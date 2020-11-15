Итальянский дизайнер из бедной семьи сшил шесть кашемировых свитеров и построил на этом компанию, которая заработала ему состояние в $1,4 млрд. Несмотря на успех, он не забывает о сотрудниках: не задерживает их допоздна, обеспечивает дешёвым обедом и платит зарплату больше, чем у конкурентов.

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Брунелло Кучинелли GQ Style

Бедное детство и новый подход к кашемиру

Брунелло Кучинелли родился в 1953 году в Италии в небольшой деревне Кастель-Регионе. Его отец был крестьянином, а мать шила на дому.

Семья жила бедно. Детство Брунелло провёл в доме без электричества: он часто занимался повседневными делами при свете свечи, спать ложился на закате, а вставал с первыми лучами солнца. Мальчику приходилось совмещать учёбу в школе с работой на отцовской ферме, чтобы помогать семье.

Когда его брат повредил глаза на производстве при сварке, денег на лекарства у семьи не оказалось. Чтобы снять воспаление, к глазам пришлось прикладывать сырой картофель.

Братья Кучинелли в детстве, Брунелло второй слева Brunello Cucinelli

Брунелло Кучинелли с ранних лет видел, как тяжело работал его отец на ферме. Когда мальчику было 15 лет, отцу пришлось устроиться на цементный завод. Позже Кучинелли объяснял, что именно в детстве сформировалось его отношение к работе. Он видел, как унижал его отца начальник, какую тяжелую работу он выполнял и как молча терпел все невзгоды. Кучинелли вспоминает, что приходя домой отец часто спрашивал сам себя: «Чем же я провинился перед Богом?»

Я пообещал себе, что сделаю всё возможное, чтобы ни один человек не был унижен на работе. Хотя тогда я ещё не представлял, чем буду заниматься. Брунелло Кучинелли

В начале 1970-х годов после окончания школы Кучинелли поступил в университет Перуджи на инженерный факультет — и через два года бросил учёбу. Сам он изучал философию и интересовался модой.

В 25 лет Кучинелли занялся производством кашемира и его окрашиванием. Он выбрал этот материал из-за его качества и долговечности: кашемир дорогой, поэтому его редко выбрасывают и стараются хранить как можно дольше.

Материал всегда был дорогим, позволить себе его могли только высокопоставленные чиновники или аристократы. Из него шили «деловые» свитеры — обычно они были чёрные, серые или бежевые. Кучинелли хотел сделать акцент на цвете, покрасить кашемир в яркие оттенки, чтобы его могли носить молодые девушки.

Принц Филипп в классическом варианте британского свитера 9Honey-Nine

Дизайнера вдохновили разноцветные свитера от бренда Benetton: он решил, что на рынке найдётся место для подобной одежды, только из кашемировой ткани. Кучинелли не боялся быть ярким: в интервью The New York Times дизайнер рассказал, что красил волосы в оранжевый цвет, когда подростком работал моделью в парикмахерской.

В 1977 году он взял заём в 500 тысяч лир (около $500) и открыл собственную лавку площадью 40 м². Там он занимался окрашиванием кашемира, там же и решил выпустить несколько готовых свитеров.

Кучинелли начал с поиска материала для первых изделий. Он заказал у местного торговца пряжей 20 кг кашемира, но заранее предупредил, что не сможет заплатить сразу. Торговец разрешил Кучинелли отдать деньги позже.

Затем дизайнер попросил местных мастериц связать шесть свитеров в качестве экземпляра для первой коллекции и тоже договорился оплатить их работу позже.

Готовые изделия Кучинелли повёз на ярмарку в Южный Тироль в Натурно и продал их.

В1978 году дизайнер купил небольшую фабрику по производству кашемира в городе Эллера-ди-Корчано. Предприятие он назвал Smail (Societa Manufatti in Lana — фирма шерстяных изделий). За год работы он получил 53 заказа на пошив свитеров.

В 1981 году Брунелло Кучинелли женился на Федерике Бенда, с которой был знаком ещё со школы. После рождения двух дочерей Камиллы и Каролины семья переехала в родной город Федерики — Соломео.

Брунелло Кучинелли и его жена Федерика Brunello Cucinelli

Яркие краски свитеров многим пришлись по вкусу, заказы поступали регулярно. По ночам Кучинелли с женой упаковывал свитера, а днём отвечал на звонки, стараясь как можно сильнее менять голос: так клиенты думали, что у фирмы есть секретарь.

В 1985 году предприниматель купил заброшенный замок 14 века. Владелец согласился продать его и предоставить отсрочку по оплате, так как лично знал родителей Фредерики и доверял им. В этом же году фирму переименовали, она стала носить имя владельца — Brunello Cucinelli.

В 1987 году дизайнер перенёс в Соломео свою фабрику и открыл главный офис в отреставрированном замке. В то же время компания начала получать заказы из Германии и США.

