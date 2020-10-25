Предприниматель возглавлял концерн с 1987 года и умер 25 октября 2020 года. Он сумел создать из Samsung технологического лидера, сделав акцент на качестве продукции и переходу на цифровые технологии.

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Ли Гон Хи стал главой Samsung в 1987 году после смерти своего отца, основателя компании Ли Бен Чхоля. На своём посту Ли Гон Хи сумел превратить компанию из производителя дешевых корейских продуктов второго эшелона в лидера технологической отрасли.

Он увеличил выручку с 9,9 трлн вон ($8,7 млрд) в 1987 году до 400 трлн вон в 2014 году на момент своей госпитализации. Благодаря Ли Гон Хи сейчас Samsung — крупнейший производитель смартфонов, телевизоров и модулей памяти.

Ли Гон Хи DNA India

Курс на электронику

Одно из главных подразделений конгломерата — Samsung Electronics, но оно не всегда было таким успешным, писал TechCrunch. Дочерняя компания была основана в 1969 году, она производила бытовую технику, вначале совместно с Sanyo, так как не имела опыта сборки телевизоров. Затем появились холодильники, кондиционеры и вентиляторы Samsung.

Производство телевизоров Samsung в семидесятых годах

Ли Бен Чхоль понимал, что растущий спрос на электронику может изменить положение Samsung, но компания сильно зависела от импортных комплектующих, в частности, из Японии.

Для импортозамещения в 1974 году по совету Ли Гон Хи Samsung купила контрольный пакет акций Korea Semiconductor, хотя не все топ-менеджеры Samsung компании были согласны с этим решением.

В 1978 году подразделение переименовали в Samsung Semiconductor, которое сейчас занимается производством микросхем памяти. В дальнейшие десятилетия покупка полностью окупилась — лидером рынка по производству DRAM компания стала уже в 1992 году.

К восьмидесятым Samsung Electronics окрепла и вышла на мировой рынок электроники, но иностранные покупатели отказывались от её товаров из-за плохого позиционирования и маркетинга — ведь рядом стояли проверенные модели от Sony.

Более того, иностранные и корейские покупатели часто обнаруживали в устройствах брак — Samsung делала упор на количество, а не качество производимых товаров, а у старшего Ли не хватало времени заняться этой проблемой.

«Брак — это рак»

В 1987 году Ли Бен Чхоль умер от рака лёгких, и председателем Samsung Group стал его младший сын — Ли Гон Хи: два старших сына были непригодны для руководящих должностей. «Жизнь человека коротка, а жизнь корпорации — нет», заметил Ли в разговоре с Time в 1976 году.

С 1988 по 1993 год компания выросла в 2,5 раза, поэтому руководители думали, что всё работает как надо, их внимание было сосредоточено на том, сколько произвели и продали продукции по сравнению с прошлым годом. Они не задумывались о синергии продуктов, не ставили долгосрочных целей и спешили добраться до поставленных количественных показателей.

Продукция Samsung была частично успешной на некоторых азиатских рынках, но на развитых рынках США и Японии её считали дешевой подделкой.

Ли Гон Хи хотел, чтобы Samsung не только была лидером на внутреннем рынке Южной Кореи, но и игроком с мировым именем, как General Electric, IBM и Procter&Gamble. Он опасался, что на том уровне, где держалась Samsung, компания не сможет выжить на мировом рынке, не говоря о достижении уровня крупнейших корпораций.

Он установил крайний срок для достижения лидерства Samsung — 2000 год. «При таком росте мы сможем со временем стать компанией мирового уровня? Нет!», — вспоминал слова Ли президент HR-департамента Samsung Шин Нэ Гюн.

Чтобы понимать, как Samsung воспринимают на мировом уровне, в 1993 году Ли отправился в путешествие по миру, и увиденное его разочаровало.

В магазине электроники в Южной Калифорнии глава компании заметил, что телевизоры конкурентов из Sony и Panasonic находятся на передних полках, тогда как телевизоры Samsung пылятся на дальних полках в углу.

