Предпринимателя задержали в Испании 6 октября 2020 года. Он ожидает экстрадиции в США — ему грозит до 30 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.

В закладки

Это не первая похожая история с Макафи: за последние десять лет его подозревали в создании нарколаборатории и убийстве соседа, несколько раз арестовывали в разных частях света и отправляли в тюрьму.

Предприниматель создал свою политическую партию и пытался баллотироваться на пост президента США. С 2016-го Макафи продвигал криптовалюты и обещал «съесть собственный пенис», если к концу 2020 года биткоин не будет стоить $1 млн (более корректный вариант выражения eat dick — удовлетворить кого-то орально, но Макафи не уточнял контекст фразы).

Джон Макафи

Жизнь до McAfee

Джон Макафи родился в 1945 году. Его молодость была бурной: отец-алкоголик покончил с собой, когда сыну исполнилось 15 лет. Впоследствии предприниматель злоупотреблял алкоголем и наркотиками — как во время учебы в колледже, так и в рабочее время.

Он начал карьеру с продажи журналов, параллельно работал в компании по кодированию перфокарт, изучая принципы работы компьютерных систем. Затем устроился в Missouri Pacific Railroad, где помогал калибровать расписание поездов с помощью вычислительных систем IBM.

Во время работы он пристрастился к тяжёлым наркотикам, включая LSD, однажды ему продали психоделик DMT. Макафи попробовал его и, ничего не почувствовав, использовал весь пакетик. Доза вызывала яркие галлюцинации, паранойю и голоса в голове.

Макафи выбежал на улицу, спрятался за мусорным баком и не мог отвечать на вопросы проходящих людей. В Missouri Pacific Railroad он не вернулся.

В 1970-х Макафи переехал в Кремниевую долину, менял работы в ИТ-компаниях, включая лабораторию NASA. Он продолжал злоупотреблять веществами, пока в 1983 году на работе в Omex не осознал, что каждый день выпивает бутылку виски и нюхает кокаин. И обратился за помощью.

Создание и продажа «худшего ПО на планете»

Через три года появился первый компьютерный вирус, Макафи изучил его и понял, что хочет создать собственную антивирусную компанию — McAfee Associates. Она стала первой фирмой, выпустившей коммерческое антивирусное ПО, включая сервисы для корпоративных клиентов.

Макафи в 1989 году John Storey

В 1992 году появился вирус Michelangelo, который Макафи называл «худшим на тот момент». Предприниматель считал, что тот сможет заразить около 5 млн компьютеров. Это резко повысило продажи McAfee.

Хотя на деле заразилось не миллионы, а десятки тысяч компьютеров, Michelangelo «помог» McAfee провести IPO и превратиться в многомиллиардный бизнес.

В 1994 году основателю надоела работа над McAfee, и он решил сначала уйти, а в 1996 году продать свои акции. В разговорах о продаже он заявлял: «Я бесконечно благодарен Intel за то, что она избавила меня от этой ужасной ассоциации с худшим программным обеспечением на планете. Это не мои слова, а слова миллионов разгневанных пользователей».

На продаже предприниматель заработал $100 млн и до 2000-х вел мирную жизнь: читал лекции, консультировал стартапы, писал книги о йоге, став автором направления «реляционной йоги», и работал над провалившимся мессенджером PowWow в созданной для этого Tribal Voice.

«Как удалить антивирус McAfee» — видео 2013 года от самого Макафи

Приключения после сделки: подозрение в убийстве, бега и гарем с армией наёмников

На сбережения Макафи купил парк самолётов и старинных автомобилей, построил девять домов, которые наполнил произведениями искусства, скупил в Аризоне и Нью-Мексико землю под взлётные полосы, летную школу и заправки, увлёкшись дельтапланами. Он создал объединение «Небесные цыгане» для полётов, там бывали несчастные случаи.

В августе 2009 года The New York Times рассказало, что после кризиса 2007–2008 годов состояние Макафи сократилось до $4 млн. Сам предприниматель позже говорил, что это ложь.

В конце 2000-х Макафи продал недвижимость и активы и переехал в Белиз, небольшое государство в Центральной Америке, — подальше от тех, кто мог покуситься на его деньги.

Там он познакомился с микробиологом Эллисон Адонизио, которая была в отпуске. Она изучала, как растения борются с бактериями, и предполагала, что на основе трав можно создать натуральные антибиотики нового класса.