Процентное соотношение объёма продаж в разных странах согласно исследованию газеты ItaliaOggi от 26 апреля 1993 года Brunello Cucinelli

Бренд выпускал только женские кашемировые свитера вплоть до 1994 года, когда впервые в свет вышла мужская линия — тоже из кашемира.

В 1994 году в Порто Черво открылся первый монобрендовый магазин Brunello Cucinelli. К 1998–1999 годам компания продавала уже около 200 тысяч свитеров ежегодно.

Брунелло Кучинелли на производстве в 1999 году Brunello Cucinelli

В 2000 году Кучинелли в ответ на запросы американского рынка запустил продажу полноценных коллекций одежды. Дизайнер создавал не только свитера, но и другую одежду: например, футболки и костюмы.

В течение следующих шести лет каждый год компания открывала 4–5 брендовых бутиков по всему миру: в Германии, Швейцарии, Бельгии, Австрии, США и других странах.

В 2012 году Brunello Cucinelli разместила свои акции на Миланской фондовой бирже по цене €7,75 за акцию. В ходе IPO компания привлекла €158 млн (около $208 млн) от международных инвесторов и брендов, таких как Benetton. На тот момент рыночная оценка компании достигла €788,8 млн — около $1 млрд.

До 2016 года Кучинелли не изменял своей любви к ярким цветам и ни в одной из его коллекций не было чёрного. Теперь в палитре значится более 700 оттенков. В 2020 году Brunello Cucinelli выпускает четыре линии одежды: для женщин, мужчин, детей, а также предметы интерьера и аксессуары.

Кучинелли лично отбирает материал для изделий в Монголии и Китае Brunello Cucinelli

Как Кучинелли взялся за создание идеального города

Вид на город Соломео On my Om

Несмотря на то, что родился дизайнер в другом месте, под патронаж Кучинелли взял Соломео, который он называет родиной своей души. Ещё до того, как достичь успеха, Кучинелли решил стать хранителем этого города.

Соломео был основан в 13 веке в Умбрии на месте древнего этрусского поселения. С момента переезда Кучинелли начал преображать Соломео, восстанавливать старые постройки и строить дороги.

По данным 2015 года, в городе проживали около 500 человек. А по данным 2011 года, половина жителей — это работники компании Кучинелли. Предприниматель скупает земли вокруг города в бывшей индустриальной зоне между Соломео и Перуджей и сажает фруктовые сады и оливковые рощи.

В окрестностях Соломео с давних пор выращивали пшеницу, делали вино и оливковое масло, производство которых возродили с помощью предпринимателя.

После реставрации замковой башни 14 века дизайнер взялся за строительство школы ремёсел неподалеку. В ней учат вязанию, кройке, шитью, починке трикотажа, занимаются строительным делом и садоводством в сельскохозяйственном отделении.

Чтобы поступить в школу, студентам нужно пройти конкурс — 2000 человек на 15 мест каждого из направлений. Обучение в школе бесплатное, каждому студенту выплачивают стипендию в €700 ($891).

Студенты сельскохозяйственного отделения школы ремесел Brunello Cucinelli

Кучинелли построил в Соломео театр на 200 мест, разбил парк «Философский сад» со скульптурами известных мыслителей. А также построил футбольный стадион, где до сих пор играет с друзьями детства.

Театр в Соломео Brunello Cucinelli

Тепло, светло и по выходным не звонят: что такое «гуманный капитализм» Кучинелли

В своей компании Кучинелли придерживается принципов гуманного капитализма.

Рабочий день любого сотрудника начинается в 8 утра вне зависимости от его должности и отдела. Работа на производстве прекращается в 17:30, и все сотрудники расходятся по домам.

Обеденный перерыв длится полтора часа, а сам обед стоит €3 и состоит из продуктов местного производства. Еду готовят три женщины: они непрофессиональные повара, поэтому блюда получаются простыми и домашними.

Каждый день в меню есть паста, жареная свинина в качестве основного блюда, умбрийские лепешки с сыром и прошутто, на десерт подают свежие фрукты и сладкое печенье тоцетти The New York Times

Главное — работать в соответствии с естественными ритмами человека, считает Кучинелли. На его фабрике сотрудников не просят работать сверхурочно. А деловая переписка и обсуждение рабочих вопросов в свободное время и в выходные под запретом. Кучинелли считает, что нельзя воровать у работников личную жизнь и время, которое можно потратить на духовное развитие или общение с семьей.

С самого начала у меня была мечта жить и работать во имя человеческого достоинства. Я всегда считал, что никакая прибыль невозможна без должного отношения к достоинству. Мы способны предпринять нечто такое, чтобы на первом плане всей нашей деятельности, всей компании стоял человек. Брунелло Кучинелли

По данным Bloomberg, сотрудники Кучинелли зарабатывают на 20% больше, чем в среднем их коллеги на других предприятиях в стране. Кроме того, во время финансового кризиса 2008 года Brunello Cucinelli была одной из немногих компаний, которая взяла на себя обязательство не сокращать штат. Вместо этого компания поощряла сотрудников искать новые идеи, которые бы помогли бренду сохранить докризисные доходы.

