Мечтая стать писателем, корейский студент Син Гекхо приехал в Японию. Но вместо серии романов он создал один из крупнейших конгломератов Южной Кореи и стал магнатом жевательной резинки и сладостей.

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Син Гекхо родился в простой семье, прошёл через иммиграцию и основал компанию Lotte. Открытая им в 1940-х годах кондитерская выросла в чеболь (группу формально самостоятельных фирм, находящихся в собственности определённых семей) и стала одним из двигателей корейской экономики.

За 70 лет своего существования Lotte от производства жевательной резинки, молочного шоколада и печенья Choco Pie разрослась до компании, владеющей сетью отелей, торговыми площадями и производствами по всему миру.

Её владелец Син Гекхо прожил 98 лет и стал символом экономического успеха Кореи, а на последних годах жизни попал в коррупционный скандал. Несмотря на это, Lotte осталась одной из крупнейших компаний Южной Кореи.

Корейский бизнесмен в Японии

Основатель компании Син Гекхо News.joins

Син Гекхо родился осенью 1922 года в корейском городе Ульсан, который в то время был подконтрольной японцам территорией. Будущий предприниматель был старшим ребёнком в семье. У Гехко было девять братьев и сестёр, и он считал заработок своим долгом перед родителями.

Как и многие корейцы, в поисках лучшей жизни он отправился в Японию. С 83 иенами в кармане и желанием стать писателем Син Гекхо зашёл на борт корабля в порту Пусана.

Поначалу он брался за любую работу: по утрам доставлял молоко и развозил газеты, а вечером шёл учиться. После Второй мировой войны Син Гекхо закончил химический факультет в университете Васэда и остался в Токио. Чтобы открыть своё дело и вести бизнес было легче он, как и многие корейские иммигранты, взял японское имя Такэо Шигэмицу.

Ему удалось накопить небольшой стартовый капитал, но этого было мало и Гекхо пришлось взять заём на 60 тысяч иен (около $570) для создания собственного бизнеса. Когда пришло время придумывать название будущей компании, он вспомнил о своей любви к литературе.

Ещё в университете Син Гекхо зачитывался произведениями Гёте, поэтому своё дело он решил назвать в честь героини романа «Страдания юного Вертера» Шарлотты, сократив его до звучного и адаптированного для корейского и японского языка Lotte. Так началась его история успеха.

Корейский Вилли Вонка: три причины успеха Lotte

Знания в химии Син Гекхо применил в мыловарении: сначала его компания занималась производством мыла и кремов для лица. Но вскоре предприниматель решил перепрофилировать производство.

Новые товары в ответ на спрос

На территории послевоенной Японии находилось много американцев, которые привезли с собой привычную им жевательную резинку. Осознавая растущий интерес среди японцев, Син Гекхо в 1948 году запустил производство жвачки под брендами Cowboy Gum и Mable Gum по американской рецептуре. А в 1957 году появилась мятная жевательная резинка Green Gum, изготовленная по собственной технологии компании.

Реклама жевательной резинки Lotte в Сеуле South China Morning Post

В начале 1950-х экономика Японии начала стремительно развиваться. Это подтолкнуло Lotte к расширению производства и поиску новых продуктов для запуска. В 1963 году Lotte запустила в продажу печенье, шоколад и пирожные. За 20 лет работы компании штат сотрудников увеличился с 10 до 3000 человек.

Американцы привезли с собой не только жвачку, но и молочный шоколад, идею производства которого подхватила Lotte. Кондитеры компании проходили стажировки в Швейцарии, получали опыт и адаптировали рецептуру сладостей для азиатского рынка.

В 1964 году компания выпустила молочный шоколад Ghana. Для его производства Lotte использовала технологию переработки какао-сырья до мелких частиц, чтобы получить особый мягкий вкус.

Шоколад Ghana продаётся до сих пор. В 2018 году местное издание Chosunbiz писало, что за 43 года компания продала около 5,7 млрд упаковок этого шоколада.

Первая реклама шоколада Ghana от Lotte 1975 года Korea.net

Чеболи и господдержка

В 1965 году отношения между Кореей и Японией наладились. Спустя два года после заключения Базового договора о нормализации отношений между Кореей и Японией Lotte открыла в стране свой первый официальный филиал.

После окончания Корейской войны полуостров разделился на две части, Юг в то время нуждался в экономической поддержке, так как почти вся промышленность осталась на северной территории. В начале 1960-ых к власти в ходе переворота пришёл генерал Пак Чон Хи и начал менять экономику страны, сделав упор на развитии экспорта.

Пак Чон Хи внедрил программу «Управляемый капитализм», в рамках которой правительство выбрало компании и инвестировало в них.

