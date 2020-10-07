Главное из 450-страничного расследования подкомитета Конгресса США.

В закладки Слушать

Кадр со слушаний глав Amazon, Google, Facebook и Apple в Конгрессе Axios

6 октября судебный подкомитет по антимонопольному праву опубликовал результаты 16-месячного расследования действий Facebook, Google, Apple Amazon, сформированные демократической партией США.

Авторы выслушали 38 свидетелей, провели более 240 интервью с участниками рынка и изучили 1,2 млн документов и сообщений, говорится в докладе.

Согласно отчёту, корпорации использовали антиконкурентные методы и злоупотребляли положением, чтобы укрепиться и доминировать в своей сфере рынка. Подкомитет считает, что нужно изменить антимонопольное законодательство. Это позволит сдержать корпорации и изменить их работу.

Демократическая партия предлагает структурно разделить компании на несколько компаний поменьше или ограничить их возможности на рынке. К примеру, считать любые их сделки по слиянию-поглощению антиконкурентными. Республиканская партия не согласна с требованиями демократов.

В чём обвиняют корпорации

Компании злоупотребляют властью:

Навязывают неконкурентоспособные условия для клиентов и партнёров.

Неконтролируемо собирают данные.



Завышают сборы и цены.



Пишут правила рынка, на котором доминируют, но сами действуют вне рамок.



Вместе с тем, из-за слабой конкуренции, монополисты хуже защищают данные пользователей и снижают качество услуг. Комитет считает, что инвесторы реже помогают конкурентоспособным стартапам, поскольку их всё равно поглотят корпорации.

Facebook — монополия на рынке соцсетей и онлайн-рекламы

Компания действует по шаблону «копировать, покупать и убивать» в отношении к любому потенциальному конкуренту, какими были WhatsApp и Instagram, утверждают авторы отчёта.

Качество Facebook упало из-за отсутствия конкуренции, от этого пострадали конфиденциальность пользователей и надёжность информации. За последние годы Facebook поглотила около 100 стартапов, но всерьёз регуляторы рассматривали только миллиардную сделку с Instagram.

По мнению подкомитета, быстрый рост Instagram мог превратить соцсеть в серьёзного соперника Facebook. Это испугало Цукерберга, и он купил сервис.

В 2019 году сотрудники Facebook подготовили документы, где описали позиционирование Instagram таким образом, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию Facebook.

Facebook же заявляет, что без поглощения Instagram не был бы таким успешным, как сейчас, но проверить это утверждение нельзя.

Amazon — монополия в онлайн-торговле

У ритейлера монопольная власть над большинством сторонних продавцов и поставщиков, утверждается в отчёте. Публично компания называет сторонних продавцов партнёрами, благодаря которым растёт сама платформа. Но в собственных документах Amazon описывает их как «внутренних конкурентов».

Amazon играет двойную роль — и владельца торговой площадки, и продавца на ней, что «неизбежно создаёт конфликт интересов». Компания использует данные о продажах и продавцах на своей площадке, чтобы успешнее конкурировать с ними. Также авторы доклада утверждают, что Amazon добилась монополии благодаря покупке или разорению конкурентов вроде продавца памперсов Diapers, Zappos, и смежных компаний, чтобы разнообразить знания о клиентах и сократить отставание от продавцов. Например, в 2010 году Amazon намеренно демпинговала, чтобы разорить Diapers и купить её.

В докладе говорится, что доля Amazon на рынке онлайн-ритейла США «вероятно, занижена»: она составляет 40%, но по «более достоверным» оценкам составляет 50% и выше.

Apple — монополия на iOS-устройствах

По мнению демократической партии, Apple обладает монополией на рынке программ для iOS-устройств. Мобильная экосистема Apple хоть и принесла «значительную пользу» покупателям и разработчикам приложений, но корпорация использует власть над ОС и App Store для усложнения конкуренции и исключения из выдачи сервисов конкурентов.

Также Apple использует влияние на рынке (больше половины смартфонов в США — iPhone), чтобы присваивать конфиденциальную информацию, имеющую отношение к конкурентам, и взимать с разработчиков приложений высокие сборы, вынуждающие повышать цены в App Store. Таким образом, цены на сервисы Apple выглядят доступнее на фоне цен конкурентов.

В отсутствие конкуренции монопольная власть Apple над ПО на iOS-устройствах вредит конкурентам, снижает качество приложений и замедляет развитие инноваций среди разработчиков. Также это приводит к повышению цен и сокращению выбора для потребителей Из отчёта антимонопольного комитета

Google — монополист на рынке поиска и поисковой рекламы

Доминирование Google представлено «экосистемой взаимосвязанных монополий»: в отчёте утверждается, что компания объединяет пользовательские данные со всех доступных ей сервисов и таким образом укрепляет своё положение.

