Обвинение в убийстве, попытка стать президентом и арест после махинаций с ICO: жизнь основателя McAfee Джона Макафи Материал редакции
Предпринимателя задержали в Испании 6 октября 2020 года. Он ожидает экстрадиции в США — ему грозит до 30 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.
Это не первая похожая история с Макафи: за последние десять лет его подозревали в создании нарколаборатории и убийстве соседа, несколько раз арестовывали в разных частях света и отправляли в тюрьму.
Предприниматель создал свою политическую партию и пытался баллотироваться на пост президента США. С 2016-го Макафи продвигал криптовалюты и обещал «съесть собственный пенис», если к концу 2020 года биткоин не будет стоить $1 млн (более корректный вариант выражения eat dick — удовлетворить кого-то орально, но Макафи не уточнял контекст фразы).
Жизнь до McAfee
Джон Макафи родился в 1945 году. Его молодость была бурной: отец-алкоголик покончил с собой, когда сыну исполнилось 15 лет. Впоследствии предприниматель злоупотреблял алкоголем и наркотиками — как во время учебы в колледже, так и в рабочее время.
Он начал карьеру с продажи журналов, параллельно работал в компании по кодированию перфокарт, изучая принципы работы компьютерных систем. Затем устроился в Missouri Pacific Railroad, где помогал калибровать расписание поездов с помощью вычислительных систем IBM.
Во время работы он пристрастился к тяжёлым наркотикам, включая LSD, однажды ему продали психоделик DMT. Макафи попробовал его и, ничего не почувствовав, использовал весь пакетик. Доза вызывала яркие галлюцинации, паранойю и голоса в голове.
Макафи выбежал на улицу, спрятался за мусорным баком и не мог отвечать на вопросы проходящих людей. В Missouri Pacific Railroad он не вернулся.
В 1970-х Макафи переехал в Кремниевую долину, менял работы в ИТ-компаниях, включая лабораторию NASA. Он продолжал злоупотреблять веществами, пока в 1983 году на работе в Omex не осознал, что каждый день выпивает бутылку виски и нюхает кокаин. И обратился за помощью.
Создание и продажа «худшего ПО на планете»
Через три года появился первый компьютерный вирус, Макафи изучил его и понял, что хочет создать собственную антивирусную компанию — McAfee Associates. Она стала первой фирмой, выпустившей коммерческое антивирусное ПО, включая сервисы для корпоративных клиентов.
В 1992 году появился вирус Michelangelo, который Макафи называл «худшим на тот момент». Предприниматель считал, что тот сможет заразить около 5 млн компьютеров. Это резко повысило продажи McAfee.
Хотя на деле заразилось не миллионы, а десятки тысяч компьютеров, Michelangelo «помог» McAfee провести IPO и превратиться в многомиллиардный бизнес.
В 1994 году основателю надоела работа над McAfee, и он решил сначала уйти, а в 1996 году продать свои акции. В разговорах о продаже он заявлял: «Я бесконечно благодарен Intel за то, что она избавила меня от этой ужасной ассоциации с худшим программным обеспечением на планете. Это не мои слова, а слова миллионов разгневанных пользователей».
На продаже предприниматель заработал $100 млн и до 2000-х вел мирную жизнь: читал лекции, консультировал стартапы, писал книги о йоге, став автором направления «реляционной йоги», и работал над провалившимся мессенджером PowWow в созданной для этого Tribal Voice.
Приключения после сделки: подозрение в убийстве, бега и гарем с армией наёмников
На сбережения Макафи купил парк самолётов и старинных автомобилей, построил девять домов, которые наполнил произведениями искусства, скупил в Аризоне и Нью-Мексико землю под взлётные полосы, летную школу и заправки, увлёкшись дельтапланами. Он создал объединение «Небесные цыгане» для полётов, там бывали несчастные случаи.
В августе 2009 года The New York Times рассказало, что после кризиса 2007–2008 годов состояние Макафи сократилось до $4 млн. Сам предприниматель позже говорил, что это ложь.
В конце 2000-х Макафи продал недвижимость и активы и переехал в Белиз, небольшое государство в Центральной Америке, — подальше от тех, кто мог покуситься на его деньги.
Там он познакомился с микробиологом Эллисон Адонизио, которая была в отпуске. Она изучала, как растения борются с бактериями, и предполагала, что на основе трав можно создать натуральные антибиотики нового класса.