Пак Чон Хи хотел развить национальный бизнес в Корее и получил его в виде чеболей — семейных конгломератов с передачей ведущих постов по наследству. Чеболи занимались развитием сфер, необходимых государству, а оно поддерживало эти компании.

Пять крупнейших чеболей по данным на апрель 2018 года Bloomberg

Одним из чеболей стала Lotte, основатель которой находился в хороших отношениях с новым президентом. Lotte развивала пищевую промышленность, в то время США открыли свой рынок для корейских товаров.

Уже в 1979 году в США в Мичигане открылся первый зарубежный завод Lotte по производству сладостей и жвачки. Позже компания открыла производства в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и других странах

Страны, в которых есть филиалы Lotte. Данные за 2019 год Lotte

Отели, парки развлечений и нефтехимия: Lotte и новые рынки

Получив господдержку, компания начала расширять производство. В начале 1960-ых Lotte развивалась в разных сферах: пищевого производства, строительства, нефтехимии, розничных продаж, гостиничном бизнесе и других.

Так в 1973 году открылся первый отель Lotte Hotel в Сеуле. В 1984 году появился второй отель на юге страны в Пусане. А в 1989 году компания построила отель и парк развлечений Lotte World Adventure, похожий на Диснейленд.

Здание отеля Lotte в Сеуле Booking.com

Парк Lotte World Adventure в Сеуле Trazy Blog

Choco Pie, жвачка без сахара и сладкие палочки: популярные товары от Lotte

В 1974 году компания Orion Confectionery выпустила на корейский рынок рынок печенье Orion Choco Pie. Рецепт лакомства пришёл так же, как и жевательная резинка — его привезли американские солдаты. В 1979 году Lotte изменила рецепт и запустила в продажу свою версию Choco Pie.

В 2004 году Choco Pie от разных производителей включили в состав пайков для рабочих на предприятии в Северной Корее. За сверхурочную работу могли выдавать от 10 до 20 штук на человека.

Северокорейские рабочие прятали упаковки с печеньем вместо того, чтобы есть — так как Choco Pie в стране продавался нелегально по цене 700 вон ($0,7) при средней зарплате рабочего в 3000 вон (около $3). Сладость была настолько распространена на чёрном рынке, что власти Северной Кореи в 2014 году запретили ввоз печенья на свою территорию, назвав его элементом западного образа жизни. Вместо него на десерт теперь кладут шоколадные батончики в дополнение к сосискам и быстрорастворимой лапше.

Choco Pie от Lotte Lotte India

В 1983 году Lotte начала выпускать длинные тонкие палочки из печенья, покрытые слоем жидкого шоколада — Pepero.

Сладость стала настолько популярной, что в Корее появился отдельный праздник Pepero Day, который проводится каждый год 11 ноября. По легенде, палочки Pepero помогают похудеть, особенно если съесть их в 11:11. В этот день жители Кореи покупают печенье и дарят его друг другу — эта традиция похожа на обмен валентинками. По данным SCMP, половина годовых продаж Pepero приходятся на день праздника.

Современные упаковки палочек Peppero Spot.ph

Начиная с 1970-х, в Финляндии проводили исследования ксилита, заменителя сахара, который был бы более полезен для зубов. В 1997 году его зарегистрировали в качестве пищевой добавки — тогда Lotte первой в Японии рискнула и создала жвачку без сахара. В Lotte утверждают, что именно жвачку без сахара от компании часто называют национальной жвачкой страны.

Жевательная резинка Lotte без сахара Tsdo.jpn

В 1979 году Син Гекхо в дополнение к производству продуктов открыл сеть магазинов Lotte Shopping и первый универмаг. В 1998 году в городе Кванджу появился дискаунтер Lotte Mart. Идея крупного универмага со скидочными товарами понравилась покупателям, и ежемесячные продажи дискаунтера в 2002 году достигли 5,9 млрд вон (сейчас примерно $5,16 млн).

Магазин Lotte Mart Retail 360 Asia

Lotte стала первопроходцем в онлайн-шоппинге в Корее: в 1996 году компания запустила телепередачу по типу «магазин на диване», во время которой продавали одежду и аксессуары для дома. В 1999 году компания создала сети супермаркетов Lotte Super и Lotte MySuper. Обе работают с местными производителями, а также поставляют линейку собственных продуктов, включая премиальные для Кореи товары: например, европейские сыры и алкогольные напитки.

В 1981 году в Сеуле помимо универмага появился магазин беспошлинной торговли Lotte Duty Free.

В 2002 году компания занялась финансовыми продуктами. Lotte вместе с American Express выпустила банковские карты с программой лояльности для покупателей сети своих розничных магазинов. Lotte Card была проста в оформлении для иностранцев, в отличие от, например, Samsung Card, которую невозможно получить без корейского гражданства.

