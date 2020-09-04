Александр Худа рассказал, почему сервис многопотоковых трансляций Restream запускался без инвесторов, на чём он зарабатывает, зачем привлёк $50 млн и почему поиск сотрудников — основная проблема роста.

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Restream — облачный сервис, который позволяет транслировать видеоконтент одновременно на несколько платформ, он работает с более чем 30 сервисами, включая YouTube, Twitch и соцсети. Restream поддерживает мультичат со зрителями разных платформ, предоставляет аналитику и планировщик видео.

Стартап основали Андрей Суржинский и Александр Худа в 2015 году, сейчас у компании два офиса — в США и на Украине, в команде 45 человек.

По собственным данным, через Restream ежемесячно проводится более 8 млн трансляций с охватом в 800 млн зрителей. Среди клиентов компании — Microsoft, Cisco, Ubisoft, Google, AMD и Epic Games.

В августе 2020 года Restream запустил сервис Restream Studio, с помощью которого авторы могут брендировать трансляции, подключать собеседников и использовать интерактивные элементы. А также привлёк $50 млн от венчурных фирм Insight Partners, Sapphire Ventures и других инвесторов.

Всего компания привлекла $53,4 млн инвестиций c 2015 года.

Александр Худа Twitter

В интервью vc.ru Александр Худа рассказал:

Почему компания из СНГ сделала акцент на рынке США и каким образом на него вышла.

О первых «бизнес-ангелах».

На чем зарабатывает сервис и зарабатывает ли вообще.

О важности и причинах перехода бизнеса к b2b.

Зачем нужен новый сервис Restream Studio и чем он отличается от других продуктов компании.

Интересуются ли инвесторы стриминговым рынком, изменились ли их предпочтения после пандемии и как она повлияла на рынок.



Об основных проблемах роста и поиска новых людей.

Первые шаги

Как начинался Restream?

Это было пять лет назад, в 2015 году. До него у нас была компания, тоже связанная со стримингом и образованием. Пытались сделать стартап Tutorsband, потратили на него четыре года, и в итоге он не взлетел. (Tutorsband — образовательная платформа, на которой можно было проводить стримы и вебинары — vc.ru).

Мы c Андреем Суржинским, сооснователем Restream, проанализировали ошибки и решили попробовать что-то новое, а не делать стриминговую платформу: так родилась идея Restream — проект, в котором live-видео распространяется сразу везде.

Андрей Суржинский и Александр Худа (слева)

Почему стриминг? Вы агрегируете у себя видео, стримите его дальше — это же большой трафик с огромными расходами на серверы. С нуля такое сложно запустить.

Согласен, но тут такой момент: мы отдаем видео не каждому зрителю, а только серверу конечной платформы — YouTube, «ВКонтакте», Twitch. От нас идет только один видеопоток, а конечная платформа раздает его уже каждому зрителю — это намного сложнее и дороже.

Для нас расходы тоже были немаленькие, но мы увидели в этом ценность. На тот момент платформ было много: Twitch, GoodGame, Hitbox и другие.

Мы увидели, что у всех желающих стримить есть вопрос: а куда стримить. Отсюда и родилась идея: зачем выбирать, если можно транслировать сразу везде.

Как происходил запуск?

Первую версию Restream мы собрали быстро, но она довольно плохо работала и выглядела (разработка заняла месяц, MVP сервиса делились на форумах и Reddit — vc.ru).

Мы увидели, что люди начали пользоваться Restream, несмотря на проблемы — это было знаком, что в идее что-то есть.

Изначально ориентировались на СНГ и получили негатив: русскоязычные пользователи нам сказали, что эта штука не взлетит, всё фигня, в таком духе. Но англоязычные пользователи заинтересовались и поддержали.

Довольно забавно получилось: мы запустились из Украины, ориентировались на западный рынок и потом пришли обратно в СНГ.

Демонстрация версии Restream 2015 года

Изначально у нас были серверы во Франкфурте — это была проблема, у русскоязычных пользователей не было хорошего коннекта, поэтому качество работы сервиса было хуже. Спустя пару лет появились серверы в Москве.

Мы не понимали, что нужно ставить серверы ближе к пользователю, найти провайдеров, которые будут по хорошей цене отдавать серверные мощности, с хорошими сетями и железом — это заняло много времени.

Изначально сервис был написан «на коленке», у нас не было опыта, поэтому то, что мы писали всё 10 раз переписалось. Но люди все равно пользовались.