Макафи пришёл в восторг от идеи и предложил вместе заниматься новыми антибиотиками: раньше он боролся с цифровыми вирусами, теперь — с биологическими.
Они создали компанию QuorumEx. Также предприниматель занялся производством сигарет и кофе и водным такси в Белизе. Чтобы остановить старение, Макафи каждые две недели вкалывал тестостерон в ягодицу.
Но Макафи не упокоился: ему казалось, что за ним следят. Он терял интерес к лаборатории и всё чаще бывал в баре неподалеку от дома. Там Макафи следил посетителями, постепенно теряя связь с окружением, писало Wired.
Макафи обнаружил, что его лаборатория и бунгало находятся рядом с деревней наркоторговцев, и паранойя усилилась. Он считал, что вокруг него только бандиты, шпионы, политики и наркоторговцы, которые за ним охотятся.
Чтобы защититься, Макафи начал финансировать местную полицию: построил участок, выдал оружие и обмундирование, платил офицерам за патрулирование в нерабочее время. Полиция стала чем-то вроде небольшой армии наёмников.
Сам Макафи ходил с оружием, останавливал подозрительные машины и подкупал мелких наркоторговцев, чтобы те прекратили бизнес.
В конце концов фармацевтическая компания обанкротилась, а Макафи погрузился в сумасшествие, связываясь с преступниками и создав гарем из семи девушек-подростков. «Не так стрессово, как брак», — объяснял Макафи.
В апреле 2012 года в лаборатории прошёл обыск — силовики искали метамфетамин и другие наркотики, но не обнаружили их, хотя и конфисковали 10 единиц оружия и 320 боеприпасов. За это Макафи отсидел ночь в тюрьме и укрепился во мнении, что его «борьба с наркотиками» вызвала интерес «могущественных врагов».
Осенью того же года неизвестные отравили собак Макафи — в разговоре с журналистом Wired он утверждал: это дело рук спецслужб.
Он опровергал предположение, что это могли быть соседи, хотя на собак жаловался сосед Грегори Фаул: тот спорил с Макафи, грозился застрелить животных и подал официальную жалобу в мэрию.
12 ноября Фаула нашли мёртвым, и Макафи объявили в розыск: изначально его хотели допросить в качестве свидетеля, но затем он стал главным подозреваемым. Макафи уверял, что его подставили коррумпированные чиновники
Отправившись в бега, он сменил внешность: покрасил волосы и носил жвачку под верхней губой. Макафи сменял убежища, шпионил за полицией и даже нанял двойника, которого отправил в Мексику. После задержания двойника Макафи незаконно пересёк границу Гватемалы и пробыл в бегах около месяца.
Предпринимателя случайно раскрыли и арестовали из-за журналистов Vice: в интервью они опубликовали фото с GPS-метками. Во время задержания Макафи дважды симулировал сердечный приступ, чтобы дать адвокату время предотвратить депортацию в Белиз.
В результате его депортировали в Майами, где он встретил будущую жену Дженис Дайсон Макафи, бывшую проститутку. После свадьбы Макафи неоднократно упоминал, что у него 47 биологических детей.
В 2016 году вышел документальный фильм Gringo, посвящённый убийству Грегори Фаула и изнасилованию Эллисон Адонизио. Фильм явно указывал на вину Макафи, но предприниматель настаивал, что события сфабрикованы и участникам заплатили.
«Белиз — банановая республика третьего мира, вы можете поехать туда и снять любую историю, если заплатите за интервью», — утверждал Макафи.
Новая жизнь в США: попытки стать президентом, крипто-евангелизм и арест
Вернувшись в США, Макафи выступал с докладами на конференциях по кибертехнологиям. В 2015 году его арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Он признался, что употреблял ксанакс для лечения панических расстройств, который прописал врач.
В том же году Макафи объявил о планах баллотироваться на пост президента США и создании «Киберпартии», а затем — баллотироваться от лица либертарианской партии, но проиграл. В 2020 году история с кампанией повторилась.
В 2016-м Макафи стал председателем и гендиректором технологической холдинговой компании MGT Capital Investments — после этого акции компании выросли на 600%, а капитализация — с $6 млн до $80 млн.