Продавцы признались, что покупатели считали Samsung дешевой подделкой японских брендов — и это мнение высказывали все, кого встречал Ли во время поездки.

Мы должны вернуть Samsung имя. Зачем мы используем его, когда нас закопали в пыльную яму? Среди продуктов на полке есть те, у которых сломана крышка или они просто не работают. Это ни для кого ничего не значит? Этим мы обманываем акционеров, сотрудников, людей и страну! Ли Гон Хи из разговора с местными руководителям Samsung в США в 1993 году

Он заявил, что Samsung находится в кризисе: либо она остаётся второсортным брендом, выбравшим количество вместо качества, либо кардинально меняется.

4 июня 1993 года Ли провел встречу с менеджерами Samsung в Токио, где до утра рассказывал о своём видении улучшения дизайна и качества продукции.

Например, он признал, что компания слаба в планировании этапов выпуска продукции: очень много времени тратилось на разработку продукта, а не доведение его до ума. В результате не хватало времени, чтобы доработать планы и технологии, не говоря уже о том, чтобы вовремя вывести продукт на рынок.

Во время путешествия во Франкфурт Ли был шокирован показанным видео со сборочного конвейера Samsung, где рабочие по ходу сборки стиральной машины разбирали и собирали её крышку, потому что дверца не соответствовала спецификациям. А напольным вентиляторам Samsung можно было «сломать шею» просто ухватившись за неё одной рукой во время переноски.

Он не просто говорил, что нужно меняться, а требовал перемен.

7 июня 1993 года Ли собрал несколько сотен руководителей Samsung в отеле Falkenstein Grand Kempinski во Франкфурте, чтобы выступить с трёхдневной речью, посвященной будущему Samsung (делая перерывы по вечерам).

Выступление Ли Гон Хи

В своей стратегии Ли предложил сосредоточиться на трёх аспектах: качестве, дизайне и цене продукции. Причем Ли подчеркивал, что в соотношении количество/качество нужно стремиться не к пропорциям 5 к 5 или 3 на 7, а к 0 к 10, полностью отдавая приоритет качеству.

Он хотел выпускать продукцию премиального качества, даже если для этого приходилось временно остановить фабрики и сборочные линии.

Вторым направлением Ли стало улучшение дизайна — для этого он основал дизайнерские центры Samsung по всему миру, чего не делала Sony. А для завоевания доли рынка Samsung не завышала цены до уровня конкурентов.

В целом, Ли на протяжении всего обращения старался донести мысль: Samsung нужно меняться, а целью компании должно было стать производство качественной продукции даже за счет снижения продаж.

Он сравнивал брак продукции с раком, который можно вылечить хирургическим путём на ранних стадиях болезни — но если не сделать этого, человек умрет за несколько лет.

Самая известная цитата с обращения Ли: «измени всё, кроме своей жены и детей», получила признание в Samsung на том же уровне, что и знаменитая фраза «Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя – спроси, что ты можешь сделать для своей родины» из речи президента США Джона Кеннеди в 1961 году.

Событие стало официально называться «Франкфуртская декларация 1993 года». Её принципы были опубликованы в 200-страничной книге, которую раздали всем сотрудникам Samsung. Необразованным рабочим раздали версию руководства в картинках (в виде комикса).

На протяжении следующих нескольких месяцев Ли путешествовал со своим докладам по подразделениям Samsung в других странах К августу 1993 года Ли провел встречи и обучение для 1800 топ-менеджеров, общее время записанных разговоров составило 350 часов, в записи это 8550 листов формата А4.

Франкфуртская декларация стала одним из основных событий в истории Samsung. Всю мебель и вещи из комнаты отеля перевезли в Корею и воссоздали комнату. В ней можно говорить лишь шёпотом.