Что происходит сейчас

В 2006 году универмаги Lotte Shopping вышли за пределы Кореи и открылись во Вьетнаме. Примерно в то же время сеть магазинов Lotte Mart вышла на китайский и индонезийский рынки. В 2012 году насчитывалось 220 магазинов Lotte Mart: 95 в Корее и 125 за рубежом.

Сеть Lotte Hotels продолжает развиваться. В 2010 компания построила первый отель в России Lotte Hotel Moscow. По данным рейтинга Forbes за 2020 год, «Lotte Hotel Москва» стал одним из двух российских отелей, которые получили высшую оценку в пять звёзд.

Ещё в России есть кондитерский завод Lotte, который производит печенье Choco Pie. По данным на 2017 год компания инвестировала в России в общей сложности около $2 млрд.

Коррупционный скандал

В октябре 2016 года президента Южной Кореи Пак Кын Хе обвинили во взяточничестве и злоупотреблении властью в личных целях. В апреле 2017 года фигурантом этого дела стал Син Донбин – младший сын Син Гекхо и председатель совета директоров Lotte Group.

Его обвинили в даче взятки подруге президента Чхве Сун Силь, которая вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний. Она использовала своё влияние, чтобы заставлять крупные корпорации жертвовать деньги в её фонды

Суд доказал, что Син Донбин перечислил $6,44 млн в один из фондов Чхве Сун Силь в обмен на льготные условия для ведения бизнеса Lotte. За дачу взятки его приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

В 2017 году основателя Lotte Син Гекхо вместе с тремя членами семьи обвинили в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Его осудили за присваивание по меньшей мере 128,6 млрд вон (на 2017 год — $119 млн) со счетов компании в пользу своих родственников, в числе которых были даже те, кто не являлся сотрудником Lotte. Син Гекхо также обвинили в передаче акций компании членам семьи в 2007 году, чтобы избежать уплаты $62 млн налогов.

Lotte Group включает в себя более 90 компаний в различных секторах производства от пивоварения до химической промышленности и получает годовую выручку в размере $60 млрд. Также Lotte остаётся пятым по величине конгломератом Южной Кореи.

Как писало Reuters, на суд 94-летний Син Гекхо приехал в инвалидном кресле в сопровождении помощников. Он сопротивлялся попыткам выкатить его в зал и говорил, что основанная им Lotte принадлежит ему на 100%. «Кто предъявил мне обвинения», — кричал он.

Суд приговорил дочь основателя компании Син Ёнджа (директора Hotel Lotte) к двум годам тюремного заключения, сам Син Гекхо был осужден на четыре года, младший сын — текущий руководитель Lotte Group Син Донбин — получил условный срок без отстранения от управления компанией.

Текущий руководитель корпорации Син Донбин BBC UK

Из-за возраста и развивающейся деменции Син Гехко не стали помещать под стражу. Глава компании 19 января 2020 года умер в одной из больниц Сеула в возрасте 98 лет и был последним из корейских магнатов, которых напрямую ассоциировали со стремительным развитием страны после Корейской войны.

Син Гекхо после оглашения приговора в суде BBC UK

Korea Times и BBC писали, что суд над Lotte стал частью реформы экономики Южной Кореи. Чеболи, в том числе Samsung, Hyundai, LG, вызвали недовольства из-за коррупции и неравенства в этих компаниях. Но долгое время контролируемые семьями конгломераты считались неприкасаемыми, в том числе пока пополняли фонды, принадлежащие политикам.

Lotte столкнулась и с другими проблемами. Около 30% продаж компания получала от китайского рынка, но из-за ухудшения отношений между Пекином и Сеулом 80% точек Lotte Shopping в КНР были закрыты.

В апреле 2019 года Китай снял экономические санкции с Lotte. Компания сообщила, что правительство КНР разрешило Lotte продолжить работу над торговым комплексом Lotte Town стоимостью $2,6 млрд, строительство которого началось до санкций.

Планы на будущее

Из-за скандалов и пандемии Lotte потеряла около $9 млрд выручки в период с 2015 по 2020 год, пишет Nikkei. Компания надеется компенсировать убытки, частично перейдя в онлайн. Lotte намерена закрыть примерно 20% своих магазинов — это около 200 точек продаж. Вместо них компания развивает приложение для онлайн-покупок Lotte On.

В январе 2020 года Lotte заменила 40% менеджеров на более молодых сотрудников — это тоже должно помочь цифровизации бизнеса, считают в компании. Кроме того, Lotte продолжит развивать свой гостиничный бизнес (приносит около $10 млрд в продажах), нефтехимический сегмент и другие свои проекты.