В 1911 году суд признал Standard Oil Джона Рокфеллера монополией, и компании пришлось разделиться. Несмотря на это, она продолжала контролировать цены, а «дочки» компании лидируют на рынке нефти до сих пор.

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Джон Рокфеллер

В 1859 году Джон Рокфеллер основал нефтеперерабатывающую компанию, которая производила керосин. Предприятие росло, поглощало конкурентов и к концу 19 века стало контролировать 88% американского рынка нефти.

После того как в США приняли антимонопольный закон 1890 года, отдельные штаты подали 33 иска на Standard Oil. Однако компания 20 лет избегала наказания, подкупая правительство. Суд против Standard Oil начался только при президенте Теодоре Рузвельте, в 1906 году, — монополию поделили на 34 компании.

Впрочем, обретя формальную независимость, они продолжили контролировать цены и конкурентов, а некоторые по-прежнему лидируют на нефтяном рынке.

Как появилась Standard Oil

В 1859 году 20-летний Рокфеллер обратил внимание на нефтяную промышленность: заметил большую разницу в цене на сырую нефть и на готовые нефтяные продукты. К тому времени Рокфеллер вместе с партнёром, с начинающим предпринимателем Морисом Кларком уже открыл свою фирму. Clark & Rockefeller продавала зерно, мясо и сено.

Рокфеллер познакомился с химиком Сэмюэлом Эндрюсом, который первым в Кливленде (там располагалась Clark & Rockefeller) начал производить керосин. Он верил, что керосин — перспективное топливо для освещения.

Через три года Рокфеллер, Кларк и Эндрюс на равных условиях открыли предприятие по обработке нефти Andrews, Clark & Company. Затем компания запустила нефтеперерабатывающий завод The Flats.

В конечном счёте Рокфеллер выкупил долю Кларка за $72 тысячи и расстался с партнёром. Они расходились в вопросах трат на развитие. Рокфеллер брал кредиты для роста компании, Кларк же считал это расточительством.

В 1966 году объём продаж компании перевалил за $2 млн. Рокфеллер продолжал вкладывать прибыль и заёмные средства в нефтепереработку, построил ещё одно предприятие, привлёк к бизнесу своего брата Уильяма.

Тогда же Рокфеллер встретил предпринимателя Генри Флэглера, который вошёл в компанию Рокфеллера и Эндрюса, вложив $50 тысяч. Также Флаглер убедил Стефана Харкнисса, родственника своей жены, инвестировать $90 тысяч.

В начале 1870-х года Джон и Уильям Рокфеллеры, Сэмюэл Эндрюс, Генри Флаглер и Стефан Харкнисс зарегистрировали новую фирму по нефтепереработке на базе предыдущей — Standard Oil с капитализацией $1 млн.

Standard Oil стала монополистом

В 1860-е очистка нефти и логистика были ещё не налажены: процесс часто был дорогим и неэффективным, основной нефтепродукт — керосин — на выходе получался низкого качества. Для обработки сырую нефть везли по железной дороге в деревянных бочках, они дорого стоили и часто протекали.

По пути приходилось останавливаться на мелких нефтеперерабатывающих заводах, чтобы полностью загрузить бочки. Для покрытия расходов на логистику производители устанавливали высокие цены на продукт.

Неэффективность этого рынка предоставила Standard Oil возможность создать продукт хорошего качества, который можно продавать по минимальной цене.

Нефтеперерабатывающий завод Standard Oil в Ричмонде, Калифорния, 1911 год

Standard Oil внесла несколько изменений в процесс производства:

Изменила процесс очистки: керосин извлекали из сырой нефти при помощи фракционной перегонки и потом очищали, добавляя серную кислоту.

Раньше почти 40% нефти после переработки считали отходами и выбрасывали. Standard Oil делала из «отходов» новые продукты — парафиновый воск и бензин — и продавала их. Часть бензина использовала для питания своих электростанций, чтобы сократить расходы на уголь.

Каждая бочка для нефти стоила $2,5. Standard Oil купила лесные угодья и начала производить собственные бочки за $1. Позже компания построила трубопроводы для транспортировки сырой нефти напрямую с производственных площадок на перерабатывающие предприятия.