Вы сначала искали инвесторов и расширялись, а потом начали зарабатывать? Или приходили к инвесторам с определенной бизнес-моделью?

Первую версию продукта мы сделали без инвесторов: мы просто не могли их найти — такого сервиса в мире ещё не существовало. В Восточной Европе в основном инвестируют в клоны успешных компаний с Запада, когда бизнес-модель работает, всё откатано, можно сделать клон на другом рынке.

В такие проекты готовы инвестировать, но когда подобных продуктов нет в мире и это связано со стримингом, дорого, ничего не зарабатываем — найти инвесторов сложно.

Поэтому мы одалживали деньги у друзей, арендовали серверы и развивали продукт, потом прикрутили кнопку Donate по сбору донатов. Так как и дальше не находили инвесторов, прикручивали дополнительные платные функции и возможности.

Начали зарабатывать пару тысяч долларов в месяц, после этого получили первые инвестиции — от ребят, которых до сих пор не видели вживую. Они из Москвы, Александр Петров и Иван Сазонов из Iskra Ventures — по Skype проинвестировали $50 тысяч.

Я их уговаривал два месяца, и сейчас они очень довольны. Без них могло ничего не получиться.

У них до сих пор доля в компании?

Да.

Это им принадлежит 5% Restream?

Это было до раунда, сейчас меньше.

Restream в 2015 году TechCrunch

Как зарабатывает Restream

Как менялась бизнес-модель сервиса?

Платная модель началась с одноразовых платежей. Мы пытались понять, на что люди готовы тратить деньги, и ради эксперимента начали принимать платежи $5-7 за дополнительный апгрейд.

Например, так как сервис был бесплатным, стримеры начали транслировать один и тот же контент на несколько каналов в одной стриминговой платформе, например на YouTube. Это больше напоминало спам. Мы решили, что нужно аккуратно ограничить эту опцию и начали продавать подключение дополнительных каналов на одной платформе за $5-7.

Каждый раз, когда человек заплатил, ему приходилось каждый месяц заново напоминать, что у него могут отключиться функции. Но потом у нас щёлкнуло: подписка! Можно один раз подписать и автоматически принимать платежи.

Затем продукт очень эволюционировал, мы добавили множество функций, брендинг в трансляции, возможность в реальном времени добавлять и во время управлять каналами, переключать их — такие вот Pro-штучки.

А какая у вас сейчас бизнес-модель? Вы зарабатываете на подписке или есть отдельные корпоративные пакеты?

Основная модель — Freemium, есть бесплатный сервис с подпиской на дополнительные функции. Им пользуются стримеры-игроки, музыканты, малый и средний бизнес, есть клиенты в 90 странах.

Restream

Есть корпоративные клиенты, крупные организации — мы с ними работаем индивидуально и оказываем enterprise-поддержку: сопровождаем их трансляции и мониторим конкретный ивент, выделяем отдельного человека под трансляцию, который отвечает за неё и следит, чтобы всё было хорошо на всех платформах.

Цена на такие услуги намного выше. Но мы не предоставляем полный цикл, когда приезжает команда, которая снимает и режиссирует весь процесс.

Не думали начать?

Это плохо масштабируется, для этого есть другие компании.

Средний чек мероприятия?

Самый успешный кейс — мы заработали $5 тысяч за час трансляции. У большой компании был ивент, они попросили помочь с ним — мы показали, как и что, но заказчик хотел, чтобы мы всё контролировали. Назвали эту сумму, они оказались готовы. Самые легкие $5 тысяч, которые можно было заработать.

Трансляция длилась час.

Спортивная трансляция?

Киберспортивное — это было игровое мероприятие.

Стоимость подписки — от $19 до $299 в зависимости от набора функций.

Вы продаете рекламу в продукте? Или получаете отчисления от рекламы в трансляциях?

Нет. У нас были интересные концепты, но пока приостановили их, потому что они не так растут, как подписка. Мы сначала выстроим эту модель, а потом будем думать о других способах монетизации.

Ты говорил про 90 стран — работаете в Китае?

Мы хорошо представлены в Южной Корее и Японии. В Китае слабее из-за особенностей рынка, например, локализации, пока просто туда не дошли, поддерживаем там три платформы. Есть другие рынки, на которых нам легче вырасти ещё в несколько раз, чем выйти на новые.

Китай — вариант, но для того, чтобы там работать, нужно искать стратегического партнёра. Это довольно закрытая страна, там нужно идти, и разговаривать, например, с Tencent или Alibaba. Если заручиться их поддержкой, можно быстро развиваться. Если же заходить самим, есть ряд ограничений.

