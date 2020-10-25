Умер глава Samsung Ли Гон Хи…

Предпринимателю было 78 лет. Его смерть может осложнить работу компании и вызвать конфликты внутри семьи, управляющей Samsung.

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В воскресенье 25 октября умер глава концерна Samsung Ли Гон Хи, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. В конце девяностых предпринимателя лечили от рака лёгких, а в 2014 году он перенёс инфаркт, после которого впал в кому. Поэтому последние несколько лет компанией руководил его сын Ли Чжэ Ену.

Ли Гон Хи стал главой Samsung в 1987 году после смерти своего отца Ли Бен Чхоля, основателя компании. Состояние Ли Гон Хи оценивается в $20,7 млрд, он был самым богатым человеком Южной Кореи.

«Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из локального бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного лидера. Его наследие будет вечным», — говорится в заявлении компании.

В 2005 году журнал Time назвал Ли одним из 100 самых влиятельных людей в мире.

Он начал «капитальный ремонт» Samsung после того, как увидел, что продукция компании пылится на полках магазинов электроники в Лос-Анджелесе. Samsung была известна дешевой и некачественной электроникой, и находилась на «второй стадии рака», говорил Ли в 1993 году.

Он собрал руководство в Германии и предложил план по превращению Samsung из производителей телевизоров второго эшелона в лидера отрасли. Целью компании стало производство качественной продукции даже за счет снижения продаж, а также агрессивное развитие в новых направлениях бизнеса — например, производство полупроводников и смартфонов.

В 2006 году Samsung обогнала Sony и стала лидером по продажам телевизоров с плоским экраном, а её капитализация превысила $100 млрд. В 2010 году Samsung запустила линейку смартфонов Galaxy — и уже в 2011 году обогнала Apple, став крупнейшим производителем смартфонов в мире.

В 2008 году Ли Гон Хи ушёл в отставку после того, как был приговорён к условному сроку — его обвиняли в уклонении от уплаты налогов. В 2010 году приговор отменили, а Ли вернулся на пост главы компании.

Ли возглавлял контролируемый семьёй конгломерат (чеболь), его смерть может стать причиной семейного конфликта, судебных тяжб и проблем в Samsung, если жена и три его ребёнка не смогут разделить имущество, пишет Reuters.

Например, наследникам Ли Кун Хи нужно будет оплатить налог на имущество в размере около $10 млрд, его уплата может усложнить семейный контроль над Samsung, так как им, возможно, придется продать некоторые активы для покрытия долга.

Более того, хоть Ли и владел крупными долями части подразделений Samsung, в том числе 4,2% Samsung Electronics, их недостаточно для полноценного контроля над конгломератом.