Макафи пришёл в восторг от идеи и предложил вместе заниматься новыми антибиотиками: раньше он боролся с цифровыми вирусами, теперь — с биологическими.

Они создали компанию QuorumEx. Также предприниматель занялся производством сигарет и кофе и водным такси в Белизе. Чтобы остановить старение, Макафи каждые две недели вкалывал тестостерон в ягодицу.

Белиз находится в Северной Америке — граничит с Мексикой с севера

Но Макафи не упокоился: ему казалось, что за ним следят. Он терял интерес к лаборатории и всё чаще бывал в баре неподалеку от дома. Там Макафи следил посетителями, постепенно теряя связь с окружением, писало Wired.

Макафи обнаружил, что его лаборатория и бунгало находятся рядом с деревней наркоторговцев, и паранойя усилилась. Он считал, что вокруг него только бандиты, шпионы, политики и наркоторговцы, которые за ним охотятся.

Чтобы защититься, Макафи начал финансировать местную полицию: построил участок, выдал оружие и обмундирование, платил офицерам за патрулирование в нерабочее время. Полиция стала чем-то вроде небольшой армии наёмников.

Сам Макафи ходил с оружием, останавливал подозрительные машины и подкупал мелких наркоторговцев, чтобы те прекратили бизнес.

В конце концов фармацевтическая компания обанкротилась, а Макафи погрузился в сумасшествие, связываясь с преступниками и создав гарем из семи девушек-подростков. «Не так стрессово, как брак», — объяснял Макафи.

Макафи (в центре в серых шортах) и его окружение в Белизе Wired

В апреле 2012 года в лаборатории прошёл обыск — силовики искали метамфетамин и другие наркотики, но не обнаружили их, хотя и конфисковали 10 единиц оружия и 320 боеприпасов. За это Макафи отсидел ночь в тюрьме и укрепился во мнении, что его «борьба с наркотиками» вызвала интерес «могущественных врагов».

Осенью того же года неизвестные отравили собак Макафи — в разговоре с журналистом Wired он утверждал: это дело рук спецслужб.

Он опровергал предположение, что это могли быть соседи, хотя на собак жаловался сосед Грегори Фаул: тот спорил с Макафи, грозился застрелить животных и подал официальную жалобу в мэрию.

12 ноября Фаула нашли мёртвым, и Макафи объявили в розыск: изначально его хотели допросить в качестве свидетеля, но затем он стал главным подозреваемым. Макафи уверял, что его подставили коррумпированные чиновники

Отправившись в бега, он сменил внешность: покрасил волосы и носил жвачку под верхней губой. Макафи сменял убежища, шпионил за полицией и даже нанял двойника, которого отправил в Мексику. После задержания двойника Макафи незаконно пересёк границу Гватемалы и пробыл в бегах около месяца.

Предпринимателя случайно раскрыли и арестовали из-за журналистов Vice: в интервью они опубликовали фото с GPS-метками. Во время задержания Макафи дважды симулировал сердечный приступ, чтобы дать адвокату время предотвратить депортацию в Белиз.

В результате его депортировали в Майами, где он встретил будущую жену Дженис Дайсон Макафи, бывшую проститутку. После свадьбы Макафи неоднократно упоминал, что у него 47 биологических детей.

Джон и Дженис

В 2016 году вышел документальный фильм Gringo, посвящённый убийству Грегори Фаула и изнасилованию Эллисон Адонизио. Фильм явно указывал на вину Макафи, но предприниматель настаивал, что события сфабрикованы и участникам заплатили.

«Белиз — банановая республика третьего мира, вы можете поехать туда и снять любую историю, если заплатите за интервью», — утверждал Макафи.

Новая жизнь в США: попытки стать президентом, крипто-евангелизм и арест

Вернувшись в США, Макафи выступал с докладами на конференциях по кибертехнологиям. В 2015 году его арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Он признался, что употреблял ксанакс для лечения панических расстройств, который прописал врач.

В том же году Макафи объявил о планах баллотироваться на пост президента США и создании «Киберпартии», а затем — баллотироваться от лица либертарианской партии, но проиграл. В 2020 году история с кампанией повторилась.

В 2016-м Макафи стал председателем и гендиректором технологической холдинговой компании MGT Capital Investments — после этого акции компании выросли на 600%, а капитализация — с $6 млн до $80 млн.