А в Индии? Туда сейчас стремятся ИТ-компании и пытаются подружиться с Jio.

В Индии есть пользователи и сетевая инфраструктура, рынок очень большой, но в таких странах всё упирается в расходную составляющую и платежеспособность пользователей. Сейчас для нас дорого выходить на этот рынок. Но, думаю, мы там тоже будем.

Зарабатывает ли Restream

Раз коснулись трат: а какая основная статья расходов? Персонал, инфраструктура, аренда серверов?

Уже поровну, до этого была инфраструктура.

А что поменялось?

Мы просто набрали больше людей (смеется). Из-за этого доля выровнялась. Мы выросли на 300% с начала года, расходы тоже растут.

Вы стали прибыльными? Встречал в ранних интервью, что в плюс вышли в 2018 году.

Мы всегда держались около нуля, в точке безубыточности, потому что было сложно привлечь миллионы долларов инвестиций, чтобы быстро масштабироваться. Сейчас мы прибыльная компания, но выручку пока не раскрываем.

Долгое время мы бутстрапили («затягивали пояса» — финансировали компанию из собственных средств без привлечения инвестиций и экономя на всём) и были сдержанными, старались контролировать расходы и не уходить в минус — это стало частью культуры.

Стать прибыльными получилось в начале этого года, в прошлом году были периоды работы в плюс, но не каждый месяц. А с января 2020 года, ещё до пандемии, стали лучше зарабатывать, росли по выручке и расходам и вышли в плюс.

Россия же у нас третий регион по количеству пользователей, но один из последних по доходности — несколько десятков тысяч долларов (основные рынки — США, Европа). В основном здесь пользуются Restream бесплатно — это связано с уровнем платежеспособности и культуры.

А какое соотношение между индивидуальными и корпоративными трансляциями? Оно изменилось после пандемии?

Если раньше было соотношение 80% — геймеры и 20% — другие вертикали, то сейчас это где-то 50% на 50%. Всего в нашей базе 2,5 млн стримеров: это 8 млн трансляций в месяц с охватом в 800 млн зрителей.

Есть пользователи, которые транслируют раз в квартал, их сложно причислить к активным, и в то же время неактивным, так как они платят подписку, а стримят редко, потому что готовятся к большим ивентам. Есть геймеры, которые стримят 24/7.

Рынок геймеров остался таким же, но стримы в других нишах серьезно выросли, в том числе, из-за того, что люди в ряде стран не могут встречаться из-за соблюдения социальной дистанции.

Например, фитнес-тренеры начали проводить уроки онлайн и стримят в соцсети через Restream, есть кейсы, когда небольшие кафе и рестораны открываются только на доставку и стримят, как готовят блюда, рекламируя себя таким образом.

И так по другим вертикалям. Во многих странах запрещены концерты — музыканты идут в онлайн и транслируют концерты в соцсети, опять же через Restream.

Малый и средний бизнес тоже адаптируется к реалиям, развивается электронная коммерция, а всё взаимодействие с клиентом и аудиторией происходит в онлайне. Стримы играют здесь важную роль.

Если Zoom — это инструмент, чтобы проводить закрытые видеоконференции, то Restream становится инструментом, который позволяет транслировать контент в социальные сети, чтобы охватить как можно больше зрителей.

И сейчас вы больше нацелены на корпоративный рынок?

Да, конечно.

Почему?

Мы запускали компанию, которая фокусируется на игровой индустрии, но сейчас онлайн-медиа становится маркетинговым инструментом и частью маркетинговой стратегии любого бизнеса и организации.

Онлайн-видео — крутой инструмент, чтобы оставаться релевантными в соцсетях и растить своё сообщество, потому что уровень взаимодействия контента с аудиторией выше, зритель вовлечен в процесс.

Их можно использовать для продуктовых анонсов, образовательных трансляций, посвященных работе с продуктом или сервисом. Если компания продает услуг или услугу, на трансляции можно показать, как пользоваться товаром.

Например, MailChimp использует Restream, чтобы рассказывать аудитории о том, как использовать сервис.

Также компании используют стримы для организации Q&A-секций, приглашая спикеров и экспертов — люди получают больше ценности от такого контента, лучше вовлекаются и привязываются к бренду. А в ритейле трансляции используют для быстрых распродаж,, когда купоны со скидками действуют только во время стрима, например, в течение часа.