Standard Oil убедила железнодорожные компании сделать ей скидку на перевозки как оптовому клиенту.

Влияя на железнодорожные тарифы, Standard Oil целенаправленно разоряла конкурентов. Компания даже скупала бочки и вагоны-цистерны, чтобы лишить соперников доступа к транспортной инфраструктуре. Затем через подставные фирмы покупала у разорившихся компаний нефтяные заводы и вышки.

В 1870 году Standard Oil занимала 4% нефтяного рынка США, на котором работали 250 независимых производителей. К 1874 году её доля увеличилась до 25%, к 1880-му — до 85%. Число компаний-конкурентов сократилось до 80.

Карикатура , опубликованная в 1904 году в американском журнале Puck: на ней Standard Oil обвивает своими щупальцами Конгресс США, здание Палаты представителей и крупные промышленные предприятия, одновременно протягивая руку к Белому дому

Между тем цена на нефть упала с 30 центов за галлон в 1869 году до 8 центов в 1885 году: Рокфеллер увеличил добычу и снизил цены, создав тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест. Став монополистом, Standard Oil подняла цены и стала крупнейшей компанией в мире.

В 1882 году Рокфеллер организовал Standard Oil Trust — группу из 40 компаний, которые занимались добычей, переработкой и сбытом нефти, 14 из них находились в полной собственности треста. Он позволял Рокфеллеру контролировать индустрию нефтепереработки.

К тому времени в фирме работало 100 тысяч человек, у неё было 20 тысяч нефтескважин и 5000 автоцистерн.

Компания 20 лет избегала наказания по антимонопольному закону

В 1890 году правительство США приняло антимонопольный закон Шермана. Отныне любой контракт, трест или сговор с целью ограничить торговлю конкурентов признавался незаконным.

Закон приняли по нескольким причинам:

Монополии сдерживали торговлю, поддерживали высокие цены, получая чрезмерную прибыль.

Конкуренция между независимыми фирмами была необходима для обеспечения справедливых цен, высокого качества продукции и разумной прибыли.

Начиная с Огайо в 1887 году, десять штатов и территория Оклахома подали 33 отдельных судебных иска против компаний, аффилированных со Standard Oil Trust. В большинстве случаев Standard Oil проигрывала в суде. Но Рокфеллер реорганизовал трест, перенёс центральный офис Standard Oil в Нью-Джерси и уклонялся от судебных решений, чтобы сохранить монополию.

Автор книги «Династия Рокфеллеров» Александр Фурсенко считал, что подобный результат стал возможен благодаря умению Рокфеллера выстраивать отношения с правительством. Standard Oil была постоянным спонсором и демократической, и республиканской партий.

Компания подкупала сенаторов, маскируя взятки под финансирование. В комиссиях, расследовавших деятельность Standard Oil, состояли агенты Рокфеллера, которые докладывали ему обстановку и влияли на принимаемые решения.

В 1890 году предпринимателю удалось договориться с политиком Маркусом Ханной, чтобы тот переубедил прокуроров открывать дела против треста. Влияние Рокфеллера и Ханны укрепилось в 1896 году: президентом США стал Уильям Маккинли, в его предвыборную кампанию Рокфеллер вложил $250 тысяч.

Ситуация стала меняться, когда в 1901 году президентом стал Теодор Рузвельт с его антимонопольной риторикой: он подал в суд на 45 компаний-монополистов.

В 1895 году Рокфеллер начал отходить от управленческой деятельности, хотя оставался крупнейшим акционером. В 1897 году управление практически перешло к вице-президенту компании Джону Арчболду, но официально он стал главой компании лишь в 1911 году.

Судебное разбирательство и раздел Standard Oil

Поскольку иски штатов против Standard Oil ни к чему не привели, журналисты настаивали на исках федеральных. С 1902 по 1904 год журналистка Ида Тарбелл написала серию из 19 статей в журнале McClure's, в которых подробно рассказала о нечестной борьбе Standard Oil с конкурентами. Тарбелл помогла правительству США провести расследование в отношении Standard Oil.

18 ноября 1906 года генеральный прокурор США подал в суд на Standard Oil и на дочерние компании, входящие в трест. В том же году против компании началось судебное разбирательство по нарушению антимонопольного закона.