Он сместил фокус компании с игр для социальных сетей на инструменты кибербезопасности, объявив о «смерти антивирусного ПО», и следом — на криптовалютный рынок и майнинг. Макафи превратился в сторонника криптовалют, которые, по его мнению, «важны для кибербезопасности» и могли бы сократить убытки MGT.

В августе 2017 года Макафи ушёл с поста гендиректора и стал «главным провидцем кибербезопасности» MGT, но вскоре покинул её насовсем. Он рассказал, что хочет уделять всё время криптовалютам, тогда как MGT призналась: инвесторы настаивают, чтобы компания разорвала любые контакты с Макафи.

С 2018 года Макафи в основном зарабатывал на криптовалютах и продвижении биткойна в Twitter через рекламную компанию McAfee Crypto Team.

Предприниматель рассказывал подписчикам о потенциале криптовалют и ICO и за счёт своего авторитета мог поднять курс неизвестной ранее валюты на несколько сотен процентов. Стоило только написать в Twitter что-то вроде «монета SAFEX составляет большую часть моих активов».

За каждый твит о криптовалюте он брал около $105 тысяч, в стоимость также могла входить публикация в блоге. За свои материалы Макафи получал долю из общего объёма продвигаемых монет на криптовалютной бирже.

Особое внимание предприниматель уделял биткоину: в 2017 году он написал, что «съест свой пенис по телевизору, если стоимость биткоина не достигнет $500 тысяч к 2020 году». Позже он поднял ставку до $1 млн.

В конце концов деятельностью Макафи заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам США, и он приостановил продвижение ICO рекламными твитами.

В январе 2019 года основатель McAfee объявил, что скрывается от властей США из-за неуплаты налогов в ходе президентской кампании 2020 года. В июле его и его окружение арестовали в Доминиканской республике по подозрению в хранению крупнокалиберного оружия и боеприпасов. Он провёл в тюрьме четыре дня.

Макафи в доминиканской тюрьме

Тогда же издание Decrypt провело исследовало бизнес Макафи. Оно выяснило, что предприниматель не только получал деньги незаконно и продолжал рекламировать криптовалюту после 2018 года, но ещё и вымогал деньги у криптовалютных стартапов, угрожая негативными твитам, способными уничтожить проект.

Через год Макафи признал, что его заявление о цене биткоина было уловкой для привлечения подписчиков, и назвал технологию биткойна «древней» по сравнению с альтернативными монетами, за которыми будущее.

В марте 2020 года бизнесмен анонсировал запуск децентрализованной биржи GHOST на базе протокола proof-of-stake. Через четыре месяца он покинул проект — по его словам, руководство GHOST было «неспособно привести его к успеху».

В августе Макафи пустил слух об аресте в Норвегии после отказа надеть маску вместо кружевных женских трусов, и похвастался, что «коронавирус не может бросить ему вызов, несмотря на все усилия». Он опубликовал в Twitter снимки с отрицательным тестом на Covid-19 и облизыванием кроссовка.

John McAfee @officialmcafee



Testing continually shows a valid test (Control line) and neither active antibodies (M) nor past infection (G).



Maybe 'cause the WHO stats are correct. Despite my efforts (licking handles of grocery carts, bottom of my shoes, etc.) I'm unable to get Coronavirus to challenge me.Testing continually shows a valid test (Control line) and neither active antibodies (M) nor past infection (G).Maybe 'cause the WHO stats are correct. https://t.co/MwPL3ks4Vv [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EfTZ8YqXoAEa4Wn.jpg","width":2048,"height":1536}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EfTZ9XkWsAE03-J.jpg","width":2048,"height":1536}}}]

5 октября 2020 года Макафи арестовали в Испании — он ждёт экстрадиции в США. Минюст США обвинил предпринимателя в уклонении от уплаты налогов и умышленном непредставлении налоговых деклараций с 2014 по 2018 год.

Согласно обвинению, Макафи заработал «миллионы долларов» на продвижении криптовалют, консультациях и выступлениях и продаже биографии для съёмок документального фильма.

Предприниматель скрывал активы, включая яхту, машину и недвижимость, которые регистрировал на других людей. Все доходы проходили под чужим именем через банковские и криптовалютные счета. В 2019 году он и вовсе говорил, что не подавал налоговую декларацию девять лет, и называл себя «главной целью» налоговой службы США.