки сбора должны быть.

У вас офисы в США и Киеве?

Да, два равнозначных — в Киеве и Остине. Ребята иногда собираются, чтобы что-то обсудить вместе, но в основном работают удалённо. Зато удалёнка решает проблему с арендой помещения: стоял вопрос о поиске нового места, но так как пришла пандемия, у нас эта потребность пока отпала.

Как изменился рынок стриминга и отношение к нему?

Zoom очень много всего сделал для привлечения внимания к стримингу. Рынок растёт: не беря в расчет adult-индустрию, если до этого стримингом занимались геймеры, то сейчас более взрослое поколение осознало его ценность. (С января 2020 года Restream вырос на 300%).

Пандемия убрала страх перед камерой. Я сам хоть и придумал Restream и работаю над ним, сам не стримил, но с приходом пандемии прошёл какой-то блок, стал вещать, посещать интервью.

Тоже самое произошло с людьми, которые относились к стримингу, как к телевидению, и думали «что мне сказать на камеру?» — произошло смещение, и теперь они сами готовы создавать такой контент.

А что изменилось в бизнесе на фоне пандемии?

Привлекать инвестиции сейчас довольно сложно, переговоры стали гораздо сложнее, чем при личной встрече. Мы получали инвестиции, общаясь через Zoom. Поэтому с одной стороны есть интерес к этой нише, с другой — она во многих сегментах перегрета, там много игроков, но они занимаются другими вещами.

Если посмотреть статистику, количество инвестиций в стартапы явно упало: инвесторы с опаской вкладывают деньги и больше занимаются поиском потенциально интересных компаний.

Плюс пандемия наложила на мир экономические последствия, люди экономят, многие бизнесы умерли, нужно много дотаций, это нужно как-то балансировать, а инвестиции — это риск.

Ниша, в которой мы были, не очень большая, по сравнению с растущим интересом к электронной торговле, обучением, здравоохранением, но мы трансформировали наш продукт и поэтому получили интерес со стороны инвесторов.

Они тоже понимают, что это новое развитие экономики и мира, огромные возможности, чтобы создать сейчас новый бизнес, который станет мультимиллиардным через пару лет. С одной стороны и хочется, и колется, но большинство инвесторов — консерваторы.

О перегретых нишах — что ты имел ввиду?

Есть сферы, где очень много игроков делают одно и тоже, например, сервисы донатов.

Кстати, а у вас подключаются сторонние донат-сервисы или есть своя система? Как донатят через вашу платформу?

Мы этим не занимаемся, у нас другой бизнес. Мы хотим не конкурировать с подобными сервисами, а находить новые направления.

А ведь комиссия с донатов могла бы быть новым источником дохода.

Да, с одной стороны, но лучше фокусироваться на чем-то одном, и быть в этом лучшим. Нужно искать модели, которые хорошо масштабируются и создавать модели, которые можно продавать всем, а не делать решения для нескольких клиентов. Или эти решения должны стоить миллионы долларов — это совсем другой бизнес.

Мы делаем продукт, который дает возможность тем, кто ещё не занимался стримингом, использовать его для маркетинга.

Как на вас повлияла пандемия с точки зрения подхода к продукту?

Studio — хороший пример. У нас это было в дальних планах, но были вынуждены сделать её сейчас, потому что это часть нашей конверсии.

Приходили люди, которым нужно было разобраться в OBS или других приложениях, как соединить их с нашим сервисом. Количество функций в профессиональных инструментах для трансляций не нужно для такой аудитории. И мы решили, что нужно помочь и упростить это, сделав своё решение.

К чему движется компания? Изменилась ли глобальная цель?

Она осталась та же: мы хотим помочь демократизировать стриминг, дать возможность дистрибуции и монетизации контента, улучшить жизнь авторов и зрителей с помощью наших инструментов.

Мы верим, что наш сервис позволит создать миллионы рабочих мест, и стремимся к этому: создатели контента должны быть оценены по достоинству. Если ты умеешь это делать, это должно оплачиваться.

У нас была такая мысль с прошлой компанией 10 лет назад, но нужно было, чтобы к этому пришло общество. Мы в хорошем месте с хорошим продуктом и командой. Поэтому и анонсировали раунд инвестиций — потому что верим, что можем большее.

#интервью #restream #стримы

Евгений Делюкин
+29 543
3
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0440\u0438\u043c\u044b","restream","\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u044c\u044e"], "comments": 0, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "story", "id": 155702, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 04 Sep 2020 16:32:46 +0300", "is_special": false }
Трибуна
Кейс «Гудка»: как мы сделали «коллтрекинг для людей» и зачем рынку лоукост-аналитика
Привет! Меня по-прежнему зовут Иван Шкиря, я предприниматель с уклоном в ИТ. У меня уже есть коллтрекинговый бизнес…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('gaged-solo-special'); if (container) { s.onload = function() { new GagedSolo.Special({ css: 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'f69310c8');
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ivi
Подписан
Отписаться
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ IVI «ЧУМА!» ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СЕРИАЛОМ НА КАРАНТИНЕ
Оригинальный сериал IVI «ЧУМА!» признан лучшим сериалом на карантине по версии Glamour Influencers Awards 2020. За побе…
3
Selectel
Подписан
Отписаться
Сделай сам: новая жизнь пленочной кассеты
Энтузиасты нашли способ превратить пленочные кассеты, используемые для 8-ми битных компьютеров, в современный девайс. Р…
0
Skillbox
Подписан
Отписаться
Как дизайнеру сделать свой первый кейс на Behance
Как должен выглядеть привлекательный кейс и какие ошибки допускают начинающие специалисты — рассказывает Павел Горшков…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Артем Калашников
за день
Это они ещё Инстаграм не видели
ФАС завела дело на блогера Анастасию Ивлееву за рекламу вермута в YouTube-ролике
Тинькофф
за неделю
«Занимательная инфографика»: «Тинькофф» ответил на изменение условий по картам «Яндекс.Плюс» у «Альфа-банка»

Комментарии

Георгий Беглорян

Сооснователь издания Baza…

Valentin Dombrovsky

«Вайти» — агрегатор для…

Илья Шишкунов

Сооснователь издания Baza…

Георгий Беглорян

Сооснователь издания Baza…

Vl Al

«Яндекс» откроет в Петербурге…

Илья Шишкунов

Сооснователь издания Baza…

Vl Al

«Яндекс» откроет в Петербурге…

Alexandr Leibowitz

«Мог бы зайти на полчасика…

Георгий Беглорян

«Сбербанк» создаст «дочку» для…

Vl Al

«Яндекс» откроет в Петербурге…

Arthur Niazyan

WSJ: Juul планирует уйти из…

Георгий Беглорян

«Мог бы зайти на полчасика…

Sergei Timofeyev

«Сберавто» разрешил…

Георгий Беглорян

«Сбербанк» создаст «дочку» для…

Кирилл Стенцов

SpaceX рассказала о результатах…

Николай Шелопугин

«Сбербанк» создаст «дочку» для…

Холден Колфилд

Delivery Club перестанет…

Балкон.ру

Сооснователь издания Baza…

Yura Z.

Сооснователь издания Baza…

Pavel Romanov

Delivery Club перестанет…