Есть направление профессиональных трансляций-кейноутов. Например, Microsoft анонсировала новые продукты Surface и вела трансляцию через Restream.

Есть спрос у политических, благотворительных и госорганизаций — например, для информирования людей во время пандемии. В Италии глава одного из регионов, где была вспышка вируса, оповещал население, рассказывал, как вести себя во время пандемии, какое количество смертей за день, когда можно будет выходить на улицу и так далее.

Запуск новых продуктов

У вас был Restream для трансляций и дополнительный платный «обвес». А зачем нужен Restream Studio?

Мы были пионерами на рынке трансляций на множество платформ. Чтобы использовать наш сервис, нужно было подключать приложения для захвата видео и трансляций — OBS, XSplit и другие энкодеры. Точно так же Restream можно соединить с Zoom или с GoPro, другими продуктами.

Но у нас не было решения «всё в одном» — только облако, к которому ты подключаешь другой софт. Это хорошо работало для профессионалов и геймеров, которые разбираются в предмете и могут всё настроить.

Но так как рынок меняется и всё больше других сфер начинают использовать Live-видео, мы решили запустить Studio — сервис видеопродакшена, в котором всё необходимое можно сделать через Restream в браузере — не нужно подключать OBS и прочее.

Он поможет людям без глубоких навыков в стриминге проводить трансляции так, чтобы они выглядели профессионально. Можно добавлять водяные знаки, графику и тому подобное без сложных настроек.

Идея продукта — дать возможность людям и бизнесу создавать своё видео и упростить этот процесс до уровня Zoom, чтобы опыт взаимодействия был очень простым. Есть кнопка запуска стрима и вокруг неё необходимые инструменты, чтобы всё выглядело красиво.

Если Studio работает через браузер, то захватывается ли экран в играх или сторонних приложениях?

Это сервис не для игр, больше для других вертикалей и заточен под бизнес-аудиторию. Для игровых стримов нужно использовать Restream с «классическим» софтом для захвата.

Studio подходит для более простых задач: захватить экран через браузер можно, например, чтобы расшарить презентацию. Можно приглашать гостей и вести трансляцию сразу в нескольких местах.

Вы со Studio не заходите на территорию Zoom?

Не совсем, мы комплементарны к ним, потому что мы делаем сервисы для соцсетей и публичных мероприятий, а Zoom больше для закрытых. В Studio мы больше фокусируемся на продакшене, графике, что можно наложить поверх видео, агрегируем чаты, сообщения из которых можно вывести в прямой эфир. Например, для ток-шоу.

Какие компании пользуются Studio и Restream?

Например, BMW, Bentley, ВОЗ, Mailchimp, Louis Vuitton. Некоторые телеканалы: CNN, Fox News, Yahoo Trends используют Restream для соцсетей.

Примеры компаний-клиентов Restream

Подписки для Restream и Studio отличаются?

Нет, это всё в одном пакете, Studio есть и в бесплатной версии, только с ограничениями — нельзя убрать водяной знак, например.

Зачем Restream привлекает инвестиции

Для чего вы привлекали инвестиции?

Когда получили деньги от Iskra Ventures, сразу договорились, что наша задача — выйти на западный рынок и попасть в один из топовых акселераторов, пробовали Tech Stars, Y Combinator и другие — везде нам отказали. Мы искали акселератор, в котором есть менторы, готовые подсказать, как развиваться.

Но всё равно пытались зацепиться за США — довольно большое количество людей пользовались Restream в Северной Америке, а нам нужно было лучше понимать наших клиентов. Мы искали акселератор, в котором есть менторы, готовые подсказать, как развиваться, и вложить в это деньги.

О последнем раунде на $50 млн: это вы искали инвестиции или инвестиции искали вас? (до этого компания привлекла $3,4 млн от Silverton Partners в 2018 году)

Они нас нашли.

Заинтересовались вами после пандемии?

С одним из фондов мы общались несколько лет, а интерес начал приходить в начале пандемии. И в итоге получилось так, что они предложили условия, от которых было сложно отказаться.

Это был стратегическое решение: мы бутстрапили этот бизнес, а нужно теперь построить компанию. У нас не хватает опыта, и нужно привлечь людей, которые это умеют. И мы как раз привлекли капитал, чтобы привлечь таких людей, которые помогут построить и масштабировать бизнес.

На какие направления вы будете тратить инвестиции?

Это поиск людей, реклама, стратегическая покупка каких-то маленьких игроков на рынке. Появляются маленькие проекты, через которые можно расти, например, если у них не получается монетизироваться, но есть группа энтузиастов, им можно предложить комфортные условия для присоединения к нашей компании, купить их технологию и вместе развиваться.