Он сместил фокус компании с игр для социальных сетей на инструменты кибербезопасности, объявив о «смерти антивирусного ПО», и следом — на криптовалютный рынок и майнинг. Макафи превратился в сторонника криптовалют, которые, по его мнению, «важны для кибербезопасности» и могли бы сократить убытки MGT.
В августе 2017 года Макафи ушёл с поста гендиректора и стал «главным провидцем кибербезопасности» MGT, но вскоре покинул её насовсем. Он рассказал, что хочет уделять всё время криптовалютам, тогда как MGT призналась: инвесторы настаивают, чтобы компания разорвала любые контакты с Макафи.
С 2018 года Макафи в основном зарабатывал на криптовалютах и продвижении биткойна в Twitter через рекламную компанию McAfee Crypto Team.
Предприниматель рассказывал подписчикам о потенциале криптовалют и ICO и за счёт своего авторитета мог поднять курс неизвестной ранее валюты на несколько сотен процентов. Стоило только написать в Twitter что-то вроде «монета SAFEX составляет большую часть моих активов».
За каждый твит о криптовалюте он брал около $105 тысяч, в стоимость также могла входить публикация в блоге. За свои материалы Макафи получал долю из общего объёма продвигаемых монет на криптовалютной бирже.
В конце концов деятельностью Макафи заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам США, и он приостановил продвижение ICO рекламными твитами.
В январе 2019 года основатель McAfee объявил, что скрывается от властей США из-за неуплаты налогов в ходе президентской кампании 2020 года. В июле его и его окружение арестовали в Доминиканской республике по подозрению в хранению крупнокалиберного оружия и боеприпасов. Он провёл в тюрьме четыре дня.
Тогда же издание Decrypt провело исследовало бизнес Макафи. Оно выяснило, что предприниматель не только получал деньги незаконно и продолжал рекламировать криптовалюту после 2018 года, но ещё и вымогал деньги у криптовалютных стартапов, угрожая негативными твитам, способными уничтожить проект.
Через год Макафи признал, что его заявление о цене биткоина было уловкой для привлечения подписчиков, и назвал технологию биткойна «древней» по сравнению с альтернативными монетами, за которыми будущее.
В марте 2020 года бизнесмен анонсировал запуск децентрализованной биржи GHOST на базе протокола proof-of-stake. Через четыре месяца он покинул проект — по его словам, руководство GHOST было «неспособно привести его к успеху».
В августе Макафи пустил слух об аресте в Норвегии после отказа надеть маску вместо кружевных женских трусов, и похвастался, что «коронавирус не может бросить ему вызов, несмотря на все усилия». Он опубликовал в Twitter снимки с отрицательным тестом на Covid-19 и облизыванием кроссовка.
5 октября 2020 года Макафи арестовали в Испании — он ждёт экстрадиции в США. Минюст США обвинил предпринимателя в уклонении от уплаты налогов и умышленном непредставлении налоговых деклараций с 2014 по 2018 год.
Согласно обвинению, Макафи заработал «миллионы долларов» на продвижении криптовалют, консультациях и выступлениях и продаже биографии для съёмок документального фильма.
Предприниматель скрывал активы, включая яхту, машину и недвижимость, которые регистрировал на других людей. Все доходы проходили под чужим именем через банковские и криптовалютные счета. В 2019 году он и вовсе говорил, что не подавал налоговую декларацию девять лет, и называл себя «главной целью» налоговой службы США.
Также в суд на Макафи подала Комиссия по ценным бумагам США — за сокрытие информации о получении $23 млн в биткоинах и эфирах за продвижение ICO в Twitter. Всего в обвинении десять пунктов, Макафи грозит до 30 лет тюрьмы.
Краткий гайд яркой и безумной жизни:
1. Создай стартап и продай его за 100млн$
2. Покупай все что видишь
3. Употребляй все что можешь
4. Начинай сходить с ума и создай собственную мини армию
5. Когда кончаются бабки, пытайся повторить п.1 но если не получилось то учавствуй в скам проетах рубя баблишко на хомяках.
6. Ты уже старик и тебе хотят впаять 30 лет за неуплату налогов.
7. Похер, с такой прожитой жизнью уже ничего не страшно.
p.s Видос про антивирус огонь.
Наркота ему конечно сильно попортила мозги, чел безумный как мартовский заяц
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