Согласно внутренним документам Google, её сотрудники заявляли о «практически идеальной аналитике рынка» благодаря масштабу компании, объёму и отслеживанию данных в реальном времени.

В некоторых случаях Google разрабатывала специальное ПО, чтобы отслеживать потенциальных или действующих конкурентов.

Отчёт утверждает, что Google использует «антиконкурентные контракты», чтобы сохранить монополию в поиске. От производителей смартфонов требуют установить приложения Google по умолчанию, что вредит конкурентам на рынке поиска и приложений.

Также Google обвиняют во влиянии на поисковую выдачу и «стирании различий между платной рекламой и обычными результатами поиска».

Многие участники рынка сравнивают Google с привратником, который вымогает у клиентов деньги за доступ к критически важному каналу распространения информации, даже если поисковая выдача показывает пользователям менее релевантные результаты. Из отчёта антимонопольного комитета

Что предлагают сделать с корпорациями

Демократы предлагают радикальные изменения в антимонопольном законодательстве:

Ввести структурное разделение и запретить доминирующим платформам доступ к смежным направлениям бизнеса. Это означает принудительное разделение технологических компаний или создание отдельных бизнес-структур вне материнской компании. Например, Google могут вынудить отделить YouTube, Facebook — Instagram и WhatsApp. Нечто похожее случилось в 1930-х годах, когда коммерческие банки отделили от инвестиционных.

Антимонопольные органы смогут считать антиконкурентными покупки и слияния, связанные с монополистами, если стороны не докажут обратное.

Компаниям запретят отдавать предпочтение собственным услугам и заставят предлагать «равные условия для одинаковых продуктов и услуг».

Сделать услуги монополистов совместимыми с сервисами и услугами конкурентов и разрешить пользователям переносить данные между ними.

Исправить «проблемные прецеденты» в антимонопольной практике.

Федеральная торговая комиссия будет регулярно собирать данные о размере компаний.

Увеличить бюджет этой комиссии и антимонопольного отдела Минюста США.

Отменить положение о принудительном арбитраже и ограничения на коллективные иски.

Республиканская партия лишь частично согласна с предложениями демократов. Структурное разделение корпораций она считает чрезмерным требованием.

Республиканцы уверены, что ИТ-компании получили большую силу и влияние, но не хотят менять антимонопольное законодательство, чтобы их разрушить. Партия отказалась подписывать отчёт и предложила два своих в качестве альтернативы.

В чём партии всё же согласны:

Предоставить антимонопольным органам больше влияния.

Потребовать от ИТ-корпораций возможность переносить данные между платформами.

Ужесточить стандарты сделок по слиянию и поглощению: придётся доказать, что слияние не повредит общей конкуренции на рынке.

Как отреагировали компании и что будет дальше

Apple «категорически» не согласна с докладом: компания доказывает, что у неё нет доминирующей доли рынка в своих сферах бизнеса. Комиссии App Store соответствуют сборам других площадок. Сам же магазин позволил открыть новые рынки, услуги и продукты, которые «невозможно было представить десять лет назад», утверждают представители.

Google считает, что честно конкурирует в быстро развивающейся и конкурентной отрасли. Компания не согласна с отчётом, так как в нём «устаревшие и неточные утверждения о конкуренции в поиске и других сервисах».



Тем не менее представитель Google заявил, что поддерживает работу по уточнению некоторых законов, в частности, о переносе данных между сервисами и общей совместимостью.

Amazon посчитала рекомендации комитета ошибочными. Они могут навредить в первую очередь малому бизнесу и потребителям: «Все крупные организации привлекают внимание регуляторов. Но крупные компании — не доминирующие по определению, и предположение, что их успех связан только с антимонопольным поведением, просто неверен».

«Ошибочное мышление» конгресса лишит миллионов независимых продавцов одного из самых быстрых и наиболее прибыльных способов взаимодействия с покупателями» и лишь снизят конкуренцию, утверждают представители Amazon.

Facebook также считает, что продолжает конкурировать с целым спектром сервисов, которыми пользуются миллиарды человек. Покупки же — это часть отрасли и лишь один из способов внедрения новых технологий, чтобы приносить больше пользы, утверждают в компании.

«Instagram и WhatsApp смогли добиться успеха потому, что Facebook вложила в них миллиарды, а высокая конкуренция существовала как во время сделок, так и сейчас, и регуляторы не нашли причин для отмены сделок во время их проверки», — считают представители соцсети.