На глобальном рынке были стартапы, которые тоже привлекли $50 млн и говорят: «Идем с нами, у нас есть $50 млн, завтра единорогом станем!». (Restream не раскрывает оценку стоимости компании, но она «определенно выше», чем $17,8 млн в 2018 году)

К нам приходили крупные компании России, говорили: «Давайте мы вас купим и вы станете юнитом в нашей корпорации», но мы решили, что хотим быть отдельно и растить своё. Такие себе были офферы.

Мы хотим, чтобы стримеры могли зарабатывать через Restream, а для предпринимателей быть ролевой моделью: своим примером показать, что всё возможно, что без связей, капитала и знания английского языка можно построить бизнес. Просто нужно чуть-чуть побороться, потратить время, рискнуть и не сдаваться. Идея в этом, а не в том, чтобы денег заработать.

Ты говоришь, что только сейчас будете тратить деньги на маркетинг. А до этого рекламировались?

Да, стандартными методами (до 2018 года Restream продвигался через общение с аудиторией, но не платил напрямую за её привлечение), сейчас просто будут больше бюджеты.

А кого вы хотите привлечь?

Сейчас фокус на малом и среднем бизнесе, которому нужен маркетинг. Мы рассматриваем Restream как маркетинговый инструмент для компаний.

Крупные корпорации тоже приходят, но у них средний чек за обычную трансляцию условно сравним с тем, что и у малого бизнеса. Они могут заплатить больше за конкретный ивент, но мы не продаем это решение и не масштабируем его.

Преимущества нашего решения — инфраструктура, технология и бренд на потребительском рынке, который ассоциируется со стримингом во многих странах. Поэтому у нас идеальный микс, чтобы выходить на B2C, развиваться, а заодно зацепить B2B.

«Самое важное — это люди»: как компания планирует расти дальше

Что самое сложное для дальнейшего роста?

Сложность масштабирования команды. Сейчас у нас команда из 45 человек. Мы работаем удалённо во время пандемии, и хочется больше привлекать наших инженеров из СНГ, но не так много людей решает наши задачи.

Отношение к работе у нас более халатное, собрать классную команду — это челлендж: мало кто готов работать и быть заряженным на результат. Многие просто хотят получать фиксированную плату за час работы, но не интересуются конечным результатом.

А как же инфраструктура и поиск клиентов?

Мне кажется, что люди — самое важное в любом бизнесе, с кем ты работаешь. Это кажется таким странным, что у нас в голове мысль «чтобы начать что-то мне нужен капитал». Нет — нужны просто люди, мы начинали без капитала, а имея капитал ты не всегда найдешь людей.

Если у кого-то ожидания зарплаты $500 тысяч в год, это не означает, что он сможет сделать $10 млн для компании или хотя бы отбить деньги, вложенные в него.

Сотрудники у вас тоже в доле?

Да, у каждого есть опцион.

IPO в планах?

Это сильно далеко. Сейчас наша задача — вырасти в несколько раз, по маленькому шажочку идти вперед.

Понятно, что у нас есть амбиции — построить глобальный хаб для live-трансляций, чтобы весь контент шел через нашу инфраструктуру, но сейчас речь о том, чтобы масштабироваться, искать лучших людей и строить команду. Ну и нарастить выручку в несколько раз, охватить чуть больше рынок.

Разрабатываете ли новые продукты или сосредоточитесь на том, что есть?

Сейчас мы полностью перерабатываем продукты: раньше мы их разделяли, теперь переупаковываем (Сейчас у компании отдельные сервисы мультичата, аналитики, планировщик стримов, сам Restream и Studio).

Новые проекты будут, но ещё есть большое пространство для доработки того, что имеем сейчас — всё работает не совсем так, как мы хотим.

Система аналитики Restream TechCrunch

То есть после инвестиций вы просто перегруппировываетесь?

Да, в этом сейчас вся задача. Мы сейчас на пределе наших возможностей. 8 млн трансляций в месяц — это очень много для такой команды. Чтобы разрабатывать что-то дальше и совершенствовать, нам нужно полностью пересмотреть процессы, как мы разрабатываем продукты и взаимодействуем между собой. Это очень сложно сделать, когда ты работаешь удалённо.