Оно длилось более двух лет, в суд вызвали 444 свидетеля, полный отчёт о деле составил 14 495 страниц в 21 томе.

В 1909 году Федеральный суд США вынес решение в пользу правительства, приказал распустить Standard Oil и наложил на компанию штраф $29 млн.

Standard Oil подала апелляцию в Верховный суд. В мае 1911 года судьи поддержали решение федерального суда и дали Standard Oil полгода на самороспуск. При этом они отменили штраф. Рыночная доля корпорации к этому времени снизилась до 64% (двадцатью годами ранее она составляла 88%), но компания всё ещё оставалась монополией.

Standard Oil разделилась на 34 компании, в основном по географическому признаку.

Крупнейшие компании, на которые разделилась Standard Oil, со временем вошли в состав более известных сейчас брендов: ExxonMobil, Shell, BP, Unilever и других.

После раздела правительство разрешило акционерам Standard Oil получить по доле акций во всех 34 фирмах. Это означало, что у каждой из компаний были акционеры-владельцы, которые должны были конкурировать друг с другом.

Но фактически для этого было мало стимулов, и акционеры действовали сообща, продолжая влиять на ценообразование нефти. Их деятельность после разделения почти не контролировалась: по мнению Фурсенко, этому способствовало влияние Рокфеллера на президентов США Уильяма Тафта и Томаса Вильсона.

В начале 20 века керосиновые лампы заменило электричество, но доход нефтяных компаний не упал: бензин, побочный продукт нефтепереработки, который считали бесполезным, стали использовать как автомобильное топливо. Развитие автомобильной промышленности сделало бывших участников треста богаче, чем когда-либо.

Состояние Рокфеллера, владевшего четвертью каждой из 34 новых компаний, в 1913 году оценивалось в $900 млн. Он был самым богатым человеком в мире.

Компании после разделения Standard Oil

ExxonMobil

После раскола в 1911 году Standard Oil Company of New York, которая теперь называлась Socony, сосредоточилась на производстве бензина. До начала 20 века он практически не использовался, а с развитием машиностроения его стали применять как топливо для двигателей внутреннего сгорания.

Компания зарегистрировала продукт под маркой Mobiloil, известность которому принёс гонщик Ральф Де Пальма, победитель автогонок «Индианаполис 500».

В 1931 году Socony объединилась с другой компанией, отделившейся от Standard Oil, нью-йоркской Vacuum Oil. Спустя два года — новое объединение: Socony-Vacuum Oil вместе с Exxon (бывшей Standard Oil of New Jersey) заключили соглашение о сотрудничестве в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Exxon добывала и перерабатывала нефть в Индонезии, но не имела там рынков сбыта. Socony-Vacuum Oil, наоборот, управляла азиатскими рынками удалённо из Калифорнии. Поэтому две компании решили объединить усилия и открыли «дочку» под названием Standard-Vacuum Oil (Stanvac), которая проработала почти 30 лет.

В течение следующих нескольких десятилетий обе компании — Socony-Vacuum и Exxon — набирали обороты. Exxon стала крупнейшей нефтяной компанией в мире. Socony-Vacuum Oil сменила название на Mobil и скупала конкурентов.

В 1999 году пути Mobil и Exxon снова пересеклись, и, чтобы повысить конкурентоспособность, компании объединились в корпорацию ExxonMobil.

В сентябре 2020 года ExxonMobil занимала первое место среди десяти крупнейших нефтегазодобывающих компаний США по рыночной капитализации с показателем в $159,83 млрд.

Amoco

После обретения независимости Standard Oil Company of Indiana тоже сфокусировалась на растущем автомобильном рынке: производила и рекламировала бензин. Компания даже открыла автозаправочную станцию в Миннеаполисе, Миннесота, в 1912 году. Тогда в мире существовало всего лишь несколько заправок.

К 1918 году у компании была уже 451 станция и продажа бензина составляла треть бизнеса Standard Oil Company of Indiana. В 1920 году она занимала третье место по объёму переработки нефти в США после Exxon и Chevron.

Через семь лет, когда у компании было более 25 тысяч сотрудников по всей стране, она объединилась с крупнейшим производителем нефтепродуктов American Oil Company.