Переход Samsung к управлению, ориентированному на качество

Целью Ли было заметно улучшить маркетинг, исследования, разработки и дизайн, сохранив сильные стороны в производстве. В основе его стратегии было три пункта, пишет Harvard Business Review:

Поиск, адаптация и внедрение наиболее подходящих западных практик.

Становление культуры Samsung, привлечение сторонних специалистов и обучение за рубежом.

Защита долгосрочных инвестиций от желания быстро заработать.

Управленческая структура Samsung HBR

Ли изменял и управленческую культуру Samsung, которую объяснял «слабостями корейского общества»:

авторитарные подразделения стали более автономны,

сотрудникам было разрешено критиковать действия руководства и предлагать свои идеи,

для всех сотрудникам была введена социальная программа распределения прибыли — теперь на премии могли рассчитывать не только топ-менеджеры, вводились выплаты, основанные на заслугах и опыте.

сотрудники должны были приходить к 7 утра вместо 8:30, как было при отце Ли — чтобы они могли «впитать реформу во сне».

женщины могли продвинуться до руководящих должностей,

снизился уровень бюрократии.

Ещё глава Samsung начал нанимать иностранных сотрудников, что было нехарактерным для компании. Он объяснял это поиском талантом по всему миру, чтобы гарантировать, что Samsung станет ведущей технологической компанией в мире.

Сжигание 150 тысяч телефонов в урок сотрудникам

Не все изменения проходили гладко. В январе 1995 года Ли подарил сотрудникам, партнерам и знакомым новые телефоны Samsung на Новый год — но они оказались бракованными.

Выяснилось, что процент брака беспроводных мобильных телефонов Samsung Electronics к 1995 году достиг 11,8%, из-за чего пришлось остановить производство.

Ли пришлось извиняться перед партнёрами и обменять устройства на новые, а заодно преподать сотрудникам урок. Он приказал собрать более 150 тысяч телефонов, телевизоров и других устройств на сумму 15 млрд вон ($13,5 млн) и сжёг их на глазах двух тысяч рабочих — повязав им на руки повязки «Качество превыше всего».

Переход на цифровые технологии

Ли заметил, что японские технологические лидеры сконцентрировались на «аналоговом» рынке и не желали переходить на цифровые технологии в камерах, аудио и других устройствах.

Поэтому он активно искал и развивал новые направления бизнеса, делал акцент на производстве полупроводников и телефонов, считая, что мир скоро станет «цифровым».

В 2003 году он приказал прекратить производство ЭЛТ-телевизоров, на долю которых приходилось 27% всего объёма продаж компании, и сосредоточился на выпуске плазменных и ЖК-телевизоров.

Переход «от аналога к цифре» позволил Samsung в 2006 году обогнать Sony на мировом телевизионном рынке с линейкой Bordeaux, выполненной в форме бокала вина.

Это произошло спустя 13 лет после того, как Ли увидел покрытые пылью телевизоры в Best Buy и приказал «вернуть имя Samsung», желая быть первым. И с 2006 года Samsung удерживает лидерство на мировом рынке телевизоров, её капитализация на тот момент превысила $100 млрд.

Как развивалась линейка телевизоров Samsung Samsung

В 2010 году Samsung запустила линейку смартфонов Galaxy — и уже в 2011 году обогнала Apple, став крупнейшим производителем смартфонов в мире.

Сейчас капитализация Samsung превышает $300 млрд, компания генерирует около 15-20% ВВП Южной Кореи.

В 2005 году журнал Time назвал Ли одним из 100 самых влиятельных людей в мире.

В 2008 году Ли Гон Хи ушёл в отставку после того, как был приговорён к условному сроку — его обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Это было уже второе расследование против Ли Гон Хи — в 1996 году его также осудили за взятки президенту Южной Кореи Ро Дэ У, но в 1997 году Ли помиловали.

В 2010 году приговор отменили, а Ли вернулся на пост главы компании. Он стал богатейшим человеком в Южной Кореи с состоянием $20,7 млрд.