Самое сложное — анбординг новых людей: через видео сложно передать новичкам всё, что находится в голове. Когда находишься в одном помещении, можно вместе кофе попить, поговорить, и намного быстрее начинаешь чувствовать человека. Горит огонёк в Slack, но я не знаю, что ты делаешь, может ты в бассейн пошёл вместо работы.

А с кем сработался есть полное доверие, и если что-то не получается, то не из-за того, что они пошли куда-то, а просто из-за того, что не получилось, но они приложили максимум усилий.

О работе в период пандемии

Вы хотите вернуться в офис?

Да, мы оставляем возможность удалёнки, но точки сбора должны быть.

У вас офисы в США и Киеве?

Да, два равнозначных — в Киеве и Остине. Ребята иногда собираются, чтобы что-то обсудить вместе, но в основном работают удалённо. Зато удалёнка решает проблему с арендой помещения: стоял вопрос о поиске нового места, но так как пришла пандемия, у нас эта потребность пока отпала.

Как изменился рынок стриминга и отношение к нему?

Zoom очень много всего сделал для привлечения внимания к стримингу. Рынок растёт: не беря в расчет adult-индустрию, если до этого стримингом занимались геймеры, то сейчас более взрослое поколение осознало его ценность. (С января 2020 года Restream вырос на 300%).

Пандемия убрала страх перед камерой. Я сам хоть и придумал Restream и работаю над ним, сам не стримил, но с приходом пандемии прошёл какой-то блок, стал вещать, посещать интервью.

Тоже самое произошло с людьми, которые относились к стримингу, как к телевидению, и думали «что мне сказать на камеру?» — произошло смещение, и теперь они сами готовы создавать такой контент.

А что изменилось в бизнесе на фоне пандемии?

Привлекать инвестиции сейчас довольно сложно, переговоры стали гораздо сложнее, чем при личной встрече. Мы получали инвестиции, общаясь через Zoom. Поэтому с одной стороны есть интерес к этой нише, с другой — она во многих сегментах перегрета, там много игроков, но они занимаются другими вещами. Если посмотреть статистику, количество инвестиций в стартапы явно упало: инвесторы с опаской вкладывают деньги и больше занимаются поиском потенциально интересных компаний.

Плюс пандемия наложила на мир экономические последствия, люди экономят, многие бизнесы умерли, нужно много дотаций, это нужно как-то балансировать, а инвестиции — это риск.

Ниша, в которой мы были, не очень большая, по сравнению с растущим интересом к электронной торговле, обучением, здравоохранением, но мы трансформировали наш продукт и поэтому получили интерес со стороны инвесторов.

Они тоже понимают, что это новое развитие экономики и мира, огромные возможности, чтобы создать сейчас новый бизнес, который станет мультимиллиардным через пару лет. С одной стороны и хочется, и колется, но большинство инвесторов — консерваторы.

О перегретых нишах — что ты имел ввиду?

Есть сферы, где очень много игроков делают одно и тоже, например, сервисы донатов.

Кстати, а у вас подключаются сторонние донат-сервисы или есть своя система? Как донатят через вашу платформу?

Мы этим не занимаемся, у нас другой бизнес. Мы хотим не конкурировать с подобными сервисами, а находить новые направления.

А ведь комиссия с донатов могла бы быть новым источником дохода.

Да, с одной стороны, но лучше фокусироваться на чем-то одном, и быть в этом лучшим. Нужно искать модели, которые хорошо масштабируются и создавать модели, которые можно продавать всем, а не делать решения для нескольких клиентов. Или эти решения должны стоить миллионы долларов — это совсем другой бизнес.

Мы делаем продукт, который дает возможность тем, кто ещё не занимался стримингом, использовать его для маркетинга.

Как на вас повлияла пандемия с точки зрения подхода к продукту?

Studio — хороший пример. У нас это было в дальних планах, но были вынуждены сделать её сейчас, потому что это часть нашей конверсии.

Приходили люди, которым нужно было разобраться в OBS или других приложениях, как соединить их с нашим сервисом. Количество функций в профессиональных инструментах для трансляций не нужно для такой аудитории. И мы решили, что нужно помочь и упростить это, сделав своё решение.

К чему движется компания? Изменилась ли глобальная цель?

Она осталась та же: мы хотим помочь демократизировать стриминг, дать возможность дистрибуции и монетизации контента, улучшить жизнь авторов и зрителей с помощью наших инструментов.

Мы верим, что наш сервис позволит создать миллионы рабочих мест, и стремимся к этому: создатели контента должны быть оценены по достоинству. Если ты умеешь это делать, это должно оплачиваться.