День самого Брунелло Кучинелли начинается в шесть утра. Два часа дизайнер занимается спортом, а после завтракает в местной кофейне. Работу Кучинелли начинает в 8:30 утра и старается делать все важные дела и принимать решения в утреннее время.

В час дня дизайнер уходит на обед. После наступает время получасовой сиесты с послеобеденным сном. Возвращается в офис Кучинелли в 14:00 и продолжает заниматься рабочими вопросами. Офис компании закрывается в 17:30, и Кучинелли возвращается домой.

Кучинелли дома с женой, дочерью и внучкой The Times

Вместо того, чтобы построить новое здание для производства, компания Кучинелли восстановила и объединила несколько старых построек. Из каждого окна в помещениях фабрики и офиса Кучинелли видно природу. На фабрике используют стеллажи не выше 150 см, чтобы они не загораживали естественное освещение. Рабочие помещения светлые, а между самими корпусами располагается декоративный пруд.

Устройство помещений на фабрике Brunello Cucinelli

Кабинет дизайнера в головном офисе компании в Соломео Brunello Cucinelli

Устройство помещений на фабрике Brunello Cucinelli

Высокий ценник и покупатели из Кремниевой долины

Брунелло Кучинелли делает изделия из тонкого кашемира. Толщина обычной нити 16 микрон, а дизайнер использует кашемировую нить толщиной 14,5 микрон — это почти в пять раз тоньше человеческого волоса.

Коллекции Кучинелли пользуются популярностью в Кремниевой долине. CNBC пишет, что одежда бренда представляет собой сочетание роскоши и непринужденности, которые ценят инвесторы и технические специалисты. А The Wall Street Journal назвало флисовые и кашемировые жакеты бренда (в паре с кроссовками и джинсами) новой униформой для заседаний советов директоров.

CNBC отметило, что наибольшим спросом в Кремниевой долине пользуется дорожный блейзер Кучинелли из смеси шерсти и шёлка стоимостью $2500. По мнению издания, вкусы Кремниевой долины развиваются так же быстро, как растут стартапы: от футболок и толстовок предприниматели переходят к более дорогим предметам одежды.

Брунелло Кучинелли в дорожном блейзере Brunello Cucinelli стоимостью $2500 (примерно 193 тысячи рублей) Money Inc

Например, «фирменные» серые футболки главы Facebook Марка Цукерберга стоят почти $300 за штуку и шьются в модном доме Кучинелли. А в блейзерах от дизайнера стоимостью от $2500 до $5000 ходит и основатель Amazon Джеф Безос.

Марк Цукерберг в футболке Брунелло Кучинелли CNBC

Безос в блейзере от Кучинелли Robb Report

В 2015 году в фильме «007: Спектр» Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крейга носил блейзер от Brunello Cucinelli.

Дэниэл Крейг в роли Агента 007 в блейзере Brunello Cucinelli Esquire

Бутики, доходы и благотворительность

Кучинелли считает, что наценка не должна быть большой. Маржа его компании составляет 13,8%, в то время как у других брендов она достигает 17%. За прошедший 2019 год чистая выручка бренда составила €607,8 млн и увеличилась на 9,9% по сравнению с 2018 годом.

Вы бы купили изделие, зная, что производитель получил огромную, нелепую прибыль? Брунелло Кучинелли

По данным компании от 30 июня 2020 года, сеть Brunello Cucinelli в общей сложности насчитывает 107 бутиков по всему миру: в США, Канаде, Перу, Великобритании и других странах, в том числе и России — в Москве и Санкт-Петербурге.

Флагманский бутик в Нью-Йорке Les Facons

Дизайнер не перестаёт придерживаться своей философии и занимается благотворительностью. «Если вы покупаете свитер стоимостью больше тысячи евро, то приятнее осознавать, что деньги пойдут на строительство школы или больницы, не так ли?», — говорит Кучинелли.

В 2011 году компания оплатила восстановление этрусской арки в Перудже, которое обошлось в €1,3 млн Esquire

В 2018 году Кучинелли продал 6% акций компании и передал на благотворительные цели около $100 млн.

Ежегодно на пожертвования уходит примерно 20% от прибыли бренда. В 2020 году дизайнер запустил благотворительный проект Brunello Cucinelli for Humanity. Вместо уничтожения нераспроданного товара из-за простоя в период пандемии, Кучинелли решил отправлять коробки с одеждой в дар нуждающимся. Общая стоимость одежды, которую компания передала в рамках проекта, оценивается в €30 млн.

По данным Forbes на ноябрь 2020 года, состояние Кучинелли и его семьи оценивается в $1,4 млрд.

Из-за пандемии Covid-19 компания Кучинелли ждёт падения выручки на 10% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. В отчёте компании за первое полугодие 2020 значится, что чистая выручка на 30 июня в сравнении с 2019 годом упала на 29,6%, до €205 млн.