Чудновский приехал в Сан-Франциско в 1994 году с $20 в кармане, а сейчас занимает должность вице-президента Messenger в Facebook.

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Станислав Чудновский приземлился в аэропорту Сан-Франциско в 1994 году с $20 в кармане, рассказывало VentureBeat. Он прилетел из Москвы, где окончил МГУ по специальностям «Компьютерная инженерия» и «Психология».

Спустя почти 20 лет, в 2013 году, Чудновский стал вице-президентом по развитию, корпоративной стратегии и специальным возможностям международной платёжной системы PayPal.

«Я вырос в России во время Холодной войны. Добраться до Сан-Франциско и Кремниевой долины казалось похожим на полёт на Луну», — рассказывал Чудновский во время интервью в штаб-квартире PayPal в Сан-Хосе.

Чудновский широко известен в кругах Кремниевой долины благодаря своим навыкам кодирования и технологическому видению, пишет издание. Во время «подъёма по карьерной лестнице» Долины он работал в разных ролях: был кодером, консультантом и начинающим основателем, рассказывает издание.

Он также создал первый «веб-скрепер» — программу, которая позволяла автоматически извлекать списки адресов из почтовых ящиков Hotmail и Yahoo пользователей и легко передавать ссылки и информацию от одного пользователя к другому.

Его навыки помогли ему создать раннюю версию сайта соцсети на основе тестов Tickle.com, утверждает VentureBeat. В мае 2004 года основатели продали компанию рекрутинговому сайту Monster.com почти за $100 млн. В 2008 году покупатель закрыл проект, создав на его основе собственный сайт TestQ с карьерно ориентированными тестами.

В 2007 году Чудновский создал технологический инкубатор под названием Oogalabs, который помог состояться компании-разработчику игр WonderHill (продана компании Kabam в 2010 году), Affinity Labs (также продан компании Monster), Jiff и IronPearl (продана eBay в 2013 году). Ooga Labs также была ранним инвестором в GoodReads, который Amazon купила в 2013 году за нераскрытую сумму.