С того же времени фирма стала использовать на некоторых автозаправочных станциях бренд Amoco, образованный от American Oil Company. За 1929 год чистая прибыль объединённой компании составила $78,5 млн.

В начале 1950-х годовой объём продаж компании вырос до $1,5 млрд, у неё работало 12 нефтеперерабатывающих заводов в США. Компания продавала свою продукцию в 41 штате, владела 19 тысячами км нефтепроводов.

В конце 1950-х и начале 1960-х годов предприятие открыло PTA, вещество для производства полиэфирных волокон. В 1968 году она купила химические компании Avisun Corporation и Patchogue-Plymouth, образовав Amoco Fabrics and Fibers Company.

В последующие десятилетия компания расширялась по всему миру, открывала заводы, нефтяные скважины и представительства в более чем 30 странах, включая Россию, Австралию, Великобританию. Кроме того, она купила подразделение Tenneco Oil Company и Dome Petroleum, став одной из крупнейших нефтяных компаний в мире.

В 1985 году она окончатеьно переименовалась в Amoco. В том же году Amoco стала шестой по величине нефтяной компанией в США. В 1994 году при выручке компании в $30 млрд чистая прибыль составила $1,79 млрд.

Британская British Petroleum приобрела Amoco за $43,2 млрд в 1998 году. Объединённая англо-американская компания стала работать под брендом BP. В 2017 году она объявила, что в США вновь будет работать под брендом Amoco.

По данным на 2018 год, выручка BP составила $303,7 млрд, чистая прибыль — $9,6 млрд.

Chevron

После разделения Standard Oil Company of California (Socal) продолжила добычу нефти. К 1919 году она добывала 26% всей нефти США.

Компания начала выпускать промышленные масла и смазки под брендом Chevron в 1926-м, позже этот бренд станет её основным брендом.

В 1928 году компания приобрела у американской Gulf Oil концессию — права на добычу нефти в Бахрейне, спустя пять лет — в Саудовской Аравии. Дочернюю арабо-американскую компанию назвали Aramco.

Вскоре Socal поняла, что запасы нефти в этих странах превышают её возможности, и в 1936 году продала 50% прав на добычу компании Texaco.

Нефтедобыча в Саудовской Аравии началась в 1939 году. Король был настолько доволен работой американских партнёров и прибылью, которую они приносили стране, что в том же 1939 году увеличил площадь добычи до 440 тысяч квадратных миль, более 1 млн км².

После Второй Мировой войны руководители Aramco вновь решили, что им не хватает ресурсов для освоения местных запасов нефти. И поэтому продали 40% Aramco другим нефтяным компаниям, в том числе Exxon.

К середине 1950-х годов на Саудовскую Аравию приходилась треть добычи и две трети запасов Socal. Вместе с тем компания оставалась лидером по продаже нефтепродуктов в Калифорнии.

Заправщик на АЗС Chevron . Примерно 1957 год.

В 1961 году Socal купила Standard Oil Company of Kentucky, чтобы продавать свой бензин на юго-востоке США. В 1984 году Socal сменила название на Chevron Corporation и купила американского конкурента, Gulf Oil, за $13,2 млрд.

В 2001 году Chevron совершила ключевую сделку в своей истории: купила Texaco за $45 млрд и стала четвёртой по величине публичной нефтедобывающей корпорацией в мире и второй в США. 2019 год принес компании выручку $147 млрд.

Наследие Standard Oil

После раскола Standard Oil крупнейшие вышедшие из неё компании продолжали контролировать нефтяной рынок. В 1950-х глава нефтегазовой компании Eni Энрико Маттеи ввёл термин «семь сестёр» для семи фирм, которые доминировали в мировой нефтяной промышленности с середины 1940-х до середины 1970-х годов.

В их числе было три компании-выходца из Standard Oil: Exxon, Mobil и Chevron. Также в семёрку вошли British Petroleum, Gulf Oil, Royal Dutch Shell и Texaco. Эти семь компаний сосредоточили в своих руках почти 90% мировых запасов нефти.

Две компании-наследницы Standard Oil — ExxonMobil и Chevron — вошли в десятку крупнейших нефтяных компаний в мире по доходу за 2019 год, по данным Thomson Reuters: