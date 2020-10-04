Японскому дизайнеру и модельеру был 81 год.

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Вечером 4 октября основатель бренда Kenzo Кендзо Такада умер в американской клинике во французской комунне Нейи-сюр-Сен, сообщает AFP со ссылкой на представителя дизайнера.

Кендзо Такада The National

Такада родился в 1939 году, получил образование в школе для модельеров в Токио и переехал во Францию в 1965 году.

В 1970 году Такада основал бренд Kenzo и открыл в Париже свой первый бутик Jungle Jap, в котором провел показ женской одежды, сшитой вручную. В 1971 году он представил коллекцию одежды в Нью-Йорке и Токио.

Он стал первым японским дизайнером, который получил признание в Париже: одежда его бренда успешно совмещала черты Востока и Запада.

В 1983 году дизайнер занялся мужской модой, в 1988 году запустил линию детской одежды и товаров для дома, а в 1989 году — парфюмерную продукцию.