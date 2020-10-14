Компания научилась работать с властями после того, как проиграла похожее дело в начале 2000-х. Тогда разбирательство Microsoft показало, что может ожидать гигантов в случае поражения.

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Летом 2020 года руководители Google, Facebook, Amazon и Apple дали показания в Конгрессе — в ответ на обвинения в монопольном положении на рынке. Позже судебный подкомитет признал корпорации монополистами в своих областях. Демократическая партия США предложила разделить их на несколько компаний.

Microsoft же удалось избежать внимания и критики, несмотря на рост и капитализацию $1,7 трлн.

Но корпорацию чуть было не разделили в 1998 году: она проиграла регуляторам по похожему делу. И этот прецедент даёт понять, как может отразиться нынешнее антимонопольное дело на ИТ-гигантах.

Антимонопольное дело против Microsoft

В 1998 году министерство юстиции США и генпрокуроры 21 штата подали иск против Microsoft: в том десятилетии она занимала 90% рынка настольных ОС.

По мнению властей, Microsoft пользовалась положением, чтобы навязать пользователям Windows браузер Internet Explorer и уничтожить конкурирующий Netscape; Билл Гейтс считал его «проблемой» для компании.

Microsoft заставляла производителей ПК ставить Internet Explorer браузером по умолчанию и не устанавливать Netscape, объясняя это условиями по лицензированию Windows и угрожая повышением цен.

Устранив Netscape, корпорация могла бы стать первой на потенциально важном интернет-рынке, который в то время только начал развиваться.

За три месяца до иска Билла Гейтса вызвали в Конгресс, чтобы узнать, не злоупотребляет ли Microsoft положением на рынке. На слушаниях предприниматель описывал Microsoft как лидера технологического прогресса США, который сумеет развиваться «захватывающими дух темпами, если правительство не будет ограничивать инновации».

Он настаивал, что индустрия разработки ПО принесла в экономику США более $100 млрд только за 1997 год и «служит открытой дверью для любого предпринимателя Америки».

Выступление Билла Гейтса

В 2000 году Microsoft всё же признали виновной в нарушении антимонопольного закона и попытках подавить действия конкурентов, включая Apple, IBM, Sun и Netscape. Федеральный судья постановил разделить компанию на две части: одна продолжила бы развивать Windows, другая — прикладное ПО, включая Office.

Корпорация подала апелляцию, выиграла дело в 2001 году и заключила мировое соглашение с министерством юстиции. Тем не менее на компанию наложили штрафы и строгие ограничения, например:

Не вынуждать производителей ПК использовать продукты Microsoft.

Предоставить сторонним разработчикам API для создания Windows-приложений.



В 2019 году Билл Гейтс признался, что судебное дело серьёзно повлияло на работу корпорации. Оно отвлекло Microsoft от развития Windows Mobile, и в результате компания проиграла Apple и Google на рынке смартфонов.

Это же разбирательство способствовало уходу Гейтса с поста гендиректора в 2000 году. По этой же причине Microsoft потеряла часть интернет-рынка, включая рекламу и поиск. Но Гейтсу и его команде удалось сохранить Microsoft целой и заставить её расти.

Microsoft научилась работать с регуляторами — и сама настаивает на регулировании отрасли

Судебное разбирательство в 1990-х научило Microsoft понимать опасения регуляторов и создавать себе правильный имидж, считает Fast Company.

В ответ на жалобы французских властей Microsoft изменила работу с данными пользователей Windows 10. Компания раскрыла, какую информацию собирает и предложила пользователям выбрать, что отправлять на серверы Microsoft.

Заявила о возможном злоупотреблении корпорациями технологией распознавания лиц с помощью ИИ. Microsoft поддержала законопроект в Вашингтоне, который вынуждает компании раскрывать данные, как именно они используют технологию распознавания лиц.

Поддержала инициативы по борьбе с онлайн-цензурой, усилением безопасности и регулированием интернета.

Заключает правительственные и военные контракты с Министерством обороны США. К примеру, поставляет шлемы дополненной реальности Hololens 2.

Развивает децентрализованные технологии. Например, запустила глобальную систему децентрализованной идентификации Microsoft ION.

Поднимает вопросы защиты конфиденциальности пользователей и установления этических принципов для технологий искусственного интеллекта.

Поддерживает введение GDPR в Европе.



Во многом изменение Microsoft связано с президентом и главным юристом компании Брэдом Смитом. Он с 2002 года работает «главным миротворцем» корпорации. Microsoft позиционирует Смита как «защитника технологического сектора», Смит же помогает ей взаимодействовать с правительствами.

Брэд Смит на презентации книги Tools and Weapons, посвященной взаимоотношениям корпораций и властей

Более того, Смит стал консультантом Конгресса перед антимонопольными слушаниями гендиректоров Apple, Facebook, Google и Amazon. Он описал точку зрения Microsoft во время дела в 1990-х и высказал опасения насчёт политики Apple в App Store, указывает The Information.

По мнению Смита, строгий контроль Apple над приложениями и платёжной системой в App Store может стать потенциальной угрозой для конкуренции. Он поддержал жалобы Spotify и других компаний на комиссии Apple за покупки внутри приложений.

Билл Гейтс также изменил взгляды на взаимодействие корпораций и властей. Прежде он гордился, что мало общался с правительством. В последнее время предприниматель заявляет: он «на собственном опыте убедился, как это было неразумно, и жизнь требует компромисса, поскольку правительства сильнее компаний».

В разговоре с Bloomberg в 2019 году Гейтс призвал правительства «вмешаться и регулировать крупные технологические компании».

По его мнению, технологические гиганты так сильно влияют на культуру, экономику и пользователей, что законодателям стоит быть активнее и решать проблему с приватностью данных.

В той же беседе Гейтс отметил, что корпорации извлекли уроки из прошлого Microsoft и теснее сотрудничают с правительством. Марк Цукерберг признался, что «готов прорабатывать с властями технологические нормативы, чтобы защитить данные пользователей».

А в октябре 2020 года Билл Гейтс признался, что «был наивен и не понимал, что успех Microsoft в 90-х годах привлечет внимание правительства». По его мнению, в ближайшем будущем шанс регулирования крупных ИТ-корпораций по антимонопольному законодательству «довольно высок».

Сейчас Microsoft не монополист, а игрок с серьёзными конкурентами

В 2020 году регуляторы обратили внимание на ИТ-корпорации из-за влияния на конкретных рынках:

Google — на рынке поиска и интернет-рекламы.

Apple — сервисов и приложений на iOS.



Facebook — в соцсетях.



Amazon — в онлайн-ритейле.



Microsoft же не контролирует технологии так, как 20 лет назад, замечает Washington Post.

Благодаря тому, что корпорация избежала разделения, у неё хватило сил и денег, чтобы диверсифицировать бизнес. Она переключилась на облачные сервисы и корпоративные услуги вместо потребительского рынка.

Хотя компания и занимает лидирующие позиции во многих сферах, от внимания регуляторов её защищают сильные конкуренты, считает CNN.

Пользователей больше интересуют смартфоны, поэтому общая доля Windows на рынке ОС в мире составляет 36%. Но на десктопах — 77%.

Облачное подразделение Microsoft Azure борется с AWS, Google Cloud, сервисами от IBM, Oracle и SAP.

Поисковая система Bing и соцсеть LinkedIn от Microsoft продают рекламу. Но в целом корпорация не зависит от онлайн-рекламы и сбора пользовательских данных, как Google и Facebook.

На игровом рынке Xbox конкурирует с PlayStation и консолями Nintendo.

Со Skype соперничают Google Hangouts, FaceTime и WhatsApp.



Помимо Office есть облачный сервис Google Workspace и офисные пакеты с открытым кодом.



На рынке устройств Microsoft конкурирует с Apple. Однако линейка Surface — одно из многих предложений Windows-устройств на рынке, и корпорация заключает партнёрства с производителями.



Microsoft становится всё более открытой. Если бывший гендиректор Стив Балмер называл Linux «опухолью на теле индустрии», сейчас компания развивает проекты с открытым исходных кодом. Microsoft купила сервис совместной разработки GitHub, интегрировала среду Linux в Windows 10, сама начала публиковать открытые приложения, а браузер Edge перешел на открытый Chromium.



Но Microsoft всё ещё сталкивается с обвинениями — например, Slack пожаловалась в Еврокомиссию на неконкурентное поведение компании из-за предустановки Teams с пакетом Office.

Что может ждать корпорации по антимонопольному делу

Профессор права юридической школы Нью-Йоркского университета Гарри Фёст разобрал дело Microsoft. Он выделил то, на что обратят внимание юристы властей и корпораций в современных разбирательствах.

Антимонопольное дело длится очень долго

Противостояние с Microsoft потребовало от властей больших юридических и бюджетных ресурсов. Члены торговой комиссии США дважды не смогли довести дело до суда, расследование министерства юстиции заняло пять лет. Всего дело Microsoft длилось 21 год и закончилось в 2011 году.

Основные сервисы и технологии корпораций остаются неизменными на протяжении расследования, поэтому чиновникам не стоит опасаться, что технологии и продукты изменятся слишком быстро.

Власти могут не разобрать все нарушения

Они должны сосредоточить усилия на конкретной проблеме. В случае с Microsoft расследовали монополию и Windows, и Office, так как не могли понять, что важнее. Чиновники даже пытались объединить продукты в одном деле, но оно слишком разрослось.

Регуляторам нужно решить, какие продукты ИТ-корпораций для них наиболее важны. В случае Microsoft силу компании недооценили.

Регуляторам нужна политическая и отраслевая поддержка

Во время дела Microsoft часть партнёров, например Dell, давала показания в защиту корпорации и мешала подать иск. Microsoft лоббировала Конгресс, чтобы сократить бюджет министерства юстиции и прекратить дело.

На регуляторах будет и политическое давление, так как антимонопольные дела можно связать с вопросами национальной безопасности и торговли.

Федеральные и местные органы власти должны работать сообща

Пока они противодействуют друг другу. Министерство юстиции вмешивается в дело FTC против Qualcomm, власти десяти штатов подали иск о блокировке слияния Sprint и T-Mobile — вместо того, чтобы проводить расследования вместе.

Корпорации могут попытаться урегулировать дело до суда. В случае с Microsoft регуляторы с трудом довели дело до разбирательств, иначе не создался бы прецедент. После этого выводы приложили к антимонопольным делам поменьше.

Корпорации могут использовать выборы, чтобы изменить решение в свою пользу

Microsoft правильно подгадала: если отложить рассмотрение судебного спора до окончания выборов, новая администрация (Джорджа Буша) может быть дружелюбнее старой (Билла Клинтона). Новое руководство министерства юстиции действительно согласилось с предложением Microsoft, которое многие назвали «неадекватным». Сейчас ситуация может повториться.

Тезисно

Microsoft, в отличие от Apple, Google, Facebook и Google, удалось избежать претензий в 2020 году по нескольким причинам: